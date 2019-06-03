 ГПУ відкрила справу проти директора ДБР Труби

Про це написав у Facebook прес-секретар ГПУ Андрій Лисенко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, заяви про порушення законодавства Трубою надійшли від Голови Ради громадського контролю при ГБР Максима Болдіна та секретаря цієї Ради Надії Корінної.
Відповідно до заяв, у діях директора ДБР вбачаються чотири правопорушення:
- умисне невиконання рішення суду, що набрало законної сили, вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище (ч. 3 ст. 382 КК України);
- службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб (ч. 1 ст. 367 КК України);
- зловживання владою або службовим становищем (ч. 1 ст. 364 КК України);
- розголошення даних досудового розслідування (ч. 2 ст. 387 КК України).
ГПУ відкрила провадження лише за статтею "Невиконання судового рішення".
Йдеться про рішення Окружного адміністративного суду про визнання нечинними деяких положень Регламенту реалізації повноважень директором ДБР, що розширюють повноваження Труби.
"За результатами здійснення досудового розслідування буде прийнято рішення щодо внесення до ЄРДР відомостей за можливими іншими фактами протиправної діяльності Труби Р.М." - зазначив Лисенко.
А кто поставил Трубу? Єто опять человек хряка? Тогда его надо гнать в сра ку.
- служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение служебным лицом своих служебных обязанностей через недобросовестное отношение к ним, что нанесло существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан, государственным или общественным интересам или интересам отдельных юридических лиц (ч. 1 ст. 367 УК Украины);
- злоупотребление властью или служебным положением (ч. 1 ст. 364 УК Украины);
- разглашение данных досудебного расследования (ч. 2 ст. 387 УК Украины).
ГПУ открыла производство лишь по статье "Невыполнение судебного решения".
Хоть прямо сейчас бери за опу колясочника Гепу по этим статьям и... а кто ж его возьмет то ? Можно просто забить на это дело, не явиться и все - никто тебе ничего не сделает - как на заседание суда Гепа не явился и ничего а как шабаш с Трухановым устраивать - так никто не видит - поистине уникальная страна, судебная вивтема и власть в Украине!
В ответку, ГБР откроет дело против гепрокурора ГПУ Луценко.
и выловил как-то старик... Хоттабыч Золотую рыбку...
сидят... друг на друга вылупились...
а ситуация то патовая....
вау)
просто зверь, стоило только убрать парашена, как открыли дело на директора ГБР)
пеця пошел лошадью? думает такого хорошего парня , борца с его кумом, зеленые точно оставят?))
Пеця - остаточно прощавай!) и трубу свою с собой заберай, вместе с сытником и румяным)
только между собой междусобойчики - вот это и есть борьба (возня) с коррупцией ...как бы
вроде и дело делается...и коррупции не обидно))))
Должен остаться только один!
Самый антикоррупцыонный антикоррупцыонер!!!