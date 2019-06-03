 Готові з новим складом ВР робити чесні та прозорі правила імпічменту й відкликання депутатів, - Стефанчук

Про це представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук розповів у кулуарах парламенту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 112.Україна.
"Сьогодні ухвалення змін до Конституції - це від півтора до двох років діяльності Верховної Ради. Ми готові спростити процедуру імпічменту, але цей законопроект написаний у межах, в рамках і способом, які передбачені Конституцією на сьогодні. Але ми готові з новим складом Верховної Ради робити чесні і прозорі правила відкликання всіх - незалежно від того, це президент, чи це депутат", - заявив Стефанчук.
Він висловив упевненість у необхідності окремої законодавчої ініціативи щодо процедури відкликання президента, тому автори законопроекту в команді Зеленського переписали норми Конституції в закон. Крім того, на думку команди Зеленського, потрібно і спрощення процедури відкликання народних депутатів.
Турусина . Ну конечно; я ему говорю как-то: посмотрите, у моей Матреши от святости уж начинает лицо светиться; это, говорит, не от святости, а от жиру. Уж этого я ему никогда в жизни не прощу. До чего вольнодумство-то доходит, до чего позволяют себе забываться молодые люди! Я в людях редко ошибаюсь; вот и оказалось, что он за человек. Я вчера два письма получила. Прочти, если хочешь." (с) Островский
что-то я этого комика не видела в "Квартале", может он был в гриме ?
Стефанчук, и тебе, и твоему зеленому патрону и его суперпатрону Коломоше и всей вашей банде правила импичмента пропишет Майдан
Прочитайте биографию.
Это же не Хорошковский, что сразу с рядового - на таможню - и в генералы!...
1.Достаточно не более года, чтобы понять способность депутата, мэра, президента представлять интересы собственных избирателей. Затем должен следовать отчет в работе и кадровое решение - оставить или сменить нанятого менеджера. Самый простой способ - провести очередные выборы, а не разного рода бюрократические процедуры импичмента Президента или отзыва депутата, основанные на так понятном всем украинцам слове - договорняк.
2.Избиратель Украины прославился постоянной чередой фатальных ошибок на выборах, пусть чаще тренируется, кроме того, очевидна меньшая цена ошибки.
3.Всевозможные решалы и скупщики голосов останутся не у дел, так как все возрастающая цена за подкуп избирателя или комиссара из ЦВК или ниже не сможет быть возвращена выгодополучателю за столь короткий срок.
4.Психологическая особенность украинского народа - винить в ошибках не себя, а того, кто избран ими же, и долготерпение, прежде чем убирать неприемлемого человека из власти не бесконечны - опыт Майданов рисует не более 4 лет, зачем же давать такой козырь в руки врагов - фашистско-большевисискрй ОПГ(расии), как Майдан, он ведь полезен не только нам, но и врагам?
5.Ну и, жизнь проходит, а рожи не меняются(зеля опять достал из шкафа опостылевшую рожу кучмы(парашенка тоже сволочь, но я сейчас не об этом)), так что, эффект очевиден.
И это только так, по вершкам прошелся.
"если ЗЕленский что-то пообещал, значит обязательно кинет"
Вот зачем нужно было вносить новый законопроект!!! Это оттяжка МИНИМУМ!!!! !,5 года!!!!
Лохи 73%!!!!! Опять развод!!!1
- Когда посадят Порошенко?
Зеленский почему ты не действуешь, сколько можно ждать.
предвыборную лапшу в качестве доказательства к делу не пришьешь!
Из бывшей столовой АП пропали большие телевизоры....
выборы по закрытым спискам, мажоритарщики, люстрированные в АП, кортежи с перекрытыми улицами, Пинчуки в АП наезжающие табунами, .....
Но, блаЗЕнь еще на ПЯТЬ ЛЕТ узаконил этот продажный цирк ВР.
Тупая дура, которая не способна ответить ни на один вопрос.
Пишите на Фейсбук, я когда нибудь отвечу.
Телеканал "Прямий" @prm_ua 48 мин.48 минут назад
На брифінг президента Володимира Зеленського та Леоніда Кучми не пустили близько 30 журналістів.
https://t.co/kUsO28ZKos
Пінчук непублічно відвідав Адміністрацію президента Зеленського
Их кинули - они не получили права собраться на полянке и послать президента нафиг....
Печальное зрелище ...