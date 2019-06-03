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Все про:Ізраїль (305) концтабір (15) нацизм (43) Вайспапір (2)

 Помер останній учасник повстання в таборі смерті Собібор Семен Розенфельд

Помер Семен Мойсейович Розенфельд, колишній в'язень табору смерті Собібор і останній, хто залишався в живих, серед учасників повстання в концтаборі. В останні роки 96-річний ветеран проживав у будинку для літніх людей у районі Реховота.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав медіаексперт Микола Підосокорський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На 97-му році життя в Ізраїлі помер останній з учасників повстання в нацистському концтаборі "Собібор", хто залишився в живих, Семен Мойсейович Розенфельд. ​​Бунт в'язнів "Собібора" вважається єдиним успішним повстанням в нацистських концтаборах за роки Другої світової війни. Семен Розенфельд народився в 1922 році в містечку Тернівка Вінницької області. Після закінчення школи в жовтні 1940 року був призваний в армію. Служив у 150-му важкому артилерійському полку. В кінці липня 1941 року потрапив в оточення, був поранений, а потім узятий у полон. Перебував спочатку в Мінську, в концтаборі СС на вулиці Широкій, а у вересні 1943 року разом з Олександром Печерським, Аркадієм Вайспапіром і іншими євреями-військовополоненими був відправлений до табору Собібор", - повідомив він.

Помер останній учасник повстання в таборі смерті Собібор Семен Розенфельд 01

"14 жовтня 1943 року взяв активну участь у повстанні, в результаті якого велика частина в'язнів під керівництвом Печерського, знищивши 12 охоронців-есесівців, вирвалася на свободу. До моменту звільнення Хелма радянськими військами навесні 1944 року Розенфельд з невеликою групою в'язнів переховувався в лісах. У звільненому Хелмі Розенфельд з'явився в радянську комендатуру, пройшов перевірку СМЕРШу та був направлений в 39-ту гвардійську мотострілкову дивізію. У Познані, в одному з вуличних боїв, був поранений. У лютому 1945 року повернувся в стрій і брав участь у взятті Берліна. Залишив на стіні рейхстагу напис "Барановичі-Собібор-Берлін". Демобілізувався в жовтні 1945 року", - нагадав медіаексперт.

Читайте також: У житті Вайспапіра були розстріл батька в 38-му, участь у боях за Київ, поранення, полон, "Собібор", - історик Лариса Москаленко

Перша повоєнна зустріч в'язнів Собібора, бойових товаришів Печерського, Вайспапіра і Розенфельда відбулася в будинку Семена в місті Гайворон в 1973 році, причому Печерський і Розенфельд зустрічалися до того з 1943 року. Тоді ж було вирішено проводити ці зустрічі що п'ять років. У 1990 році емігрував до Ізраїлю, жив в Тель-Авіві. 16 жовтня 2012 року в Тель-Авіві був відкритий пам'ятник Олександру Печерському і посаджено іменне дерево. Пам'ятник споруджений на території комплексу соціального житла, де проживав Семен Розенфельд. Міністр інформації та діаспори Ізраїлю Юлій Едельштейн вручив Розенфельду нагороду зі словами, що подвиг Печерського і його соратників не має аналогів в історії і є видатним прикладом героїзму єврейського народу", - зазначив Підосокорський.

Нагадаємо, в 2018 році в Києві помер останній з організаторів повстання в таборі смерті "Собібор" 96-річний Аркадій Вайспапір.

Помер останній учасник повстання в таборі смерті Собібор Семен Розенфельд 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130235
 
 
 Топ коментарі
 
Дерзкий был дед. Земля пухом.
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Кацапы там недавно одноименный фильм сняли. Ради интереса ща гляну. Наверняка, по сюжету, восстание подняли не евреи, а русские Умер последний участник восстания в лагере смерти Собибор Семен Розенфельд - Цензор.НЕТ 1572
ПыСы. на пиджаке огрызок колорадки. Дедушке простительно, ЦН, разместившему фото с запрещенной в Украине символикой - нет
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Кацапы там недавно одноименный фильм сняли. Ради интереса ща гляну. Наверняка, по сюжету, восстание подняли не евреи, а русские Умер последний участник восстания в лагере смерти Собибор Семен Розенфельд - Цензор.НЕТ 1572
ПыСы. на пиджаке огрызок колорадки. Дедушке простительно, ЦН, разместившему фото с запрещенной в Украине символикой - нет
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реально, решил посмотреть. Но для начала ознакомился с аннотацией. Почти оказался прав, что без русских здесь не обошлось - "в характере этого человека сочетается еврейская хитрость и русское бесстрашие" Помер останній учасник повстання в таборі смерті Собібор Семен Розенфельд - Цензор.НЕТ 1219
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а модер, видалив цю аксіому ватного кінєматографа
Мабуть неабиякий кінолог.
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Вижу, фото ЦН подправил. Спасибо за понимание!
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Там еще колорадка на медали За Победу осталась.
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На кацапляндии ветераны не умирают, они там множатся, как тараканы и вид у них, ну от силы лет 50-т. Вот что значит всрутский дух и земля родимая, которая вся что есть вся всрутская...
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На эту тему один отличный еврейский кинорежиссер снял шедевральный фильм Фанатик (The Believer) очень советую посмотреть, автор дает свое нестандартное видения вопроса, и напишу я вам очень удачное и заслуживающее внимание!


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***
Бараки, рейх, год сорок третий,
Нацизм господствует в Европе,
Войска СС, овчарки, плети,
Скелеты в полосатой робе

И сосны в траурном уборе,
Тяжёлый труд с петлёй на шее,
Все это было в Собиборе.
Поляки, русские, евреи

Но в этом мире обречённом
Нашёлся брат, достойный мессы,
Не православный, не крещёный,
Он был матросом из Одессы,
Без суеты, без завещанья
Однажды ночью он решился,
Друзьям открылся на прощанье,
Не каялся и не молился

И, как в строю погибшей роты,
Пошел в огонь, на пулемёты.
Потом за ним пошли из мрака
К свободе узники барака.
Те дни давно легендой стали,
Но помнят подвиг их в Европе,
Стоят они на пьедестале,
Скелеты в полосатой робе
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«И сосны в траурном уборе,
Тяжёлый труд с петлёй на шее,
Все это было в Собиборе.
Поляки, русские, евреи...»

А українці, з білорусами?
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да совков каждый день дохнут тысячи - тоже мне новость.
подох совок - поверните набок)
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только зыбал фильм где его хабенский играл..
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Cобибор единственное успешное восстание еще и потому, что подготовку к нему никто не сдал, хотя об этом знали десятки людей. Такая сплоченность большая редкость, евреи, умеют объединяться ради великих целей, нам можно поучиться у них этому.
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После побега, руководитель восстания Печерский вернулся в Советы, где его направили в штрафбат.
Остался жив, но всю жизнь прожил в нищете, на работу , до смерти Сталина, не брали.

Только в последние годы, после появлений статей о нем на Западе, в России его наградили, посмертно орденом, хотя многие ветераны просили дать ему звание Героя ...
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