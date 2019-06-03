 Зять Кучми олігарх Пінчук 31 травня відвідував Адміністрацію президента Зеленського, - "Схеми". ФОТОрепортаж

Про це повідомляє журналіст "Схеми: корупція в деталях" Михайло Ткач, передає Цензор.НЕТ.
Близько сьомої години вечора п'ятниці автомобіль олігарха виїхав з бічних воріт АП, біля яких його чекала машина супроводу.
Журналісти помітили авто супроводу Віктора Пінчука і машину охорони експрезидента Леоніда Кучми біля тих самих воріт АП Зеленського також у вівторок 28 травня.
"Схеми" надіслали запит на ім’я президента Володимира Зеленського та Віктора Пінчука із проханням пояснити, якої теми стосувалися зустрічі і яких домовленостей було досягнуто.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський обіцяв, що за його президентства відносини з бізнесом будуть прозорими: "Більше жодних кулуарних переговорів, нічних візитів в АП і прихованих від суспільства домовленостей".
Пинчука надо фотографировать в плавках.
Именно в таком виде простой лаборант Запорожстали впечатлил дочку Кучмы.
А когда она содрала с него плавки - он стал олигархом.
То - это не новое лицо, а новый член зе-команды.
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Отак взяти Україну за ноги і торохнути її головою об стіну не кожен може!