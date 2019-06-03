 Запуск нового ринку електроенергії з 1 липня можливий, - Данилюк

За підсумками наради в РНБО в п'ятницю він наголосив журналістам, що за такого сценарію всі відповідальні структури зобов'язані "щодоби працювати", щоб знизити його можливий негативний вплив на економіку країни, пише Інтерфакс-Україна.

Данилюк повідомив, що главу РНБО, президента України Володимира Зеленського на нараді збентежили кардинально протилежні думки суб'єктів ринку е/е з цього питання, тому глава держави відвів два тижні на формування єдиної позиції щодо доцільності перенесення наміченого на 1 липня запуску нової моделі ринку е/е і розгляд її на РНБО.

За словами Данилюка, Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), говорить про готовність управляти ситуацією під час роботи ринку е/е за новими правилами, тоді як учасники ринку і парламентарі стверджують зворотне.

Секретар РНБО повідомив, що провідну роль у формуванні єдиної позиції має відігравати Кабінет міністрів.

За його словами, багато що залежить також від здатності і готовності парламенту ухавалити закон про перенесення ринку, без якого реформу відкласти неможливо. Він додав, що існує також невизначеність в питанні терміну переносу - на три, дев'ять місяців чи на рік.

"Якщо в результаті аналізу ми зараз вийдемо на те, що закон ("Про ринок е/е") потрібно все-таки відкласти, то має бути зустріч з депутатами Верховної Ради. Якщо наслідки (запуску ринку з 1 липня, – ред.) будуть надзвичайно критичними, це (прийняття закону про перенесення запуску ринку е/е, – ред.) має стати пріоритетом №1", - підкреслив Данилюк.

Як повідомлялося, на 1 липня 2019 року в Україні заплановано запуск нового моделі ринку е/е. Єдиний покупець і продавець е/е - ДП "Енергоринок" - ліквідується. Вводяться двосторонні договори між виробниками та постачальниками/споживачами, біржі - ринок "на добу вперед" і внутрішньодобовий ринок, а також балансуючий ринок, на якому буде розраховуватися вартість небалансів (різниці між прогнозним і фактичним споживанням).

Народні депутати Олександр Домбровський (глава профільного Комітету ВР) і Лев Підлісецький 22 травня 2019 року зареєстрували законопроект №10318 про перенесення запуску нового оптового ринку е/е на три місяці - з 1 липня на 1 жовтня поточного року. Проект пропонує внести до перехідних положень закону "Про ринок е/е" і перенести дату запуску нових сегментів оптового ринку е/е на 1 жовтня.

Народні депутати Олексій Рябчин і Юрій Чижмарь 23 травня зареєстрували законопроект про перенесення запуску енергоринку на 9 місяців.

Комітет Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки на засіданнях 28 травня і 30 травня через відсутність кворуму не зміг розглянути законопроекти про перенесення запуску нового ринку е/е на три місяці.