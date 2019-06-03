 Український воїн Вадим Забава загинув уночі на Донбасі під час виконання завдань за призначенням, - Командування. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці Командування десантно-штурмових військ Збройних сил України.

"Загиблий десантник був родом із Запоріжжя, вдома залишилися дружина, донька та син.

Ми втратили людину, яка боролася за Україну, була патріотом своєї Батьківщини, справжнім воїном.

Світла пам’ять про справжнього Героя-Захисника назавжди залишиться в наших серцях.

Командування Десантно-штурмових військ ЗС України та військової частини висловлюють співчуття рідним та близьким. Сумуємо разом з Вами...", - йдеться в повідомленні.

Про дату і місце прощання буде повідомлено додатково.