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Все про:діти (1536) Зеленський (1537) Переяслав-Хмельницький (12) поранення (1430) Баканов Іван (11)

 Стан пораненого поліцейськими хлопчика вкрай важкий, пошкоджено мозок, діставати кулю поки немає сенсу, - лікар

Стан 5-річного хлопчика, якого поранили, коли він гуляв біля будинку в Переяславі-Хмельницькому, вкрай важкий. Куля ще в мозку і діставати її в такому стані немає сенсу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це заявив головний лікар Київського міського центру нейрохірургії Олександр Гончарук під час брифінгу.

Він пояснив, що куля - не основна проблема, це не вирішальний фактор, головне - врятувати життя дитини і стабілізувати життєво важливі показники.

"Якщо зараз видаляти кулю - це додаткове травмування мозку", - зазначив лікар.

"Дитина перебуває у вкрай важкому стані на апараті штучної вентиляції легенів. Травма дуже важка з пошкодженням мозку, лівої півкулі переважно. Будувати прогнози не те, що недоцільно, але й нерозумно. Лікарі докладають максимум зусиль", - сказав Гончарук.

Нагадаємо, в Переяславі-Хмельницькому Київської області ввнаслідок випадкового пострілу 5-річний хлопчик зазнав поранення голови. Двоє поліцейських, підозрюваних у пораненні хлопчика, були затримані в порядку статті 208 КПК

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2 червня їм повідомлено про підозру.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130273
 
 
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Боже, та лікарі - допоможіть дитині одужати!
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Щоб господь йому допоміг потрібно з лікарні перевести його до церкви!
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Уродам переквалифицировали обвинение.
Теперь им грозит максимум два года.
Если посадят - отчислят год!
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бо похоже там нема за шо наказувать - стриляв "ніхто" із "нічого", пуля схована... Казус, але непідсудний
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не доставати пулю - значить ніякої тобі балістики - а там нєпанятно хто стриляв = вінаватих нєт
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Если такие моральные уроды (других слов просто нет) служат в полиции, то:
1. Почему не привлечен к ответственности их начальник? Налицо низкий уровень воспитательной работы и дисциплины в подразделении.
2. Кто дал этим мерзавцам "добро" на прохождение службы в полиции? Понесут ли они ответственность?
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Пусть эти дегенераты продают все имущество и бегом ребенка в самолет и в Израильскую клинику !!!
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странно, что ни Аваков, ни Князев, ни даже Зорян со Шкиряком молчат. Одна бабушка да врач что-то сказали. Выздоравливай мальчуган!
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патамушта каждойє сказанойє слово можєт бить протів - вот і малчат
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Цензор.НЕТНовиниПодіїСтан пораненого поліцейськими хлопчика вкрай важкий, пошкоджено мозок, діставати кулю поки немає сенсу, - лікар
 
 
 
 
 
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