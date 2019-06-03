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 Український воїн Вадим Забава загинув уночі на Донбасі під час виконання завдань за призначенням, - Командування. ФОТО

У понеділок, 3 червня, вночі під час виконання завдань за призначенням у районі проведення операції Об'єднаних сил трагічно загинув військовослужбовець окремої десантно-штурмової бригади старший сержант Вадим Володимирович Забава, 1972 року народження.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці Командування десантно-штурмових військ Збройних сил України.

"Загиблий десантник був родом із Запоріжжя, вдома залишилися дружина, донька та син.

Ми втратили людину, яка боролася за Україну, була патріотом своєї Батьківщини, справжнім воїном.

Світла пам’ять про справжнього Героя-Захисника назавжди залишиться в наших серцях.

Командування Десантно-штурмових військ ЗС України та військової частини висловлюють співчуття рідним та близьким. Сумуємо разом з Вами...", - йдеться в повідомленні.

Про дату і місце прощання буде повідомлено додатково.

Український воїн Вадим Забава загинув уночі на Донбасі під час виконання завдань за призначенням, - Командування 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130253
 
 
Цензор.НЕТНовиниПодіїУкраїнський воїн Вадим Забава загинув уночі на Донбасі під час виконання завдань за призначенням, - Командування. ФОТО
 
 
 
 
 
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