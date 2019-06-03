 Журналістка Юлія Мендель виграла конкурс на посаду прес-секретаря Зеленського (оновлено)

Про це повідомляється на сторінці команди Зеленського у Facebook, передає Цензор.НЕТ

"Юлія Мендель перемогла в конкурсі та стала прес-секретарем Зеленського. У конкурсі взяли участь близько чотирьох тисяч осіб", - йдеться в повідомленні

Зазначається, що до фіналу вийшли троє, з ким особисто спілкувалися Зеленський і члени команди з Адміністрації президента.

"Претендентам влаштували імпровізовану прес-конференцію з несподіваними запитаннями українською та англійською мовами. Оцінювалися розуміння політичного контексту в Україні та світі, стресостійкість, світоглядні позиції, почуття гумору та швидкість реакції", - зазначає команда Зеленського.

Повідомляється, що Юлії Мендель 32 роки.

"Вона навчалася журналістиці в Києві, брала участь у тренінгу для журналістів в Єльському університеті у США, працювала на телеканалах ICTV, "Еспресо-ТВ" та "Інтері". Кілька років як журналіст співпрацює з The New York Times. Писала для українського Forbes та американського Politico", - розповіли в Зеленського.

Пізніше на сайті АП оприлюднили указ президента Володимира Зеленського про призначення Юлії Мендель прес-секретарем глави держави. "Призначити Мендель Юлію Володимирівну прес-секретарем президента України", - йдеться в документі.

Нагадаємо, 30 квітня президент Володимир Зеленський закликав тих, хто володіє щонайменше трьома мовами і готовий працювати 24/7, надсилати резюме на посаду прес-секретаря.

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