 Журналістка Юлія Мендель виграла конкурс на посаду прес-секретаря Зеленського (оновлено)

Про це повідомляється на сторінці команди Зеленського у Facebook, передає Цензор.НЕТ
"Юлія Мендель перемогла в конкурсі та стала прес-секретарем Зеленського. У конкурсі взяли участь близько чотирьох тисяч осіб", - йдеться в повідомленні
Зазначається, що до фіналу вийшли троє, з ким особисто спілкувалися Зеленський і члени команди з Адміністрації президента.
"Претендентам влаштували імпровізовану прес-конференцію з несподіваними запитаннями українською та англійською мовами. Оцінювалися розуміння політичного контексту в Україні та світі, стресостійкість, світоглядні позиції, почуття гумору та швидкість реакції", - зазначає команда Зеленського.
Повідомляється, що Юлії Мендель 32 роки.
"Вона навчалася журналістиці в Києві, брала участь у тренінгу для журналістів в Єльському університеті у США, працювала на телеканалах ICTV, "Еспресо-ТВ" та "Інтері". Кілька років як журналіст співпрацює з The New York Times. Писала для українського Forbes та американського Politico", - розповіли в Зеленського.
Пізніше на сайті АП оприлюднили указ президента Володимира Зеленського про призначення Юлії Мендель прес-секретарем глави держави. "Призначити Мендель Юлію Володимирівну прес-секретарем президента України", - йдеться в документі.
Нагадаємо, 30 квітня президент Володимир Зеленський закликав тих, хто володіє щонайменше трьома мовами і готовий працювати 24/7, надсилати резюме на посаду прес-секретаря.
По звучанию «патронимической» фамилии обычно достаточно легко определить, какое имя в данной семье на протяжении поколений входило в набор «династических» имен.
Фамилия Мень образовалась от имени Манн, заимствованного евреями у германцев еще в период раннего Средневековья.
Манн - имя мифологического родоначальника древних германцев, в переводе означающее «человек», использовалось (по созвучию) как «киннуй» (обиходное имя) для замены танахического имени Менахем.
Значение имени «Менахем» - «утешитель». Менахем в Танахе - еврейский царь. Традиция говорит, что одно из имен Машиаха (мессии) будет Менахем. В связи со своим значением, это имя в основном давалось мальчикам, родившемся в месяце Ав, когда был разрушен Иерусалимский Храм.
Имя Манн зафиксировано в еврейских документах в Кельне уже в 12-м веке. В 15-м веке это имя попало в Восточную Европу, где вошли в употребление такие его варианты, как Манес, Мониш, Мендель (Мандель). По сей день в среде религиозных евреев распространено двойное имя Менахем-Мендель. Например, последнего Любавичского Ребе звали Менахем-Мендель Шнеерсон.
Имя Мень, как палатализация имени Манн вошло в употребление на Волыни и в районе Киева в конце 17 века.
Фамилия Мень в дореволюционной России встречалась на Волыни и в Киевской губернии.
Как только страной начали править истинные жиды, приутихли.