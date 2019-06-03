EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події
  5187  73
Матеріали за темою:
Все про:мінування (421) Міноборони (2594) розвідка (1398) Донбас (12022)

 Четверо російських військових підірвалися на власних мінних полях на Донбасі, - розвідка

Командування російсько-окупаційних військ нарощує інженерне обладнання позицій з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Зокрема, активізувалися роботи з обладнання позицій "другої лінії оборони", які передбачається посилювати резервами, сформованими, зокрема, за рахунок сил і засобів "республіканських міністерств внутрішніх справ та надзвичайних ситуацій".

"Зазначені позиції по всьому периметру їхнього розташування в авральному порядку обладнуються мінно-вибуховими загородженнями з використанням протитанкових та протипіхотних мін. Водночас поспішність дій противника з мінування території, за відсутності взаємодії між підрозділами, призводить до численних підривів російських військовослужбовців на власних мінах. Так, упродовж останніх трьох діб із зазначених причин загинули чотири військовослужбовці російсько-окупаційних військ", - повідомили в ГУР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Серед окупантів на Донбасі зростає захворюваність на туберкульоз та ВІЛ, - розвідка

Водночас, за даними української розвідки, мінування окупантами додаткових ділянок у тилу підвищує рівень небезпеки для цивільного населення тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130282
 
   
 Топ коментарі
 
Яке прикре самогубство!
 показати весь коментар
 
Это было плановое разминирование по методу тов. Жукова.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Это называется мгновенная карма, нехрен всяким кацаповыродкам украинскую землю минировать и убивать невинных ни в чем людей.
 показати весь коментар
 
Конечно это не одно и то же, конечно же структура будет расширена за счет старого штата. Теперь Богдан будет не только главой АП, но и подрабатывать машинисткой в расширенной структуре.
 показати весь коментар
 
 
Пусть расширяет, ему нужны грамотные помощники, он не политик.
 показати весь коментар
 
у кого-то к старости мудрость приходит, а к кому-то, как вам - тупость...
 показати весь коментар
 
 
Это было плановое разминирование по методу тов. Жукова.
 показати весь коментар
 
 
А вот скажите, друг мой (тьфу, тьфу, тьфу, не дай Бог конечно), будет ли продолжение придурковатого мультсериала для умственно отсталых, "Сказочная Русь", с новым персонажем? И если нет, то почему,?
 показати весь коментар
 
 
Нет, не будет... Потому что тогда придётся вернуться к сказке Гофмана, "Крошка Цахес, по прозванию Циннобер". Шендерович уже пробовал... После этого НТВ "отжали", а его "выкинули" из России... У "нашего Цахеса", конечно, "кишка тонка", однако вполне закроют программу...
 показати весь коментар
 
Вони перед вибухом кричали "Русскіє нє здаюцца!" і "За сталіна!"?
 показати весь коментар
 
 
Не свести, без пехоты, водила только.
 показати весь коментар
 
Пшел обратно на "срускуювесну" читать о "потерях ВСУ".
 показати весь коментар
 
 
Эх,стерли кацапа. Не заценил его ссылку. У них там забавные постановки бывают.😊
 показати весь коментар
 
Вот такие "милые" рыжие котики чувствуют себя на Цензоре, как у Христа за пазухой.
 показати весь коментар
 
Мало значит вас банят, нужно чаще. Вы много всего понаделывали. Продолжаю наблюдение.
 показати весь коментар
 
русский наемник нашел ананас, он был похож на российский фугас, он был голодный, решил его съесть, уши нашли за километров шесть
 показати весь коментар
 
 
И слышны нам паденья Путинджетов
и взрывная дзержинская волна
И вопли ихтамнетов на Донбасе
И тихая и минная война....
 показати весь коментар
 
 
Ну каг же так получилось? Их жеж там нет...
 показати весь коментар
 
 
Ани заблудились,грибы саберали да ягоды.
 показати весь коментар
 
 
Вы всьоврьоте! Милые русские мальчики в очках просто ловили бабочек и кузнечиков для научных опытов. А тут из-за кустов их поманили цыничные бандэровцы. Предложили яйка, млеко, горячий чай и невиданный вид кузнечика "машингвера галицийска". Долго еще раздавалося эхо! Мальчики сдохли, бандерам потеха!)
 показати весь коментар
 
 
Ну прсто праздник какой то кацапы нам устраивают вторую неделю! Удовлетворен, путену по жмурам зачет!
 показати весь коментар
 
 
Ихтамнеты не перестают дохнуть на нашей земле и удобрять её.
 показати весь коментар
 
 
А на тому світлі їх не будуть прасувати по голові... їхні парфуми відправляються на пекельні борошна - а там вже чекають рогаті кресли... Четверо російських військових підірвалися на власних мінних полях на Донбасі, - розвідка - Цензор.НЕТ 276
 показати весь коментар
 
 
я ж кажу немає абсолютно поганих людей, ось ці наприклад дві добрих справи зробили перед смертю: і міну знешкодили і 3-х кацапів зажмурили Четверо російських військових підірвалися на власних мінних полях на Донбасі, - розвідка - Цензор.НЕТ 1725
 показати весь коментар
 
 
Добро пожаловать в Ад, ублюдки!!! Хорошее начало лета!
 показати весь коментар
 
 
Ну, теперь у сепаров есть шанс не соврать, сказав что они ЧАСТИЧНО добрались до Киева. Четверо російських військових підірвалися на власних мінних полях на Донбасі, - розвідка - Цензор.НЕТ 2366
 показати весь коментар
 
 
Написано, вроде, не сепары, а российские военные.
 показати весь коментар
 
Мало дебилов по полю шли
Чисто случайно мину нашли
Кости не видно даже с сосны -
Вот оно, страшное эхо войны!
 показати весь коментар
 
И это радует! Чем больше дохлых расеян, кацапов,москалей и лугандонодаунбасских сепаратеррорюг- тем лучше для Украины!
 показати весь коментар
 
Ехал Ваня воевать,
От хохлов Донбасс спасать,
Заодно набить карманы,
Повидать чужие страны,

Тырить там добро чужое,
Передать хрусталь с конвоем,
Холодильники, машины,
Жрать бандэров витамины...

Жизнь - халява, и в основе
- Слава президенту Вове!!!
А когда придёт домой,
То, конечно же, герой!!!

Лишь собрался он домой
- Приключился геморрой.
Сел посрать после заката,
- Глядь! Под задницей граната!!!

Лишь подумал - "ЧУДЕСА!!!"
И взлетел на небеса...
В общем, увезли в Ростов,
Дальше - там, где нет хохлов.

Закопали под табло:
"Неопознанный *****".
А домой письмо прислали
- Ваню волки, мол, сожрали.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодіїЧетверо російських військових підірвалися на власних мінних полях на Донбасі, - розвідка
 
 
 
 
 
 вгору