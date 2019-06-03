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Все про:корупція (2343) СБУ (4371) тіньова економіка (26) Баканов Іван (11)

 Заступник голови СБУ Баканов: "Смотрящих" не буде, нових "переділів ринку" не буде. Мета - ліквідувати тіньовий бізнес

Перший заступник голови СБУ - начальник Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Іван Баканов повідомив, що президент Володимир Зеленський поставив чітке завдання - зруйнувати корупційну піраміду та припинити побори з бізнесу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Ми маємо забезпечити в суспільстві чесний розподіл основних соціальних благ: справедливості та безпеки. Зможемо об'єднати навколо цієї мети роботу всіх правоохоронних органів і державного апарату - переможемо", - заявив Баканов.

"Президент України поставив чітке завдання - зруйнувати корупційну піраміду і припинити побори з бізнесу, і ми це завдання виконуватимемо. "Смотрящих" не буде, нових "переділів ринку" не буде. Мета проста – ліквідувати "кормову базу" корупції - тіньовий бізнес. Ліквідувати без огляду на посади та прізвища. Для вирішення цих завдань потрібні грамотні і, головне, порядні люди. Шукатимемо, спиратимемося на тих співробітників, для кого в житті важливі принципи і служба, на тих, хто має заслуги в боротьбі з ворогом, не тільки виховуватимемо і навчатимемо молодь, а й спиратимемося на ветеранів служби", - зазначив заступник голови СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заплановано три знакові звільнення в главку "К" СБУ - Коваленко, Пісний, Рибачук, - Бутусов

"Якщо говорити про реформу СБУ, то тут, звичайно, насамперед потрібно починати з інвестицій у людей. Співробітники мають бути забезпечені всім необхідним, щоб чесно служити своєму народові, щоб у нових людей був стимул приходити на службу і чесно робити кар'єру, стимул вчитися і підвищувати свою кваліфікацію щодня. Новий час створює нові загрози, і ми маємо відповідати викликам нового часу. Зокрема, в таких галузях, як кібербезпека, захист об'єктів критичної інфраструктури. Звичайно, будуть кадрові рішення, будемо усувати саму можливість використовувати СБУ і главк "К" як палицю для вибивання грошей з бізнесу. Потрібно просто припинити цю практику. Нам дуже важлива довіра громадянського суспільства, міжнародних партнерів та зворотний зв'язок, який неможливий без налагодження простих, але ефективних комунікацій. Будемо крок за кроком рухатися в цьому напрямку", - резюмував Баканов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130237
 
   
 Топ коментарі
 
Сказал смотрящий по СБУ...и зуб дал..... "Смотрящих" не будет, новых "переделов рынка" не будет. Цель - ликвидировать теневой бизнес, - замглавы СБУ Баканов - Цензор.НЕТ 6312
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Как закроют? а где я буду харчеваться? Я Бене пожалуюсь, мы так не договаривались!!!
Замглавы СБУ Баканов: "Смотрящих" не будет, новых "переделов рынка" не будет. Цель - ликвидировать теневой бизнес - Цензор.НЕТ 4963
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А вам "товарищ" три сезона "Слуги народа" внутревенно, что бы не умничали!
Замглавы СБУ Баканов: "Смотрящих" не будет, новых "переделов рынка" не будет. Цель - ликвидировать теневой бизнес - Цензор.НЕТ 1065
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интересно детенизацию они начнут с бени, 95 квартала или с пороха?))))) наверно с бабы клавы торгующей на вокзале пирожками без кассового аппарата )))
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какое отношение к теневому бизнесу и борьбе с ним имеет СБУ? в полномочия СБУ не входит борьба с теневым бизнесом, а точнее имитация борьбы либо ее возглавление
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Зебеням закон не писан...они по понятиям специалисты....
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Бажаю вам успіхів в цій дуже не легкій справі! Але готуйтеся, ви будете дуже здивовані, які проблеми зараз на кордоні з контрабандою! За 28 років там цілі клани створили і у них вже своя держава і армія. Будьте дуже обережні!!!
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Як би тільки на кордоні... Майже кожна галузь є мафіозною структурою
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З приводу забезпечення "чесних" співробітників ми вже чули. "Попередники" теж з цього починали і на цьому зупинились. Чому чесність завжди вимірюється грішми?
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РАСПИНАЛСЯ ПРО ДОВЕРИЕ!
А КОГДА СПРОСИЛИ "А БАБКИ СВОИ ПОКАЖЕШЬ?!" Начал рассказывать про закон про угрозу от врагов и закончил что ХРЕН ВАМ А НЕ МОИ БАБКИ!! ВОТ И ВСЕ ДОВЕРИЕ ЗА КОТОРОЕ ВЫ БОРЕТЕСЬ! БОРЬБА ОКОНЧЕНА МОЖНО РАСХОДИТСЯ!!
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Увесь бізнес будуть підносити бені на блюдечку з білою кайомочкою.Жеріть не заляпайтесь
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повинна бути об"явлена справжня війна тіньовому бізнесу...не платиш податки - 10 років за гратами з конфіскацією всього майна!
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не боишься что придется 70% страны пересажать! во первых где стоко тюрьм наберешь? а во вторых что бушь делать если эти 79% подымут бунт?!!
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а що, у нас 70 % громадян бізнесмени?...
чи ти зі свого досвіду ?
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я уверен что примерно у 70% граждан есть не регулярные подработки! ну например починил соседу телевизор ну или привез соседу микроволновку! все это не бесплатно так по мелочи типа там 1000-3000грн! это не постоянный бизнес но это деньги из которых не заплатили налоги и согласно твоему предложению.... всех в тюрьму!!
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це-ж не бізнес...
хоча особисто я був-би радий, якщо-б наші громадяни були настільки свідомі, що платили-б законний відсоток, навіть з таких доходів...
тоді-б вони мали-б право вимагати від усіх сплати податків так само...
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Попался когда-то особо ватный таксист, особо ненавидящий государство, которое так мало ему дает...
Заткнул ему пасть простой вопрос: а ты платишь налоги? Ну и что, что ты пенс, за таксо должен платить!
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Я хочу, я дал указание, я требую, когда сам начнешь что-то делать хочуха?
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його справа шукати хитрожопих, розслідувати їх діяльність, та оформляти документи до суду...
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Могу предложить в помощь крепкого хозяйственника Семочко
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и этот с зарплаты начал...глаза разуй, посмотри на каких машинах ездят и в каких домах проживают твои коллеги ....им и на ... эта зарплата не нужна, многие даже и не знаю, какая она у него..
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это как он сделает? уволит половину штата СБУ?? там замазано не мене 50% во всяком дерьмеце
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Уявляю собі вигляд Бені, коли Баканов прийде його під варту брати.
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Потоки под себя будут направлять, Зеворюги.
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Тіньовий бізнес існує в усіх країнах. Намагатися його ліквідувати - марна справа. З цим не впорався жодний уряд. Єдиний спосіб скоротити тіньовий бізнес - це створення умов для розвитку легального бізнесу.
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Когда ахметов покупал укртелеком звучали ура лозунги с таким же настроением.
Где сейчас укртелеком? В жопе.
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"Декларації співробітників СБУ залишаться засекреченими - Баканов

Керівництво СБУ не може оприлюднити свої декларації для громадськості, оскільки це забороняє закон."


А стать ближе к народу у народной власти простых парней из Кривого рога, внести изменения в закон желания нет?
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А когда будет Харьковский кротокрыс сепарский сидеть как минимум по трем статьям УК!!!
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Всё плохо и неправильно сказал. А вот если бы это сказал ставленник Порошенко, то было бы всё хорошо и правильно. Да?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗаступник голови СБУ Баканов: "Смотрящих" не буде, нових "переділів ринку" не буде. Мета - ліквідувати тіньовий бізнес
 
 
 
 
 
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