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 Нардеп Фельдман звинуватив "Нацкорпус" у вимаганні та збирається дати свідчення

Політик попросив президента Зеленського зупинити рейдерське захоплення "Барабашово".

Харківський нардеп, почесний президент ПАТ "Концерн АВЕК і Ко" Олександр Фельдман звинуватив політичну партію "Національний корпус" у вимаганні мільйона доларів США. Про це йдеться в зверненні політика до президента України Володимира Зеленського, повідомляє Главком.

Зокрема, Фельдман просить президента Зеленського звернути увагу на ситуацію навколо найбільшого торгового центру в Східній Європі – "Барабашово", що, за його словами, зіткнувся з рейдерами в особі партії "Національний корпус".

"Зухвалі дії, спроби розхитати силове протистояння на території найбільшого в Східній Європі Торгового центру "Барабашово" змусили мене звернутися до Вас, пане Президенте, від імені сотень тисяч харків'ян, які пов'язали свій бізнес із "Барабашово", від імені тих, для кого цей торговий центр став можливістю вижити під час кризи 90-х років, створити власну справу і наповнювати бюджети всіх рівнів, виростити дітей і розвивати мирну і незалежну державу", - зазначає Фельдман.

Крім того, Фельдман просить президента доручити компетентним органам провести неупереджене розслідування низки спроб рейдерських захоплень і дати їм оцінку відповідно до чинного законодавства, а також доручити правоохоронцям вжити жорстких заходів щодо недопущення подібних незаконних дій.

За даними народного депутата, радикально налаштовані молоді люди, які ототожнюють себе з політичною партією "Національний корпус", роблять системні спроби залякування підприємців, співробітників адміністрації ТЦ, а також рейдерських атак на об'єкти торгового центру. Так, за інформацією Фельдмана, чергова спроба рейдерського захоплення була здійснена 29 травня, тоді група молодих людей, яка виступала від імені "Національного корпусу", поставила руба питання спокою і особистої безпеки багатьох харків'ян, а також власників бізнесу.

"Причина приходу активістів сумнозвісної політичної сили проста: свого часу вони вимагали у мене мільйон доларів США за "захист і спокій". І я готовий дати всі ці свідчення слідчим органам. Отримавши рішучу відмову, радикали вирішують питання звичними для них способами - силовими провокаціями, захопленнями і рейдерством", - йдеться у зверненні Фельдмана до президента.

За даними парламентарія, підприємці "Барабашово" зіткнулися з низкою викликів, зокрема, це "шантаж і маніпулювання громадською думкою, провокації, напади, побиття, відверта брехня і готовність нехтувати законом і миром в Україні". Крім того, за даними народного депутата, з такими ж викликами довелося зіткнутися і йому особисто.

"Як кандидат у народні депутати України, який балотується в 174 одномандатному окрузі в порядку самовисування на позачергових виборах народних депутатів України, з такими викликами зіткнувся і я особисто. Останнім часом у Харкові розгорнута ціла кампанія з розповсюдження "чорних" матеріалів. Це брехливі звинувачення в підпалах, у побитті, в інших всіляких злочинах. Крім того, 23 травня активісти "Національного корпусу" з використанням димових шашок напали на мій офіс, де на першому поверсі розташовується один з культурних центрів - візитівка міста - Галерея "АВЕК", яку щодня безкоштовно відвідують тисячі людей", - зазначив Фельдман.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130272
 
 
 Топ коментарі
 
Бідна ненька Україна вже не зна, як від фельдманів рятуватись, але фельдмани думають інакше.
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Тело,на котором негде клейма поставить жалуется единоверцу на "злостных нацыков". Пошла жара. Все национальные движения к ногтю по максимуму,а там уже можно спокойно и булки перед русней раздвигать. "Заможніємо" изо дня в день.
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Лучшая оборона -нападение.Бывшие СБУшники возглавляют службы безопасности Фельдмана.Несколько предпринимателей просто исчезли,несколько в реанимации.Полиция вообще не вмешивается и не пресекает бандитизьм служб фельдмана.
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А почему не миллиарда? Нардеп Фельдман обвинил Нацкорпус в вымогательстве и собирается дать показания - Цензор.НЕТ 1994 Нардеп Фельдман обвинил Нацкорпус в вымогательстве и собирается дать показания - Цензор.НЕТ 1994 Нардеп Фельдман обвинил Нацкорпус в вымогательстве и собирается дать показания - Цензор.НЕТ 1994 Почему я так говорю? Потому, что сам Фельдман мне должен миллион монгольских тугриков. У меня и свидетель есть - мой кум. Нардеп Фельдман обвинил Нацкорпус в вымогательстве и собирается дать показания - Цензор.НЕТ 1994
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Де сказав? Під столом. Пий менше з кумом і галюцінацій не буде....
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Этот барыга Фельдман такого набрешет,что мало не покажется. Ему верить нельзя.
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Фельдман хоч і мудак, але те, що тітушня Білецького з "Національного корпусу", з "Нац. дружин" займається рейдерством і проплаченими пікетаму тут і до бабки ходити не потрібно. Бидло під прикриттям націоналізму заробляє бабулети для Білецького. Щось подібне хотів зробити і Корбан, коли реєстрував свою партію "Укроп", але його вчасно прикрили.
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Бідна ненька Україна вже не зна, як від фельдманів рятуватись, але фельдмани думають інакше.
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Анатолій Матвієнко 701478e7 - все ОК...

"Бідна ненька Україна....." Нардеп Фельдман обвинил Нацкорпус в вымогательстве и собирается дать показания - Цензор.НЕТ 3756
Ей самой хочется быть изнасилованной обрезанными членами...
Проголосовала же .... - значит нравица..., значит легли и ждутсь..... Нардеп Фельдман обвинил Нацкорпус в вымогательстве и собирается дать показания - Цензор.НЕТ 9665
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Фельдман надеется, что жид жиду допоможе. Он с таким трудом отмародерил себе этот рынок, а тут оказывается, что еще и надо делиться. Гы.
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Тело,на котором негде клейма поставить жалуется единоверцу на "злостных нацыков". Пошла жара. Все национальные движения к ногтю по максимуму,а там уже можно спокойно и булки перед русней раздвигать. "Заможніємо" изо дня в день.
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Нет, ребята. Нацжоны сейчас своё тебуют за полгода работы чёрного пиара Порошенко. Нардеп Фельдман обвинил Нацкорпус в вымогательстве и собирается дать показания - Цензор.НЕТ 2991 И будет это не только рынок.
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У Фельдмана округ хорошо прикормленный, он по мажоритарке точно пройдет. Он уже давно долларовый миллиардер, как и Кернес. Что им все неймется? Шли бы на пенсию с такими деньжищами, а им все мало.
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"Фельдман просит президента Зеленского"(c) - и правда смешно По таким "делам" нужно до бени обращаться. беня - "почетный рейдер Украины", передел майна - это его парафия.
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Лучшая оборона -нападение.Бывшие СБУшники возглавляют службы безопасности Фельдмана.Несколько предпринимателей просто исчезли,несколько в реанимации.Полиция вообще не вмешивается и не пресекает бандитизьм служб фельдмана.
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не трожь фельдмана, рабиновича, гройсмана ,абрамовича..................
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Израиль завоет 100% по поводу Фельдмана.Видный спонсор еврейской диаспоры Харькова.
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Честный Украинец фельдман,просит защиты у президента Украинца зели,защиты от истинного Украинца авкова! В истории Украины будут Украинцы?
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мент авакян решил наложить лапу на крупнейший рынок в Харькове в обмен на лояльность зеломойскому.
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По-моему этот "Нацкорпус" уже давно перестал стесняться и занимается рэкетом в открытую. Серая зона закона позволяет бандитам существовать в виде общественных организаций или какаих-то охранных агенств. Главное флажками размахивать и пару "протестов" устроить, а потом кричать, что по политическим мотивам преследуют. А аппетиты растут.
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Кому нужно это Барабашово? Там сейчас убытки одни.... Покупателя нет. Нардеп Фельдман звинуватив "Нацкорпус" у вимаганні та збирається дати свідчення - Цензор.НЕТ 2984
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Посмотрим, как новое СБУ отреагирует .....
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"Никого не жалко, никого. Ни тебя, ни меня, ни его" (с) Шнуров. Шо непонятно? Гепа при помощи рюкзакевича контролируещго нацжон в очередной раз пытается отжать рынок у товарища по ярмолке.
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Нац корпус+нац дружины это Аваков...
Аваков это новый союзник БЕНЯфициара...
БЕНЯфициар это собственник проекта ЗЕ...

ТЫ КОМУ И НА КОГО ЖАЛОВАТСЯ ВЗДУМАЛ ЛОХ!???)))
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНардеп Фельдман звинуватив "Нацкорпус" у вимаганні та збирається дати свідчення
 
 
 
 
 
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