 Четверо російських військових підірвалися на власних мінних полях на Донбасі, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба Міноборони з посиланням на дані ГУР.
Зокрема, активізувалися роботи з обладнання позицій "другої лінії оборони", які передбачається посилювати резервами, сформованими, зокрема, за рахунок сил і засобів "республіканських міністерств внутрішніх справ та надзвичайних ситуацій".
"Зазначені позиції по всьому периметру їхнього розташування в авральному порядку обладнуються мінно-вибуховими загородженнями з використанням протитанкових та протипіхотних мін. Водночас поспішність дій противника з мінування території, за відсутності взаємодії між підрозділами, призводить до численних підривів російських військовослужбовців на власних мінах. Так, упродовж останніх трьох діб із зазначених причин загинули чотири військовослужбовці російсько-окупаційних військ", - повідомили в ГУР.
Водночас, за даними української розвідки, мінування окупантами додаткових ділянок у тилу підвищує рівень небезпеки для цивільного населення тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях.
и взрывная дзержинская волна
И вопли ихтамнетов на Донбасе
И тихая и минная война....
Чисто случайно мину нашли
Кости не видно даже с сосны -
Вот оно, страшное эхо войны!
От хохлов Донбасс спасать,
Заодно набить карманы,
Повидать чужие страны,
Тырить там добро чужое,
Передать хрусталь с конвоем,
Холодильники, машины,
Жрать бандэров витамины...
Жизнь - халява, и в основе
- Слава президенту Вове!!!
А когда придёт домой,
То, конечно же, герой!!!
Лишь собрался он домой
- Приключился геморрой.
Сел посрать после заката,
- Глядь! Под задницей граната!!!
Лишь подумал - "ЧУДЕСА!!!"
И взлетел на небеса...
В общем, увезли в Ростов,
Дальше - там, где нет хохлов.
Закопали под табло:
"Неопознанный *****".
А домой письмо прислали
- Ваню волки, мол, сожрали.