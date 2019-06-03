 На засіданні ТКГ 5 червня озвучимо конкретні пропозиції щодо врегулювання ситуації на Донбасі, - Зеленський

Про це сказав Зеленський на брифінгу 3 червня в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У нашої групи дійсно є вже конкретні пропозиції ... Я хочу, щоб всі ці пропозиції були визначені зрозумілими термінами виконання того чи іншого пункту", - сказав Зеленський.
Раніше Зеленський повідомив, що другий президент України (1994-2005) Леонід Кучма знову очолюватиме українську сторону в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.
Смотрите и о...е что далее будет!)))
Всем АТОшникам приготовится к посадкам...
Вы это чего ГРАЖДАНСКУЮ ВОЙНУ РАЗОЖГЛИ?))))
не надеяться, что гос дела будут обсуждать на цензоре--два
подождать хотя бьі законніе 100 дней--три.
гос дела будут обсуждатся всеми, кому это интересно, и там, где это удобно. это два.
закон про 100 дней в студию. это три.
ты даже не смешон, ты - жалок.
Господи бережи Украину!
Искренне тебя молю об этом...
передаст обыкновенный
ЗекоМанда обісралась це не заступивша на стартову лінію. А зима не так вже й далеко...
Хроника одной лжи.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_41.html
шаг влево\вправо и .... останется от тебя только то чем на рояле играл...
Ню-ню, хотелось бы почитать эти "конкретные предложения"...
Какие предложения хочет выдвинуть Зеленая Сопля?
Рашка пойдет только на те, которые ей выгодны....
На капитуляцию или сдачу национальных интересов Украины... - вот это наверное и готовит Слуга не своего народа...
Что бы вести переговоры, стороны должны определить свой статус.
А Рассия не собирается менять свой статус уже пять лет:
"нас-там-нет", "мы-тут-не-при-чем", это все "ваш-внутренний-конфликт", "гражданская-война", "договаривайтесь-с-ними",
Ярош: якщо Зеленський зрадить Україну - втратить не посаду, а життя
Думай-те Володя!
Зеленский заслушал.....
Зеленский опубликует видео консультаций ....
Зеленский озвучит ..... программу....
И где? Из реального только:
Зеленский сходил...... на сартир...