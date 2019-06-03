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Все про:ВР (4889) виборчий закон (71) кодекс (14) Самопоміч (283)

 Сесію парламенту можуть продовжити для розгляду Виборчого кодексу, - Сидорович

У разі необхідності сесія парламенту може бути продовжена для того, щоб нардепи могли встигнути розглянути Виборчий кодекс.

Про це в коментарі журналістам заявив заступник голови фракції "Самопоміч" Руслан Сидорович, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я вдячний голові Верховної Ради, що він допоміг нам організувати проведення комітету і вже минулого четверга було розблоковано роботу над можливістю потрапляння Виборчого кодексу до сесійної зали. Як було анонсовано, вже в цей четвер депутати візьмуться за його розгляд", - повідомив нардеп.

Також Сидорович зазначив, що як і раніше залишається понад 4 тисячі поправок в документі і Виборчий кодекс є найбільшим документом в цьому скликанні парламенту.

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Він припустив, що для розгляду кодексу сесія парламенту може бути продовжена.

Сидорович розповів, що сесія парламенту може бути продовжена до часу, коли нардепи йдуть на канікули - середини липня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130252
 
 
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Та зачем продлевать.Депутаты устали.Хотят на Мальдивах отдохнуть от титанических нагрузок.
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Всі українці хочуть щоб прийняли цей закон, і думаю не знайдеться людей які будуть критикувати верховну раду
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Перед смертю не надихаєшся. Навіщо розтягувати агонію. Розслабтеся панове депутани і постарайтеся отримати задоволення від тринькання вже заробленого бабла.
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мОгут, а могут и не смогут, вариантов тьма. и все против народа.
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Этот сходняк надо продлить до 21 июля включительно и без выходных
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"Ті, що купують владу за гроші - звикають отримувати від неї прибуток"
(© Арістотель)
🙄
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суд учтет это и зачтет при вынесении приговора этот срок, в срок ваших отсидок Сесію парламенту можуть продовжити для розгляду Виборчого кодексу, - Сидорович - Цензор.НЕТ 2175
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- Почему парламент принимает такие хреновые законы, в каждом из которых есть лазейки для коррупции? - Да потому, что у нее только одна голова, и 450 толстых задниц!
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Дивлюсь я на Раду, тай думку гадаю: Чому я не Stinger, чому не літаю?

🙄
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСесію парламенту можуть продовжити для розгляду Виборчого кодексу, - Сидорович
 
 
 
 
 
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