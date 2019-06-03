EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Російські терористи збили Боїнг Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Суспільство
  212  7
Все про:Бахматюк (56) Ukrlandfarming (40) Укрлендфармінг (46)

 "Укрлендфармінг" підтримав проведення спортивних турнірів для дорослих і дітей в Полтавській і Сумській областях

Підтримка позашкільних навчальних закладів та організація дозвілля дорослих і дітей на селі посідає чільне місце серед проектів співпраці агрохолдингу "Укрлендфармінг" із сільськими громадами на території його діяльності.

Доволі популярним видом спорту для жителів сіл є волейбол. Підприємства холдингу "Укрлендфармінг" (керівником і засновником якого є Олег Бахматюк) постійно підтримують проведення місцевих турнірів як серед дорослих команд, так і юнацькі волейбольні команді в цілому.

Зокрема, "Укрлендфармінг" забезпечив призовий фонд у 10 000 гривень для волейбольних турнірів у Гадяцькому районі. 16 квітня професійну спортивну форму та м’ячі від представників агрохолдингу отримала дівоча юнацька волейбольна команда Лохвицької ДЮСШ. По два комплекти спортивної ігрової форми та спортивний костюм вручили кожній із 61 учасниці команди. Проект вартістю майже 31 000 гривень є одним з кількох, запланованих компанією на підтримку цієї відомої в Україні ДЮСШ. Після чемпіонату Полтавської області у квітні волейбольна команда планує взяти участь у Всеукраїнському чемпіонаті з волейболу, який відбудеться в червні 2019 року.

"Діти – наше майбутнє. У своїй благодійній діяльності "Укрлендфармінг" намагається приділяти максимальну увагу дітям. Наша компанія бере активну участь у їхньому всебічному розвитку і всіляко сприяє у досягненні ними своїх маленьких, але вже таких амбітних і дорослих цілей у житті", – поділився директор підприємства Групи "Райз-Схід" Юрій Щербак під час урочистого вручення на тренувальному майданчику комплектів одягу та реквізиту юним спортсменкам.

Укрлендфармінг підтримав проведення спортивних турнірів для дорослих і дітей в Полтавській і Сумській областях 01

Директор Лохвицької дитячо-юнацької спортивної школи Ольга Яблунівська зазначила: "Розуміння важливості дитячого спорту притаманне не кожній бізнес-структурі. ТОВ "Райз-Схід", яке входить до складу "Укрлендфармінг", є одним з небагатьох приємних винятків. Отримувати призові місця на змаганнях, опікуватися тренувальним процесом і знати, що для забезпечення діяльності команди буде підтримка від небайдужих до теми всебічного розвитку дітей, до занять спортом підростаючого покоління, є життєво необхідним для кожної ДЮСШ".

Спонсорська допомога "Укрлендфармінг" дитячому футбольному клубу "Динамо Білопілля" в сумі 15 700 гривень допомогла команді юних спортсменів взяти участь у міжнародному дитячому футбольному турнірі "Odessa Cup" у місті Южне Одеської області.

Укрлендфармінг підтримав проведення спортивних турнірів для дорослих і дітей в Полтавській і Сумській областях 02

"Укрлендфармінг" є вертикально інтегрованим холдингом, який працює на території 22 областей України. Компанія вкладає десятки мільйонів гривень у проекти, пов’язані з поліпшенням рівня життя мешканців тих населених пунктів, у яких розташовані підприємства агрохолдингу.

Новина публікується на правах реклами

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130281
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Пля ...60 штук при обороті у лярди .!?
Одну команду на турнір звозити на 2-3 дні ! Более 60 тыс. грн "Укрлендфарминг" направил в поддержку занятий спортом для взрослых и детей в Полтавской и Сумской областях - Цензор.НЕТ 446
 показати весь коментар
 
 
60 штук - звучит )) А две штуки баксов,нет.Не густо для такой компании. Жлобство.
 показати весь коментар
 
 
Пиариться на таких копейках??? Самим не стыдно?
 показати весь коментар
 
" Новость публикуется на правах рекламы" Понад 60 тис. грн "Укрлендфармінг" направив на підтримку занять спортом для дорослих і дітей у Полтавській та Сумській областях - Цензор.НЕТ 1841
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору