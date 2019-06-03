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 Зять Кучми олігарх Пінчук 31 травня відвідував Адміністрацію президента Зеленського, - "Схеми". ФОТОрепортаж

Увечері 31 травня олігарх Віктор Пінчук відвідував Адміністрацію президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє журналіст "Схеми: корупція в деталях" Михайло Ткач, передає Цензор.НЕТ.

Близько сьомої години вечора п'ятниці автомобіль олігарха виїхав з бічних воріт АП, біля яких його чекала машина супроводу.

Журналісти помітили авто супроводу Віктора Пінчука і машину охорони експрезидента Леоніда Кучми біля тих самих воріт АП Зеленського також у вівторок 28 травня.

"Схеми" надіслали запит на ім’я президента Володимира Зеленського та Віктора Пінчука із проханням пояснити, якої теми стосувалися зустрічі і яких домовленостей було досягнуто.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський обіцяв, що за його президентства відносини з бізнесом будуть прозорими: "Більше жодних кулуарних переговорів, нічних візитів в АП і прихованих від суспільства домовленостей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кучма знову представлятиме Україну в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу, - Зеленський. ВIДЕО

Зять Кучми олігарх Пінчук 31 травня відвідував Адміністрацію президента Зеленського, - Схеми 01
Зять Кучми олігарх Пінчук 31 травня відвідував Адміністрацію президента Зеленського, - Схеми 02
Зять Кучми олігарх Пінчук 31 травня відвідував Адміністрацію президента Зеленського, - Схеми 03
Зять Кучми олігарх Пінчук 31 травня відвідував Адміністрацію президента Зеленського, - Схеми 04

Також читайте: У душі всі олігархи підтримували Зеленського, - Коломойський про президентські вибори

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130264
 
   
 Топ коментарі
 
Бабло на борьбу с коррупцией завозил? Пинчук 31 мая посещал Администрацию президента Зеленского, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 8594
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Ну шо, зеЛохи))) алигархав к нагтю)))?
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Незаконно назначенный, исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван #Баканов выступил против рассекречивания деклараций сотрудников СБУ. Ну шо @Shabunin, это ваша долгожданная победа! Зробили @poroshenko разом?Зять Кучмы олигарх Пинчук 31 мая посещал Администрацию президента Зеленского, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 2058
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У Порохобецилов вижу безнадёга, память отшибло, и они забыли что их Офшорный пахан начал делить Украину на хороших, что голосуют за Офшорного и плохих, что против Офшорного. Про это Зеленский как раз и сказал во время инаугурации Рошеновский шестёрке Ляшко, когда то стал верещать
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Рошенковская шестёрка Ляшко. Зять Кучми олігарх Пінчук 31 травня відвідував Адміністрацію президента Зеленського, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 3908Качественная дурь. Зять Кучми олігарх Пінчук 31 травня відвідував Адміністрацію президента Зеленського, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 1078
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Только под нижней новостью написал,про кучму,Минск,хотелки русни и зятька кучмовского. И что зятек балаболил про войну Украины с кацапами. А тут-ОПА! Осталось Зебилу лишь себе на лбу написать-СДАЁМСЯ!
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Ну приїздив Пінчук,ну і що с того,може він на Петра компромат привозив?Головне що не ніченькою темною,і не ховаючись.
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ЗеВовчик дал ему тумаков, чи научил, как олигавров щемить?
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Ну наконец-то хоть кто-то додумался , как Порошенко всунуть в эту новость)))
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ЗЕ фаны а ну побухтите на про Свынарчуков!)))))
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У моего соседа свой бизнес...но он тоже ярый ЗЕ фан...
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Ахметка в АП не поедет. Слишком мелкая для него сошка новоизбранный. Зять Кучми олігарх Пінчук 31 травня відвідував Адміністрацію президента Зеленського, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 8307
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Собирай чемодан...и дуй в лугандонию....там скоро и колбаса будет по 2,20..... мечта зебеней.....рай для них....
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раша фейк)))) в лднр эл- во идет с раши уже с 15 года))) но лохи малолетние клюют
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"Больше никаких кулуарных переговоров, ночных визитов в АП и скрытых от общества договоренностей".Источник: https://censor.net.ua/n3130264 - Зе не соврал это был вечерний визит в присутствии Кучмы Зять Кучми олігарх Пінчук 31 травня відвідував Адміністрацію президента Зеленського, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 7101
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пинчукам можно, ани харошие))))))))))))) На очереди рыги с подарками)))
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А зачем по ночам ездить Петрушки ночью в комоде должны храниться А кукловод ночью должен отдыхать
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Непорядок.
Пинчука надо фотографировать в плавках.
Именно в таком виде простой лаборант Запорожстали впечатлил дочку Кучмы.
А когда она содрала с него плавки - он стал олигархом.
То - это не новое лицо, а новый член зе-команды.
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Т.е. старый член По-команды, стал новым членом Зе-команды? А может засланный козачек?
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..Так так ..особливо сьогодні ..Штучно стримував падіння а далі .....!? Зять Кучми олігарх Пінчук 31 травня відвідував Адміністрацію президента Зеленського, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 7375
..Межбанк: курс доллара на межбанке Украины онлайн
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Ура! Я не дарма вірив у Зеленського!
Отак взяти Україну за ноги і торохнути її головою об стіну не кожен може!
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А тебе все то что плохо для Украины доставляет радость? Чмо ты шоколадное!
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То то тестя сегодня в контактную группу "по Минску" назначили.Зять Кучми олігарх Пінчук 31 травня відвідував Адміністрацію президента Зеленського, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 5454
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..А що кума фуйла (і Поросенка Зять Кучми олігарх Пінчук 31 травня відвідував Адміністрацію президента Зеленського, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 150 )вже вивели ?
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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський обіцяв, що за його президентства відносини з бізнесом будуть прозорими: "Більше жодних кулуарних переговорів, нічних візитів в АП і прихованих від суспільства домовленостей". Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3130264
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Что самое смешное - у зебилов Пинчук уже "норм парень", а пару часов назад они использовали его как аргумент (абсолютно фейковый) в говнометательстве на Вакарчука.
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Якщо Пінчук влаштує (власними коштами) концертне турне The Rolling Stones у кількох містах України, то матиме реальні шанси стати наступним президентом. Тільки би не пустив клоуна на "розігрів". Краще вже Славка.
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Так Славко *голос* на підтанцьовці у *євр ..солідарності * (Бепепе ) !
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даже уже не сомневаюсь,хотя зефанам и Бритни Спирс за счастье
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А зефанам у фан-зони квитки НЕ ДАВАТИ!
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Опа, кореш Потрошенка Зать Кучмы видно пришел на переговоры как посредник, посады делить будут в министерствах и ведомствах.
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Ага. Юра Костюк навіть коханку прилаштував. Пресс-секретарем до Зеленського.
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2й инвестор (1й понятно хто) приезжал спросить как инвестиция отрабатывать будет?
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А как же слова зели ,никаких подпольных визитов и договорняков? Или это для лахатрона,голосующих?
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Нужно было как-то постепенно подготовить Зезекаку к тому, что Пинчук - олигарх. Он совсем недавно говорил, что Пинчук - бизнесмен. А олигархов у нас скоро не будет, они вымрут, как динозавры вымерли. Зезекака зуб давал.
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Бачу, восени доведеться різати зелень....
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Пинчук приезжал лично заказать комика на корпоратив.
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Хвилинку- запит надіслали, відповідь не отримали а казкові свідки 24 відсотків вже зраду розігнали! Підгорає!)))
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Наверное просил его посадить. Зеля ж обещал пересадить олигархов, этот решил не откладывать дело в долгий ящик
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Зелебобы, как так? Вы же голосовали против олигархии и коррупции. Выходит Пинчук - не олигарх, Кучма - не то чтобы отец коррупции, а даже не коррупционер. Как всё это может жить в одном мозге, просветите. Зять Кучми олігарх Пінчук 31 травня відвідував Адміністрацію президента Зеленського, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 3287
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗять Кучми олігарх Пінчук 31 травня відвідував Адміністрацію президента Зеленського, - "Схеми". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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