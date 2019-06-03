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Все про:ВР (4889) виборчий закон (71) Герасимов (181)

 Після виборів в Україні активізувалися проросійські сили, - Герасимов

Після президентських виборів в Україні активізувалися проросійські сили.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це на Погоджувальній раді у ВР заявив глава фракції БПП Артур Герасимов.

Також він згадав проросійські висловлювання бізнес-партнерів Президента України Володимира Зеленського.

Крім того, у фракції наголошують на важливості ухвалення цього тижня законів про ТСК та Виборчий кодекс.

Нагадаємо, 7 листопада 2017 року Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект №3112-1 "Проект Виборчого кодексу України" авторства групи народних депутатів на чолі зі спікером парламенту Парубієм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парубій сподівається, що Рада візьметься за розгляд Виборчого кодексу в четвер

Документ передбачає систему регіональних відкритих списків на виборах народних депутатів.

Крім того, законопроект передбачає 4%-й прохідний бар'єр у парламент.

Раніше спікер ВР Андрій Парубій заявив, що Рада розпочне розгляд Виборчого кодексу в четвер.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130226
 
 
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Кремль через своих кремле и хрякоботов верещить аки резанный. Это значит, что пока ЗЕ делает все правильно.
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Не назвал путю психом.- Был бы дураком,не смог на третий срок попасть.Настоящую войну начнут,если тот начнет бокопорить.Чем плохо ? Вместе с США зачистить нахер Донбасс как в Косово.И дело с концом. Ничего крамольного особо и нет.
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А что тут неправильного?
1. Про войну - все верно. Хряк и иже с ним, всякие свинарчуки, матиосы, туки очень хорошо нагрелись на войне.
2. С Путиным - то же, если не договоримся, то надо объявлять настоящую войну, а не всякие АТО ССО.
3. Закон о языке - это подстава ЗЕ от хряка. Это знают все.
И я так и не понял, а ЗЕ тут при чем? Они сразу открестились от слов Шефира.
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та это зрадогнида нарасеянская. пять лет тут за парашу топит.
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Твой ЗЕ еще нихера не делает.По меньшей мере ничего хорошего для украинцев пока не сделал.
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Всім колаборантам та совко-кацаподрочерам присвячується :
Після виборів в Україні активізувалися проросійські сили, - Герасимов - Цензор.НЕТ 6967

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Та ні, забудь українці вибрали референдум, поклони в ноги кацапам і ніяких друзів і кумів при владі!
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В Україні ніколи не було диктаторів, вони тут не тримаються..
Не плутайте зі своєю рахою..
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Брат первого помощника Владимира Александровича и его работодатель в "95-м" квартале...
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Таки да! И хотя прорасеянская пятая колонна никогда не впадала в полную спячку , но после выборов это отребье реально активизировалось.
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Ну а нащо вони приклали стільки зусиль, проти можливості переобрання Порошенка?
Скільки коштів вкинув «Газпром» в ************** журнашлюх.
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100%. Проплаченная кремлядями антипороховская истерия, грязь и откровенная ложь в адрес Пороха дали свои плоды. Теперь у ***** свой, карманный преЗЕдент. Печально, но факт
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Это уже не новость. На Цензоре их тоже заметно прибавилось.
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С позволения, конечно. Раньше комменты всех козломордых удаляли, а их авторов банили. Теперь все наоборот. Мой безобидный, проукраинский пост удалили, а меня забанили.
От така-то муйня, малята...
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Их здесь не просто прибавилось, они здесь правят рузский бал.
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герасімов,ти на свою біографію подивись,чучало ти з банди сивочолого
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Лопату блинов этому патриоту!(с)
... после выборов) мрази шакаладные 5 лет их в опу целовали(
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шефіри, медведчуки та разумкови так і пруть...я знову ж таки переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
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Зе-лупка проросейский клоун.....ничего удивительного.
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Как неожиданно! И кто бы мог подумать...
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Очень сложно найти в темной комнате пророссийские силы.Особенно когда они в вишиванке.
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Про российские силы были активны и в годы Порошенко и всегда дышали украинским солдатам в затылок,но многие хотели этого не замечать,а сейчас кремлёвский Фюрер подкормит про российские силы и потом объявит в Украине гражданское противостояние. Московии нужна картинка на ТВ для жителей её колоний.
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Та ну на...................... антиублюдочні це ще не означає що - "проросійські".
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напоминаем....

Mikhail Golub‏ @golub 19 ч.19 часов назад
Нужно еще раз напомнить: все, кто голосовал за Зеленского - долбо*бы.
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сказать, что гнойные прокацапстанские силы активизировались - не сказать ничего... мертвечук по сто раз в день на 112 канале пургу гонит (дошло, падла, до того, что экономку Украины поднимать не надо, в ЕС - не надо и т.д.)... где СлаБоУмные и прочие прихлебатели... а канал кривой... одно ганапольское с его речами чего стоит... в общем, требуется конкретная краткосрочная и максимально эффективная программа зачистки от кацапоботов...
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А чего им не активизироваться. Они при молчаливом согласии, а то и при прямой помощи и поддержке "рЭволюцИонной" власти обросли за эти 5 лет, и "жирком" и "мышцами" и теле каналами, и связями, и властными полномочиями, и бизнесом и денежными ресурсами. Просто "договорняк" между ними и властью закончился, "пока не активизироваться до критической отметки"., но этот негласный договор существовал ровно до проигрыша на выборах ( они это просчитали заранее) Теперь они свободны от всяческих обязательств.
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Ну.... здається мені, що 73% зелених воліють навмисне не помічати наближення реваншу ригіаналів і про російської шобли
Аби не бути по один бік з бппістами.
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Все вони знають і бачать. І саме за це голосували.
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пока зеля есть шаурму и холит в спортзал для селфи Богдана - другие принимают законы и делаю шо обещали - вот и вся разница
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Если продаваться так по крупному. У нас сильно активизировались прогерманские силы. )
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они активизировались еще при петине, и его активном участии поддержке ТРУХЕРНЕСОВ и крышевании мертветчуков.
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Порохоботы, именно, ваш шоколадный свин дал зелёный свет прорашистким уродам взять реванш. Все они владеют тв каналами и трещат с утра до ночи про русский мир. Никто не посажен и все их "прегрешения" - невинны. Хватит брехать, что это не вы виноваты. Свыни- не винны - это ваше новые побрехеньки, только кто им поверит? - одни идиоты.
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Порошенко дал "зелёный свет" а поехали на него после прихода во власть ЗЕли ? А почему при Порошенко не ехали ? Да. кремлёвское недоразумение под украинским прокси ?
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Російські фейки про Східне партнерство та ЄС - StopFake.org

видео -- https://www.youtube.com/watch?v=TPB5zw8IAOQ
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72% - из-за своего скудоумия просто сдали Украину *****. Вся вина лежит на них и они ещё кровавыми соплями и слезами будут умываться, когда кремлёвский людоед превратит Неньку в свою колонию.
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Точняк. Герасимов знает. Ему евоный дружбан Безлер-Бес сказал
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Всё гораздо печальнее!
Активизировались анти-украинские силы.
Пытаются уничтожить Демократию в Украине.
Согласно Демократическим принципам: Все должны жить как хочет большинство!
Кому не нравится - рашка ждет вас.
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В прежней власти только ленивый не крал.Типичный пример -метаморфозы с голым козаком Гаврилюком.Ну и оппозиция ,естестно,не могла красть по определению.
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Нічого дивного, Офшоренко хоче реваншу і активізував свій електорат, Пуйлом йому надасть посильну допомогу.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПісля виборів в Україні активізувалися проросійські сили, - Герасимов
 
 
 
 
 
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