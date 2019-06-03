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Все про:Зеленський (1537) Кучма (287) Донбас (12022) Тристороння контактна група (86)

 Кучма знову представлятиме Україну в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу, - Зеленський. ВIДЕО

Сьогодні, 3 червня о 13:00 на ґанку Адміністрації Президента України відбудеться брифінг екс-президента Леоніда Кучми і президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє прес-служба президента, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на зустріч будуть допущені всі журналісти. Поки невідомо, про що говоритимуть Кучма і Зеленський. В кінці травня Кучма заявляв, що "найближчим часом президент Володимир Зеленський може призначити делегацію в Тристоронню контактну групу в Мінську".

Нагадаємо, минулого року другий президент України Леонід Кучма заявив про припинення роботи в ТКГ, в якій представляв Україну. Новим представником України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі став Євген Марчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не потрібно йти на компроміс із Росією, піднявши руки, - Кучма дав поради Зеленському

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130249
 
 
 Топ коментарі
 
Кучма при Порохе - представитель рыгов и мафии, Кучма при Владимире Александровиче - новое лицо и эфективный переговорщик...однако... Кучма снова будет представлять Украину в трехсторонней контактной группе по Донбассу, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4509
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Знову голуба смердюча сорочка.
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Это Кучма по конкурсу прошел или воспользовался программой "лифт"?))) Раз Кучма при деле , значит Пинчука и Ахметова трогать не будут.
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Кучма единственный нормальный президент за всю историю Украины.
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Ну і чим Зеля тоді кращий за Петю? Петя Кучму назначив і Зеля Кучму назначив))) Нові обличчя! Кучма знову представлятиме Україну в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8480
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Первый раз слышу о Кучме
Кто что про него знает?
Нужно признать тот факт, что Зеленский выполняет свои обещания и таки приводит в политику новые лица
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это только мне одному на маленькой фоточке к новости кучма похож на маслякова Кучма знову представлятиме Україну в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2976
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Я усцикаюся з ;нових облич; команди Зеленського.
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Отримав якось Кучма грошовий переказ від МВФ. Пішов він на пошту аби
гроші взяти. Аж раптом дивиться - паспорт забув. А вертатися до
дому ліньки. Ну думає: "Президент я чи ні? Повині й без паспорта
впізнати"
Приходить на пошту й каже, що паспорта забув.
Касирка:
- Але без паспорта я не можу вам віддати гроші.
- Та подивітьсь ви уважно на мене! Це ж я - ваш президент!
- Ну, так, ви дійсно схожі на президента... та й голос у вас схожий на
голос Кучми... Але ж ви самі знаєте всяке буває - а раптом то не ви, а
майор Мельниченко перевдягнений?
- То що ж мені, за паспортом вертатися?
- Ну ви можете зробити щось таке, що лише ви вмієте.
- А як це?
- Ну ось приходив до нас Олег Скрипка, так він нам пісню свою
заспівав і ми зрозуміли що то справді він. А іншим разом заходив
Бубка, так він перестрибнув через будівлю пошти.
- Навіть і не знаю, щоб таке зробить... Дурня лише якась у голову
лізе...
- О! Так то дісно ви, Леоніде Даниловичу!!!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКучма знову представлятиме Україну в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу, - Зеленський. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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