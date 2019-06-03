 Через Конституційний суд "все це болото в Раді" хоче пролонгувати своє життя до осені, - Тимошенко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила на Погоджувальній раді у ВР.

За її словами, сьогодні кілька політсил намагаються оскаржити правомірність проведення виборів 21 липня.

Також Тимошенко зауважила, що зробити вони це намагаються в Конституційному суді, який в більшій частині був сформований за часів президентства Віктора Януковича.

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"Конституційний суд планує стати співучасником у тому, щоб зірвати дострокові вибори в парламент. Вона зазначила, що три роки коаліції в парламенті не існує, і "три роки порушувалася Конституція", а коаліція була ситуативною ... Через Конституційний суд, який частково був сформований ще за часів Януковича, все це болото в парламенті хоче пролонгувати своє життя до осені", - сказала вона.

Нагадаємо, 21 травня президент України Володимир Зеленський офіційно розпустив Раду і призначив вибори на 21 липня. Забезпечити фінансування виборів доручено Кабінету міністрів. Того ж дня відбулися обов'язкові перед розпуском Верховної Ради консультації глави держави з керівниками парламенту і депутатських фракцій і груп. Увечері цього ж дня на сайті президента країни з'явився указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.

23 травня указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня набув чинності.

Позачергові вибори призначені на 21 липня 2019 року.