 Помер останній учасник повстання в таборі смерті Собібор Семен Розенфельд

Про це на своїй сторінці в Facebook написав медіаексперт Микола Підосокорський, повідомляє Цензор.НЕТ.
"На 97-му році життя в Ізраїлі помер останній з учасників повстання в нацистському концтаборі "Собібор", хто залишився в живих, Семен Мойсейович Розенфельд. Бунт в'язнів "Собібора" вважається єдиним успішним повстанням в нацистських концтаборах за роки Другої світової війни. Семен Розенфельд народився в 1922 році в містечку Тернівка Вінницької області. Після закінчення школи в жовтні 1940 року був призваний в армію. Служив у 150-му важкому артилерійському полку. В кінці липня 1941 року потрапив в оточення, був поранений, а потім узятий у полон. Перебував спочатку в Мінську, в концтаборі СС на вулиці Широкій, а у вересні 1943 року разом з Олександром Печерським, Аркадієм Вайспапіром і іншими євреями-військовополоненими був відправлений до табору Собібор", - повідомив він.
"14 жовтня 1943 року взяв активну участь у повстанні, в результаті якого велика частина в'язнів під керівництвом Печерського, знищивши 12 охоронців-есесівців, вирвалася на свободу. До моменту звільнення Хелма радянськими військами навесні 1944 року Розенфельд з невеликою групою в'язнів переховувався в лісах. У звільненому Хелмі Розенфельд з'явився в радянську комендатуру, пройшов перевірку СМЕРШу та був направлений в 39-ту гвардійську мотострілкову дивізію. У Познані, в одному з вуличних боїв, був поранений. У лютому 1945 року повернувся в стрій і брав участь у взятті Берліна. Залишив на стіні рейхстагу напис "Барановичі-Собібор-Берлін". Демобілізувався в жовтні 1945 року", - нагадав медіаексперт.
Перша повоєнна зустріч в'язнів Собібора, бойових товаришів Печерського, Вайспапіра і Розенфельда відбулася в будинку Семена в місті Гайворон в 1973 році, причому Печерський і Розенфельд зустрічалися до того з 1943 року. Тоді ж було вирішено проводити ці зустрічі що п'ять років. У 1990 році емігрував до Ізраїлю, жив в Тель-Авіві. 16 жовтня 2012 року в Тель-Авіві був відкритий пам'ятник Олександру Печерському і посаджено іменне дерево. Пам'ятник споруджений на території комплексу соціального житла, де проживав Семен Розенфельд. Міністр інформації та діаспори Ізраїлю Юлій Едельштейн вручив Розенфельду нагороду зі словами, що подвиг Печерського і його соратників не має аналогів в історії і є видатним прикладом героїзму єврейського народу", - зазначив Підосокорський.
Нагадаємо, в 2018 році в Києві помер останній з організаторів повстання в таборі смерті "Собібор" 96-річний Аркадій Вайспапір.
ПыСы. на пиджаке огрызок колорадки. Дедушке простительно, ЦН, разместившему фото с запрещенной в Украине символикой - нет
Мабуть неабиякий кінолог.
Бараки, рейх, год сорок третий,
Нацизм господствует в Европе,
Войска СС, овчарки, плети,
Скелеты в полосатой робе
И сосны в траурном уборе,
Тяжёлый труд с петлёй на шее,
Все это было в Собиборе.
Поляки, русские, евреи
Но в этом мире обречённом
Нашёлся брат, достойный мессы,
Не православный, не крещёный,
Он был матросом из Одессы,
Без суеты, без завещанья
Однажды ночью он решился,
Друзьям открылся на прощанье,
Не каялся и не молился
И, как в строю погибшей роты,
Пошел в огонь, на пулемёты.
Потом за ним пошли из мрака
К свободе узники барака.
Те дни давно легендой стали,
Но помнят подвиг их в Европе,
Стоят они на пьедестале,
Скелеты в полосатой робе
Тяжёлый труд с петлёй на шее,
Все это было в Собиборе.
Поляки, русские, евреи...»
А українці, з білорусами?
https://www.youtube.com/watch?v=EWXitb2SGxU
подох совок - поверните набок)
Остался жив, но всю жизнь прожил в нищете, на работу , до смерти Сталина, не брали.
Только в последние годы, после появлений статей о нем на Западе, в России его наградили, посмертно орденом, хотя многие ветераны просили дать ему звание Героя ...