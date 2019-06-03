 "Я розумію, що зараз почався кастинг на пост прем'єра", - Геращенко посварилася із Тимошенко на Погоджувальній раді у ВР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона сказала на Погоджувальній раді в Раді.
"Мені дивно чути, як нам пропонують почати "із чистого аркуша" переговори з людиною, яка винесла 1 березня 2014 року на голосування пропозицію ввести війська в Україну", - сказала вона.
Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, яка раніше висловила тезу про переговори з РФ із чистого аркуша, спробувала вставити свою репліку, але Геращенко попросила її не перебивати.
"Я розумію, що зараз почався кастинг на пост прем'єр-міністра, але вам на цьому кастингу не вдасться принизити мене", - сказала вона.
Також Геращенко висловила думку, чому окремі політики хочуть скасування мінського процесу. Санкції проти РФ запроваджені на основі Мінських угод, і скасування Мінська може призвести до скасування санкцій.
Крім того Геращенко нагадала про проблему звільнення українських моряків та інших в'язнів, яких незаконно утримують у РФ. Вона висловила сподівання на те, що президент під час свого візиту в Брюссель порушить це питання.
Раніше голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко запропонувала Україні розпочати відносини "із чистого аркуша".
А то ты тут целыми днями околачиваешься, а зря, потому что надо бы поберечь свое здоровье. И петя тебе спасибо не скажет.
Всі розуміють!
В Администрации президента Владимира Зеленского открестились от заявлений совладельца студии "Квартал 95" Бориса Шефира, которые тот накануне сделал в интервью. Об этом говорится в ответе пресс-службы администрации президента на запрос BBC News Украина. "Он высказал исключительно собственное мнение. Это мнение не совпадает с позицией президента Украины Владимира Зеленского и Администрации президента", - заявили в пресс-службе. Читайте такжеВ СНБО прокомментировали идею объявления Украиной дефолта Также там напомнили, что Шефир не является должностным лицом Администрации президента или членом партии "Слуга народа". Так же как не является ни штатным, ни внештатным советником президента. "Со времени вступления Владимира Зеленского на должность Борис Шефир не общался с главой государства", - уточнили в президента.
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Іван ШадрТетяна Чорновол - "Дєвушка с віслом". антоніна)ірка)), великі і могущіє) депутани в.зради, розуміють шо тепле) місце зникає,
займаються піяром, гавкають на юльку, і тд, але це навряд допоможе
їм бути в наступному скликанні ради!
Измена бывает только в браке, а всё остальное - это кастинг.
Люля, красива жінка незаміжня, на вас очей не підійма. ВАна ще може бути ніжна, але в душі її зима. 😜
внезапно .
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О том, что ЮТ предлагает начать с "чистого листа" взаимоотношения с Кацапией, основываясь не на бумажках "минских соглашений", а на Будапештском меморандуме, подписанном президентами!!!, сочинители цензоровских новостей ни слова. Мало того, ЮТ всегда подчеркивает, что никаких прямых переговоров между Украиной и Кацапией не может быть. Только при посредничестве США, Великобритании и Китая, как гарантов по Будапештскому меморандуму.
Думаю, что за этот комент буду очередной раз забанен. Никто же не любит, когда его ловят за руку, запачканную вареньем заказчика.
що толку за всі роки принесли для миру мінські домовленості?! це прокладка порошенка для корупції та договорняків!
Так что просто пиар - дешевый и нелогичный!