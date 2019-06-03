 Після виборів в Україні активізувалися проросійські сили, - Герасимов

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це на Погоджувальній раді у ВР заявив глава фракції БПП Артур Герасимов.
Також він згадав проросійські висловлювання бізнес-партнерів Президента України Володимира Зеленського.
Крім того, у фракції наголошують на важливості ухвалення цього тижня законів про ТСК та Виборчий кодекс.
Нагадаємо, 7 листопада 2017 року Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект №3112-1 "Проект Виборчого кодексу України" авторства групи народних депутатів на чолі зі спікером парламенту Парубієм.
Документ передбачає систему регіональних відкритих списків на виборах народних депутатів.
Крім того, законопроект передбачає 4%-й прохідний бар'єр у парламент.
Раніше спікер ВР Андрій Парубій заявив, що Рада розпочне розгляд Виборчого кодексу в четвер.
1. Про войну - все верно. Хряк и иже с ним, всякие свинарчуки, матиосы, туки очень хорошо нагрелись на войне.
2. С Путиным - то же, если не договоримся, то надо объявлять настоящую войну, а не всякие АТО ССО.
3. Закон о языке - это подстава ЗЕ от хряка. Это знают все.
И я так и не понял, а ЗЕ тут при чем? Они сразу открестились от слов Шефира.
Не плутайте зі своєю рахою..
Скільки коштів вкинув «Газпром» в ************** журнашлюх.
От така-то муйня, малята...
Лопату блинов этому патриоту!(с)
... после выборов) мрази шакаладные 5 лет их в опу целовали(
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_41.html
Так кто лжет ?
Mikhail Golub @golub 19 ч.19 часов назад
Нужно еще раз напомнить: все, кто голосовал за Зеленского - долбо*бы.
Аби не бути по один бік з бппістами.
видео -- https://www.youtube.com/watch?v=TPB5zw8IAOQ
Активизировались анти-украинские силы.
Пытаются уничтожить Демократию в Украине.
Согласно Демократическим принципам: Все должны жить как хочет большинство!
Кому не нравится - рашка ждет вас.