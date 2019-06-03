 Ми звертаємося до КС з приводу неконституційного указу про розпуск парламенту, - НФ

Про це під час Погоджувальної рад заявив керівник фракції Максим Бурбак, повідомили в прес-службі НФ.

Він нагадав, що 24 травня депутати "Народного фронту" подали до Конституційного Суду України подання за підписом 62 осіб про визнання неконституційним указ Президента про розпуск парламенту.

"Ми вважаємо, що юридичних підстав для розпуску парламенту не існує.Конституційний Суд за поданням народних депутатів вже відкрив провадження щодо неконституційності розпуску Верховної Ради. Ми звертаємось до Конституційного Суду винести рішення про пришвидшену процедуру розгляду цього питання. Маємо отримати законний висновок від КС до 21 липня", - сказав Максим Бурбак.

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"Наголошу, ми будемо всіма правовими способами доводити, що розпуск парламенту не має законних підстав. Що Президент починає свою роботу з порушення Конституції. І це поганий початок для всіх, для країни", - підкреслив керівник фракції.

Крім того, глава фракції "НФ" зазначив, що скасування закону про державну мову не допустять.

Нагадаємо, 30 травня було опубліковано інтерв'ю партнера президента Володимира Зеленського по "Кварталу-95" Бориса Шефіра. У ньому він, зокрема, заявив, що війну в Донбасі почали, щоб заробити грошенят, і нинішні політики зможуть її закінчити. Він також стверджував, що закон про мову потрібно скасувати і це "перший крок для того, щоб завершити війну".

В Адміністрації Президента вже заявили, що це була особиста думка Шефіра, яка не збігається з позицією президента України Володимира Зеленського.