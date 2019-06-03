 Зять Кучми олігарх Пінчук 31 травня відвідував Адміністрацію президента Зеленського, - "Схеми". ФОТОрепортаж

Про це повідомляє журналіст "Схеми: корупція в деталях" Михайло Ткач, передає Цензор.НЕТ.

Близько сьомої години вечора п'ятниці автомобіль олігарха виїхав з бічних воріт АП, біля яких його чекала машина супроводу.

Журналісти помітили авто супроводу Віктора Пінчука і машину охорони експрезидента Леоніда Кучми біля тих самих воріт АП Зеленського також у вівторок 28 травня.

"Схеми" надіслали запит на ім’я президента Володимира Зеленського та Віктора Пінчука із проханням пояснити, якої теми стосувалися зустрічі і яких домовленостей було досягнуто.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський обіцяв, що за його президентства відносини з бізнесом будуть прозорими: "Більше жодних кулуарних переговорів, нічних візитів в АП і прихованих від суспільства домовленостей".

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