 "Укрзалізниця" презентувала пропозиції щодо створення нової моделі формування тарифів на залізничні перевезення

За словами голови Федерації металургів Сергія Біленького, цей крок є позитивним сигналом із боку монополіста, пише Обозреватель.

"Ми вітаємо такий крок назустріч бізнесу. Одним із пунктів Меморандуму про взаєморозуміння між залізничниками та вантажовласниками, який зараз перебуває на розгляді Наглядової ради "Укрзалізниці", якраз і було те, що ми разом із залізничниками і попрацюємо над проектом нового тарифного бюлетеня, який у нашій країні не оновлювався з радянських часів", – зазначив він.

За словами Біленького, попереду непростий процес доопрацювання цієї ініціативи.

"Тепер нам належить уже сідати експертними групами і дуже серйозно розбиратися. Це досить складний процес. Але ще раз наголошую: ця позиція має право на існування і ми готові приєднатися до її обговорення з тим, щоб на виході отримати якийсь документ", – зазначив Біленький.

За його словами, наступним кроком назустріч бізнесу має стати підписання Меморандуму про взаєморозуміння.

"Тоді ми будемо розуміти, що до 1 квітня 2020 року ми не стикнемося з якимись рухами з боку УЗ із приводу підвищення тарифів та інших заходів, які прямо впливають на витрати вантажовласників. За цей час ми могли б напрацювати детальну концепцію нового тарифного бюлетеня – і рухатися далі", – пояснив Біленький.