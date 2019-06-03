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 Місту Кам'янське загрожує борговий і комунальний колапс, - екс-депутат міськради Усачов

Місту Кам'янське загрожує борговий і комунальний колапс.

Про це заявив колишній депутат міськради Кам'янського від ВО "Батьківщина" Олег Усачов, який склав із себе депутатські повноваження на знак протесту проти політики міської влади. Як юрист і арбітражний керуючий Усачов наполягає, що Кам'янське - банкрут! За дохідної частини бюджету приблизно в 2,6 млрд гривень, боргове навантаження в 1,8 млрд грн непосильна ноша для Кам'янського.

"Як фахівець в галузі фінансового права я маю констатувати факт: місто Кам'янське - банкрут, хоча, на жаль, абсолютна більшість депутатського корпусу і мер міста не в змозі цього зрозуміти", - констатує Олег Усачов.

Свою позицію колишній депутат від "Батьківщини" обґрунтовує, спираючись на Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", постановою Великої палати Верховного Суду України від 04.09.2018 р. у справі №923/1297/14. А також позицією Європейського суду з прав людини, рішення якого є для України джерелом права.

Відповідно до закону, засновник несе субсидіарну відповідальність за доведення суб'єкта господарської діяльності до банкрутства. Після набуття чинності 21.10.2019 новим кодексом про банкрутство міськрада Кам'янського чекає арешт рахунків із субсидіарної відповідальності за доведеним до банкрутства комунальних підприємств - КП "Міський водоканал", КП "Трамвай", і багатьом іншим ... Крім того, неминуче буде зупинка ТЕЦ і зрив опалювального сезону. Оскільки юристи Державної фіскальної служби, НАК "Нафтогазу" і ТЕЦ звернуться до суду про повернення майна та стягнення з міської ради Кам'янського всієї заборгованості КП "Тепломережі".

Не врятують навіть 25 нових котелень, щодо яких існують підозри, що КП "Тепломережі" незаконно дотує їх енергоносіями за рахунок міського бюджету.

"Сьогодні міська влада довела комунальне господарство міста до такого стану, що практично всі комунальні підприємства є боржниками. Згідно із законом, внаслідок позовів, ініційованих кредиторами, буде проведений арешт рахунків міської ради. На ухвалення і виконання судових рішень буде потрібно немало часу, якого у Кам'янського немає. Фактично це призведе до того, що взимку 2019-2020 року місто буде повністю паралізоване", - заявляє Усачов.

Усачов вважає ненормальною ситуацію, коли "місто деградує: руйнується комунальна сфера, зростають тарифи, скорочуються робочі місця ... Зате "смотрящіє" за бюджетними потоками отримують можливість придбати п'яту за рахунком іномарку".

Юрист аргументовано доводить - міська влада даремно розраховує, що гроші, викачані через "каламутні схеми" з комунальних підприємств-банкрутів, назавжди осядуть у кишенях приватних осіб, а правова відповідальність за цими схемами не настане. Як прецедент він наводить рішення Верховного Суду України (Великої палати), який в аналогічній ситуації поклав субсидіарну відповідальність на міську раду Херсона.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130276
 
 
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Это мародеризация, наследие такое оставил нам хряк.
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Мафія штучно вгоняє в борги місцеві бюджети щоб доїти їх десятиліттями! Ось вже дніпровська мафія хоче будувати міжнародний аеропорт біля Дніпра за гроші мафії, а потім Дніпропетровська область буде 100 років віддавати мафії неіснуючі борги, які мафія і вкраде під час будівництва аеропорту!
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Децентрализация дала городу бюджет в 2,6 млрд гривен. А что с ними делали - это вопрос к жителям города, которые сами себе власть выбрали.
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Децентралізація переклала на бюджет міста витрати які в рази більші за передані надходження. Тому колапс місцевих бюджетів неминучий.
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Щас Ярош пулемет дочистит, и пойдет спать....не его это! малая родина.
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Да,Кам*янське ще той ,,павлінарій,,!Не дарма ж за Зе проголосувало більше ніж у Кривому Розі-на малій батьківщині Харанта
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В Каменском вечно какие то мутки.Я это вижу каждый день и сталкиваюсь с этим.Хотя как и везде на юге,юго-востоке,тут сепарни выше крыши,а те товарищи (как и проклятые кацапы) только воровать умеют.Так что эта новость вряд ли когото удивит в Каменском.
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Если бы хоть одна прокурорская мразь проверила быдлохарьков...
Гепу им посадить "не хватает доказательств"...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМісту Кам'янське загрожує борговий і комунальний колапс, - екс-депутат міськради Усачов
 
 
 
 
 
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