 Варфоломій - українським журналістам: Київського патріархату "не існує і ніколи не існувало"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко на своїй сторінці в Facebook.

В кінці минулого тижня в Стамбулі Вселенський Патріарх Варфоломій зустрівся з українськими журналістами і наголосив на своїй підтримці України і Православної церкви України.



Фото: Томіленко/Facebook

Томіленко навів цитати зі звернення Патріарха до Національної спілки журналістів України, яка організовувала прес-тур співробітників українських ЗМІ в Стамбул: "Наша Материнська Церква Константинополя завжди висловлювала глибоку стурбованість з приводу релігійної ситуації українського народу. Таким чином, нещодавнє надання Автокефалії Православній церкві України не було пов'язано з політикою або геополітикою. Це було більше всього пастирською стурбованістю про справедливість, духовну справедливість. Десятиліттями, якщо не століттями, Україна не могла насолоджуватися повною свободою від зовнішнього впливу, особливо від Російської держави…

Вселенський Патріархат, вірний канонічним традиціям Православної Церкви скористався правом, щоб відновити велич єдності засновану на вислові Св. Павла: "Один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець всього." (Galatians 3:26)

Що стосується Філарета, то його відновили до єпископської гідності як колишнього Митрополита Київського. Так званий "Патріархат Київський" не існує і ніколи не існував.

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Ми також сповідуємо, що тепер, після надання Автокефалії, це відповідальність Головного Єпископа Православної Церкви України Його Високопреосвященства Епіфанія керувати історичною церквою, зміцнювати єдність українського народу, сповідуючи християнські цінності, засновані на Євангелії і користуватися даром свободи, як засобом поширювати Добру Новину Нового Завіту".

Томіленко також розмістив скан офіційного тексту звернення Варфоломія до українських журналістів:











