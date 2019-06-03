 ГПУ відкрила справу проти директора ДБР Труби

Про це написав у Facebook прес-секретар ГПУ Андрій Лисенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, заяви про порушення законодавства Трубою надійшли від Голови Ради громадського контролю при ГБР Максима Болдіна та секретаря цієї Ради Надії Корінної.

Відповідно до заяв, у діях директора ДБР вбачаються чотири правопорушення:

- умисне невиконання рішення суду, що набрало законної сили, вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище (ч. 3 ст. 382 КК України);

- службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб (ч. 1 ст. 367 КК України);

- зловживання владою або службовим становищем (ч. 1 ст. 364 КК України);

- розголошення даних досудового розслідування (ч. 2 ст. 387 КК України).

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ГПУ відкрила провадження лише за статтею "Невиконання судового рішення".

Йдеться про рішення Окружного адміністративного суду про визнання нечинними деяких положень Регламенту реалізації повноважень директором ДБР, що розширюють повноваження Труби.

"За результатами здійснення досудового розслідування буде прийнято рішення щодо внесення до ЄРДР відомостей за можливими іншими фактами протиправної діяльності Труби Р.М." - зазначив Лисенко.