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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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Все про:Вакарчук (87) Зеленський (1537) Коломойський (407)

 Коломойський разом із Зеленським телефонували мені приблизно два роки тому, - Вакарчук

Лідер партії "Голос", музикант Святослав Вакарчук заявив, що олігарх Ігор Коломойський і президент Володимир Зеленський разом телефонували йому приблизно два роки тому, щоб запитати, чи піде він на вибори.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Так, була така ситуація, я підтверджую. Це було десь два роки тому. З того часу я не спілкувався з жодним з них ні телефоном, не особисто", - розповів Вакарчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нам потрібно створити ще одну революцію. Цього разу - не на Майдані", - Вакарчук

Повний текст інтерв'ю читайте тут.

Нагадаємо, раніше олігарх Ігор Коломойський розповів, що разом із президентом Володимиром Зеленським, на той момент - ще лідер студії "Квартал 95", телефонували на підпитку фронтмену групи "Океан Ельзи" Святославу Вакарчуку та запитували про підтримку Зеленського на виборах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партія Вакарчука "Голос" хоче йти на вибори разом із "Силою людей"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130222
 
   
 Топ коментарі
 
Тобто ця профанація готувалась вже давно..
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не знала, що вакарчук то дівоче прізвище зеленського ..
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Тобто ця профанація готувалась вже давно..
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Звичайно, як тільки вони подзвонили петро одразу почав готувати профана Вакарчука
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не знала, що вакарчук то дівоче прізвище зеленського ..
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какой тупой троль, не знает элементарных вещей.
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это вы себя отрекомендовали ?
очень смело
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Ага, ну т.е., что ты троль возражений нет - я так и знал. Гы.
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я антитролль - затроллю троллей вусмерть.
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то есть коломойски официально подтвердил что зеленский алкаш
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По плюсам давно на Порошенко тільки погане і нічого хорошого, тобто готовили людей до виборів. Те що сказав Славко підтверджує що Коломойський і Зеленський разом і те що вони брешуть коли кажуть що ні.
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Я так розумію, що вся Україна дивиться лише плюси )) Хоча навіть там петро рекламу крутив
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Посмотри значение слова *профанация*, членкiня.
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В Дзержинске подсчитали примерный ущерб от взрыва на оборонном заводе «Кристалл».
Ударная волна повредила:

• 309 жилых домов
• 70 детских садов
• 30 школ
• 30 магазинов
• ларьки снесены полностью
• выбито 914 окон
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А я на мирных безоружных людей бомб не бросаю
Просто вы забыли - БОГ ЕСТЬ
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А сколько ваты ушло на тот свет?
Ну от реально не верю что там без жертв...
Та только от ударной волны в радиусе 1-2 км должно было всем диафрагму порвать...
Бах там был зачетный...
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Беня: А я тут ни при чем, совсем тут ни при чем..!

Коломойский вместе с Зеленским звонили мне около двух лет назад, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 1461
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порохоботы наконец-то учатся креативить, спешите, скоро минстцю будет пи&дець и денюжки платить вам перестанут )))
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О, бачу на фото Ахметов керує Порошенко. Ось чому цього карабаса - барабаса, яким Пуйлом керує, не посадили, і виходить цей ланцюг багаторівневий: Пуйло-Ахметов-Порошенко. І тепер зрозуміло, чому під час російсько-української війні, саме ці збагатіли. Виходить це не збіг.
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славко, будь чесним до кінця. Зателефонували і запропонували фонити в беках кварталу.
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А тебе какая разница кто тобой правит олигарх или его кукла?
Хряк просто зажрался, вот его и вытурили, а эти еще не зажрались. Обычная ротация олигорхата. Нельзя одному долго править, наступит застой.
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Застой в караманах других олигархов? Или ты думешь что тебе что-то перепадет с барского стола?
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Однозначно перепадет ... в переходной период, когда один уже отошел, а второй еще не совсем приступил. И таких периодов должно быть побольше. )))
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так может рассуждать только тот кому плевать на Украину. Мне - не плевать. Хотя - да, на лохах и падении курса гривны я отлично заработаю.

Но меня это не радует.

Не в деньгах счастье.
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Виходить за спиною у Вакарчука сидить Ахметов та Офшоренко, то Славік також співучасник військової агресії. Оце ви на іайну аналогію натякнули, слушно. А за Офшоренко за спиною були тойже Ахметов, Фірташ Зать Кучми. От кодло, а чи був у нас Президент не чиясь лялька? Невже лише Януковощ не був лялькою.
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" я сперва-то был не пьян, после литры выпитой. Говорю, они же мне звонили из Египета..."
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десь вони, тобто ЗЕ і ко, заявляли що рішення балатуватися було спонтанним, як реакція на несправедливість в суспільстві та біль за нуждених.
Набренькали..
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и шо им ответил Славик?)
почекайте я у Пепи запитаю?))
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Нащо Петя Ігор Валерійович в наступному інтерв'ю розкаже.
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нет олигарху Коломойскому и его шлемазалу зеленскому - партия - Слуга народа в парламент не пройдет - воров на нары ,а не в парламент)))))
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та просто слава обдолбался малость, какая разица,когда це було - два дня или два года назад Коломойський разом із Зеленським телефонували мені приблизно два роки тому, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 12
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Ця ситуація вчергове доказує, що Зеленський - ні разу не інтелігент...
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Ця ситуація доказу лише те, що хтось трандять, в скоріш за все іншого неінтелігента, який прикидувався головним інтелігентом країни протягом 5 років.
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А що не так з ним? Людина завжди ввічливо веде себе, не опускається до поведінки бидло-люмпену. Я не готовий за нього голосувати, є великі питання до його поглядів, але до інтелігентності саме питань немає...
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слвік! пізно всрався! На да було свій "голос" раньше подавать. Нарот вибрал би тебе прізідєнтом под протипсіхнєйє настройєнійє.
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Навряд чи. Для цього Вакарчуку потрiбно було свiй серiал зняти. А у нього споносра не було, та й бажання...
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популярності хватало, та і реноме получче чим у клоуна. Нєсєрьйозний пацан оказався, а тепер чого рипатись? той "голос" - як кулаками після драки ***** після сєксу
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Славко, а когось схожого на Губорева часом з ними не було?😁 Зелені за Беню
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ни по телефону, не лично - ашіпка

правільно: ні по тєлєхвону, ні лічно
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За бабло цей клоун, що завгодно розкаже, особливо, якщо його хазяєва Офшоренко та Ахметов накажуть.
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Замени в своем посте Офшоренка и Вхметова на Игрь Валерича...и все будет ок!)))
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Ми із Зеленським відзначили закінчення фінансового року і дзвонили Вакарчуку: "Ти підтримуєш чи ні?", сміялися", - Коломойський

А що клована на дебатах брехав що нього нема бізнесу з Коломойшою?
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Ага, клоун за недiлю стiльки наговорив, що Офошоремойському й не снилось. Айтiшники в черговий раз в шоцi...
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Они вообще со слов ЗЕ работают в факин шит отрасле!))) Бо их багато и мозгов у них много...а у ЗЕ мало бо он один))))))))))
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Вакарчук умніший Зеленского, це радуе можливо в майбутньому буде президентом.
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ваш коммент - очередное подтверждение тому, что лохи не учатся даже на своих ошибках.
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Вакарчук відбере у зе досить таки велику кількість голосів, шкода що на президентські вибори не пішов
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКоломойський разом із Зеленським телефонували мені приблизно два роки тому, - Вакарчук
 
 
 
 
 
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