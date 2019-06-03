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 Зеленський призначив Федора Веніславського представником президента в Конституційному Суді

Президент Володимир Зеленський видав указ про призначення Федора Веніславського представником президента в Конституційному Суді України.

Відповідний указ №351/2019 опубліковано на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"Призначити Веніславського Федора Володимировича Представником Президента України в Конституційному Суді України", - йдеться в документі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130286
 
 
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Фёдор Вениславский -Доктор или кандидит Юр наук,преподаватель Харьковской Юрки.Известен со времён 1го майдана.В порочащих связях мною не замечен.
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Треба розігнати цю багадєльню Янука--Порося.
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Боїться, що КС винесе "вирок" про порушення Конституції, тоді йти с посади потрібно, а не хочеться! Зеленский назначил Федора Вениславского представителем президента в Конституционном суде - Цензор.НЕТ 7495
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Зеленский назначил Федора Вениславского представителем президента в Конституционном суде - Цензор.НЕТ 9123
Це прес-секретар Зеленського. Питання є?
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Конкретніше ви самі добре розумієте, тому не треба провокацій
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Ні, не розумію. І з дописів інших ясно, що ніхто не розуміє, що Ви хотіли сказати. То конкретизація буде, чи це був просто флуд?
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Якщо не розумієте, то вивчайте суспільні науки. На цьому все. Не треба від вас дешевого тролінга.
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ну, норм вроде. или это типа загадка - сколько бревен на снимке?
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5 мне, 2 тебе и 1 ей.
Еще 1 Коломойскому и 2 Ахметову
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Ще одне питання.
Чи виконав президент, так би мовити, фортепіанний етюд на її, кхе-кхе, клавіші?
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Мабуть так, бо це було на першому плані Зеленський призначив Федора Веніславського представником президента в Конституційному Суді - Цензор.НЕТ 4646
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1) Тема с***к не затронута. 2) Намёк на бревно. Зеленський призначив Федора Веніславського представником президента в Конституційному Суді - Цензор.НЕТ 1974
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судя по твоей ссылке, образованный человек и специалист конституционного права, не то, что алкоголическая свинья луценко, которая без профобразования была принята на должность генпроГурора
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Чем дальше, тем печальней. Он наверное смог объяснить, кто ему вдруг долг в 1 млн. грн. вернул, и по поводу своих мутных братьев прокуроров. Ведь именно из-за этого его когда то не выбарали в НАЗК. Но думаю никто нечего не объяснял, а Кернес замолвил Бене словечко, и опля вдруг новый судья КС.
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Нормальный парень.

"Недавнее решение СНБОУ, касающееся стратегии вступления Украины в НАТО, вызвало активную реакцию многих специалистов, политологов и юристов. В прошлом номере «ЗН» кандидаты юридических наук Ф.Вениславский и В.Колиснык (г.Харьков) ставят под сомнение легитимность этого «судьбоносного» решения."
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Раньше он біл княхзь Милославский, но "казнили" его намедне.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський призначив Федора Веніславського представником президента в Конституційному Суді
 
 
 
 
 
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