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 Політика України
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Все про:Бурбак (256) Народний фронт (552)

 Ми звертаємося до КС з приводу неконституційного указу про розпуск парламенту, - НФ

Фракція "Народний фронт" звертається до Конституційного Суду винести рішення про пришвидшення розгляду питання щодо визнання неконституційним указ Президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту.

Про це під час Погоджувальної рад заявив керівник фракції Максим Бурбак, повідомили в прес-службі НФ.

Він нагадав, що 24 травня депутати "Народного фронту" подали до Конституційного Суду України подання за підписом 62 осіб про визнання неконституційним указ Президента про розпуск парламенту.

"Ми вважаємо, що юридичних підстав для розпуску парламенту не існує.Конституційний Суд за поданням народних депутатів вже відкрив провадження щодо неконституційності розпуску Верховної Ради. Ми звертаємось до Конституційного Суду винести рішення про пришвидшену процедуру розгляду цього питання. Маємо отримати законний висновок від КС до 21 липня", - сказав Максим Бурбак.

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"Наголошу, ми будемо всіма правовими способами доводити, що розпуск парламенту не має законних підстав. Що Президент починає свою роботу з порушення Конституції. І це поганий початок для всіх, для країни", - підкреслив керівник фракції.

Крім того, глава фракції "НФ" зазначив, що скасування закону про державну мову не допустять.

Нагадаємо, 30 травня було опубліковано інтерв'ю партнера президента Володимира Зеленського по "Кварталу-95" Бориса Шефіра. У ньому він, зокрема, заявив, що війну в Донбасі почали, щоб заробити грошенят, і нинішні політики зможуть її закінчити. Він також стверджував, що закон про мову потрібно скасувати і це "перший крок для того, щоб завершити війну".

В Адміністрації Президента вже заявили, що це була особиста думка Шефіра, яка не збігається з позицією президента України Володимира Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130240
 
   
 Топ коментарі
 
Підбарижники ніяк не хочуть йти від корита................. Мы обращаемся в КС по поводу неконституционного указа о роспуске парламента, - НФ - Цензор.НЕТ 5881
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Толстое бандитское рыло недовольно. Пусть скажет спасибо, что его не вынесли из Рады в мусорный ящик.
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Підбарижники ніяк не хочуть йти від корита.................
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Стена ж еще не достроена, надо дальше пилить строить
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Толстое бандитское рыло недовольно. Пусть скажет спасибо, что его не вынесли из Рады в мусорный ящик.
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Ларіска, нє бойсь, скоро клован з придурками вам щастя наваляють на вєсь "квартал" Ми звертаємося до КС з приводу неконституційного указу про розпуск парламенту, - НФ - Цензор.НЕТ 2169
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Нєт, Ларіска. Ти як всігда - не вгадала. А вгадувать - це тобі не ротом розмєр члєна мєрять Ми звертаємося до КС з приводу неконституційного указу про розпуск парламенту, - НФ - Цензор.НЕТ 7638
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Не знаю, в этом вопросе ты спец, петушок, а я больше про политику.)
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Ларіска, ну не груби ти так, ти ж наче нормальна баба. Ну, в "етом" планє. А в політику краще не лізь, бо це равнозначно тому, аби ти захотіла вилізти на найвищого в світі кактуса безо всяких срєдств защіти і прєдохранєнія.
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Вот молодец, а я то думала кто бы мне совет дал. А тут объявился петушок с советом, при чем ему наплевать,что когда я начала писать на цензоре комментарии его еще и не зачинали родители.))
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Ларіска, шо ти все про питушків постійно? Чи в тебе чоловік петушок і ти оце тут нєудовлєтворьонная постоянно пакості всякі іспражняєш? Ларіска, це ж не діло - найди собі нормального мужика, і в тебе не буде время так сірйозно політікой інтірісовацця Ми звертаємося до КС з приводу неконституційного указу про розпуск парламенту, - НФ - Цензор.НЕТ 8241
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ну нравится им что их грабит рошеновские муЗчинки - странные предпочтения для мужиков Ми звертаємося до КС з приводу неконституційного указу про розпуск парламенту, - НФ - Цензор.НЕТ 4810
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Да он и не мужик, так ,подстилка порохоботская с одной извилиной. Ему носом натыкали ,что писать и оно пишет.))
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Ярік, ти не прав. Мені не нравиться шо шиколадно-барижна школота, шо соплєзєльоная шолупєнь. Ну, шоб ти був у курсі дєла. Будь здоров.
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А не мешалобы,вместе с герасимом(друг беса) и тетеруком.
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тролі ретранслюють мацковскіє message'i... Мы обращаемся в КС по поводу неконституционного указа о роспуске парламента, - НФ - Цензор.НЕТ 8806 на Банковій зелена шмаркля. життя триває
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ваша очередь никак не дойдет. переживаете?
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То лі ваші клоуни. Уже весь світ сміється, що клоун у нас навіть СБУ очолив де-факто (проситься на де-юре). Буде весело, тільки в кінці всі будуть плакать, причому кровавими сльозами.
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Єдина більш-менш правильна Рада, оскільки вибори-2014 проводилися без "електорального сміття".
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Ця "правильна" Рада прийняла найбільше антинародних законів.
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Голосніше! Капслоком, болдом, мені ліньки окуляри протирати.
Нагадаю: ця Рада та уряд врятували Україну від повномасштабної навали "ихтамнетов". Не запровадили відомі непопулярні заходи, які запроваджуються під час війни.
А все інше - х-ня, особисті проблеми тих хто звик до совкового "дай", а про свій внесок на користь суспільства чомусь забуває.
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Попробуйте обратится еще в Лигу сексуальных революций..может поможет... Мы обращаемся в КС по поводу неконституционного указа о роспуске парламента, - НФ - Цензор.НЕТ 1595
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а кіна більше не буде, місць в залі вже нема.
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КС уже показал себя с "Незаконным обогащением" Петручени рехформы долго еще разгребать
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В Україні реально нема партії, за яку можна голосувати. Колись була ВО Свобода. І все. А зараз взагалі голяк.
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Если свиньи сами не отползают от корыта - их отгоняют палками.
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Бурбак, еще полгода депутатства и рожа треснет! Уймись. Займись здоровьем, семьей!
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Не з цього приводу треба позови писати. Бездарніть треба ту прибирати з високого поста, бо біда буде з тими ЗЕБЕнями...
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Біда вже на порозі. Весною, якщо не взимку, клованів будем гнать у Ростов - там місця ще є.
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Правильно. Наш, с позволения сказать, ********** должен быть ГАРАНТОМ Конституции а не её узурпатором.
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Зараз послухаємо хор хом'ячків, які вже винесли рішення. Для них навіть якщо рішення незаконне, то "політично доцільне" або "в інтересах народу". Що це за "народ" і які в нього "інтереси", хом'ячки не відповідають. Впадають у ступор. Хоча могли б здогадатися принаймні про два "інтереси" - відміну закону про мову і повернення Коломойському, який вочевидь і є "народом" Приватбанку.
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Не хотят крысы на нары ,хотят и дальше грабить Украину !
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А ты хочешь? Или ты оттэдава и пишешь? Ми звертаємося до КС з приводу неконституційного указу про розпуск парламенту, - НФ - Цензор.НЕТ 43
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Вигуляних кнурів з барижноі ферми не так то просто відігнати від годівниці... Мы обращаемся в КС по поводу неконституционного указа о роспуске парламента, - НФ - Цензор.НЕТ 978
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Аргументы какие? Привыкли криветки в столовке жрать за счет украинцев?
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Народ должен устанавливать правила для себя основанных на морали.А не слуги народа. По сути КС это жрецы устанавливающие табу по воле духов закона,которые есть барыги и мародеры.
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а на основе какой морали?
1. мусульманской
2. протестантской
3. воровкой
4 людоедской
5 православной
и прочая, прочая, прочая...
моралисты хреновы..))))
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Мораль это правила и они уневерсальны по сути это заповеди,хотя по фрме разные которые помагают выжить.Людоеды аморальны потому и вымерли.У волчьей стаи своя мораль коорая помогает им выжить.у прайда львов своя.у табуна лошадей своя.И кто не придерживался правил морали тот вымер. Дарвинизм и ничего личного.
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аргументы простые - мало ли что снится зеленой сопле. а юридического свидетельства об отсутствии коалиции просто нет...
кто уполномочен устанавливать факт отсутствия или наличия коалиции? ссылочку на конституцию или другой законодательный документ зеленка не привел...)))
вот такой типАаа юрЫст
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Зеленский озвучил требование народа по роспуску рады, которая таковой по сути не является. Нет коалиции, они не принимают важные и актуальные решения, они просто не ходят на работу- саботируют и просто дискредитируют по сути важнейший орган. Так как если не работает рада, не работают суды - то начинает говорить улица, обязательно следует майдан, который может разрушить страну.
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Да вы уже задолбали с тем роялем. Вам больше сказать нечего,поэтому все та же тема про обычный эстрадный номер.
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А на що він ще здатний? Служити "обгорткою" для команди рейдерів і розважати лохів, відволікаючи їхню увагу від того що відбувається.
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Наоборот , нужно устранить команду рейдеров порошинки, укрепить нацвалюту, минимизировать налоги- только тогда в страну прийдут инвестиции , даже несмотря на войну на востоке.
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Попкорн купили? Телевізор працює? Любите вечірні казочки?
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Танька, не боїсь, скоро Майдан пожене ваших клоунів. Радуйся, Танька, пока є така можливість, бо кловани вже чудять і біда стоїть на порозі з таким чудінням.
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Читала вчера ночные признания одного вашего сотрудника про то, как вас активизировали целое стадо перед выборами. Нагнали с других зада6ий и подвалов.
Порошенко, кто раньше рассчитывал на голосующих за него пенсионеров ,повышал им пенсии перед выборами, щедро сеял гречкой- вдруг понял, что интернет - это сила
Результат, огромное количество ботов и призывы к Майдану .
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вы в следующий раз ссылаясь на народ, ссылку на список этого народа приобщайте.... референдума про роспуск рады вроде не проводили..
есть коалиция.
про важность и актуальность решений тоже не было реХферендума...
все это дешевые лозунги для дураков или зебенят, вам как больше нравится?
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Танька, на мороч голову, шалава ЗЕковська Ми звертаємося до КС з приводу неконституційного указу про розпуск парламенту, - НФ - Цензор.НЕТ 8909
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Ну вот, прорвало наконец- то . Элитарное походження сложно скрыть ))
Что опять вчера пепепил? Говорила ж тебе мама - Не пей, сынок, козлом станешь.
Но ты не послушался )))
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Пагана з тебе, Танька, Ванга - я не п"ю. Проте тобі дам пораду: краще пий ніж виглядай дурною, мо тобі горілка мізки промиє - і глядіш, ще нормальною бабою будеш: будеш не токо язиком работать, но і пі...дой Ми звертаємося до КС з приводу неконституційного указу про розпуск парламенту, - НФ - Цензор.НЕТ 5077
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якщо б це заявляв не НФ можливо б від цього не тянуло фальшивістю...а то знайшлись "святіші за Папу Римського"
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Какая движуха! Какие принципиальные законники!
Прям всех на уши поставили , во все инстанции долбятся всеми частями тела, звонят во все колокола !
Вот что значит- корыта лишают всего лишь казалось бы на каких- то пару месяцев раньше ! Да и ещё и у тех, кто постоянно звиздит, что не держатся ни за мандат, ни за кресло.
Где были ваши принципы, когда , например, мы выдали рашке Тимура Тумгоева? Почему не встали грудью на его защиту?
Где были ваши принципы, когда Петя насиловал парламент , когда договорняки, роттердамы, панамы?
Вот кто реально достоин похода на смитнык - так это НФ.
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Да-да мерзкие твари. Вам только и осталось что цепляться за этот последний шанс.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМи звертаємося до КС з приводу неконституційного указу про розпуск парламенту, - НФ
 
 
 
 
 
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