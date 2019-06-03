 Якщо Рада затвердить мою кандидатуру, то буду головою, - Баканов готовий очолити СБУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Від мене це питання не залежить – воно залежить від Верховної Ради України. Якщо вона затвердить мою кандидатуру, то буду головою СБУ", - сказав Баканов на брифінгу в понеділок у Києві, відповідаючи на запитання про те, чи має намір він очолити СБУ.

Разом з тим, він додав, що йому поки не відомо, чи внесено подання про призначення керівника СБУ в парламент.

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