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Все про:Зеленський (1537) прес-секретар (29)

 Журналістка Юлія Мендель виграла конкурс на посаду прес-секретаря Зеленського (оновлено)

Журналістка Юлія Мендель перемогла в конкурсі на посаду прес-секретаря президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляється на сторінці команди Зеленського у Facebook, передає Цензор.НЕТ

"Юлія Мендель перемогла в конкурсі та стала прес-секретарем Зеленського. У конкурсі взяли участь близько чотирьох тисяч осіб", - йдеться в повідомленні

Зазначається, що до фіналу вийшли троє, з ким особисто спілкувалися Зеленський і члени команди з Адміністрації президента.

"Претендентам влаштували імпровізовану прес-конференцію з несподіваними запитаннями українською та англійською мовами. Оцінювалися розуміння політичного контексту в Україні та світі, стресостійкість, світоглядні позиції, почуття гумору та швидкість реакції", - зазначає команда Зеленського.

Повідомляється, що Юлії Мендель 32 роки.

"Вона навчалася журналістиці в Києві, брала участь у тренінгу для журналістів в Єльському університеті у США, працювала на телеканалах ICTV, "Еспресо-ТВ" та "Інтері". Кілька років як журналіст співпрацює з The New York Times. Писала для українського Forbes та американського Politico", - розповіли в Зеленського.

Пізніше на сайті АП оприлюднили указ президента Володимира Зеленського про призначення Юлії Мендель прес-секретарем глави держави. "Призначити Мендель Юлію Володимирівну прес-секретарем президента України", - йдеться в документі.

Журналістка Юлія Мендель виграла конкурс на посаду прес-секретаря Зеленського 01

Нагадаємо, 30 квітня президент Володимир Зеленський закликав тих, хто володіє щонайменше трьома мовами і готовий працювати 24/7, надсилати резюме на посаду прес-секретаря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко звільнив Цеголка з посади прес-секретаря президента

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130233
 
   
 Топ коментарі
 
Ну конечно же Мендель! Не Петренко же! Кто бы сомневался!
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Я одного не понимаю. Если население хотело избрать президентом именно еврея (евреи - очень талантливый народ, это правда) - почему не избрали Гройсмана ? Гройсман тащил на себе четыре года весь экономический блок, всё народное хозяйство. Почему выбрали клоуна, а не хозяйственника ? Ведь никто не пойдёт лечить зубы к слесарю-водопроводчику.
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Несчастная баба. Это именно ей, значит, придётся зачитывать по телевизору что гос.казна пуста, зарплат и пенсий не будет, а пересидент смылся в неизвестном направлении. Журналистка Юлия Мендель выиграла конкурс на пресс-секретаря Зеленского - Цензор.НЕТ 6177
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МЕндель-фамилия немецкая.И не каждому дано сотрудничать с Нью-Йорк таймс,Ролитико.Пресс-секретарь будет проводить многие брифинги,вместо Зе и живость ума тут уместна.Портникова,Ткача будет на место ставить.Их- то не того,прокинули.Пресс-секретарь- громоотвод от журнашлюшек.
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с Нью-Йорк таймс сотрудничает... Журналістка Юлія Мендель виграла конкурс на посаду прес-секретаря Зеленського - Цензор.НЕТ 1451- Дееева так та вообще в ООН устроилась! Журналістка Юлія Мендель виграла конкурс на посаду прес-секретаря Зеленського - Цензор.НЕТ 1451
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Так она и с путлером переговоры вести будет вместо клоуна? С такой живостью ума говорящая голова преЗЕдента могла бы и победить во втором туре.
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Фамилия Мень относится к так называемым «патронимическим» еврейским фамилиям, т.е., к фамилиям, образованным от мужских личных имен. Как правило, таким именем служило имя отца или деда, однако оно было не случайным, а родовым, «династическим» именем, передававшимся из поколения в поколение. В разных общинах традиции именования детей были несколько различными, но во всех еврейских семьях существовали имена, которые появлялись постоянно, с определенной периодичностью.

По звучанию «патронимической» фамилии обычно достаточно легко определить, какое имя в данной семье на протяжении поколений входило в набор «династических» имен.

Фамилия Мень образовалась от имени Манн, заимствованного евреями у германцев еще в период раннего Средневековья.

Манн - имя мифологического родоначальника древних германцев, в переводе означающее «человек», использовалось (по созвучию) как «киннуй» (обиходное имя) для замены танахического имени Менахем.

Значение имени «Менахем» - «утешитель». Менахем в Танахе - еврейский царь. Традиция говорит, что одно из имен Машиаха (мессии) будет Менахем. В связи со своим значением, это имя в основном давалось мальчикам, родившемся в месяце Ав, когда был разрушен Иерусалимский Храм.

Имя Манн зафиксировано в еврейских документах в Кельне уже в 12-м веке. В 15-м веке это имя попало в Восточную Европу, где вошли в употребление такие его варианты, как Манес, Мониш, Мендель (Мандель). По сей день в среде религиозных евреев распространено двойное имя Менахем-Мендель. Например, последнего Любавичского Ребе звали Менахем-Мендель Шнеерсон.

Имя Мень, как палатализация имени Манн вошло в употребление на Волыни и в районе Киева в конце 17 века.

Фамилия Мень в дореволюционной России встречалась на Волыни и в Киевской губернии.
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Знаешь украинскую песню "Ой та не п№зди" ?
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Авакавская пресс-секретутка получше ))))
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А хтось бачив результати аналізів цього наркоши? Там кров взагалі знайшли, чи лишень рідкий кокс?
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Хорошая еврейская девушка! Кто бы сомневался!
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Хтів пожартувати про жидовство, та бачу справились нормально уже. А загалом даю 3 місяці.
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**** ***.ь! неожиданные вопросы на укрАинском задавали!! и шо, и отето она смогла ответить на укрАинском?? аафигеть ваще деваха дает!! не, ну даастойная кандидатура!
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Ну с фамилией Мендель отвечать на украинском сам понимаешь - стресс гарантирован..
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не, ну про "отвечала на укрАинском" - не перегибай палку, там такого не было )) ну прочитали неожиданно с бумажки вопрос на укрАинском, но отвечала на Великорусскам конешно же. Ну она ж зачем поставлена на должность - ей же надо будет разбирать шо там журналюги всякие тутошние лопочут на прес-конференциях "чому нас позбавілі бєзвізу", "чого ви повєрнулі пріват-банк каламойскому", "на якой падставє ви підарувалі путіну крим" і прочая
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так а Давиду Ароновичу, ну который Дмитрий Анатольич, она кем приходится? внучатая племянница?
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Кстати среди Хабадских рэбэ были фамилии Мендель, Мендл. Интересно может родственнички....
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Так понимаю шо после выборов "слуги Бабломойского" Раду можно смело переименовать в кнесет. Сколько там ещё будет таких Менделей "победителей конкурса"??? Выбрали..
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Кнесет у иудаистов...у Хасидов Коломойши наверное Кагал
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Головний кадровий критерій - расова спорідненість. Дуже прикро, що багатостраждальний народ не зробив жодних висновків із історії ХХ століття.
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Про які висновки ви кажете? Мені один знайомий дядько, йому років 65, розповідав, що у всьому винуваті жиди: Гройсман, Яценюк і Вальцман. І саме тому портібно голосувати за Зе. І нічого людині не доведеш.
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Я тоже очень часто слышала, что страной правят одни жиды - это, как вы и писали: Гройсман, Яценюк, "Вальцман". Некоторые люди пожилого возраста, даже были уверены, что вальцман это настоящая фамилия Порошенко и что Гройсман его племянник. Доказывать что-то было невозможно.
Как только страной начали править истинные жиды, приутихли.
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Если еврей из Израиля переезжает в Украину про которую все ЗЕботы орали что самая бедная, самые низкие зарплаты и пенсии, высокие цены..бесконечные ужасы..война в стране. И вот представляете еврей бросает свой Израиль и едет в самую бедную, самую нищую страну Европы?? как думаете для чего он сюда припрёца??
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Тупых хахлов дурить и наламывать, таких как ты.?
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А я вот думаю, какая нах*** Мендель, если еще Ленка Кравец, Юзик, Лысый не пристроены? Как-то не по понятиям выходит.
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Мендель еврейская фамилия. Ну все ясно, конечно же она победила а не по блату)))
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Ну ШО ви так всі на євреїв, Мендель це її прізвище від чоловіка, а дівоче Іванова )))) Журналістка Юлія Мендель виграла конкурс на посаду прес-секретаря Зеленського - Цензор.НЕТ 5055
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Я так думаю что Израилю следует чесно признать Украину своей колонией. И в аэропорту спокойно пропускать граждан или сделать визовый режим.
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Это уже не смешно.Как же прав был Тягнибок....
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Ну вот, а вы кричали, что Украиной правят всякие вальцманы, капительманши и гройсманы. То были еще цветочки. Пора над ВР поднимать флаг Израиля.
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Просто хахлы другого склада ума ну тупее евреев, тупее , а шо ты сделаеш.
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Чем недовольны? В Израиле у руководства государства одни евреи и живём хорошо соседи крепко получают за нападения. Дай Бог и вам удачи.Слава Украине!
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Так это хорошо,что в Израиле евреи, в Германии немцы, в Норвегии норвежцы и тоже хорошо живут. А в Украине евреи...
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Правят евреи потому что мы (украинци) недотягиваем, и собачимся друг с другом даже на формумах, сам посмотри. Недружние мы, вместе може против внешнего врага обьедениться, но не дружить, а внутри страны чубымся, сьедает алчность и ЗАВИСТЬ,нас как нацию. А политика и медицина против этого не поможет....
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Это правда. В Праге чехи организовали Пражский Майдан и всё было хорошо, пока там не пришли украинцы. Начались разборки, выяснения отношений и т. д.
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Шо правда, КОНЕЧНО ПРАВДА, со многими людьми из других народностей общался, которые граждане Украины, но по-национальности армяне, грузигы, узбеки, россияне, поляки, литовци и латыши, ну и евреи, все как один говорят: "Прекрасная страна, природа, обычаи (свадьбы, разные праздник ) люди красивые ну и тд, вот только минус один- ЗАВИСТЬ, А ЗАВИСТЬ ИДЕТ ОТ АЛЧНОСТИ, какое может быть единство, не говоря одружбе.
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Извините за антиеврейскую пропаганду в этой ветке. Политика требует жертв. Абсолютное большинство против постановки вопроса еврей-нееврей.
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,,закон Менделя...У нас одного мудвака дiсертацию на цю тему завалили...,, Л.Подеревьянський
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Да, антисемиты зашевелились .... во времена Порошенко такого шабаша не было.
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Ага небыло, еще как был, Вальцман, Гройсман, Капельман, итд.
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Теперь о том, что Украина - фашистское государство, свидетельствует не только национальность премьера и президента, но и пресс-секретаря последнего...

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Ну а как иначе,только 2-а жида в три ряда.
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Внешне-ничего.А как со все остальным-посмотрим.Главное,что бы ни одной рожи с пятого или прямого анала,в особенности-Цеголко.
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Внешне-ничего.А как со всем остальным-посмотрим.Главное,что бы ни одной рожи с пятого или прямого анала,в особенности-Цеголко.
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У президента еврея и прессуха должна быть еврейской национальности.
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У меня друг детства был с Питера,( хотя чистый украинец и по-маме и по-папе и по фамилии) так говорил, как в Питере говорили ( это было конец 90их) поговорку:"Когда хаахол раадился, евреи зааплакали". Так что еще нада лучше посмотреть , кто есть кто.?!?!?!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЖурналістка Юлія Мендель виграла конкурс на посаду прес-секретаря Зеленського (оновлено)
 
 
 
 
 
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