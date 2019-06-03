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 Економіка
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Все про:Данилюк (55) Електрика (242)

 Запуск нового ринку електроенергії з 1 липня можливий, - Данилюк

Сценарій запуску нового ринку електроенергії з 1 липня, як це передбачає чинне сьогодні законодавство, можливий, і тому до нього також потрібно готуватися, вважає секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Данилюк.

За підсумками наради в РНБО в п'ятницю він наголосив журналістам, що за такого сценарію всі відповідальні структури зобов'язані "щодоби працювати", щоб знизити його можливий негативний вплив на економіку країни, пише Інтерфакс-Україна.

Данилюк повідомив, що главу РНБО, президента України Володимира Зеленського на нараді збентежили кардинально протилежні думки суб'єктів ринку е/е з цього питання, тому глава держави відвів два тижні на формування єдиної позиції щодо доцільності перенесення наміченого на 1 липня запуску нової моделі ринку е/е і розгляд її на РНБО.

За словами Данилюка, Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), говорить про готовність управляти ситуацією під час роботи ринку е/е за новими правилами, тоді як учасники ринку і парламентарі стверджують зворотне.

Секретар РНБО повідомив, що провідну роль у формуванні єдиної позиції має відігравати Кабінет міністрів.

За його словами, багато що залежить також від здатності і готовності парламенту ухавалити закон про перенесення ринку, без якого реформу відкласти неможливо. Він додав, що існує також невизначеність в питанні терміну переносу - на три, дев'ять місяців чи на рік.

"Якщо в результаті аналізу ми зараз вийдемо на те, що закон ("Про ринок е/е") потрібно все-таки відкласти, то має бути зустріч з депутатами Верховної Ради. Якщо наслідки (запуску ринку з 1 липня, – ред.) будуть надзвичайно критичними, це (прийняття закону про перенесення запуску ринку е/е, – ред.) має стати пріоритетом №1", - підкреслив Данилюк.

Як повідомлялося, на 1 липня 2019 року в Україні заплановано запуск нового моделі ринку е/е. Єдиний покупець і продавець е/е - ДП "Енергоринок" - ліквідується. Вводяться двосторонні договори між виробниками та постачальниками/споживачами, біржі - ринок "на добу вперед" і внутрішньодобовий ринок, а також балансуючий ринок, на якому буде розраховуватися вартість небалансів (різниці між прогнозним і фактичним споживанням).

Народні депутати Олександр Домбровський (глава профільного Комітету ВР) і Лев Підлісецький 22 травня 2019 року зареєстрували законопроект №10318 про перенесення запуску нового оптового ринку е/е на три місяці - з 1 липня на 1 жовтня поточного року. Проект пропонує внести до перехідних положень закону "Про ринок е/е" і перенести дату запуску нових сегментів оптового ринку е/е на 1 жовтня.

Народні депутати Олексій Рябчин і Юрій Чижмарь 23 травня зареєстрували законопроект про перенесення запуску енергоринку на 9 місяців.

Комітет Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки на засіданнях 28 травня і 30 травня через відсутність кворуму не зміг розглянути законопроекти про перенесення запуску нового ринку е/е на три місяці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130228
 
 
 Топ коментарі
 
В этом вопросе меня интересует лишь посадка ахмета.
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Огласітє вєсь спісок, пжллста. Щоб я міг обрати собі кращого постачальника ліктрічіства.
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Гиг, західні кредитори придумують схеми, як наповнити бюджет, щоб було Україні з чого віддавати кредити. Я не знаю, де тобі міски відростити. У деяких то з віком приходить, а деякі все життя з пустою головою.
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В этом вопросе меня интересует лишь посадка ахмета.
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Его не посадят он накрал столько , что уже стал бизнесменом
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Аль Капоне тоже невозможно было посадить ))
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Огласітє вєсь спісок, пжллста. Щоб я міг обрати собі кращого постачальника ліктрічіства.
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Пеця и Ринат
у пеци будет кошерное если шо
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Навіть якщо теоретично уявити список постачальників, то як ФІЗИЧНО до них приєднатися???Адже, декілька багатоквартирних будинків підключені до ОДНОГО трансформатора.
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То їхні проблеми. Раз ринок, то я повинен обирати собі постачальника, а не того що мені ********. Інакше це не ринок, а монополія.
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"То їхні проблеми." У тому і справа, що проблеми не мають техніко-єкономічного рішення. Недоцільно тягнути окремі силові кабелі від кожного постачальника до кожного окремого будинку чи тим більше до окремої квартири.
Силові кабелі 220В - це не тонкі сигнальні дроти від, наприклад, інтернет-провайдерів.
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Це від трансформатора до споживача, а на більші відстані подається напруга 6000 вольт. Ось нехай і не ******** про якийсь міфічний ринок.
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Саме так. Ніхто не буде встановлювати додакові трансформатори (6000В/220В, 5кВт) для кожної квартири.
Закон України про ринок електричної енергії регулює відносини, пов'язані з виробництвом, купівлею-продажем і постачанням електричної енергії споживачам.
Не зрозуміло, навіщо було називати відносини між операторами систем передачі електричної енергії ринком. Це не зовсім ринок, бо оператори не можуть вільно вибирати, у кого купувати і кому продавати ел. єнергію. Бо потужності вже збудовані і лінії вже прокладені. А якщо проміжні оператори і кінцеві споживачі не можуть вільно вибирати один одного, то це не ринок.
Це можна назвати ринком лише у тому сенсі, що його проміжні і кінцеві тарифи формуються досить вільно. Але це не означає, що існує хоча б одна причина, чому тарифи мають зменшуватися. Навпаки, не існує жодної причини, чому тарифи не мають лізти вгору.
Цей закон ніяким чином не ліквідує монополізм у і цій сфері тому, що дрібні оператори - це ті ж самі монополісти, бо поміняти оператора неможливо.
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во,уже возможен...видать западные кредиторы обьяснили,что коломойша это конечно хорошо,но денех никто не даст Запуск нового рынка электроэнергии с 1 июля возможен, - Данилюк - Цензор.НЕТ 7703
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Гиг, західні кредитори придумують схеми, як наповнити бюджет, щоб було Україні з чого віддавати кредити. Я не знаю, де тобі міски відростити. У деяких то з віком приходить, а деякі все життя з пустою головою.
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бо раньше рыги с кацапней придумали схемы,как брать кредиты и не отдавать...а ща они под крылышком зелебени хотят возобновить те схемы-а зась Запуск нового рынка электроэнергии с 1 июля возможен, - Данилюк - Цензор.НЕТ 9638.
а ты так и будешь звенеть пустой головой
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от ти денбіл, Гиг. Натуральний дебіл. Краще б не був ти українцем, щоб не мати такого родича.
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натуральные дебилы-полноправные члены общества...а вот искуственно выращенные зебилы-это продукт вражеской пропаганды.с чем тебя ,вражина,и поздравляю. Запуск нового рынка электроэнергии с 1 июля возможен, - Данилюк - Цензор.НЕТ 9914
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ти путінський холуй, але тобі все одно кому сраку підставляти. Пішов геть, пристрелю як наступний раз побачу.
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"придумують схеми як наповняти бюджет" - ну и отлично! Молодцы!
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Ну так візьми й заведи свій топік, і там і пиши. А для українців - шахраї. Для себе стараються, а не для України.
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там вопрос о 500 миллионах евро - из отъезда МВФ и больших выплат в этом году - они ох как не лишние
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Путін задоволений - буде тицяти в хохлів і лахати, що в них електроенергія дорога.
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Потом будет легче,Польша , Болгария и др прошли через это,интересно как потом мордовские папуасы будут выживать? Запуск нового рынка электроэнергии с 1 июля возможен, - Данилюк - Цензор.НЕТ 3077
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Хм знать бы еще когда это потом. Ибо уже 28 лет прошло а потом (когда будет легче) все не наступает. И покуда даже перспектив не видно.
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Хм, а вот у Пэци, Ахметова, Фирташа, наших депутатов, чиновников и т.д. почему-то все сейчас. Как будто они не украинцы. Странно, правда же?
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теперь в употреблении появятся электрические наперстки, а в остальном,как раньше -меткость рук и зоркость глаз Запуск нового рынка электроэнергии с 1 июля возможен, - Данилюк - Цензор.НЕТ 6770
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до 21 июля подождут
а потом ****** по самые гланды
процентов 25 - 30 + цены на продукты и все остальное
у Зе команды есть повод отличиться)
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А який в ньому сенс??? Що позитивного він передбачає для більшості громадян України і держави вцілому. Яка мете його запровадження цього "ринку"?!
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Маю думку, що в цьому святі життя для України та українців місця немає. А мета дуже проста. Вважаю що така сама як запровадження ринку газу. Ми вже її відчули повною мірою. Тепер таке саме буде з електроенергією, звісно якщо запуск цього ринку не зупинять.
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думаю, что из форумных никто точно не знает, но что платить будете больше--даже не сомневайтесь.
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Соя а вы между кем и кем будете выбирать , кому платить? Назовити три самых лучших предложения на этом рынке?😷
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Я так и знал
что решение НКРЭКУ от 23 августа 2018 года объявят "великой победой команды Зеленского".
Запуск нового рынка электроэнергии с 1 июля возможен, - Данилюк - Цензор.НЕТ 7431
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Тобто ціна для споживачів підвищиться ?
Як конкретно я зможу обирати поставщика послуги ?
Це якась фішка з надуватєльством..
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Безумовно що так воно і є. За який ринок можна вести мову взагалі, якщо ціну на енергоносії встановлює особисто такий орган як НКРЕ. Це поперше. По друге - який ринок може бути, якщо у нас в енергетичній галузі монополії.
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Ксения, был Роттердам+ который позволял для потребителя держать низкую цену.
Но все ныли про "зраду". Вот теперь зрады не будет. Зато будем смотреть, что лучше для охлоса - мифическая "зрада" или свой карман.
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А кто-то надеялся на снижение тарифов. Ржунамагуууууу.....Зальцман, так держать!!! Вжарь этим 73 по полной!!! Запуск нового ринку електроенергії з 1 липня можливий, - Данилюк - Цензор.НЕТ 9305
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"Запуск нового рынка электроэнергии с 1 июля возможен, - Данилюк" - если после запуска нового рынка электроэнергии, цена на электроэнергию не упадёт, а поднимется, то Зеленский такой же "реформатор" как Порошенко.
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Реформы не имеют никакого отношения к снижению цен.
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Рынок (честный, прозрачный и открытый) это хорошо в любом вопросе, но все дело в ДЕТАЛЯХ, в которых обычно прячется "дьявол". Я не знаю этих деталей и сомневаюсь вообще, что их озвучат!
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Столько разговоров про "рынок электроэнергии", что можно подумать, что этот рынок НЕПРЕМЕННО приведёт к снижению тарифов. Иначе зачем с таким вожделением ждать появления этого счастья? Жаль, что никто из журналистов не задаёт простой вопрос правительству: "Приведёт ли рынок к снижению тарифов?"
Цитата от И. Ильфа. "В фантастических романах главное это было радио. При нем ожидалось счастье человечества. Вот радио есть, а счастья нет."
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"Данилюк сообщил, что главу СНБО президента Украины Владимира Зеленского на совещании смутили кардинально противоположные мнения субъектов рынка э/э по данному вопросу"

Бедный Зеля! И так будет по всем вопросам.....
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73% дебилов в стране!!!! Вы понимаете , что вас развели, причем жестоко!!!
Первое заседание СНБО!!!! С целью отсрочить на год введение энергорынка!!! Частные облгазы(Больше 70% предприятий по распределению газа трубопроводами контролирует Дмитрий Фирташ, +Левочкин, Фурсин, ) с которым Беня Коломойский договорился(ему нужен бесплатный газ, на его предприятия!!!)!!!!
За полгода они уже стырили 5 млрд куб!!! Это при цене порядка 300 долл за 1000м3= 1,5 млрд долларов США!!!
Им рынок не нужен!!! Им не нужны другие трейдеры которые на рынке смогут покупать и продавать газ в т,ч, и населению!!!! Им нужны монополии которые так любит Беня!!!! Примеры: МАУ, Приват-банк, Укрнафта!
Включите мозги!!! Беня поставил этого клоуна!!! Беня и будет лезть в карман государства!!!
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Ринок існує лише в теорії. В реальному житті ніякого ринку немає. Є шахрайські схеми грабунку населення. Введення так званого ринку електроенергії призведе до зростання тарифів в 2 рази. Треба відмовитися від ринку електроенергії взагалі.
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Нет, лучше отказаться от электроэнергии вообще. Зачем вы тиражируете бред бениных телеканалов. Рынок электроэнергии не выгоден Коломойскому, у него в собственности ферросплавные заводы, где потребляется много электроэнергии, придется за нее платить по рыночным ценам, а он не хочет. Вот его шавки и пытаются потопить этот закон.
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А вам выгодно увеличение тарифа на электроэнергию в платежках? Ну чтобы компенсировать Ахметову зеленый тариф. Беня договорится, вы - нет. Проветрите башку от телевизора...
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Данилюк - председатель СНБО или главный милиционєк(когда ищет мониторы) или председатель Кабмина или НКРНЕКП (когда рассуждает о рынке электроэнергии) ? А баканов как председатель СБУ будет бороться с теневой экономикой. Рамсы начисто попутаны в зе-каманде..
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Умственные способности Данилюка и раньше вызывали серьезные опасения.
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Я так понимаю Ахметов получил предложение подарить обл.энерго стране Украина?Какой патриотичный олигарх
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаЗапуск нового ринку електроенергії з 1 липня можливий, - Данилюк
 
 
 
 
 
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