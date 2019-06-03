 Якщо Рада затвердить мою кандидатуру, то буду головою, - Баканов готовий очолити СБУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Від мене це питання не залежить – воно залежить від Верховної Ради України. Якщо вона затвердить мою кандидатуру, то буду головою СБУ", - сказав Баканов на брифінгу в понеділок у Києві, відповідаючи на запитання про те, чи має намір він очолити СБУ.
Разом з тим, він додав, що йому поки не відомо, чи внесено подання про призначення керівника СБУ в парламент.
с Иркой геращенко и Сыроид на троих распишут?
смотрел частично, может пропустил чего
если снял троих, то надо было объяснить за что
и прямиком под стражу за халатное исполнение во время войны или еще за что там
а так свиду чиста стулья осободили для тех кто теперь столоваться в сбу на ихнем месте будут, а этих троих как будто на заслуженый отдых проводили
хез может так надо, чтобы не получилось как с Сашком Билым
подивимось , у вереснi вже буде нова влада
Закінчив Академію праці, соціальних відносин.
З 25 січня 2013 року він є керівником ТОВ «Квартал 95», а з 27 грудня 2013 - керівником ТОВ «Студія Квартал-95». Засновником ТОВ «Квартал-95» значиться «Грін Фемілі Лтд» (Green Family Ltd), зареєстрована на Кіпрі, в Нікосії.
Зеленский предлагает сажать за неуплату налогов.
Он даже уже посадил трёх своих друзей. Но в отличие от того чувака из Сингапура, посадил он их на хлебные места.
Коган, заходите! 😬
День8:ігнор дефолту Коломойши
День9:Саака,Бібіпка,Данилюк загубив РНБО
День10:Забув шо главнокоман це він
День11:Кортеж по встрєчкє
День12:Шарій планує в раду
День13:Сходив на Монатіка
Дайте йому 100 днів
Как на вкус Божья роса, зебилы?)
Карьера. С 25 января 2013 - руководитель ООО "Квартал 95", а с 27 декабря 2013 -руководитель ООО "Студия Квартал-95".
На имя Ивана Баканова зарегистрированы компании ООО "Студия Квартал-95" и ООО "Квартал-95". Их основатель и конечный бенефициар - "Грин Фемили" Лтд (Green Family Ltd) - зарегистрирован на Кипре, в Никосии. Там указаны два руководителя - Оксана Лазаренко (жена Ивана Баканова) и Марина Разомова-Георгиу.
наче його змушують... питання яким головою ти будеш
проблем то, досвіду служби в СБУ - 0)))так що в корупційних схемах не був задіяний
росія -агресор
путін - *****
бінго 3 з 3)))
судя по интервью баканова сбу собирается заниматься не своейственной ей деятельностью -экономической преступностью, со словами мы не будем вмешиваться в бизнес , вместо того чтобы бороться со шпийонами . Вообще, похоже у Зе-начальников везде будут не в ту степь работать, ибо в СНБО тоже Данилюк ищет пропавшие мониторы из комнаты для совещаний, вместо решения глобальных проблем безопасности страны...
Розум з д"пи вернувся'?
Все же знали что его команда это отморозки Бэни и Квартал 95....
А че...?
злой макарон @zameokulkas 24 мин.24 минуты назад
Кстати. Вы же понимаете какое тупое быдло в команде Зе?
Ни один же не сказал - "меня руководителем СБУ, СНБУ?!
Вы в своём уме, я же нифига в этом не смыслю!"
Неее. Все бросают работу в которой они типа как что-то знают и идут на топ-должности. Ответственность?
Пффф...