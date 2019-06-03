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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
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 Через Конституційний суд "все це болото в Раді" хоче пролонгувати своє життя до осені, - Тимошенко

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що КС планує зірвати дострокові вибори в Раду, однак позачергові вибори в парламент мають гарантовано відбутися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила на Погоджувальній раді у ВР.

За її словами, сьогодні кілька політсил намагаються оскаржити правомірність проведення виборів 21 липня.

Також Тимошенко зауважила, що зробити вони це намагаються в Конституційному суді, який в більшій частині був сформований за часів президентства Віктора Януковича.

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"Конституційний суд планує стати співучасником у тому, щоб зірвати дострокові вибори в парламент. Вона зазначила, що три роки коаліції в парламенті не існує, і "три роки порушувалася Конституція", а коаліція була ситуативною ... Через Конституційний суд, який частково був сформований ще за часів Януковича, все це болото в парламенті хоче пролонгувати своє життя до осені", - сказала вона.

Нагадаємо, 21 травня президент України Володимир Зеленський офіційно розпустив Раду і призначив вибори на 21 липня. Забезпечити фінансування виборів доручено Кабінету міністрів. Того ж дня відбулися обов'язкові перед розпуском Верховної Ради консультації глави держави з керівниками парламенту і депутатських фракцій і груп. Увечері цього ж дня на сайті президента країни з'явився указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.

23 травня указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня набув чинності.

Позачергові вибори призначені на 21 липня 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130231
 
   
 Топ коментарі
 
Давайте, Юлия Владимировна. Чем больше вы будете вонять, тем быстрее дефолт придёт.
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О, косата вилізла! Не йметься в крісло прем'єрки скоріше влізти?
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Йуля хоче бути прем"єром, так хоче, що кушать не може. Тимошенко обвинила Конституционный Суд в планах сорвать досрочные выборы в Раду - Цензор.НЕТ 7957
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все это болото в Раде" хочет пролонгировать свою жизнь до осени, - Тимошенко..
ну вана дает. Болотее чем йуля в раде , нет никого. Пора на пенсию.
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Эгггей,янценюхнутые пЭцекантропы шо за истерика????
Вам доктор сказал в морг,значит в морг.
Идите потроху памперсы меняйте.
Что-то не наблюдается,чтоб вы так перевозбуждались о 15% сборища за жиДДя.
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Юлька походу уже перефарбувалася...
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Навіть тоді, коли гадюка змінює шкіру, вона не перестає бути гадюкою ...
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Зе&К так на иннагурацию рвался, как баба с косой к выборам
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Кілька політсил, які бояться оновлення Парламенту намагаються оскаржити рішення президента через Конституційний суд. Це ті, хто набере меньшість на виборах до Верховної Ради. Юлія Тимошенко впевнена у своїх силах, а тому і чекає на дострокові вибори.
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Тимошенко каже правду. Депутати хочуть часу, щоб встигти провести кампанію.
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Годі тягнути кота за хвіст. Нехай розпускають вже Верховну Раду, попри намагання деяких політсил оскаржувати рішення президента. Чекаємо на дострокові вибори у Парламент і на обрання Юлії Тимошенко прем'єр-міністром.
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Согласна!!! нет смысла тянуть время!!! Нужна перезагрузка!!!
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Цю Раду потрібно розпускати якнайшвидше. Кожень день цієї ради та прем'єра це підвищення тарифів, зростання цін та девольвація гривні.

Потрібно якнайскоріше переобирати Парламент, достойного Прем'єр-міністра Юлію Тимошенко та робити рішучі реформи, піднімати рівень життя громадян.
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Цей парламент хоче докрасти усе що лишилося
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Я думаю ,что у некоторых ничего не получится и выборы все же состояться!!! Ждем их и надеемся на победу Батькивщины!!!
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Три месяца не может выдержать, так рвётся к корыту.
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Ты чавкай, хрюкай ... не отрывайся от процесса. Никто тебя от твоего корыта не отгоняет.
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Через пару політичних, які не проходять в Парламенту та намагаються всіма силами (через підконтрольний їм Конституційний Суд) залишитися при владі має страждати весь народ. Потрібно на виборах 21 липня змінювати їх та вже почати реформувати країну, підвищувати стандарти життя.

А щодо Тимошенко, то вона впевнена у своїх силах, знає і вміє працювати на покращення життя простих українців, саме тому вона повинна повести країну вперед і бути наступним Прем'єр міністром.
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В чем порохатое быдло солидарно с зелеными соплями, так это в лютой, утробной ненависти к Юлии Тимошенко. И вот почему:
Через Конституційний суд "все це болото в Раді" хоче пролонгувати своє життя до осені, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 8767
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Народ на виборах вже показав цій раді на вихід і Констуційний Суд в цьому їм не поможе. Треба змиритися, що час Народного Фронту і БПП вже пройшов.

Добре що нарешті настав час прийти до влади фаховим і реформаторським силам таким як Батьківщина на чолі з Юлією Тимошенко. Траба на виборах 21 липня голосувати саме за ций тандем та рухатись вперед до спраді європейського життя. А не тільки декларацій як було при минулій і позаминулій владах.
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Суди в Україні не мають формуватися політиками, тоді не буде таких зловживань.
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Юлія Тимошенко як завжди права, ця ВР в якої рівень довіри 1% повинна піти в історію
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Більшість цих депутатів розуміють, що в наступному скликанні їх не буде. Тому тримаються до останнього. А вина в проблемах хто? Як завжди Тимошенко, яка закликає якнайшвидше навести лад в країні.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЧерез Конституційний суд "все це болото в Раді" хоче пролонгувати своє життя до осені, - Тимошенко
 
 
 
 
 
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