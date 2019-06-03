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Все про:Зеленський (1537) НАТО (1993) Туск (188) Столтенберг Єнс (378)

 Зеленський у Брюсселі зустрінеться з генсеком НАТО Столтенбергом і президентом Євроради Туском

Президент Володимир Зеленський 4 червня в Брюсселі візьме участь у засіданні Комісії Україна-НАТО, а 5-го проведе зустріч із президентом Європейської ради Дональдом Туском.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із повідомлення на сайті Альянсу.

"Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у вівторок, 4 червня, в штаб-квартирі НАТО", - йдеться в повідомленні.

У НАТО зазначили, що Зеленський візьме участь у засіданні комісії Україна-НАТО.

Після чого о 16:45 (за місцевим часом) Столтенберг і Зеленський дадуть спільну прес-конференцію.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на сайт Європейської ради, в середу, 5 червня, о 14.30 (за місцевим часом) також відбудеться зустріч президента Євроради із Зеленським.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Зеленський здійснить свій перший закордонний візит до Брюсселя 4-5 червня, - АП

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130245
 
   
 Топ коментарі
 
И снова зрада тотальна, и снова рушатся в пропасть предвыборные прогнозы-страшилки "С ним никто не станет разговаривать" Зеленский в Брюсселе встретится с генсеком НАТО Столтенбергом и президентом Евросовета Туском - Цензор.НЕТ 9
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...скоморох уже готов к визиту... Зеленский в Брюсселе встретится с генсеком НАТО Столтенбергом и президентом Евросовета Туском - Цензор.НЕТ 9517
Зеленский в Брюсселе встретится с генсеком НАТО Столтенбергом и президентом Евросовета Туском - Цензор.НЕТ 1973
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На самом деле, цифра 150 означает что Богдан сколачивает параллельное правительство, и попытается управлять страной в обход парламента и кабмина.
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а толку - только наши деньги потратит - пусть там то же шаурмой питается и не тратит наши налоги
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Вот "ваши" деньгиЗеленський у Брюсселі зустрінеться з генсеком НАТО Столтенбергом і президентом Євроради Туском - Цензор.НЕТ 8799
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что то я не слышал, чтобы ты визжал от досады, когда мародер порохосвин, 1 миллиард наших денег себе на вой частный фонд из бюджета вывел Зеленський у Брюсселі зустрінеться з генсеком НАТО Столтенбергом і президентом Євроради Туском - Цензор.НЕТ 8476
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а я слышал в эфире - шо Украины больше нет - сдавайтесь - и шо
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по теме есть что ответить? если нет, то обтекай молча
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И снова зрада тотальна, и снова рушатся в пропасть предвыборные прогнозы-страшилки "С ним никто не станет разговаривать"
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навіть я не пам'ятаю таких страшилок. Звідки ти то викопав?
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Расскажет про то, шо хочет рёхверендум провести?
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Молодчинка Зе .пусть поговорит с ними а то они уже устали пэтину ложь слушать !
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...харя, а когда тебя уже от Пети попустит? Он ведь уже в Ростове, или в Испании, или на Мальдивах... Зеленський у Брюсселі зустрінеться з генсеком НАТО Столтенбергом і президентом Євроради Туском - Цензор.НЕТ 1394 Зеленський у Брюсселі зустрінеться з генсеком НАТО Столтенбергом і президентом Євроради Туском - Цензор.НЕТ 4115
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Педальному президенту там доходчиво объяснят, что его номер - шесть...
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Главное, чтобы результат этих встреч был положительным для Украины.........
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Така новина тролячкам-порохососам - як "серпом по одному місцю".
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это зрада. почему? Порохоботы придумают, почему..
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стестняюсь спросить,но всё же...
а зачем Владимер с ними встретится ?
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Eму там мягко пояснят что у него есть два варианта: либо выполнять инструкции ЕС и НАТО, либо будет попаболь сильная.
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Хорошо, нехай ездит. Пусть этот гембель будет не только в Украине, НАТО и 🇪🇺 уже должны по-новому обеспокоеваться.
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Лять, порохоботы зраду могут сделать даже из своих засраных труселей мастера однако.
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Вова ПреЗедент! Тебе досталась главная роль в очень плохом спектакле. Если ты будеш играть ее по сценарию Коломойского, отдав ему Приват и погрузив страну в дефолт, чтобы Беня потом смог по дешевке раздерибанить украинскую землю, тебя народ вынесет на вилах, не успеешь добежать ни до Ростова, ни до Израиля. Если по сценарию американцев и ЕС, коих ты заверяешь в дальнейшем сотрудничестве, Беня не сможет отбить деньги. которые он вложил в тебя, рано или поздно тебе придется выдать его в руки американского правосудия и такое "кидалово" он тебе никогда не простит. Немедленно включатся его гавнометы 1+1, 2+2, Униан, будут сливать на тебя компромат, коего у Бени на тебя предостаточно за годы твоего сотрудничества с ним, и твой рейтинг моментально утонет в мегатоннах дерьма, как и у предыдущего президента, с тем же результатом. В любом случае, ты лишишься славы и бизнеса в Украине, возможно, и денег, которые ты предусмотрительно распихал по офшорам. Плохую ты выбрал пьесу Вова!
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Рассмешила. Ты тут к кому обрращаешься? Порохоботского высокомерия как всегда через край. Ты что, уверена, что Вова только и делает, что читает цензор, а на цензоре порохоботов, и в частности тебя? Ну совсем крыша поехала от порохоботского ылитного вяличия.
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Чукча качапский, ты то что здесь делаешь на украинском сайте? Если Вова и не читает Цензор, то он хорошо знает и без меня, куда он вляпался. Но наверняка есть люди, которые это делают для него, чтобы узнать общественное мнение из интернет-изданий. Мы на свободном форуме, поэтому каждый имеет право писать то, что думает.
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Столтенберг и Туск дают прикурить петиному высокомерие. А ведь небось до сих пор считает, что только он может спасти Украину. Эта новость как серпом по петиным айтсам.
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