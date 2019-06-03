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 Росія намагається маніпулювати Міжнародним судом і хоче розглядати справу на власних умовах, - Зеркаль

Російська Федерація намагається маніпулювати в Міжнародному суді ООН і замість питань наявності у суду юрисдикції за позовом України про порушення нею міжнародних конвенцій намагається розглядати справу на своїх умовах.

Про це заявила в Facebook заступниця міністра закордонних справ України з питань євроінтеграції Олена Зеркаль, передає Цензор.НЕТ.

"РФ намагається маніпулювати судом і замість питань юрисдикції розглядати справу по суті на власних умовах. Як я вже зазначала, це найбільша небезпека і пастка. РФ намагається сказати Суду - забудьте про тисячі сторінок доказів, подивіться тільки на кілька фактів, відібраних Росією", - написала Зеркаль.

За її словами, Росія намагається перекрутити всю доказову базу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд ООН 3 червня почне розгляд справи щодо порушення Росією конвенції про фінансування тероризму, - Зеркаль

"Як в радянській естрадній репризі – "Тут граємо, тут не граємо, тут пляма – рибу загортали". З іншого, намагається буквально змінити тексти конвенцій, вимагаючи їх читати так, щоб дії Росії не потрапляли під їхню дію", - зазначила Зеркаль.

Дипломат розповіла, що Росія також заявляє, що Україна вела себе недобросовісно в спробах мирного досудового врегулювання спору.

"Тут майстерність називати біле чорним сягає апогею. Ці маніпуляції побудовані дуже вправно. І в письмових документах і у виступах адвокатів Російської Федерації багато складної аргументації. Але навіть простого погляду на структуру цих аргументів достатньо, аби зрозуміти їхню помилковість", - зазначила заступник голови українського зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, 16 січня 2017 року Україна подала позов до Міжнародного суду ООН для притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації упродовж її незаконної агресії проти України. Позов подано в межах Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Слухання в Міжнародному суді ООН у Гаазі (Нідерланди) за позовом України для притягнення Росії до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації упродовж її агресії проти України відбулися 6-9 березня 2017 року. Україна представила аргументи 6 та 8 березня, Росія - 7 та 9 березня. Позов на 45 сторінках опубліковано на сайті суду.

Читайте: Судовий процес України проти РФ у Гаазькому суді покажуть онлайн

12 червня 2018 року Україна подала меморандум, який описує і доводить усі порушення конвенцій з боку Росії.

12 вересня Росія передала на розгляд Міжнародного суду свої попередні зауваження, Москва наполягає на відсутності у суду юрисдикції для розгляду справи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130280
 
   
 Топ коментарі
 
Вы не у кацапских адвокатов учились Это она стала карьеристкой после того как отказала Зеленскому ?
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Росія має бути проголошена антиправовою терористичною державою і все міжнародне правове співробітництво з росією має бути зупинене, а всі російські силовики мають бути оголошені міжнародними терористами і заборонені до в'їзду в будь які країни світу.
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Росія має бути проголошена антиправовою терористичною державою і все міжнародне правове співробітництво з росією має бути зупинене, а всі російські силовики мають бути оголошені міжнародними терористами і заборонені до в'їзду в будь які країни світу.
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Похоже эта тетка потенциальный новый министр ИД. Жаль, что она карьеристка.
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Вы не у кацапских адвокатов учились Это она стала карьеристкой после того как отказала Зеленскому ?
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а что эта старорежимная Зеркаль там делает?
Там же на Квартале 95 светилась одна мадам....
Вот ее можно было бы от Зе и поставить.... - а то забыли все про нее....
Лысый и лысый...

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Скорее всего Зеркаль что то знает уже. Вот и отмазки уже готовит.
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Из за того , что дипотношения не разорваны могут отфудболить в согасительную комиссию.
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ложь и манипуляции во всех видах - это конек России, ее визитная карточка..., как только некто в публичном пространстве открывает рот и начинает перевирать факты, называть черное белым и обвинять жертву в своих преступлениях, это точно русский...
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"Хоть отруби ему копыта
И закрути рога узлом,
Иль накорми его досыта -
Кацап останется козлом...".
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Так, для того тебя туда и послали, умную и красивую, что бы профессионально бороться с кацапскими адвокатами..., или ты думала, что они будут сопли и слюни распускать.. !?
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Есть такое дело.....
Тысячи страниц подробностей могут проиграть пяти чётко сформулированным листам.....
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які наївні американці ніколи не виконували рішення цього суду а росіянам так взагалі начхать.... кому ця взня потрібна... лише втрачаємо кошти.
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