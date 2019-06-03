 "Укрлендфармінг" підтримав проведення спортивних турнірів для дорослих і дітей в Полтавській і Сумській областях

Доволі популярним видом спорту для жителів сіл є волейбол. Підприємства холдингу "Укрлендфармінг" (керівником і засновником якого є Олег Бахматюк) постійно підтримують проведення місцевих турнірів як серед дорослих команд, так і юнацькі волейбольні команді в цілому.

Зокрема, "Укрлендфармінг" забезпечив призовий фонд у 10 000 гривень для волейбольних турнірів у Гадяцькому районі. 16 квітня професійну спортивну форму та м’ячі від представників агрохолдингу отримала дівоча юнацька волейбольна команда Лохвицької ДЮСШ. По два комплекти спортивної ігрової форми та спортивний костюм вручили кожній із 61 учасниці команди. Проект вартістю майже 31 000 гривень є одним з кількох, запланованих компанією на підтримку цієї відомої в Україні ДЮСШ. Після чемпіонату Полтавської області у квітні волейбольна команда планує взяти участь у Всеукраїнському чемпіонаті з волейболу, який відбудеться в червні 2019 року.

"Діти – наше майбутнє. У своїй благодійній діяльності "Укрлендфармінг" намагається приділяти максимальну увагу дітям. Наша компанія бере активну участь у їхньому всебічному розвитку і всіляко сприяє у досягненні ними своїх маленьких, але вже таких амбітних і дорослих цілей у житті", – поділився директор підприємства Групи "Райз-Схід" Юрій Щербак під час урочистого вручення на тренувальному майданчику комплектів одягу та реквізиту юним спортсменкам.







Директор Лохвицької дитячо-юнацької спортивної школи Ольга Яблунівська зазначила: "Розуміння важливості дитячого спорту притаманне не кожній бізнес-структурі. ТОВ "Райз-Схід", яке входить до складу "Укрлендфармінг", є одним з небагатьох приємних винятків. Отримувати призові місця на змаганнях, опікуватися тренувальним процесом і знати, що для забезпечення діяльності команди буде підтримка від небайдужих до теми всебічного розвитку дітей, до занять спортом підростаючого покоління, є життєво необхідним для кожної ДЮСШ".

Спонсорська допомога "Укрлендфармінг" дитячому футбольному клубу "Динамо Білопілля" в сумі 15 700 гривень допомогла команді юних спортсменів взяти участь у міжнародному дитячому футбольному турнірі "Odessa Cup" у місті Южне Одеської області.

"Укрлендфармінг" є вертикально інтегрованим холдингом, який працює на території 22 областей України. Компанія вкладає десятки мільйонів гривень у проекти, пов’язані з поліпшенням рівня життя мешканців тих населених пунктів, у яких розташовані підприємства агрохолдингу.

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