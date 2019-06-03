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Все про:Турчинов (812) християни (14)

 Турчинов: Важливо, щоб у нових облич були реалістичні ідеї та програми і здатність їх реалізувати

Важливо, щоб відбувалося оновлення владної вертикалі і в політику йшли молоді чесні люди із чіткими моральними принципами.

Про це Олександр Турчинов сказав під час виступу на ІІ Форумі християн управлінців.

Учасники Форуму обговорили питання активної участі християн у розбудові управління державою та забезпечення розвитку України на фундаменті християнських цінностей. Також окрему увагу було приділено участі молодих християнських політиків у парламентських виборах та підготовці до майбутніх місцевих виборів.

За словами Олександра Турчинова, дуже важливо, щоб відбувалося не лише оновлення облич у політиці, "але важливо, щоб у нових облич були цікаві і реалістичні ідеї та програми". "А головне, щоб вони були здатні їх реалізувати, що неможливо без достатньо серйозної професійної підготовки", - зазначив він.

У цьому контексті учасники Форуму обговорили питання створення Центру підготовки для молодих християнських політиків, де можна буде оволодіти основами управління, державотворення, економіки та політології.

Турчинов: Важливо, щоб у нових облич були реалістичні ідеї та програми і здатність їх реалізувати 01
Турчинов: Важливо, щоб у нових облич були реалістичні ідеї та програми і здатність їх реалізувати 02
Турчинов: Важливо, щоб у нових облич були реалістичні ідеї та програми і здатність їх реалізувати 03
Турчинов: Важливо, щоб у нових облич були реалістичні ідеї та програми і здатність їх реалізувати 04
Турчинов: Важливо, щоб у нових облич були реалістичні ідеї та програми і здатність їх реалізувати 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130250
 
 
 Топ коментарі
 
Вот за Кровавого Пастора я бы голосовал без колебаний.
И почему он на выборы не пошел?
На выборы лезет всякая шваль.
Турчинов: Важливо, щоб у нових облич були реалістичні ідеї та програми і здатність їх реалізувати - Цензор.НЕТ 5897
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Что-то не понятно! А почему он до сих пор не на фронте. Он же публично пообещал, что как только его "уйдут", он сразу уйдет на фронт на любую должность, включая рядовые, защищать народ Украины!? Так чего же он задерживается? Или решил теперь спрятаться среди баптистов? Но кара наказания за Крым достанет и там.
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на II Форуме христиан управленцевИсточник:https://censor.net.ua/n3130250 )))

а шо про хфоруми мусульман і юдеїв) України будуть новини?
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Головне -- це почати саджати попережників.
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Не бажаєш почати з попередника - колишнього Голови Донецької ОДА Коломойського І.В.?

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Лучше колышнього секретаря снбо и министра эканомики,а так же б/у президента и гетьмана 24%й орды, новоиспеченного руководителя партии ПЕСарня пэтра олексОевича парАшенко
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А он что: олигарх? миллиардер? ставит свою марионетку на пост президента?
Нет. Ни кто из этого.
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А что, на хфорумах мусульман и иудеев есть такие знаковые фигуры, как Турчинов?
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Тепер "кровавий пастор" просто пастор і це пєчалька.
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та чого, он церкву) збудував - біля мосту)Патона, хворуми проводить, все ж копійка))іде)))
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надеюсь на такие виллы не наворуют как петюньки Турчинов: Важно, чтобы у новых лиц были реалистичные идеи и программы и способность их реализовать - Цензор.НЕТ 2818
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Вот за Кровавого Пастора я бы голосовал без колебаний.
И почему он на выборы не пошел?
На выборы лезет всякая шваль.

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Пастор - он начальник пожарной команды, если в государстве пожар. У него своя миссия в Украине.
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На эти новые лица приятней пока смотреть чем на ваши рожи!!!
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Да-да,только вот за сдачу Крыма отвечать всё равно придётся ...
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Оце так, Пастор, горохові поміняли тебе на 95 квартал. Тепер будемо дивитись шоу.
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у них и есть реалистичная идея и программа-разбить Украину об стену как сотню лет назад...только это будет последний раз.
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Что-то не понятно! А почему он до сих пор не на фронте. Он же публично пообещал, что как только его "уйдут", он сразу уйдет на фронт на любую должность, включая рядовые, защищать народ Украины!? Так чего же он задерживается? Или решил теперь спрятаться среди баптистов? Но кара наказания за Крым достанет и там.
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Ну. так - старі обличча впроваджували старі добрі ідеї перманентних реформ...
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Особенно у Турчинова валом идей и программ.
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Выдающийся эксперт. Сказал, что два плюс два должно равняться четырём
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Это уже традиция, когда обосравшиеся попередники любят давать советы своим последышам Турчинов: Важливо, щоб у нових облич були реалістичні ідеї та програми і здатність їх реалізувати - Цензор.НЕТ 1920
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Очень важно,чтобы эти "новые молодые лица" в корне отличались от того молодого туповато-насупленного лица,которое в своё время принёс сам Турчинов в парламент и пронёс через все должности.Хмурое лицо принимали за серьёзное такие же бездари во власти.Поэтому провалы в "должностях" для Турчинова были как проводник...жаль,что такое туповатое лицо пронесли ещё десятки растворившихся в Раде экс-комсомольских функционеров.Как следствие-Украина двигалась как беспризорная корова по полупустыне.
очень хотелось бы,чтобы новые лица понимали,зачем пришли в Раду и .ГЛАВНОЕ,как нужно выводить Украину на сытые пастбища.Принести только "лицо" мало.
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Порохоботы, 2 недели Зеленский Президент, а конец света не наступил за что вам зряплату платят? пора начинать партизанить, ну там поезда под откос пускать, воду питьевую травить, разбойничать...страна в опасности!
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Ты уже реализовал, Крым сдал с потрохами и доволен.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоТурчинов: Важливо, щоб у нових облич були реалістичні ідеї та програми і здатність їх реалізувати
 
 
 
 
 
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