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 Суспільство
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Все про:ГПУ (2998) Лисенко (370) Труба (77) ДБР (280)

 ГПУ відкрила справу проти директора ДБР Труби

Генеральна прокуратура України відкрила справу проти директора Державного бюро розслідувань Романа Труби.

Про це написав у Facebook прес-секретар ГПУ Андрій Лисенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, заяви про порушення законодавства Трубою надійшли від Голови Ради громадського контролю при ГБР Максима Болдіна та секретаря цієї Ради Надії Корінної.

Відповідно до заяв, у діях директора ДБР вбачаються чотири правопорушення:

- умисне невиконання рішення суду, що набрало законної сили, вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище (ч. 3 ст. 382 КК України);
- службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб (ч. 1 ст. 367 КК України);
- зловживання владою або службовим становищем (ч. 1 ст. 364 КК України);
- розголошення даних досудового розслідування (ч. 2 ст. 387 КК України).

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ГПУ відкрила провадження лише за статтею "Невиконання судового рішення".

Йдеться про рішення Окружного адміністративного суду про визнання нечинними деяких положень Регламенту реалізації повноважень директором ДБР, що розширюють повноваження Труби.

"За результатами здійснення досудового розслідування буде прийнято рішення щодо внесення до ЄРДР відомостей за можливими іншими фактами протиправної діяльності Труби Р.М." - зазначив Лисенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130300
 
   
 Топ коментарі
 
5 антикорупційних відомств. Обходяться бюджету явно не в 5 млрд гривень.Відкривають один проти одного кримінальні справи, які через деякий час зникають як роса на сонці. Ось і вся їх робота. А може б панство бавилося за власний рахунок і працювало на громадських засадах як волонтери?
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ГПУ открыла дело против директора ГБР Трубы.

В ответку, ГБР откроет дело против гепрокурора ГПУ Луценко.
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После того, как дирижер порошенко рухнул с президентского кресла в оркестровую яму, его оркестр начал распадаться, труба уже начала играть марш Мендельсона, поглядим какая скрипка будет следующей ГПУ открыла дело против директора ГБР Трубы - Цензор.НЕТ 4769
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Трубе труба. ))
А кто поставил Трубу? Єто опять человек хряка? Тогда его надо гнать в сра ку.
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5 антикорупційних відомств. Обходяться бюджету явно не в 5 млрд гривень.Відкривають один проти одного кримінальні справи, які через деякий час зникають як роса на сонці. Ось і вся їх робота. А може б панство бавилося за власний рахунок і працювало на громадських засадах як волонтери?
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урезать им финансирование при принятии нового бюджета на 95%, жирные крысы либо разбегутся, либо передохнут с голодухи, либо наконец начнут работать и получать своих 30 серебреников с каждого громкого дела ГПУ открыла дело против директора ГБР Трубы - Цензор.НЕТ 2047
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Судя по нулевому выхлопу сытников и холодницкий, они туда ходят явно не за зряплату
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нужно аудит делать их деятельности и не только профессиональной, но и частной жизни, что, где и когда к их рукам и рукам их родни приросло ГПУ відкрила справу проти директора ДБР Труби - Цензор.НЕТ 5410
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Эпичненько так. Смотреть, что приросло к рукам смотрящих за тем, что приросло к рукам)
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- умышленное неисполнение решения суда, вступившего в законную силу, совершенное должностным лицом, которое занимает особо ответственное положение (ч. 3 ст. 382 УК Украины);
- служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение служебным лицом своих служебных обязанностей через недобросовестное отношение к ним, что нанесло существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан, государственным или общественным интересам или интересам отдельных юридических лиц (ч. 1 ст. 367 УК Украины);
- злоупотребление властью или служебным положением (ч. 1 ст. 364 УК Украины);
- разглашение данных досудебного расследования (ч. 2 ст. 387 УК Украины).
ГПУ открыла производство лишь по статье "Невыполнение судебного решения".

Хоть прямо сейчас бери за опу колясочника Гепу по этим статьям и... а кто ж его возьмет то ? Можно просто забить на это дело, не явиться и все - никто тебе ничего не сделает - как на заседание суда Гепа не явился и ничего а как шабаш с Трухановым устраивать - так никто не видит - поистине уникальная страна, судебная вивтема и власть в Украине!
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ну такая на сегодняшний день судебная система выстроенная портновым и уже отреформированная порошенко, все подследственные чувствуют себя как неуловимые Джо ГПУ відкрила справу проти директора ДБР Труби - Цензор.НЕТ 5025
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та шо ви такое говорите..., это они так развлекаются, чтобы людей повеселить, а самим остаться при делах...
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ГПУ открыла дело против директора ГБР Трубы.

В ответку, ГБР откроет дело против гепрокурора ГПУ Луценко.
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***
и выловил как-то старик... Хоттабыч Золотую рыбку...
сидят... друг на друга вылупились...
а ситуация то патовая....
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Луценко продолжает отмазывать своего кума. Месть за сегодняшнее заявление, что уголовные дела против рошена имеют перспективу!
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Довічний імунітет та недоторканність.
ГПУ открыла дело против директора ГБР Трубы - Цензор.НЕТ 9380
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Я так понимаю, что кукушка в петин скворечник возвращаться не собирается. ГПУ відкрила справу проти директора ДБР Труби - Цензор.НЕТ 2492
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Там поселились тараканы и кукушка навряд ли уже вернётся
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После того, как дирижер порошенко рухнул с президентского кресла в оркестровую яму, его оркестр начал распадаться, труба уже начала играть марш Мендельсона, поглядим какая скрипка будет следующей
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уверен, шутки об оркестре больше задевают текущего презЕдента.
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ну тебя она точно задела, раз ты свой комментарий оставил
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наоборот, предостерегаю, а то вдруг запишут тебя в диссиденты и лишат заработка. а ты просто делал свою работу, бро.
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какого заработка и кто меня лишит можешь конкретно написать, или ты просто привык брехать как мародер порошенко? ГПУ відкрила справу проти директора ДБР Труби - Цензор.НЕТ 5566
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заработка за высеры здесь. кто там тебе платит, десятник, прораб, сутенер, я хз. "брешет", кстати, твоя мама, когда тебе говорит, что папа космонавт.
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Как с следовало ожидать, ты начал брехать как негодяй и мародер порошенко, ГПУ відкрила справу проти директора ДБР Труби - Цензор.НЕТ 9382 обычная песня лживого соевого бота, про заработки папу и маму, давай развивай эту тему и дальше, покажи свою выучку стециной ботофермы
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чтоб начался ледоход, надо чтоб первая льдина поехала. И желательно покрупнее. ГПУ відкрила справу проти директора ДБР Труби - Цензор.НЕТ 7360
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в этом случае именно Медельсона, начинается свадьба, где Трубе отведена роль невесты, а первую брачную ночь он возможно проведет в тюремной камере, в объятиях голубков ГПУ відкрила справу проти директора ДБР Труби - Цензор.НЕТ 7942
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Югик кинулся в атаку соевого кума защищать ...
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Плював Югга на баригу. НЕвже ви думаєте, що людина яка послідовно зрадила Мороза, Юща Юлю, не зрадить Пєтю, якщо із цього він матиме зиск?
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да я в этом и не сомневаюсь ,не раз писал один из хитов сук у корыта---------главное вовремя предать
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Ви просто не звертаєте увагу на той факт , що зся суть української політики ,це кидок. Хто перший кине недавнього соратника., той і буде на коні. І це не рахується чимось непорядним.
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ГПУ открыла дело против директора ГБР Трубы - Цензор.НЕТ 3502
вау)
просто зверь, стоило только убрать парашена, как открыли дело на директора ГБР)
пеця пошел лошадью? думает такого хорошего парня , борца с его кумом, зеленые точно оставят?))
Пеця - остаточно прощавай!) и трубу свою с собой заберай, вместе с сытником и румяным)
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В случае с Юриком Петя пошел не лошадью, а белочкой...
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та пусть эти упыри уже друг дружку сожрут как пауки в банке. достали скоты
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Подгорает под Югиком ,похоже на очереди пэтя ... ГПУ открыла дело против директора ГБР Трубы - Цензор.НЕТ 9119
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за ничегонеделание. Прогнать его через ГТС!
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Вислів "дело труба" обростає новим змістом.
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А труба відкриє справу проти гепеу... І всі при дєлах...
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Югик захотел напослед сделать предъяву Трубе, так как тот завел дело против его кума пороха, а эти двое больше всего - люди пороха.
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[img]https://memepedia.ru/wp-content/uploads/2017/08/lM8HVBaJ47E.jpg[/img]
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а лехорат ожидает все таки конца эпохи бедности устал жевать попкорн ГПУ відкрила справу проти директора ДБР Труби - Цензор.НЕТ 3508 а вы ему другое кино крутите
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ну наконец-то... а то вознамерился там... возомнил себя главным борцуном
только между собой междусобойчики - вот это и есть борьба (возня) с коррупцией ...как бы
вроде и дело делается...и коррупции не обидно))))
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Все пропало,все пропало дело квадрат-труба
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Бред какой-то. Цирк, а не правоохранительные органы. Друг на друга только и успевают оперу строчить.
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То ли ещё будет....
Должен остаться только один!
Самый антикоррупцыонный антикоррупцыонер!!!
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Бурхлива діяльність і головне всі при спавах . Ну і відповідні зарплати за це .
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