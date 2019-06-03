 Зеленський призначив Федора Веніславського представником президента в Конституційному Суді

Відповідний указ №351/2019 опубліковано на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.
"Призначити Веніславського Федора Володимировича Представником Президента України в Конституційному Суді України", - йдеться в документі.
Відповідний указ №351/2019 опубліковано на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.
"Призначити Веніславського Федора Володимировича Представником Президента України в Конституційному Суді України", - йдеться в документі.
Це прес-секретар Зеленського. Питання є?
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Чи виконав президент, так би мовити, фортепіанний етюд на її, кхе-кхе, клавіші?
"Недавнее решение СНБОУ, касающееся стратегии вступления Украины в НАТО, вызвало активную реакцию многих специалистов, политологов и юристов. В прошлом номере «ЗН» кандидаты юридических наук Ф.Вениславский и В.Колиснык (г.Харьков) ставят под сомнение легитимность этого «судьбоносного» решения."