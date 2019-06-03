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Все про:СБУ (4371) Бутусов Юрій (939) Баканов Іван (11)

 Заплановано три знакові звільнення в главку "К" СБУ - Коваленко, Пісний, Рибачук, - Бутусов

Новий очільник главку "К" Іван Баканов ухвалив рішення про зняття з посад трьох своїх заступників у управлінні з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.

Про це на своїй сторінці в Facebook пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Кадрові рішення в СБУ. За даними джерел Цензор.НЕТ, сьогодні відбудеться три знакові звільнення в складі Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України. Новий глава главку "К" Іван Баканов прийняв рішення про зняття з посад трьох своїх заступників у "К". Сьогодні, як очікується, посади втратять: Сергій Коваленко - заступник з боротьби з контрабандою; Василь Пісний - заступник з боротьби з організованою злочинністю; Володимир Рибачук - заступник з боротьби з корупцією в судах", - повідомив головний редактор Цензор.НЕТ.

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"Найбільш відомий з них Пісний. Це дуже одіозна і заможна людина, його сім'я збила статки за роки його служби в правоохоронних органах, він не посоромився оформити собі статус учасника АТО після триденного відрядження в АТО. Саме Пісному народний депутат Парасюк врізав ногою прямо на засіданні парламентського комітету. Ймовірно, це не останні звільнення в "К" серед командного складу", - зазначив Бутусов.

Нагадаємо, 22 травня, Іван Баканов призначений першим заступником глави Служби безпеки України - начальником Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України.

З 25 січня 2013 року Баканов був керівником ТОВ "Квартал 95", а з 27 грудня 2013 - керівником ТОВ "Студія Квартал-95". На ім'я Івана Баканова зареєстровані компанії ТОВ "Студія Квартал-95" і ТОВ "Квартал-95". Їхній засновник і кінцевий бенефіціар - "Грін Фемілі" Лтд (Green Family Ltd) - зареєстрований на Кіпрі, в Нікосії. Там вказані два керівники - Оксана Лазаренко (дружина Івана Баканова) і Марина Разомова-Георгіу. Був головою партії "Слуга народу". У президентській передвиборчій кампанії 2019 Іван Баканов - глава передвиборчого штабу кандидата в президенти України Володимира Зеленського.

Заплановано три знакові звільнення в главку К СБУ - Коваленко, Пісний, Рибачук, - Бутусов 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130220
 
   
 Топ коментарі
 
"оформить себе статус участника АТО после трехдневной командировки в АТО" все что нужно знать о шококадрах
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думаю, после поездки в голубой рубашке у нас в стране появился еще +1 убд
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Всю коррупцию в Украине крышевал порошенко и ему пора занять место на нарах ! Сегодня состоится три знаковых увольнения в составе главка по борьбе с коррупцией СБУ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5093
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Не знаю об остальных, но про Писного - после случая с Парасюком, Писный должен был застрелиться или застрелить Парасюка, если бы у него была честь офицера или просто честь пр мужика. Вот такие у нас кадровые офицеры в органах.
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1916 - ни мира, ни войны, а армию распустить!
2019 - всех уводить, никого не назначить!
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Контрабанда, оргзлочинність, корупція в судах.
Усе розвітло буйним цвітом за 5 ******** років.
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удивляюсь прихильникам шоколадного жулика, можете Зе ненавидеть, клоуном называть и проч. Но как можно не приветствовать слив такого говна как Писный?!)))
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только подумал))) главное чтобы места замов не заняли какие нибудь шофёры студии 95 квартал или Ленка из него же...))
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Работа уже пошла может это обсуждать, а не рыться в грязном белье,коего у любого хватает,а вот внятных решений до сих пор был большой дефицит.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗаплановано три знакові звільнення в главку "К" СБУ - Коваленко, Пісний, Рибачук, - Бутусов
 
 
 
 
 
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