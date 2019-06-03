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 Президентський законопроєкт про незаконне збагачення вже погодили з МВФ та Світовим банком, - Стефанчук

Президент Володимир Зеленський внесе на розгляд парламенту проєкт закону про відповідальність за незаконне збагачення найближчим часом.

Про це представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук розповів у кулуарах парламенту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 112.Україна.

"Я сподіваюся, що цей проєкт закону або сьогодні, або завтра буде внесено в Раду. Цей законопроєкт значно ширший, ніж ті, які напрацьовувалися, він не обмежується лише кримінальною відповідальністю, туди включено питання цивільно-правової відповідальності, оскільки це комплексний законопроєкт", - заявив Стефанчук.

Він пояснив, що документом передбачено внесення змін до процесуальних кодексів та окремих законів, що стосуються судоустрою. Також, за його словами, президентську ініціативу погодили з МВФ і Світовим банком.

Стефанчук додав, що сподівається на співпрацю з комітетом ВР і Радою, хоча констатував, що парламент неефективний і блокує президентські ініціативи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кримінальну відповідальність за незаконне збагачення буде відновлено, - радник Зеленського Рябошапка. ВIДЕО

Нагадаємо, 27 лютого Конституційний суд України оприлюднив рішення про визнання неконституційною статті 368-2 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення).

КС дійшов висновку, що ст. 368-2 не відповідає "вимогам чіткості, точності та однозначності, тому суперечить юридичній визначеності як складовій принципу верховенства права, закріпленого в статті 8 Конституції України".

Конституційний суд вказав, що конституційні приписи щодо презумпції невинуватості і неприпустимість притягнення особи до відповідальності за відмову давати свідчення або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів мають застосовуватися рівною мірою до всіх осіб. Конституція України не допускає звуження або скасування цих гарантій щодо окремих категорій осіб.

У Європейському Союзі спростували доводи КС про цю статтю. Пізніше країни G7 закликали Україну повернути відповідальність за незаконне збагачення.

Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроєкт, який мав відновити цю статтю в іншій редакції.

У свою чергу, народні депутати подали понад 10 альтернативних ініціатив.

Також читайте: Секретар РНБО: Законопроект про покарання за незаконне збагачення сьогодні мають узгодити з міжнародними партнерами

Также читайте: 65 дел, 1,38 млрд грн: САП обнародовала полный список закрытых из-за решения КС дел о незаконном обогащении

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130275
 
 
 Топ коментарі
 
Вот и посмотрим дееспособна действующая Рада или нет. Хотя... Результат думаю известен заранее.
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А с НАРОДОМ почему не согласовали?
Ну там всякие реХверендумы, шоу-обсуждения на Стадионе?
Президентский законопроект о незаконном обогащении уже согласовали с МВФ и Всемирным банком, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6138
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Вот и посмотрим дееспособна действующая Рада или нет. Хотя... Результат думаю известен заранее.
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Посмотрим как пэдрякоалиция миллионерщиков -" патриотов" проголосует этот закон.
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особенно красиво звучит "согласовали с МВФ и ВМБ".. точно так же как "согласовали" закрытые списки с ВР и "встречу" с Трампом..
наивные зепаратисты... Президентський законопроєкт про незаконне збагачення вже погодили з МВФ та Світовим банком, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4152
Президентський законопроєкт про незаконне збагачення вже погодили з МВФ та Світовим банком, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4470
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особенно красиво звучит "согласовали с МВФ и ВМБ".

Учитывая кредиты -очень необходимая процедура..Ждем сроков для бандитов.
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Интересно...теперь можно будет сажать "бандитов",обьявив их с помощью Бигусинфо "кулаками и мародёрами "?!Или теперь их будет сажать заседании Зетройки?!)))
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Так батькивщина вместе с юлькой не голосовали за этот закон! А теперь ворюга и прихлебай рыговский,соболь ,встал на его защиту.Вот иуды!
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з Пепой ? немає сенсу, в нього алкогольна криза
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Тільки я один вважаю що він збагачувався незаконно, судячи по його рилу?
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конечно не один.вас,как всегда 24%.Вот только с фактами, как всегда туговато
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свыня со свинярчуками должны ответить и сесть на нары!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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больной, примите таблеточку, у вас обострение навязчивой фантазии.
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свыняпоклонник? так уже позно, свыня едет на мясокомбинат
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А чего на мясокомбинат?! Например твои любимые Зесвины шефир богдан и стефанчук успешно обживаются в АП и ВР!!!!
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А с НАРОДОМ почему не согласовали?
Ну там всякие реХверендумы, шоу-обсуждения на Стадионе?

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что вы там согласовали?
у блаЗЕня же даже предвыборной программы не было.
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согласовали- свыня со свинярчуками передать в юрисдикцию прокуратуры
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Толку что у Порошенко дохрена предвыборной программы было. Он ее выполнил?
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В основном - ВЫПОЛНИЛ!
У тебя шок, да? Ну так пойди и почитай его предвыборную программу.

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Я - заглядывал. А вот ты - НЕТ!
Вот пойди и почитай собственную ссылочку.
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А то, за пять лет так ни разу ее и не читал? Президентський законопроект про незаконне збагачення вже погодили з МВФ та Світовим банком, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5530
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Так товой Зеклоун ВООБЩЕ ЕЩЁ НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЛ!!!!А ты его уже целуеш в засос в анус!!!!
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У пидорошенка на 19 лет вперед была! Если награбил у государства и ты от команды БАРЫГИ то за это или медалька или орденок !
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А с НАРОДОМ почему не согласовали?
Ну там всякие реХверендумы, шоу-обсуждения на Стадионе?

Вам в РФ... Там все решает Царь...
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Володя красава....не давай свиноботам расслабиться, чем больше они гадят в тырнете тем меньше делают пакостей в реале!
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не надейся, бот, спалить парочку шин под АП у нас всегда сил хватит.
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Свиноботи ті хто за оцю Свиню козломорду топить.
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правильно, вова - заставь 73% заплатить за свой идиотизм))
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Ща ряха лопнет!



Да видать трудоалкоголик на сидячей работе. По биографии на много лучше, чем Ярош, как по мне.
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Петя ваш страшный сон? Запивайте валерианкой.
Никуда он не уйдет, не мечтай, мы не дадим. 😉
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А вот меня интересует вопрос, - будет ли продолжение дебильного мультсериала "Сказочная Русь", и если нет то почему?
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3000 тысячелетие Рошен Пикчерс снимет альтернативный мультик Робензон Петя Президентський законопроект про незаконне збагачення вже погодили з МВФ та Світовим банком, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3180
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А меня интересует продолжение "Сказочная Русь", и новый персонаж в шутовском колпаке с бубенчиками.
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Эта формула отменится только в случае, если как и запланировано с 1 июля заработает закон о рынке. А то, что это решение было принято клятыми пАпередниками никто и не вспомнит.
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Ну что же...Коломойский теперь рыночномировую цену за электроэнергию,для своих предприятий платить Небудет!!!!!!!Теперь тарифы для него снизяться на 50%!!!Интересно он Зекоманде премию выпишет!))))
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В "новом" избирательном законе они забыли открытые списки.
Что в этом "новом" законе забудут?

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для букмекеров неллохой шанс заработать, принимая ставки 1 к 10, что команда кулевлобовых и порохолживых мародеров при поддержке гречкосейных мажопоритарщиков провалит это закон с треском
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Согласовали так же как приглашение Зеленского в США ?

Хроника одной лжи.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_41.html
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После принятия этого закона ,желающих любить Родину из за бугра станет намного больше Президентський законопроект про незаконне збагачення вже погодили з МВФ та Світовим банком, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4888
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Кабинет найти не могут, но с МВФ уже все порешали. МВФ хоть знает?
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У нас суверенна держава чи як? Чому ми повинні погоджувати свої закони з МВФ та Світовим банком?
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У нас суверенна держава чи як? Чому ми повинні погоджувати свої закони з МВФ та Світовим банком?

Какая самостоятельность,когда 17 млрд. кредита? Что скажет МВФ,то и будем выполнять.
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Нихрена не понял. Согласовали с тем, согласовали с этим....
А где ТЕКСТ законопроекта?
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Тепер спочатку через Конституційний суд для візування, а потім в верховну раду на затвердження, а потім ГПУ, НАБУ САП до ВИКОНАННЯ!!!!! І так потрібно завжди робити з надважливими Законами, щоб ніяка собака не змогла заблокувати процес оздоровлення та розвитку України!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПрезидентський законопроєкт про незаконне збагачення вже погодили з МВФ та Світовим банком, - Стефанчук
 
 
 
 
 
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