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Все про:ВР (4889) імпічмент (64) Конституція (269) відкликання (7) Стефанчук Руслан (18)

 Готові з новим складом ВР робити чесні та прозорі правила імпічменту й відкликання депутатів, - Стефанчук

Команда Президента Володимира Зеленського готова вносити зміни до Конституції для спрощення процедури імпічменту президента і відкликання народних депутатів.

Про це представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук розповів у кулуарах парламенту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 112.Україна.

"Сьогодні ухвалення змін до Конституції - це від півтора до двох років діяльності Верховної Ради. Ми готові спростити процедуру імпічменту, але цей законопроект написаний у межах, в рамках і способом, які передбачені Конституцією на сьогодні. Але ми готові з новим складом Верховної Ради робити чесні і прозорі правила відкликання всіх - незалежно від того, це президент, чи це депутат", - заявив Стефанчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усі внесені Зеленським законопроєкти будуть запропоновані для включення до порядку денного Ради, - Парубій

Він висловив упевненість у необхідності окремої законодавчої ініціативи щодо процедури відкликання президента, тому автори законопроекту в команді Зеленського переписали норми Конституції в закон. Крім того, на думку команди Зеленського, потрібно і спрощення процедури відкликання народних депутатів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130298
 
   
 Топ коментарі
 
Ну прямо ПО ЛИЦУ ВИДНО, какой он честный и прозрачный! Готовы с новым составом ВР делать честные и прозрачные правила импичмента и отзыва депутатов, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8645 Готовы с новым составом ВР делать честные и прозрачные правила импичмента и отзыва депутатов, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8645 Готовы с новым составом ВР делать честные и прозрачные правила импичмента и отзыва депутатов, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8645
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детка, так НЕ ЗА ЧТО его садить!
предвыборную лапшу в качестве доказательства к делу не пришьешь!
Готові з новим складом ВР робити чесні та прозорі правила імпічменту й відкликання депутатів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5248
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Ну прямо ПО ЛИЦУ ВИДНО, какой он честный и прозрачный!
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"
Турусина . Ну конечно; я ему говорю как-то: посмотрите, у моей Матреши от святости уж начинает лицо светиться; это, говорит, не от святости, а от жиру. Уж этого я ему никогда в жизни не прощу. До чего вольнодумство-то доходит, до чего позволяют себе забываться молодые люди! Я в людях редко ошибаюсь; вот и оказалось, что он за человек. Я вчера два письма получила. Прочти, если хочешь." (с) Островский
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с новым составом ВР делать честные и прозрачные правила импичмента Готові з новим складом ВР робити чесні та прозорі правила імпічменту й відкликання депутатів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8620

что-то я этого комика не видела в "Квартале", может он был в гриме ?

Стефанчук, и тебе, и твоему зеленому патрону и его суперпатрону Коломоше и всей вашей банде правила импичмента пропишет Майдан Готові з новим складом ВР робити чесні та прозорі правила імпічменту й відкликання депутатів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9450
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неужели БЕРКУТ пойдёт майданить, ну разве что путин денежек вам, порохосвиньям, подбросит.
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не сцы у тебя, кацапоидного зебила, просить не будем
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а я порохосвиньям даже по субботам не подаю
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Да у тебя и в остальные дни денег нет
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Т.е. у хрякоботины нет аргументов и он издевается над рожей. Все как у Йошки Геббельса.
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Увидел в зоопарке медведь бегемота:да,думает,твоим бы хлебалом да медку зачерпнуть...
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Ну прямо ПО ЛИЦУ ВИДНО, какой он честный и прозрачный!
Прочитайте биографию.

Это же не Хорошковский, что сразу с рядового - на таможню - и в генералы!...
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такие же прозрачные будут как и новые лица Готовы с новым составом ВР делать честные и прозрачные правила импичмента и отзыва депутатов, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1398
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А просто сократить сроки полномочий не готовы? Тогда все с вами понятно.
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Сроки полномочий всех избираемых особ. Что даст - вот, по пунктам:
1.Достаточно не более года, чтобы понять способность депутата, мэра, президента представлять интересы собственных избирателей. Затем должен следовать отчет в работе и кадровое решение - оставить или сменить нанятого менеджера. Самый простой способ - провести очередные выборы, а не разного рода бюрократические процедуры импичмента Президента или отзыва депутата, основанные на так понятном всем украинцам слове - договорняк.
2.Избиратель Украины прославился постоянной чередой фатальных ошибок на выборах, пусть чаще тренируется, кроме того, очевидна меньшая цена ошибки.
3.Всевозможные решалы и скупщики голосов останутся не у дел, так как все возрастающая цена за подкуп избирателя или комиссара из ЦВК или ниже не сможет быть возвращена выгодополучателю за столь короткий срок.
4.Психологическая особенность украинского народа - винить в ошибках не себя, а того, кто избран ими же, и долготерпение, прежде чем убирать неприемлемого человека из власти не бесконечны - опыт Майданов рисует не более 4 лет, зачем же давать такой козырь в руки врагов - фашистско-большевисискрй ОПГ(расии), как Майдан, он ведь полезен не только нам, но и врагам?
5.Ну и, жизнь проходит, а рожи не меняются(зеля опять достал из шкафа опостылевшую рожу кучмы(парашенка тоже сволочь, но я сейчас не об этом)), так что, эффект очевиден.
И это только так, по вершкам прошелся.
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Золотце моё, и гривны б тебе не доверил...
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Отзыва депутатов, кстати, почти нигде нет. Ибо пробовали и получилось плохо... Готовы с новым составом ВР делать честные и прозрачные правила импичмента и отзыва депутатов, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2460
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Тюрьму надо предусмотреть для депутатов в упрощённый способ.А для Президента- импичмент.Тюрьма должна касаться кабмина и ниже.Срок полномочий всех сократить до 2х лет..Палату представителей США избирают на 2 года.В Сенат -от 2х до 6 лет.
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То есть этот пункт тоже можно вычеркнуть. Ребята, а это уже кидалово. Готовы с новым составом ВР делать честные и прозрачные правила импичмента и отзыва депутатов, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1041
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новая украинская народная примета:

"если ЗЕленский что-то пообещал, значит обязательно кинет"
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"Сегодня принятие изменений в Конституцию - это от полутора до двух лет деятельности Верховной Рады. Источник: https://censor.net.ua/n3130298!!!!
Вот зачем нужно было вносить новый законопроект!!! Это оттяжка МИНИМУМ!!!! !,5 года!!!!
Лохи 73%!!!!! Опять развод!!!1
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дальше прочесть и понять соевого мозга не хватило, память перегрузил？
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Можно задать простой вопрос:
- Когда посадят Порошенко?
Зеленский почему ты не действуешь, сколько можно ждать.
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детка, так НЕ ЗА ЧТО его садить!
предвыборную лапшу в качестве доказательства к делу не пришьешь!

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Никто никого не посадит, а вас лохов уже развели😂
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Ждалку натерли, а оргазм придётся имитировать...
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А за, что? Впрочем с вами, под таким ником, всё понятно.
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А телевизоры?
Из бывшей столовой АП пропали большие телевизоры....
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Зорян и Шкиряк там подозрительно крутились.
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ники у зябликов бывают дивные: иногда достаточно прочитать ник, чтоб понять, что дальше читать не надо... Готові з новим складом ВР робити чесні та прозорі правила імпічменту й відкликання депутатів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1981
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Придет время, почти все порохоботы станут зябликами, потому что как пороха начнут судить, от услышанной правды сколько эта тварь наворовала, все начнут резко переобуваться.
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на чём основана твоя уверенность, что "наворовала"?
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Вешают за шею, это понятно а вот за, что, в плане доказанного судом обвинения и при наличии такой меры наказания?
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У них красиво на словах, а по результату опять:
выборы по закрытым спискам, мажоритарщики, люстрированные в АП, кортежи с перекрытыми улицами, Пинчуки в АП наезжающие табунами, .....
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а если не получать народной поддержки - раз обещают и не выполняют - то тогда еще с новым составом ВР - не Порох так не говорил - он делал ,просто делал и изменил Украину кардинально - шо было в 2014 и шо есть сейчас ,две разных страны
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точно изменил кардинально, усилиями мародера порошенко, Украина заняла первое место по коррупции в Европе Готові з новим складом ВР робити чесні та прозорі правила імпічменту й відкликання депутатів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8381
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С отзывом депутатов ПЕСарня,как всегда не согласна,а за импичмент и ночью прийдут голосовать
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плохим танцорам все мешают - они обещают и не делают - факт
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Были надежды до осени продавить через ВР открытые списки и отмену мажоритарки.
Но, блаЗЕнь еще на ПЯТЬ ЛЕТ узаконил этот продажный цирк ВР.
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Идёт брифинг Мендель.
Тупая дура, которая не способна ответить ни на один вопрос.
Пишите на Фейсбук, я когда нибудь отвечу.
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сделайте сначала прозрачными партийные списки Готові з новим складом ВР робити чесні та прозорі правила імпічменту й відкликання депутатів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5397
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Все правильно Володя делает. Владимир Владимирович тоже так начинал. И все привыкли и заткнулись.

Готові з новим складом ВР робити чесні та прозорі правила імпічменту й відкликання депутатів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6273 Телеканал "Прямий"‏ @prm_ua 48 мин.48 минут назад
На брифінг президента Володимира Зеленського та Леоніда Кучми не пустили близько 30 журналістів.

https://t.co/kUsO28ZKos
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эй вы таки борцы с олихархами - врете вы всей Украине и не чего не меняется -
Готові з новим складом ВР робити чесні та прозорі правила імпічменту й відкликання депутатів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 694

Пінчук непублічно відвідав Адміністрацію президента Зеленського
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ФОТОФАКТ! Хунта Порошенко уже не у власти, но продолжает издеваться над русскоговорящим мальчиком:Готові з новим складом ВР робити чесні та прозорі правила імпічменту й відкликання депутатів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8366
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Старая влада сопротивляется,бо знают чье мясо сьели
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а шо изменилось у нас у простых людей - не чего - один олигарх ушел второй пришел,только его фунт слегка обогатиться и все - а где в этой схеме мы?
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Чому риторика казкових свідків секти 24 відсотків дивним чином співпадає з риторикою антимайдану- "надо било подождать і пєрєізбрать Януковіча"?
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Рыбки и зверята плачут вместо исполнения танца "импичмент"....
Их кинули - они не получили права собраться на полянке и послать президента нафиг....
Печальное зрелище ...
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и сразу отозвать всех депутатов поднявших свои клешни 16 января 2014 года!
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Что за отмазочки пошли??? Закон про импичмент должен бьіл бьіть одним из ПЕРВЬІХ, предложенньіх президентом. Его же слова!
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Какая же отвратительная воробьиная рожа. Боюсь даже представить себе как от него разит специфическим духом....бедные его сотрудники, впрочем там среди них одни воробьы.
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Готові з новим складом ВР робити чесні та прозорі правила імпічменту й відкликання депутатів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6300"...а честность будем определять мы...." Готові з новим складом ВР робити чесні та прозорі правила імпічменту й відкликання депутатів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6300в долларах....
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниГотові з новим складом ВР робити чесні та прозорі правила імпічменту й відкликання депутатів, - Стефанчук
 
 
 
 
 
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