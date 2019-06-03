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Все про:ВР (4889) законопроект (672) імпічмент (64) Парубій (1092)

 Усі внесені Зеленським законопроєкти будуть запропоновані для включення до порядку денного Ради, - Парубій

Усі внесені президентом Володимиром Зеленським законопроєкти будуть запропоновані для включення до порядку денного сесії парламенту, а потім розглянуті в сесійній залі.

Про це голова Верховної Ради України Андрій Парубій сказав на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп Верховної Ради в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Усі законопроєкти, передані президентом, будуть запропоновані для внесення до порядку денного сесії ... Усі законодавчі ініціативи президента, визначені як невідкладні, ми будемо розглядати в сесійній залі", - повідомив Парубій.

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук нагадав, що Зеленський вже вніс законопроєкт про процедуру відсторонення від влади президента, а також наголосив, що невідкладно необхідно розглянути проєкти законів про внесення змін до ст. 80 про недоторканність народних депутатів (№7203) і до закону про вибори народних депутатів про забезпечення виборчих прав військовослужбовців (№10356).

Також читайте: Президентський законопроект про незаконне збагачення вже погодили з МВФ та Світовим банком, - Стефанчук

Нагадаємо, 29 травня Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про особливості процедури усунення президента від посади (імпічмент). Це була одна з його передвиборчих обіцянок.

Читайте: Зеленський вніс у Раду законопроект про забезпечення виборчих прав військовослужбовців (оновлено)

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130285
 
 
 Топ коментарі
 
Недовго Логопеду лишилось бикувати))
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У них еще ручной КС есть, так что хз
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да видели уже, как вы эти законы включаете в повестку дня, я тебе хитрожопый, двуличный, булькоговорун, недолго по любому осталось сидеть в кресле начальника, будешь отвечать за все свои преступления, которые ты совершил регулярно надругаясь над регламентом и законами, и справка тебе не поможет Все внесенные Зеленским законопроекты будут предложены для включения в повестку дня Рады, - Парубий - Цензор.НЕТ 3549
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У них еще ручной КС есть, так что хз
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На кожен суд,є статья за Зраду України.
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- Против новых принципов работы никто не возражал, если не
считать Паниковского, который уже тогда заявил, что проживет и
без конвенции. Зато при разделе страны разыгрались безобразные
сцены. Высокие договаривающиеся стороны переругались в первую
же минуту и уже не обращались друг к другу иначе как с
добавлением бранных эпитетов. Весь спор произошел из-за дележа
участков. (с)
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Якщо законопроекти Президента не будуть включені в розгляд ВРУ, то за це має відповідати особисто Парубій як старий агент путіна. Парубій веде підривну діяльність на посаді Голови ВРУ і фактично дезорганізує державне управління під час війни, блокуючи прийняття рішень по звільненню прем'єра, міністрів та керівників державних установ! Народ дасть оцінку діяльності Парубія і ця оцінка буде дуже жорстка!
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А какже его пресловутая Калолиция?Где она?
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Шо, Ігорьок, Толька-мямля не став президентом (навіть міністром оборони), так ти тут продовжуєш істерить? Ну не Парубія в тому вина, не його Усі внесені Зеленським законопроєкти будуть запропоновані для включення до порядку денного Ради, - Парубій - Цензор.НЕТ 503 Усі внесені Зеленським законопроєкти будуть запропоновані для включення до порядку денного Ради, - Парубій - Цензор.НЕТ 406 Усі внесені Зеленським законопроєкти будуть запропоновані для включення до порядку денного Ради, - Парубій - Цензор.НЕТ 503
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Помиляєшся. Це ваша зелена шмаркля протримається менше, ніж Янукович - десь до наступної весни.
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Шёл бы уже быкам хвосты накручивать.
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Але не включать, голосувати вже нікому.
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да видели уже, как вы эти законы включаете в повестку дня, я тебе хитрожопый, двуличный, булькоговорун, недолго по любому осталось сидеть в кресле начальника, будешь отвечать за все свои преступления, которые ты совершил регулярно надругаясь над регламентом и законами, и справка тебе не поможет Все внесенные Зеленским законопроекты будут предложены для включения в повестку дня Рады, - Парубий - Цензор.НЕТ 3549
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Та мы уже видели, как вы их включаете.
Выключатели. Все внесенные Зеленским законопроекты будут предложены для включения в повестку дня Рады, - Парубий - Цензор.НЕТ 4593
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несерьёзно как-то: начать с хамства, а потом ждать, что твои просьбы уважат. не находишь? Все внесенные Зеленским законопроекты будут предложены для включения в повестку дня Рады, - Парубий - Цензор.НЕТ 3231
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ну да... кто ж тебя виноват, что ты на большее не способно
дешёвое производство, тупой персонал. держи талончик, убожество
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А на что способно ты?
Талончики раздавать, дебил.
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извини, забыл. тримай, нікчемо, свої 30 срібняків
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А куда ты денешься,коль на воле жить охота
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Через пару тройку месяцев сам сбежит,когда начнутся посадки
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Весна прошла, настало лето...
Обещаные посадки засохли на корню, зазеленела только плесень...😁
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Весь вопрос в том? Как принимать законы,которого сам игнорирует и законы,и Конституцию?Харант,- одним словом.
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Зе подпишет ,только согласованные с ним законы.На остальные -три четверти списочного состава ВРУ.
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Люди без принципов гибкие, как гуттаперчевые члены. Такие же бесплодные и, в конце-концов, бесполезные.

🤣
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как в США называют икру рыб как еду? а, американец липовый? не кавьяр, обычную икру?
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да нет - это зяблики сделали президентом фантик без конфетки
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З толмуту одної школи кунг фу:

Вчителю, а довго чекати?
Вчитель: Якщо чекати - то довго.
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У мене більше 8 осколків в тілі! Ми своїми тілами захищали Майдан.
Андрій Парубій.

В тот вечер я не пил не ел
Походу Янек о*уел -
Поставил Йолку, поставил Йолку
Стою с Кролём- они летят!
Они летели точно в ряд-
Мои осколки, мои осколки...

Какая Йолка, твою мать!
Ещё ноябрь, вот ***** плять!
Ещё ведь осень! Походу- осень!
Гляжу- осколочки летят,
Они летели чОтко в ряд
Их было восемь.

Кроля минула кулявлоб
Он увернулся, п*дла, чтоб
Я принял в в тело, в младое тело
Осколков-восемь, три- пыжа,
Четыре- гильзы, три -ежа
Противотанковых ежа....

...А куля в лоб? --Походу , плять, не долетела...
🤗
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Решения клоуна будет отменять психически недоразвитый, смешно? Не думаю.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУсі внесені Зеленським законопроєкти будуть запропоновані для включення до порядку денного Ради, - Парубій
 
 
 
 
 
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