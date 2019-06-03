 Кучма знову представлятиме Україну в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу, - Зеленський. ВIДЕО

Про це повідомляє прес-служба президента, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що на зустріч будуть допущені всі журналісти. Поки невідомо, про що говоритимуть Кучма і Зеленський. В кінці травня Кучма заявляв, що "найближчим часом президент Володимир Зеленський може призначити делегацію в Тристоронню контактну групу в Мінську".
Нагадаємо, минулого року другий президент України Леонід Кучма заявив про припинення роботи в ТКГ, в якій представляв Україну. Новим представником України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі став Євген Марчук.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Не потрібно йти на компроміс із Росією, піднявши руки, - Кучма дав поради ЗеленськомуИсточник: https://censor.net.ua/ua/n3130249
Кто что про него знает?
Нужно признать тот факт, что Зеленский выполняет свои обещания и таки приводит в политику новые лица
гроші взяти. Аж раптом дивиться - паспорт забув. А вертатися до
дому ліньки. Ну думає: "Президент я чи ні? Повині й без паспорта
впізнати"
Приходить на пошту й каже, що паспорта забув.
Касирка:
- Але без паспорта я не можу вам віддати гроші.
- Та подивітьсь ви уважно на мене! Це ж я - ваш президент!
- Ну, так, ви дійсно схожі на президента... та й голос у вас схожий на
голос Кучми... Але ж ви самі знаєте всяке буває - а раптом то не ви, а
майор Мельниченко перевдягнений?
- То що ж мені, за паспортом вертатися?
- Ну ви можете зробити щось таке, що лише ви вмієте.
- А як це?
- Ну ось приходив до нас Олег Скрипка, так він нам пісню свою
заспівав і ми зрозуміли що то справді він. А іншим разом заходив
Бубка, так він перестрибнув через будівлю пошти.
- Навіть і не знаю, щоб таке зробить... Дурня лише якась у голову
лізе...
- О! Так то дісно ви, Леоніде Даниловичу!!!