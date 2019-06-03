 Ми звертаємося до КС з приводу неконституційного указу про розпуск парламенту, - НФ

Про це під час Погоджувальної рад заявив керівник фракції Максим Бурбак, повідомили в прес-службі НФ.
Він нагадав, що 24 травня депутати "Народного фронту" подали до Конституційного Суду України подання за підписом 62 осіб про визнання неконституційним указ Президента про розпуск парламенту.
"Ми вважаємо, що юридичних підстав для розпуску парламенту не існує.Конституційний Суд за поданням народних депутатів вже відкрив провадження щодо неконституційності розпуску Верховної Ради. Ми звертаємось до Конституційного Суду винести рішення про пришвидшену процедуру розгляду цього питання. Маємо отримати законний висновок від КС до 21 липня", - сказав Максим Бурбак.
"Наголошу, ми будемо всіма правовими способами доводити, що розпуск парламенту не має законних підстав. Що Президент починає свою роботу з порушення Конституції. І це поганий початок для всіх, для країни", - підкреслив керівник фракції.
Крім того, глава фракції "НФ" зазначив, що скасування закону про державну мову не допустять.
Нагадаємо, 30 травня було опубліковано інтерв'ю партнера президента Володимира Зеленського по "Кварталу-95" Бориса Шефіра. У ньому він, зокрема, заявив, що війну в Донбасі почали, щоб заробити грошенят, і нинішні політики зможуть її закінчити. Він також стверджував, що закон про мову потрібно скасувати і це "перший крок для того, щоб завершити війну".
В Адміністрації Президента вже заявили, що це була особиста думка Шефіра, яка не збігається з позицією президента України Володимира Зеленського.
пилитьстроить
Нагадаю: ця Рада та уряд врятували Україну від повномасштабної навали "ихтамнетов". Не запровадили відомі непопулярні заходи, які запроваджуються під час війни.
А все інше - х-ня, особисті проблеми тих хто звик до совкового "дай", а про свій внесок на користь суспільства чомусь забуває.
svinarchuk vulgaris (lat.)
1. мусульманской
2. протестантской
3. воровкой
4 людоедской
5 православной
и прочая, прочая, прочая...
моралисты хреновы..))))
кто уполномочен устанавливать факт отсутствия или наличия коалиции? ссылочку на конституцию или другой законодательный документ зеленка не привел...)))
вот такой типАаа юрЫст
Порошенко, кто раньше рассчитывал на голосующих за него пенсионеров ,повышал им пенсии перед выборами, щедро сеял гречкой- вдруг понял, что интернет - это сила
Результат, огромное количество ботов и призывы к Майдану .
есть коалиция.
про важность и актуальность решений тоже не было реХферендума...
все это дешевые лозунги для дураков или зебенят, вам как больше нравится?
Что опять вчера пепепил? Говорила ж тебе мама - Не пей, сынок, козлом станешь.
Но ты не послушался )))
Прям всех на уши поставили , во все инстанции долбятся всеми частями тела, звонят во все колокола !
Вот что значит- корыта лишают всего лишь казалось бы на каких- то пару месяцев раньше ! Да и ещё и у тех, кто постоянно звиздит, что не держатся ни за мандат, ни за кресло.
Где были ваши принципы, когда , например, мы выдали рашке Тимура Тумгоева? Почему не встали грудью на его защиту?
Где были ваши принципы, когда Петя насиловал парламент , когда договорняки, роттердамы, панамы?
Вот кто реально достоин похода на смитнык - так это НФ.