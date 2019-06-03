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Все про:Сенченко (37) РНБО (504)

 Рада РНБО - це не місце для позування на публіку перед камерами, - Сенченко

Андрій Сенченко, лідер правозахисного руху "Сила права", жорстко розкритикував перше засідання РНБО.

Сенченко, якого ще недавно вважали координатором військового кабінету Юлії Тимошенко, шокований порядком денним і форматом роботи першого засідання під головуванням президента Зеленського.

"Перший указ, перший закон, перше засідання РНБО - все це дуже символічне питання для будь-якого президента. Хоча насправді вони важливі, в першу чергу, для нас, громадян, і для всієї країни, тому що демонструють пріоритети нового керівника і його розуміння пріоритетів суспільства.

На першому засіданні найвищого органу, завдання якого визначати стратегію оборони і безпеки держави, йшлося не про питання війни і миру, не про шляхи повернення Криму і Донбасу, не про фіксування трильйонних збитків, завданих російською збройною агресією українським громадянам, українському бізнесу і українській державі, а про енергетику. Тоді чому не про проблеми, від яких страждає шоу-бізнес?

Що стосується формату, то було заявлено, що в подальшому в такому новому форматі відкритих дискусій на засіданні РНБО будуть вирішуватися всі проблеми України, зокрема і щодо війни на Донбасі та звільнення заручників.

Як людина, яка навесні 2014 року провела успішні переговори з обміну сорока наших військових і цивільних, захоплених окупантами в Криму, на одного російського працівника ГРУ Романа Філатова, можу стверджувати, що, коли на цьому питанні починається піар, результативні переговори закінчуються.

Рада РНБО - це не місце для позування на публіку перед камерами, - Сенченко 01

Крім того, засідання РНБО - це не мильна опера. Вони не можуть проводитися у відкритому режимі принаймні з двох причин. Перша - в засіданні беруть участь носії державної таємниці, які під час обговорення використовують секретну інформацію і ухвалюють рішення, що стосуються оборони і безпеки держави. Друга, засідання РНБО - це формат максимально відвертої відповідальної розмови, а не позування на публіку перед телекамерами", - вважає Сенченко.

Сьогодні також стало відомо, що "Сила права" Сенченка і "Спільна справа" Данилюка разом йдуть на вибори.

Андрій Сенченко, до недавнього часу - один з головних соратників Юлії Тимошенко, фахівець з оборонної тематики, деокупації і реінтеграції Криму та Донбасу. Його позиціонували як кандидатуру на посаду міністра оборони від ВО "Батьківщина", але політик заявив про вихід з партії. Сенченко - голова громадського правозахисного руху "Сила права", працює над міжнародним визнанням РФ як агресора. Комендант Жовтневого палацу під час Революції Гідності, в 2014 році був т.в.о. заступника голови Адміністрації президента України, вважається організатором водної блокади Криму.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130271
 
   
 Топ коментарі
 
Бред какой-то. Вопрос по энергетике- насущный и горящий. А рассуждать про Крым и Донбасс, где врядли что-то изменится, пока не развалится раша, смысла не вижу. Точнее, вижу, но не первоочередно. Не гони, Сенченко. Есть желание реально помочь- помогай. Или только рот перед выборами открывать - ради пиара, чтоб продвинуть свою политсилу?
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Від цієї "сили права" дуже смердить Луганлоном та мацквою.
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Это ты определяешь, соя, у кого "есть", а у кого "нет" мозга??? ТЫ- член секты "Божьей росы", который 5 лет "не видит"/"не знает"/"не замечает" Петрушкиного воровства, коррупции, мародерства и лжи??? Давно так не смеялся! Рада РНБО - це не місце для позування на публіку перед камерами, - Сенченко - Цензор.НЕТ 3787 Рада РНБО - це не місце для позування на публіку перед камерами, - Сенченко - Цензор.НЕТ 3787 Рада РНБО - це не місце для позування на публіку перед камерами, - Сенченко - Цензор.НЕТ 3787
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под грибами чего только не увидишь. а 20 числа, когда за свежей партией в лес ходил, похоже бревно в глазу застряло.
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Так так і Пасторг Шлаг теж був *конспірований * ! Совет СНБО – это не место для позирования на публику перед камерами, - Сенченко - Цензор.НЕТ 4883
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Надо привыкать к новой жизни.Игра на публику будет круглосуточно.Публика требует зрелищ.
Иначе не выбрала бы Зеленского
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Сенченко старий агент кдб з Криму, успішно обміняв 40 пересічних громадян на свідка агресії путіна, який міг дати покази в Гаазі. Тепер отримав завдання від фсб продовжувати підривну роботу. Гнати таких радників!
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Ах так это не шоу???вовику поясните это
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Від цієї "сили права" дуже смердить Луганлоном та мацквою.
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Бред какой-то. Вопрос по энергетике- насущный и горящий. А рассуждать про Крым и Донбасс, где врядли что-то изменится, пока не развалится раша, смысла не вижу. Точнее, вижу, но не первоочередно. Не гони, Сенченко. Есть желание реально помочь- помогай. Или только рот перед выборами открывать - ради пиара, чтоб продвинуть свою политсилу?
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Сенченко лавры Кроля покоя не дают, тоже решил в самостоятельного политика поиграть. Ну-ну...... Рада РНБО - це не місце для позування на публіку перед камерами, - Сенченко - Цензор.НЕТ 122
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Бред это то, что Коломойша при помощи своих решал в СБУ и СНБО
пытается сохранить Роттердам+ и прочие коррупционные схемы...
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Это соевые фантазии, иносранный флажок. Работай по месту жительства. Рада РНБО - це не місце для позування на публіку перед камерами, - Сенченко - Цензор.НЕТ 9920

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100 % правильно! Вопрос по энергетике был насущный. А Сенченко готовится к выборам, а посему отобрать у Слуги народа немного голосов - для него святое дело! Ну а для этого надо малость плюнуть на Зе. Пусть утирается, авось что то останется!
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Первый "выстрел" Сенченко оказался "в молоко": кому, как не ему, не знать, что основное оружие паРаши против оппонентов - не бараны с пукалками и ядреные бомбы, а ГАЗ и НЕФТЬ...
Хотел покрасоваться перед публикой, а получил пшик на выходе...
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"Сегодня также стало известно, что "Сила права" Сенченко и "Спільна справа" Данилюка вместе идут на выборы" (с). Кравчук і Ко, Кучма і Ко, частково янучари, частково тимошенківці. Назад у майбутнє?
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Якщо пан Сенченко такий розумний, то чого він досі не президент?
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"...заседание СНБО - это формат максимально откровенного ответственного разговора, а не позирования на публику перед телекамерами..."

Так они же не всё показали. Там в углу ещё рояль стоял... Рада РНБО - це не місце для позування на публіку перед камерами, - Сенченко - Цензор.НЕТ 1864
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Читал несколько раз. Надеялся увидить что то пропущенное. Непонятно, для чего был опубликован этот мягко говоря высер.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРада РНБО - це не місце для позування на публіку перед камерами, - Сенченко
 
 
 
 
 
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