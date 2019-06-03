 Через Конституційний суд "все це болото в Раді" хоче пролонгувати своє життя до осені, - Тимошенко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила на Погоджувальній раді у ВР.
За її словами, сьогодні кілька політсил намагаються оскаржити правомірність проведення виборів 21 липня.
Також Тимошенко зауважила, що зробити вони це намагаються в Конституційному суді, який в більшій частині був сформований за часів президентства Віктора Януковича.
"Конституційний суд планує стати співучасником у тому, щоб зірвати дострокові вибори в парламент. Вона зазначила, що три роки коаліції в парламенті не існує, і "три роки порушувалася Конституція", а коаліція була ситуативною ... Через Конституційний суд, який частково був сформований ще за часів Януковича, все це болото в парламенті хоче пролонгувати своє життя до осені", - сказала вона.
Нагадаємо, 21 травня президент України Володимир Зеленський офіційно розпустив Раду і призначив вибори на 21 липня. Забезпечити фінансування виборів доручено Кабінету міністрів. Того ж дня відбулися обов'язкові перед розпуском Верховної Ради консультації глави держави з керівниками парламенту і депутатських фракцій і груп. Увечері цього ж дня на сайті президента країни з'явився указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.
23 травня указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня набув чинності.
Позачергові вибори призначені на 21 липня 2019 року.
ну вана дает. Болотее чем йуля в раде , нет никого. Пора на пенсию.
Вам доктор сказал в морг,значит в морг.
Идите потроху памперсы меняйте.
Что-то не наблюдается,чтоб вы так перевозбуждались о 15% сборища за жиДДя.
Потрібно якнайскоріше переобирати Парламент, достойного Прем'єр-міністра Юлію Тимошенко та робити рішучі реформи, піднімати рівень життя громадян.
А щодо Тимошенко, то вона впевнена у своїх силах, знає і вміє працювати на покращення життя простих українців, саме тому вона повинна повести країну вперед і бути наступним Прем'єр міністром.
Добре що нарешті настав час прийти до влади фаховим і реформаторським силам таким як Батьківщина на чолі з Юлією Тимошенко. Траба на виборах 21 липня голосувати саме за ций тандем та рухатись вперед до спраді європейського життя. А не тільки декларацій як було при минулій і позаминулій владах.