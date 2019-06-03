 На засіданні ТКГ 5 червня озвучимо конкретні пропозиції щодо врегулювання ситуації на Донбасі, - Зеленський

Про це сказав Зеленський на брифінгу 3 червня в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У нашої групи дійсно є вже конкретні пропозиції ... Я хочу, щоб всі ці пропозиції були визначені зрозумілими термінами виконання того чи іншого пункту", - сказав Зеленський.

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Раніше Зеленський повідомив, що другий президент України (1994-2005) Леонід Кучма знову очолюватиме українську сторону в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.