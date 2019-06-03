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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
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Все про:Геращенко Ірина (896) перемовини (1320) Путін (8901) Тимошенко (2463) мінські угоди (1541)

 "Я розумію, що зараз почався кастинг на пост прем'єра", - Геращенко посварилася із Тимошенко на Погоджувальній раді у ВР

Перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко здивована пропозицією почати переговори з президентом РФ Путіним "із чистого аркуша".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона сказала на Погоджувальній раді в Раді.

"Мені дивно чути, як нам пропонують почати "із чистого аркуша" переговори з людиною, яка винесла 1 березня 2014 року на голосування пропозицію ввести війська в Україну", - сказала вона.

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, яка раніше висловила тезу про переговори з РФ із чистого аркуша, спробувала вставити свою репліку, але Геращенко попросила її не перебивати.

"Я розумію, що зараз почався кастинг на пост прем'єр-міністра, але вам на цьому кастингу не вдасться принизити мене", - сказала вона.

Також читайте: Тимошенко стосовно пропозиції РФ почати переговори "із чистого аркуша": "Правильна стратегія". ВIДЕО

Також Геращенко висловила думку, чому окремі політики хочуть скасування мінського процесу. Санкції проти РФ запроваджені на основі Мінських угод, і скасування Мінська може призвести до скасування санкцій.

Крім того Геращенко нагадала про проблему звільнення українських моряків та інших в'язнів, яких незаконно утримують у РФ. Вона висловила сподівання на те, що президент під час свого візиту в Брюссель порушить це питання.

Раніше голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко запропонувала Україні розпочати відносини "із чистого аркуша".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130244
 
   
 Топ коментарі
 
Это да ,курс изменился,теперь будет проблематично напялив вышиванку и горлопаня Слава Украине ,обворовывать людей ...
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Обворовывать ? А что можно украсть у народа Украины у которого уже ВСЁ украли пэтя и его банда ? "Я понимаю, что сейчас начался кастинг на пост премьера", - Геращенко повздорила с Тимошенко на Согласительном совете в ВР - Цензор.НЕТ 4799
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Шо эта шавка дешёвая ешё свой рот открывает ,пусть валит к пасечнику улики сторожить . "Я понимаю, что сейчас начался кастинг на пост премьера", - Геращенко повздорила с Тимошенко на Согласительном совете в ВР - Цензор.НЕТ 732
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Геращенко має зрозуміти що курс України змінився.
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Это да ,курс изменился,теперь будет проблематично напялив вышиванку и горлопаня Слава Украине ,обворовывать людей ...
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теперь начнут обворовывать с чистого листа..
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Обворовывать ? А что можно украсть у народа Украины у которого уже ВСЁ украли пэтя и его банда ? "Я понимаю, что сейчас начался кастинг на пост премьера", - Геращенко повздорила с Тимошенко на Согласительном совете в ВР - Цензор.НЕТ 4799
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а чего зелина команда так старается..если украсть нечего?
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А не приходила вам думка що команда Зеленського хоче знищити корупцію?! Зрозуміло щоб це побачити потрібно зняти соєві очки.
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Увы ,но в порохоботских головах невозможно появление мыслей о том,что кто-то может не лгать и не воровать ,для них это непостижимо ! "Я розумію, що зараз почався кастинг на пост прем'єра", - Геращенко посварилася із Тимошенко на Погоджувальній раді у ВР - Цензор.НЕТ 1204
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Звідки така інформація? Дайте вгадаю - Г+Г, Шарій, 112 та інше Г. А ви особисто точно не брешете, точно нічого не крадете? Якщо так, то доведіть. Не можете, то не ...здіть. "Я розумію, що зараз почався кастинг на пост прем'єра", - Геращенко посварилася із Тимошенко на Погоджувальній раді у ВР - Цензор.НЕТ 6620
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Соєвим щось доводити марна справа, відповідь одна:"Сам дурак". За пять років кинули державу в прірву і ще щось белькочуть...
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После того как нагло оболгали Пороха ,в том что он обокрал всех зрадофилов Украины , непостижимо действительно . "Я розумію, що зараз почався кастинг на пост прем'єра", - Геращенко посварилася із Тимошенко на Погоджувальній раді у ВР - Цензор.НЕТ 8944 .
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Порохобот Перепелица, у тебя ж нелады с сердцем?
А то ты тут целыми днями околачиваешься, а зря, потому что надо бы поберечь свое здоровье. И петя тебе спасибо не скажет.
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Да да , сначала референдум , потом договорятся с путеным (он же не маньяк), уберут квоты на язык , посадят кернеса ( он же прихвостень порошенка ), ну и ахметов , ахметов в первую очередь , дальше жирных котов из гейевропы и кровожадных пиндосов. Удачи цвет нации 73%
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Я понял! Наконец я понял, Зеленский хочет чтобы Россия нам помогла побороть корупцию. Чего же он сразу так не сказал, наверняка его поддержат чуваки и чувихи для которых украинский язык мешает говорить на родном русском, для которых на востоке Украины гражданская война, для которых Россия братский народ которых не отнимал Крым а вернул свои территории.
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Не нервничайте , спокойно г-н Зеленский за котрого вы голосовали все вернет , но не сразу
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а петька и не уезжал - он тоже его хочет "Я розумію, що зараз почався кастинг на пост прем'єра", - Геращенко посварилася із Тимошенко на Погоджувальній раді у ВР - Цензор.НЕТ 855 "Я розумію, що зараз почався кастинг на пост прем'єра", - Геращенко посварилася із Тимошенко на Погоджувальній раді у ВР - Цензор.НЕТ 855
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Так, тепер будуть обкрадати в косоворотках та кіпі.
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Шо эта шавка дешёвая ешё свой рот открывает ,пусть валит к пасечнику улики сторожить . "Я понимаю, что сейчас начался кастинг на пост премьера", - Геращенко повздорила с Тимошенко на Согласительном совете в ВР - Цензор.НЕТ 732
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ну не надо так про йульку...народ сам разберется
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Шо-то ты от жизни подотстал ,народ уже вроде как разобрался ...
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так тото и оно,шо вроде как,ольгинец "Я розумію, що зараз почався кастинг на пост прем'єра", - Геращенко посварилася із Тимошенко на Погоджувальній раді у ВР - Цензор.НЕТ 5705.а когда разберется-вы опять будете теми же лузерами,что и всегда.антимайдан-он и есть антимайдан.и Майданом ему никогда не быть
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Не знаю как шо,а вот ГЫ,или ГЫГ,так точно из-за поребрика.Кстати буквы Ы в украинском алфавите нет,впрочем как и слова ГЫГ.
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"Я понимаю, что сейчас начался кастинг на пост премьер-министра..."

Всі розуміють!
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ірка, юлька тебе одним чубом між ніг удавить. досижуй тихенько, то не твоя вага.))))
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лучше бы эта чума на косе повесилась... оно этой ирке в пуп не уперлась... что то косатая слезла с темы каждодневного подсчета цены на газ в прямых эфирах... что это теперь не актуально или теперь не надо дивиденды собирать ...скоро ее партийцы завоют о том же
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ну и ??? тебе что помешало юльку с путиным выставить ...
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юля за премьерство коляской переедет не только саму геращенку, но и беню с его шелупонью. только подтолкнуть надо
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ну а зеленский что хорошо выглядел в этой ситуации ... комик дурной... ему не мешает зарабатывать деньги в шайтанате и вести с ними дела и волятся на коленях.. клоун конченный...
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Прессекретутство - то є глибинна прохвесія
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4 транші по 200 тис доларів, - The Insider підтвердив фінансування Зеленського російським ФСБ. Розслідування https://streebogblog.wordpress.com/2019/05/14/4-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%88%d1%96-%d0%bf%d0%be-200-%d1%82%d0%b8%d1%81-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80%d1%96%d0%b2-the-insider-%d0%bf%d1%96%d0%b4%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b8/ …"Я понимаю, что сейчас начался кастинг на пост премьера", - Геращенко повздорила с Тимошенко на Согласительном совете в ВР - Цензор.НЕТ 4746
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понятно,шо с иркой путен боится встречаться,он от нее шарахаеца,как черт от ладана "Я понимаю, что сейчас начался кастинг на пост премьера", - Геращенко повздорила с Тимошенко на Согласительном совете в ВР - Цензор.НЕТ 9684
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Так вже була заява від адмінистрації президента:

В Администрации президента Владимира Зеленского открестились от заявлений совладельца студии "Квартал 95" Бориса Шефира, которые тот накануне сделал в интервью. Об этом говорится в ответе пресс-службы администрации президента на запрос BBC News Украина. "Он высказал исключительно собственное мнение. Это мнение не совпадает с позицией президента Украины Владимира Зеленского и Администрации президента", - заявили в пресс-службе. Читайте такжеВ СНБО прокомментировали идею объявления Украиной дефолта Также там напомнили, что Шефир не является должностным лицом Администрации президента или членом партии "Слуга народа". Так же как не является ни штатным, ни внештатным советником президента. "Со времени вступления Владимира Зеленского на должность Борис Шефир не общался с главой государства", - уточнили в президента.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/10570434-v-ap-prokommentirovali-skandalnye-zayavleniya-sovladelca-kvartala-95.html
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Ірка в курсі. Стільки кастингів пройшла. Від пасічника до боксера і кондитера. Всім догодила.
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Іван Шадр Тетяна Чорновол - "Дєвушка с віслом".
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Медведчуковской обнимальщице лишь бы языком чесать. Просиживала зад в том Минске бессмысленно 5 лет а когда разговор зашел,что надо что-то менять-завыла,как обычно всё перекручивая и смешивая.
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Да это всё понятно-клоун с кацапским прихвостнем обжимаются. А с засрашкой то что делать? Сидеть и гривами в Минске махать ещё 5 лет?
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антоніна) ірка)), великі і могущіє) депутани в.зради, розуміють шо тепле) місце зникає,
займаються піяром, гавкають на юльку, і тд, але це навряд допоможе
їм бути в наступному скликанні ради! "Я розумію, що зараз почався кастинг на пост прем'єра", - Геращенко посварилася із Тимошенко на Погоджувальній раді у ВР - Цензор.НЕТ 2319
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истерит кошелка))))......этой суке теперь надо нового хозяина искать.
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Там надо проверить на сколько она за эти 5 лет разбогатела ,сидя на харчах в ВР!
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хм... скоро еще начинаться для вас кастинг на беженцев и сидельцев на зоне, плюс еще будет отдельный кастинг для самоубийц....вы в каком кастинге будете принимать участие?!? "Я розумію, що зараз почався кастинг на пост прем'єра", - Геращенко посварилася із Тимошенко на Погоджувальній раді у ВР - Цензор.НЕТ 4563
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Як неждано Юлька "обнажилась". А що бабко скажуть твої "кіборги" з четвертої хвилі мобілізації?
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з "чистого ліста" це без мінських домовленостей, в яких є пункти які інакше як зрадою і не назвеш.
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хоча на сьогодні на мою думку буд-які переговори з росією не будуть мати для україни позитивного рішення.
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херащека, народхочет мира, война великая отечественная окончилась быстрее, а вы все воевать хотите,
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Вот думаю, удасться Ирке затащить Зелю в постель или Юлька-секретарша ей патлы повырывает? "Я розумію, що зараз почався кастинг на пост прем'єра", - Геращенко посварилася із Тимошенко на Погоджувальній раді у ВР - Цензор.НЕТ 6220
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Адвоката вместе с юристом.И гантелей накидать которые Порошенко не украл.
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Геращенко корежит от переговоров на основе Будапештского меморандума , єто против интересов РФ , которая продиктовала в 2014 г текст Минских соглашений.
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на які з радістю погодилась шайка порошенка, а тепер часи змінились! Геращенко залишилась не у корита, тому й вставляє репліки. Коли вони зрозуміють, що у їх пусті балачки вже не вірять? тільки конкретика! і мудра Тимошенко, що стійко тримається від таких прихвостнів
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Как в том анекдоте:
Измена бывает только в браке, а всё остальное - это кастинг.
Люля, красива жінка незаміжня, на вас очей не підійма. ВАна ще може бути ніжна, але в душі її зима. 😜
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старую прокладку геращенко душит жаба, её звезда уже закатилась, теперь её никто уже не возмет к себе в команду, как переходящую половую тряпку "Я розумію, що зараз почався кастинг на пост прем'єра", - Геращенко посварилася із Тимошенко на Погоджувальній раді у ВР - Цензор.НЕТ 6539
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Гера , лучше расскажи как ты 15 -16 -17- -18 года тусишь на вилле в Хорватии , и в то время постишь пургу,что встречаешься с матерями погибших и пленных . Чья бы корова мычала .
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Не с кем будет скоро Ирине Геращенко обниматься и целоваться.Кого только не лобызала за все годы , проведенные в ВР. Такой карьерный рост и финансовые дивиденды закончился
внезапно .
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А что юлька не знает, что этот кровавый диктатор мировой кидало, или она не знает сколько он убил Украинского народа?! Чтобы этот чистый лист не стал грязным.
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А вот и пример воздействия передергиваний и манипуляций с информацией на сознание недолугого населения.
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Цензор в своих "новостях" упорно продолжает продвигать тупое юлефобство, замалчивая факты. Видно хорошо платят. "Я розумію, що зараз почався кастинг на пост прем'єра", - Геращенко посварилася із Тимошенко на Погоджувальній раді у ВР - Цензор.НЕТ 3245
О том, что ЮТ предлагает начать с "чистого листа" взаимоотношения с Кацапией, основываясь не на бумажках "минских соглашений", а на Будапештском меморандуме, подписанном президентами!!!, сочинители цензоровских новостей ни слова. Мало того, ЮТ всегда подчеркивает, что никаких прямых переговоров между Украиной и Кацапией не может быть. Только при посредничестве США, Великобритании и Китая, как гарантов по Будапештскому меморандуму.

Думаю, что за этот комент буду очередной раз забанен. Никто же не любит, когда его ловят за руку, запачканную вареньем заказчика.
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Так, нерідко банять за об'єктивність. Хоча, може то і не тільки Цензор винуватий. Просто тренд на нові обличчя з'явився, а тренд "У всьому винна Тимошенко", який так любила стара влада, залишився...
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Власенко через 5 хвилин обi***вся i побiг з трибуны проситы выбачення. Так в чому вiн правий ?
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Геращенко принижує те, що вона - людина Петра Порошенко, тобто співучасник всіх його злочинів.
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час її закінчено, як і пєтін. але ж вставляти свої коментарі-це все, на що вона здатна
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Що поганого вести перемовини? Чи ні нехай все зупиниться, а про полонених забудуть? Треба діяти. Треба домовлятися про обмін, щоб наших моряків і політв'язнів повернули додому.
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Для тих, кому війна вигідна, не вигідно, коли пропонують реальні шляхи її завершення. Декому краще не ефективний Мінський, бо є шкурний інтерес.
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Краще аніж мир - нічого бути не може для України в цей час. Тому звісно перемовини вести треба. Нехай Геращенко помовчить. А діяти вже мають лідери. Сподіваюсь, уряд очолить Тимошенко і Україна піде мирним шляхом.
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а Ірка ще сподівається більше у корита залишитись? відгрібати їй вже час.
що толку за всі роки принесли для миру мінські домовленості?! це прокладка порошенка для корупції та договорняків!
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Геращенко во время Порошенко была фигура значительная, но сейчас что-то говорить не уполномочена. Поэтому Тимошенко это вообще не ее уровень, тем более что сама же вышла из Минского процесса.
Так что просто пиар - дешевый и нелогичный!
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Не вижу смысла.... Геращенко, конечно, молодец, что отстаивает свою позицию, но позорница, так как тут же переобувочную устроила и не хочет отвечать за все свои слова..... Стыдно за нее, а вот Тимошенко молодец, у нее все время был свой курс, за время моих школьных годов и до сейчас она меня переубедила и доказала, что она единственный политик, а не лицоторговец!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Я розумію, що зараз почався кастинг на пост прем'єра", - Геращенко посварилася із Тимошенко на Погоджувальній раді у ВР
 
 
 
 
 
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