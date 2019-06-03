 Стан пораненого поліцейськими хлопчика вкрай важкий, пошкоджено мозок, діставати кулю поки немає сенсу, - лікар

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це заявив головний лікар Київського міського центру нейрохірургії Олександр Гончарук під час брифінгу.

Він пояснив, що куля - не основна проблема, це не вирішальний фактор, головне - врятувати життя дитини і стабілізувати життєво важливі показники.

"Якщо зараз видаляти кулю - це додаткове травмування мозку", - зазначив лікар.

"Дитина перебуває у вкрай важкому стані на апараті штучної вентиляції легенів. Травма дуже важка з пошкодженням мозку, лівої півкулі переважно. Будувати прогнози не те, що недоцільно, але й нерозумно. Лікарі докладають максимум зусиль", - сказав Гончарук.

Нагадаємо, в Переяславі-Хмельницькому Київської області ввнаслідок випадкового пострілу 5-річний хлопчик зазнав поранення голови. Двоє поліцейських, підозрюваних у пораненні хлопчика, були затримані в порядку статті 208 КПК

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2 червня їм повідомлено про підозру.