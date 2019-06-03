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Все про:ВР (4889) виборчий закон (71) Парубій (1092)

 Парубій сподівається, що Рада візьметься за розгляд Виборчого кодексу в четвер

Спікер ВР Андрій Парубій сподівається, що парламент розпочне розгляд Виборчого кодексу в четвер, 6 червня.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це він сказав на Погоджувальній раді у ВР.

Він прогнозує, що на розгляд всіх правок, які залишилися після розгляду закону робочою групою, піде півтора робочі дня.

Спікер сподівається, що парламент поточного скликання ухвалить Виборчий кодекс, який передбачає проведення виборів за відкритими списками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Профільний комітет рекомендує Раді розглянути у другому читанні проект Виборчого кодексу

Крім того, Парубій анонсував голосування за законопроект про тимчасові спеціальні комісії, розгляд питань оборони і звернення до міжнародних структур.

Нагадаємо, 7 листопада 2017 року Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект №3112-1 "Проект Виборчого кодексу України" авторства групи народних депутатів на чолі зі спікером парламенту Парубієм.

Документ передбачає систему регіональних відкритих списків на виборах народних депутатів.

Крім того, законопроект передбачає 4% прохідний бар'єр у парламент.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130223
 
 
 Топ коментарі
 
Картавый. Бог шельму метит. Хорошо ему было при ворье.
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Как это никакого толка? А дворцы, а счета в банках, а дети пристроенные и обеспеченные - еще какой толк.
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Вот так и пронадеялся, 5 лет просидели, прогуляли, получая зарплату регулярно и толку никакого.
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После дождичка в четверг....а куда спешить??
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Вот так и пронадеялся, 5 лет просидели, прогуляли, получая зарплату регулярно и толку никакого.
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Как это никакого толка? А дворцы, а счета в банках, а дети пристроенные и обеспеченные - еще какой толк.
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Картавый. Бог шельму метит. Хорошо ему было при ворье.
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Чим він тобі не догодив своєю картавістю? Краще нехай би Кернес некартавий був би на його місці чи портнов?
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надежа длюни так похожа на незастегнутую ширинку на встрече с микадо Парубий надеется, что Рада приступит к рассмотрению Избирательного кодекса в четверг - Цензор.НЕТ 7198
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" кукол снимут с нитей длинных и, засыпав нафталином, в виде тряпок сложат в сундуках". (А.Макаревич. марионетки)
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Раньше он говорил - "Я переконаный!"
Теперь - "Недоконаный".
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Народу знову підсовують якусь туфту в якості Слуги Народу. Це враховуючи те, що слуга нічого не обіцяє.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПарубій сподівається, що Рада візьметься за розгляд Виборчого кодексу в четвер
 
 
 
 
 
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