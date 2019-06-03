 Усі внесені Зеленським законопроєкти будуть запропоновані для включення до порядку денного Ради, - Парубій

Про це голова Верховної Ради України Андрій Парубій сказав на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп Верховної Ради в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Усі законопроєкти, передані президентом, будуть запропоновані для внесення до порядку денного сесії ... Усі законодавчі ініціативи президента, визначені як невідкладні, ми будемо розглядати в сесійній залі", - повідомив Парубій.
Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук нагадав, що Зеленський вже вніс законопроєкт про процедуру відсторонення від влади президента, а також наголосив, що невідкладно необхідно розглянути проєкти законів про внесення змін до ст. 80 про недоторканність народних депутатів (№7203) і до закону про вибори народних депутатів про забезпечення виборчих прав військовослужбовців (№10356).
Нагадаємо, 29 травня Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про особливості процедури усунення президента від посади (імпічмент). Це була одна з його передвиборчих обіцянок.
считать Паниковского, который уже тогда заявил, что проживет и
без конвенции. Зато при разделе страны разыгрались безобразные
сцены. Высокие договаривающиеся стороны переругались в первую
же минуту и уже не обращались друг к другу иначе как с
добавлением бранных эпитетов. Весь спор произошел из-за дележа
участков. (с)
Выключатели.
дешёвое производство, тупой персонал. держи талончик, убожество
Талончики раздавать, дебил.
Обещаные посадки засохли на корню, зазеленела только плесень...😁
🤣
скучно(
то ли дело раньше было
Вчителю, а довго чекати?
Вчитель: Якщо чекати - то довго.
Андрій Парубій.
В тот вечер я не пил не ел
Походу Янек о*уел -
Поставил Йолку, поставил Йолку
Стою с Кролём- они летят!
Они летели точно в ряд-
Мои осколки, мои осколки...
Какая Йолка, твою мать!
Ещё ноябрь, вот ***** плять!
Ещё ведь осень! Походу- осень!
Гляжу- осколочки летят,
Они летели чОтко в ряд
Их было восемь.
Кроля минула кулявлоб
Он увернулся, п*дла, чтоб
Я принял в в тело, в младое тело
Осколков-восемь, три- пыжа,
Четыре- гильзы, три -ежа
Противотанковых ежа....
...А куля в лоб? --Походу , плять, не долетела...
🤗