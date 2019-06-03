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 Вакарчук: Ми будемо торгуватися, проводити переговори, але не продавати політичні рішення

Лідер партії "Голос", музикант Святослав Вакарчук заявив, що його партія в парламенті не продаватиме політичні рішення, але готова вести переговори і торгуватися.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Ми нічого не продаємо і нічого не купуємо. Це виключено. До речі, в принципах нашої партії написано: ми не продаємо політичних рішень. Це перший принцип. Тобто неможливо зробити так, щоб ми продали свої голоси в парламенті. Безумовно, ми будемо торгуватися, будемо проводити переговори. Ми не наївні хлопчики і дівчатка, все розуміємо, знаємо, як відбуваються бюджетні процеси. Ми знаємо, як відбувається голосування за важливі законопроекти", - заявив політик.

Вакарчук зазначив, що є речі, шодо яких партія готова піти "на компроміс заради великої мети".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакарчук: Я не маю жодних стосунків ні з українськими, ні з американськими олігархами. Нас фінансує середній бізнес

"Але є одна річ, яку ми ніколи не будемо робити. Ми не продаємо своїх політичних рішень. От купити нас неможливо. Саме тому мені легко відповісти на питання щодо продажу або купівлі якоїсь партії", - додав він.

Лідер партії "Голос" допускає, що в довгостроковій перспективі буде говорити про об'єднання.

"Але то вже коли це буде ідеологічно можливо і прийнятно. А зараз у нас кампанія два місяці. Розумієте, це guerilla war (партизанська війна. – Ред.), у нас нема розкоші сидіти на з’їздах, довго говорити, хто кращий або хто гірший. Ми ще раз кажемо всім друзям і соратникам, які хочуть змінювати нашу країну так само, як ми: якщо в нас збігаються принципи, ідеологія, якщо наша програма, яка буде оприлюднена, збігається з вашою, - давайте об’єднувати зусилля зараз і йти в парламент", - розповів Вакарчук.

Повний текст інтерв'ю читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партія Вакарчука "Голос" хоче йти на вибори разом із "Силою людей"

Нагадаємо, 16 травня рок-музикант Святослав Вакарчук заявив, що йде в політику разом з новою політсилою - партією "Голос".

21 травня партія була зареєстрована Міністерством юстиції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130229
 
 
 Топ коментарі
 
Торговаться будут, а продавать не будут Вакарчук: Мы будем торговаться, вести переговоры, но не продавать политические решения - Цензор.НЕТ 3796
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Торговаться, сразу прослеживается рука оффшорного барыги Вакарчук: Мы будем торговаться, вести переговоры, но не продавать политические решения - Цензор.НЕТ 4452
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Так как все каналы Поросенко начали топить за Вакарчука и свиноботы кинулись его поддерживать, то всем уже понятно откуда ветер веет...
То, что его рассекретили как спойлер Поросенко уже убивает добрую половину его рейтинга. Народ не хочет снова свинью видеть во власти. Так что обломаешься.
ПЕС + Голос = шавка.
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Он неправильно выразился. Еще нет опыта. Торговать и торговаться с сатаной бесполезное дело, а реальную торговлю необходимо прекратить. На фронте солдаты погибают ,а барыги торгуют никак карманы себе не понабивают. В Украине мизерный налог по сравнению с Европой и Америкой, а им все равно не так, все равно не платят, все равно зарплаты дают людям мизерные, не вкладывают деньги в производство. Когда уже нажрутся, непонятно.
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Торговаться, сразу прослеживается рука оффшорного барыги
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ви навіть не спромоглись зрозуміти сенс написаного, вам аби каку подалі жбурнути..
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Щось дуже зарозуміло у Слави виходить. Побачимо що буде насправді. А взагалі я дуже з передсторогою відношусь до Вакарчука. В нього вже була можливість зробити багато чого для України в парламенті. Але він поступив безвідповідально склавши з себе повноваження. А тут йому щось випадково знову закортіло піти у політику.
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(((сразу видно - оператора совковой лопаты))))
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Свобода цены не имеет, поэтому платят за нее по полной. Если начнешь торговаться о цене свободы - ты уже раб. Так что Славик ты изначально - раб. Вакарчук: Ми будемо торгуватися, проводити переговори, але не продавати політичні рішення - Цензор.НЕТ 2188
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Правильно Сявко. Давай открывай аукцион партийных мест
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Головне, не торгувати державними інтересами України.
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так и должно быть - самый правильный подход - так и должно быть в политике
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Слава. Ты красавец!)))
Ты зумив сапалити вси дупы ЗЕ команды в один огромный факел!))) Наверно его и из космоса видно)))))
Щиро з тобою.
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хочешь изменить страну - голосуй за - ГОЛОС - изменим страну вместе))))))
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Наивные ЗЕ фаны думают что их 73%..
Из 73 за ЗЕ голосовало 10-20%... остальные против ПЕПО...
Не факт что они будут топить за СН!!!)))

От у Разумкова и ПОДГОРАЕ!)))
а тут еще и Слава со своим Голосом...
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конечно, у порохоботов уже все жопы с ожегами 4-й степени )))
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Нема такої партії, як нема і партії Слуга Народу. То фінансово зацікавлені спільноти - сформовані по принципу - де більше грошей - туди й біжимо.
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Славко, борітеся і переможете! Успіху вам в відтворені України!
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Мы ничего не продаем и не покупаем,но торговаться ,с**а,будем до последнего!😂
Может правда,иногда лучше жевать?Или петь?
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А кто сказал что он не будет петь?)))
И Игрь Валерич скоро ЗАПОЕТ!)))
тем более что его в Штатах ждут...
Шконка у параши уже готова...нигеры уже разминаются))))
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Почему вы все время переводите стрелки?
Мы о ком здесь говорим?
Кто такой Игорь Валерьевич, ваш дружбан?
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Это хозяит и БЕНЯфициар одного маленького зашуганого наркомана....
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надурять тебе івреї, і те що мав заберуть. торгаш безталаний.
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Ну, допустим, тебя сложно купить, но как быть с "тушками"? Они в любой т.н. политсиле присутствуют в больших количествах. Собственно, они за тем туда и идут, чтобы потом себя подороже продать. Мораль, нравственность, принципы, честь, достоинство, убеждения, репутация - это вещи, которые в украинском "политикуме" уже давно пустой звук. Как, впрочем, и среди подавляющего большинства местного народонаселения...
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веди, веди переговоры, только что не проходит . Зашкварился хлопец, дозапорошенковался
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Да ни с кем чмошник торговаться не будет. Не с его 3%
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Вакарчук торгует иплом. Ты же уже был в раде и сам ушел от туда! Или Пепо сделал предложение от которого ты не смог отказаться?
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Судя потому что голос отберёт голооса у Пети , то выходит его создал беня 😁
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судя по истеричной поддержки ******** Слава выбрал бабло
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Славко, а чому у твоєї "унiкальної" Юлі Клименко все діти громадяни Канади? У вашому "Голосi" всi такi канадськi петрiоти? (Краще б вже партiю назвав "Голос у корита".)
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Так как все каналы Поросенко начали топить за Вакарчука и свиноботы кинулись его поддерживать, то всем уже понятно откуда ветер веет...
То, что его рассекретили как спойлер Поросенко уже убивает добрую половину его рейтинга. Народ не хочет снова свинью видеть во власти. Так что обломаешься.
ПЕС + Голос = шавка.
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Это для того чтобы он у Пети голоса отнял У вас с логикой не стыковка , скорее это Бени проект и зе команда уже заявила , что в парламенте хочет с голосом объединится Где то вас на#бали
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Да-да, Петя пиарит голосавую шавку чтобы шавка забирала у него голоса... логика так и прет в этом.
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Торговаться и вести переговоры, что бы поделить по Днепру?
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Еще один торгаш будет родиной торговать.
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Сявко, назови свою партию. СВИНЯЧИЙ ГОЛОС. Ето и актуально и понятно. Или сразу послеобьединяния с Пэпой так свой совместный блок назовете? Вакарчук: Ми будемо торгуватися, проводити переговори, але не продавати політичні рішення - Цензор.НЕТ 6943
Кстати спрашивал порохоботов они и сами не собираются за Сявка голосовать. А чего другим тогда за него голосовать?
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То есть "поторговаться" и потом продать это не тоже самое что "продавать"?
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Партизанщину затівають переможені і аж ніяк не переможці.Шкода Славка звичайно,але стратегію треба планувати більш обачливо,а не тяп-ляп,тоді й довіра не забариться.
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нас не можна купити тому ми будемо торгуватись...
Л-логіка
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Как тут не вспомнить:

Бернард Шоу на приеме у английской королевы. Королева спрашивает Шоу:
- Вы как-то говорили, что все женщины продажны. Вы действительно так считаете?
- Да, Ваше Величество.
- Что, абсолютно все?
- Да, Ваше Величество.
- Даже я?
- Да, Ваше Величество.
- И сколько же я по-вашему стою?
- Сто фунтов, Ваше Величество.
- Так дешево?
- Вот видите, Вы уже торгуетесь...
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"Ми будемо торгуватися"...зразу ж після таких слів запахло жолудями та в повітрі запах, наче після пострілу..
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Вакарчук заявив, що він "хоче створити ще одну революцію"❗️

Разом з Порошенко і Пінчуком? ))
Да угомоните картавого...
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Хотите возвратить порошенко к власти, голосуйте за Вакарчука.
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я его уважаю как человека,но..."торговаться" и "не продавать"...торговля-это часть продажи! Вакарчук: Ми будемо торгуватися, проводити переговори, але не продавати політичні рішення - Цензор.НЕТ 8168но часть зебилов он оттянет и это хорошо
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Торговаться будем, а торговать не будем. Одесский Привоз отдыхает)
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВакарчук: Ми будемо торгуватися, проводити переговори, але не продавати політичні рішення
 
 
 
 
 
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