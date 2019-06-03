 Коломойський разом із Зеленським телефонували мені приблизно два роки тому, - Вакарчук

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Так, була така ситуація, я підтверджую. Це було десь два роки тому. З того часу я не спілкувався з жодним з них ні телефоном, не особисто", - розповів Вакарчук.
Повний текст інтерв'ю читайте тут.
Нагадаємо, раніше олігарх Ігор Коломойський розповів, що разом із президентом Володимиром Зеленським, на той момент - ще лідер студії "Квартал 95", телефонували на підпитку фронтмену групи "Океан Ельзи" Святославу Вакарчуку та запитували про підтримку Зеленського на виборах.
очень смело
Ударная волна повредила:
• 309 жилых домов
• 70 детских садов
• 30 школ
• 30 магазинов
• ларьки снесены полностью
• выбито 914 окон
Просто вы забыли - БОГ ЕСТЬ
Ну от реально не верю что там без жертв...
Та только от ударной волны в радиусе 1-2 км должно было всем диафрагму порвать...
Бах там был зачетный...
Хряк просто зажрался, вот его и вытурили, а эти еще не зажрались. Обычная ротация олигорхата. Нельзя одному долго править, наступит застой.
Но меня это не радует.
Не в деньгах счастье.
Набренькали..
почекайте я у Пепи запитаю?))
кулаками після драки***** після сєксу
правільно: ні по тєлєхвону, ні лічно
А що клована на дебатах брехав що нього нема бізнесу з Коломойшою?