 Вакарчук: Ми будемо торгуватися, проводити переговори, але не продавати політичні рішення

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Ми нічого не продаємо і нічого не купуємо. Це виключено. До речі, в принципах нашої партії написано: ми не продаємо політичних рішень. Це перший принцип. Тобто неможливо зробити так, щоб ми продали свої голоси в парламенті. Безумовно, ми будемо торгуватися, будемо проводити переговори. Ми не наївні хлопчики і дівчатка, все розуміємо, знаємо, як відбуваються бюджетні процеси. Ми знаємо, як відбувається голосування за важливі законопроекти", - заявив політик.
Вакарчук зазначив, що є речі, шодо яких партія готова піти "на компроміс заради великої мети".
"Але є одна річ, яку ми ніколи не будемо робити. Ми не продаємо своїх політичних рішень. От купити нас неможливо. Саме тому мені легко відповісти на питання щодо продажу або купівлі якоїсь партії", - додав він.
Лідер партії "Голос" допускає, що в довгостроковій перспективі буде говорити про об'єднання.
"Але то вже коли це буде ідеологічно можливо і прийнятно. А зараз у нас кампанія два місяці. Розумієте, це guerilla war (партизанська війна. – Ред.), у нас нема розкоші сидіти на з’їздах, довго говорити, хто кращий або хто гірший. Ми ще раз кажемо всім друзям і соратникам, які хочуть змінювати нашу країну так само, як ми: якщо в нас збігаються принципи, ідеологія, якщо наша програма, яка буде оприлюднена, збігається з вашою, - давайте об’єднувати зусилля зараз і йти в парламент", - розповів Вакарчук.
Повний текст інтерв'ю читайте тут.
Нагадаємо, 16 травня рок-музикант Святослав Вакарчук заявив, що йде в політику разом з новою політсилою - партією "Голос".
21 травня партія була зареєстрована Міністерством юстиції.
Ты зумив сапалити вси дупы ЗЕ команды в один огромный факел!))) Наверно его и из космоса видно)))))
Щиро з тобою.
Из 73 за ЗЕ голосовало 10-20%... остальные против ПЕПО...
Не факт что они будут топить за СН!!!)))
От у Разумкова и ПОДГОРАЕ!)))
а тут еще и Слава со своим Голосом...
Может правда,иногда лучше жевать?Или петь?
И Игрь Валерич скоро ЗАПОЕТ!)))
тем более что его в Штатах ждут...
Шконка у параши уже готова...нигеры уже разминаются))))
Мы о ком здесь говорим?
Кто такой Игорь Валерьевич, ваш дружбан?
То, что его рассекретили как спойлер Поросенко уже убивает добрую половину его рейтинга. Народ не хочет снова свинью видеть во власти. Так что обломаешься.
ПЕС + Голос = шавка.
Кстати спрашивал порохоботов они и сами не собираются за Сявка голосовать. А чего другим тогда за него голосовать?
Л-логіка
Бернард Шоу на приеме у английской королевы. Королева спрашивает Шоу:
- Вы как-то говорили, что все женщины продажны. Вы действительно так считаете?
- Да, Ваше Величество.
- Что, абсолютно все?
- Да, Ваше Величество.
- Даже я?
- Да, Ваше Величество.
- И сколько же я по-вашему стою?
- Сто фунтов, Ваше Величество.
- Так дешево?
- Вот видите, Вы уже торгуетесь...
Разом з Порошенко і Пінчуком? ))
Да угомоните картавого...