 Помер останній учасник повстання в таборі смерті Собібор Семен Розенфельд

Про це на своїй сторінці в Facebook написав медіаексперт Микола Підосокорський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На 97-му році життя в Ізраїлі помер останній з учасників повстання в нацистському концтаборі "Собібор", хто залишився в живих, Семен Мойсейович Розенфельд. ​​Бунт в'язнів "Собібора" вважається єдиним успішним повстанням в нацистських концтаборах за роки Другої світової війни. Семен Розенфельд народився в 1922 році в містечку Тернівка Вінницької області. Після закінчення школи в жовтні 1940 року був призваний в армію. Служив у 150-му важкому артилерійському полку. В кінці липня 1941 року потрапив в оточення, був поранений, а потім узятий у полон. Перебував спочатку в Мінську, в концтаборі СС на вулиці Широкій, а у вересні 1943 року разом з Олександром Печерським, Аркадієм Вайспапіром і іншими євреями-військовополоненими був відправлений до табору Собібор", - повідомив він.

"14 жовтня 1943 року взяв активну участь у повстанні, в результаті якого велика частина в'язнів під керівництвом Печерського, знищивши 12 охоронців-есесівців, вирвалася на свободу. До моменту звільнення Хелма радянськими військами навесні 1944 року Розенфельд з невеликою групою в'язнів переховувався в лісах. У звільненому Хелмі Розенфельд з'явився в радянську комендатуру, пройшов перевірку СМЕРШу та був направлений в 39-ту гвардійську мотострілкову дивізію. У Познані, в одному з вуличних боїв, був поранений. У лютому 1945 року повернувся в стрій і брав участь у взятті Берліна. Залишив на стіні рейхстагу напис "Барановичі-Собібор-Берлін". Демобілізувався в жовтні 1945 року", - нагадав медіаексперт.

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Перша повоєнна зустріч в'язнів Собібора, бойових товаришів Печерського, Вайспапіра і Розенфельда відбулася в будинку Семена в місті Гайворон в 1973 році, причому Печерський і Розенфельд зустрічалися до того з 1943 року. Тоді ж було вирішено проводити ці зустрічі що п'ять років. У 1990 році емігрував до Ізраїлю, жив в Тель-Авіві. 16 жовтня 2012 року в Тель-Авіві був відкритий пам'ятник Олександру Печерському і посаджено іменне дерево. Пам'ятник споруджений на території комплексу соціального житла, де проживав Семен Розенфельд. Міністр інформації та діаспори Ізраїлю Юлій Едельштейн вручив Розенфельду нагороду зі словами, що подвиг Печерського і його соратників не має аналогів в історії і є видатним прикладом героїзму єврейського народу", - зазначив Підосокорський.

Нагадаємо, в 2018 році в Києві помер останній з організаторів повстання в таборі смерті "Собібор" 96-річний Аркадій Вайспапір.