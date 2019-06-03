 Запуск нового ринку електроенергії з 1 липня можливий, - Данилюк

За підсумками наради в РНБО в п'ятницю він наголосив журналістам, що за такого сценарію всі відповідальні структури зобов'язані "щодоби працювати", щоб знизити його можливий негативний вплив на економіку країни, пише Інтерфакс-Україна.
Данилюк повідомив, що главу РНБО, президента України Володимира Зеленського на нараді збентежили кардинально протилежні думки суб'єктів ринку е/е з цього питання, тому глава держави відвів два тижні на формування єдиної позиції щодо доцільності перенесення наміченого на 1 липня запуску нової моделі ринку е/е і розгляд її на РНБО.
За словами Данилюка, Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), говорить про готовність управляти ситуацією під час роботи ринку е/е за новими правилами, тоді як учасники ринку і парламентарі стверджують зворотне.
Секретар РНБО повідомив, що провідну роль у формуванні єдиної позиції має відігравати Кабінет міністрів.
За його словами, багато що залежить також від здатності і готовності парламенту ухавалити закон про перенесення ринку, без якого реформу відкласти неможливо. Він додав, що існує також невизначеність в питанні терміну переносу - на три, дев'ять місяців чи на рік.
"Якщо в результаті аналізу ми зараз вийдемо на те, що закон ("Про ринок е/е") потрібно все-таки відкласти, то має бути зустріч з депутатами Верховної Ради. Якщо наслідки (запуску ринку з 1 липня, – ред.) будуть надзвичайно критичними, це (прийняття закону про перенесення запуску ринку е/е, – ред.) має стати пріоритетом №1", - підкреслив Данилюк.
Як повідомлялося, на 1 липня 2019 року в Україні заплановано запуск нового моделі ринку е/е. Єдиний покупець і продавець е/е - ДП "Енергоринок" - ліквідується. Вводяться двосторонні договори між виробниками та постачальниками/споживачами, біржі - ринок "на добу вперед" і внутрішньодобовий ринок, а також балансуючий ринок, на якому буде розраховуватися вартість небалансів (різниці між прогнозним і фактичним споживанням).
Народні депутати Олександр Домбровський (глава профільного Комітету ВР) і Лев Підлісецький 22 травня 2019 року зареєстрували законопроект №10318 про перенесення запуску нового оптового ринку е/е на три місяці - з 1 липня на 1 жовтня поточного року. Проект пропонує внести до перехідних положень закону "Про ринок е/е" і перенести дату запуску нових сегментів оптового ринку е/е на 1 жовтня.
Народні депутати Олексій Рябчин і Юрій Чижмарь 23 травня зареєстрували законопроект про перенесення запуску енергоринку на 9 місяців.
Комітет Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки на засіданнях 28 травня і 30 травня через відсутність кворуму не зміг розглянути законопроекти про перенесення запуску нового ринку е/е на три місяці.
у пеци будет кошерное если шо
Силові кабелі 220В - це не тонкі сигнальні дроти від, наприклад, інтернет-провайдерів.
Закон України про ринок електричної енергії регулює відносини, пов'язані з виробництвом, купівлею-продажем і постачанням електричної енергії споживачам.
Не зрозуміло, навіщо було називати відносини між операторами систем передачі електричної енергії ринком. Це не зовсім ринок, бо оператори не можуть вільно вибирати, у кого купувати і кому продавати ел. єнергію. Бо потужності вже збудовані і лінії вже прокладені. А якщо проміжні оператори і кінцеві споживачі не можуть вільно вибирати один одного, то це не ринок.
Це можна назвати ринком лише у тому сенсі, що його проміжні і кінцеві тарифи формуються досить вільно. Але це не означає, що існує хоча б одна причина, чому тарифи мають зменшуватися. Навпаки, не існує жодної причини, чому тарифи не мають лізти вгору.
Цей закон ніяким чином не ліквідує монополізм у і цій сфері тому, що дрібні оператори - це ті ж самі монополісти, бо поміняти оператора неможливо.
а ты так и будешь звенеть пустой головой
а потом ****** по самые гланды
процентов 25 - 30 + цены на продукты и все остальное
у Зе команды есть повод отличиться)
Вы ж этого хотели?
что решение НКРЭКУ от 23 августа 2018 года объявят "великой победой команды Зеленского".
Як конкретно я зможу обирати поставщика послуги ?
Це якась фішка з надуватєльством..
Но все ныли про "зраду". Вот теперь зрады не будет. Зато будем смотреть, что лучше для охлоса - мифическая "зрада" или свой карман.
Цитата от И. Ильфа. "В фантастических романах главное это было радио. При нем ожидалось счастье человечества. Вот радио есть, а счастья нет."
Бедный Зеля! И так будет по всем вопросам.....
Первое заседание СНБО!!!! С целью отсрочить на год введение энергорынка!!! Частные облгазы(Больше 70% предприятий по распределению газа трубопроводами контролирует Дмитрий Фирташ, +Левочкин, Фурсин, ) с которым Беня Коломойский договорился(ему нужен бесплатный газ, на его предприятия!!!)!!!!
За полгода они уже стырили 5 млрд куб!!! Это при цене порядка 300 долл за 1000м3= 1,5 млрд долларов США!!!
Им рынок не нужен!!! Им не нужны другие трейдеры которые на рынке смогут покупать и продавать газ в т,ч, и населению!!!! Им нужны монополии которые так любит Беня!!!! Примеры: МАУ, Приват-банк, Укрнафта!
Включите мозги!!! Беня поставил этого клоуна!!! Беня и будет лезть в карман государства!!!