EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Суспільство
  7719  124
Матеріали за темою:
Все про:Варфоломій (131) УПЦ КП (172) Філарет (195) ПЦУ (367)

 Варфоломій - українським журналістам: Київського патріархату "не існує і ніколи не існувало"

Вселенський патріарх Варфоломій запевнив українських журналістів, що так званий Київський патріархат "не існує і ніколи не існував".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко на своїй сторінці в Facebook.

В кінці минулого тижня в Стамбулі Вселенський Патріарх Варфоломій зустрівся з українськими журналістами і наголосив на своїй підтримці України і Православної церкви України.

Варфоломій - українським журналістам: Київського патріархату не існує і ніколи не існувало 01
Фото: Томіленко/Facebook

Томіленко навів цитати зі звернення Патріарха до Національної спілки журналістів України, яка організовувала прес-тур співробітників українських ЗМІ в Стамбул: "Наша Материнська Церква Константинополя завжди висловлювала глибоку стурбованість з приводу релігійної ситуації українського народу. Таким чином, нещодавнє надання Автокефалії Православній церкві України не було пов'язано з політикою або геополітикою. Це було більше всього пастирською стурбованістю про справедливість, духовну справедливість. Десятиліттями, якщо не століттями, Україна не могла насолоджуватися повною свободою від зовнішнього впливу, особливо від Російської держави…

Вселенський Патріархат, вірний канонічним традиціям Православної Церкви скористався правом, щоб відновити велич єдності засновану на вислові Св. Павла: "Один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець всього." (Galatians 3:26)

Що стосується Філарета, то його відновили до єпископської гідності як колишнього Митрополита Київського. Так званий "Патріархат Київський" не існує і ніколи не існував.

Читайте також: "Вносять смуту", - Епіфаній оголосив недійсними документи і розпорядження, які видаються від імені УПЦ КП

Ми також сповідуємо, що тепер, після надання Автокефалії, це відповідальність Головного Єпископа Православної Церкви України Його Високопреосвященства Епіфанія керувати історичною церквою, зміцнювати єдність українського народу, сповідуючи християнські цінності, засновані на Євангелії і користуватися даром свободи, як засобом поширювати Добру Новину Нового Завіту".

Томіленко також розмістив скан офіційного тексту звернення Варфоломія до українських журналістів:

Варфоломій - українським журналістам: Київського патріархату не існує і ніколи не існувало 02
Варфоломій - українським журналістам: Київського патріархату не існує і ніколи не існувало 03
Варфоломій - українським журналістам: Київського патріархату не існує і ніколи не існувало 04


Варфоломій - українським журналістам: Київського патріархату не існує і ніколи не існувало 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130258
 
   
 Топ коментарі
 
Никуда оно не пошло. Для Варфоломея это скорее политическое достижение чем финансовое. С ПЦУ Вселенский патриархат стал сильнее и влиятельнее РПЦ.
 показати весь коментар
 
Суть томоса - в том, чтобы уменьшить влияние московских попов ФСБ и в перспективе - выкинуть их из Украины. Остальное - вторично.
 показати весь коментар
 
Средневековье блин какое-то ,пэтя вместо того,чтобы развивать технологии ,науку ,бороться с коррупцией,делать народ богатым ,стал тянуть Украину в какие-то тёмные времена религиозных войн и распрей ,пора эту тему закрывать ,пусть церковь занимается Богом а государство народом ...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Из такой ситуации у Украины есть один опимальный выход.
Заявить - "Бога нет". Варфоломій - українським журналістам: Київського патріархату "не існує і ніколи не існувало" - Цензор.НЕТ 6075
 показати весь коментар
 
а о моськовитском паханате шо этот поп скажет? существует али нет такого?
 показати весь коментар
 
Какой то *****-турок из Стамбула указывает нам что и как нам тут делать. И некоторые тут соглашаются, мол да, тупые мы, только руках османов правда. Вам самим не грустно от таких раскладов? Нормальная реакция нормальных людей - это послать этого Ларлохомея *****.
 показати весь коментар
 
 
Нормальные люди не будут бегать с кусками сушенных трупов бомжей и ставить свою страну на грань войны. Ах да, безвиз же есть, а в Европе стран много Варфоломій - українським журналістам: Київського патріархату "не існує і ніколи не існувало" - Цензор.НЕТ 9334
 показати весь коментар
 
Нормальная реакция нормальных людей - послать какуй Кирюшу московского - патриярха фсб и врага Украины.
 показати весь коментар
 
Может я тебя из анабиоза выведу и напомню, что гундяя мы послали ещё в 92году.
 показати весь коментар
 
Оно и заметно потому, как половина церковных приходов в Украине до сих пор под этим старым контрабандистом.
 показати весь коментар
 
 
свыня, где не всунулась- везде нас рала, втянула народ в темное средневековье, храмовые войны
 показати весь коментар
 
 
Вот ты и засветился, ублюдок кацапский. А ещё под сторонника Зе косит. Только морда кацапского тролля так писать может. Ну или ты просто шизофреник, тогда простительно.
 показати весь коментар
 
Без Далай Ламы эту ситуацию мы явно не разрулим.
 показати весь коментар
 
 
Так же как и Бог. Бог - это команда в консоли в некоторых играх для уязвимости и больше ничего. Люди любят выдумать ересь и свято в неё верить.
 показати весь коментар
 
Хитрый поп нагнул других попов, еще и бабок не хило поимел наверняка за томос.
 показати весь коментар
 
 
Так і Константинопольського Патріархата не існує. Це лише купка турецьких попів. Їхня думка про Україну та Українську Церкву нікого не цікавить.
 показати весь коментар
 
 
Ото те попы, кто пошел к Филарету, должны оттуда тикать.
Бо воны нихто и звуть их никак.
А Филарет договорится, что вернут ему анафему.
Ото тогда будет пипец всему.
 показати весь коментар
 
- Религия - товар (причём, весьма ходовой);
- Священник - менеджер по продажам и работе с клиентами;
- Церковь - клуб по интересам одной из религиозной организаций;
Все эти понятия - чисто коммерческие, и никакого отношения к вере в Бога не имеют.

"Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками,- человек Христос Иисус (1 Тим. 02:05)
 показати весь коментар
 
 
Ну зато теперь у нас церковь правильная, лицензионная.
До этого бог прихожан КП не слышал, а с патчем "томос 1.0" подключен прямой канал связи.
 показати весь коментар
 
 
ліцензію визнав лише ліцензодавєц за добру купу
 показати весь коментар
 
В Україні найбільша православна паства, тіко розділена по церквам: упц, упц-кп, уапц, пцу.... От якби об'єднались, то нах нам той турецький беріг, нікого не просили б томос та автокефалію. І визнав би нас увесь православний світ, і самі б у нас просили томасів, благословінь та миро, а ми так нєхотя, тіпа, нема нам коли про ваші клопоти - ми про вишнє дбайємо
 показати весь коментар
 
Поменяли шило на мыло,а патриаршества как не было так и нет
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниСуспільствоВарфоломій - українським журналістам: Київського патріархату "не існує і ніколи не існувало"
 
 
 
 
 
 вгору