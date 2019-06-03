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Все про:СБУ (4371) Бутусов Юрій (939) Баканов Іван (11)

 Сьогодні відбудеться три знакові звільнення в складі главку з боротьби з корупцією СБУ, - Бутусов

Новий очільник Главку "К" Іван Баканов прийняв рішення про зняття з посад трьох своїх заступників у управлінні з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.

Про це на своїй сторінці в Facebook пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Кадрові рішення в СБУ. За даними джерел Цензор.НЕТ, сьогодні відбудеться три знакові звільнення в складі Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України. Новий глава главку "К" Іван Баканов прийняв рішення про зняття з посад трьох своїх заступників у "К". Сьогодні, як очікується, посади втратять: Сергій Коваленко - заступник з боротьби з контрабандою; Василь Пісний - заступник з боротьби з організованою злочинністю; Володимир Рибачук - заступник з боротьби з корупцією в судах", - повідомив головний редактор Цензор.НЕТ.

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"Найбільш відомий з них Пісний. Це дуже одіозна і заможна людина, його сім'я збила статки за роки його служби в правоохоронних органах, він не посоромився оформити собі статус учасника АТО після триденного відрядження в АТО. Саме Пісному народний депутат Парасюк врізав ногою прямо на засіданні парламентського комітету. Ймовірно, це не останні звільнення в "К" серед командного складу", - зазначив Бутусов.

Нагадаємо, 22 травня, Іван Баканов призначений першим заступником глави Служби безпеки України - начальником Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України.

З 25 січня 2013 року Баканов був керівником ТОВ "Квартал 95", а з 27 грудня 2013 - керівником ТОВ "Студія Квартал-95". На ім'я Івана Баканова зареєстровані компанії ТОВ "Студія Квартал-95" і ТОВ "Квартал-95". Їхній засновник і кінцевий бенефіціар - "Грін Фемілі" Лтд (Green Family Ltd) - зареєстрований на Кіпрі, в Нікосії. Там вказані два керівники - Оксана Лазаренко (дружина Івана Баканова) і Марина Разомова-Георгіу. Був головою партії "Слуга народу". У президентській передвиборчій кампанії 2019 Іван Баканов - глава передвиборчого штабу кандидата в президенти України Володимира Зеленського.

Сьогодні відбудеться три знакові звільнення в складі главку з боротьби з корупцією СБУ, - Бутусов 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130220
 
   
 Топ коментарі
 
"оформить себе статус участника АТО после трехдневной командировки в АТО" все что нужно знать о шококадрах
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думаю, после поездки в голубой рубашке у нас в стране появился еще +1 убд
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Его поставили возглавить, а не бороться... Сьогодні відбудеться три знакові звільнення в складі главку з боротьби з корупцією СБУ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7480
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"оформить себе статус участника АТО после трехдневной командировки в АТО" все что нужно знать о шококадрах
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думаю, после поездки в голубой рубашке у нас в стране появился еще +1 убд
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что вашу Зе-картину мира решили пока не разрушать опубликованием соответствующего указа
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Если такого указа не будет, то так, как пишет по методичке не выйдет Сьогодні відбудеться три знакові звільнення в складі главку з боротьби з корупцією СБУ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7765 Ведь это можно проверить
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я понимаю, что у вас много работы, но выражайтесь яснее, если можно.
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"Уж ты бы лучше помолчала бы. Накрылась премия в квартал"
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Вроде, обещали вообще этот главк ликвидировать или будет, как с НАБУ и САП?.... Сегодня состоится три знаковых увольнения в составе главка по борьбе с коррупцией СБУ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7609
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да, обещали, но не сразу, нужна реформа сбу и прописанный под нее соотв. регламент, и пока новые органы еще не сильно зубастые и нету органа для расследования финансовых преступлений...
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Не знаю - как "новые органы", но этот орган "К" можно безболезненно для страны и ее безопасности (СБУ ж типа) тупо ликвидировать. Многие предприниматели только благодарны будут.
Никто ничего реформировать не будет. Своих вот да, назначат пацанов...
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указ в студию! если нет - балабольство порохоботов обычных)))
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Всю коррупцию в Украине крышевал порошенко и ему пора занять место на нарах ! Сегодня состоится три знаковых увольнения в составе главка по борьбе с коррупцией СБУ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5093
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Можно подробней о "крышевании коррупции"(!) Порохом. Или вы трепло пустозвонное...
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круто..., но поскольку у нас счас тренд назначать лучших друзей на хорошие должности, будем посмотреть.., да и потом хорошие, хлебные должности сильно развращают людей, это тоже факт...
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а шо героя Украины Васю Грицака уже сняли?
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посмотрим кем заменит и если произойдёт просто увольнение без открытия уголовных дел это соучастие в преступлении
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Посмотрим каких достойных назначат вместо них.
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да, это такой кудрявый молдавско-винницкий буратино, 5 лет предававший национальные интересы, уничтожая патриотов в котлах, сажая в тюрьмы АТОвцев и давая свободу всем сепарам ...
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Запад требует убрать экономику,коррупциию,преступность из обязанностей СБУ. Останутся только внешние и внутренние угрозы Украине.СНБО берёт экономику,финансы под своё крыло.
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а хто ж тоді буде в канторі служити?
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Отлично ! Молодец !

Кандидатуры на освободившиеся места - Лысый, Юзик, а кто третий?
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Лещенко....святой человек...борец с коррупцией...
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Дать бы тебе волю, бот рошеновский, ты бы и Семочку восстановил, и Свинарчука вернул. А лучше бы и петьку не отпускать, а "країну втратимо".
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Иван Баканов назначен первым заместителем главы Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

С 25 января 2013 Баканов был руководителем ООО "Квартал 95", а с 27 декабря 2013 - руководителем ООО "Студия Квартал-95". На имя Ивана Баканова зарегистрированы компании ООО "Студия Квартал-95" и ООО "Квартал-95". Их основатель и конечный бенефициар - "Грин Фемили" Лтд (Green Family Ltd) - зарегистрирован на Кипре, в Никосии.

То з чим він вестиме боротьбу ?
Я так і не зрозуміла Сегодня состоится три знаковых увольнения в составе главка по борьбе с коррупцией СБУ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9980
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Не с ЧЕМ , а с КЕМ... А вот этими КЕМ будут те, кто и был в СБУ коррупционерами, они и повылетают с насиженных (засиженных) мест и никто на их места не будет назначен... СБУ будет заниматься безопасностью страны, тем чем и должно....
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Хроника одной лжи.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_41.html
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"Владимир Рыбачук - заместитель по борьбе с коррупцией в судах"
Этого только уволить ?????????????????
Мля да таких работников надо сажать лет на 100
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кантора та управа - дві основні ОПГ в Україні. Наркота, Торговля людьмі, найприбутковіші сфери...
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Судячи з того, що по суті звільнень нема зауважень, то ЗЕкоманда усе робить вірно!
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- расстрилять єврєйєв і вєлосіпєдістов!
- а вєлосіпєдістов за шо?
- я так понімаю, нащот єврєйєв возраженій нєт
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един пасюк всех троих стоит, надо вову туда, махать ногами ему нету равных Сьогодні відбудеться три знакові звільнення в складі главку з боротьби з корупцією СБУ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8191
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Я не розумію, як так можна просто звільнити, без перевірки без покарання за результатами перевірки, осіб, які відповідають за ключові питання національноі безпеки. Має бути відсторонення , службова перевірка результатав роботи, майна, банківських рахунків такої посадової особи і тільки тоді звільнення з письмовими зобовязаннями, нагородження чи покарання за зловживання.
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Бутусов, а я все жду, когда зарплату учителям, как было обещано,до 4 тыч. долЯров поднимут, уже и трудовиком в школу на пол ставки устроился.
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Вот это ПЭРЭМОГА! Ну сняли,так сняли. Ломать не строить! Вопрос к пэрэможникам:
Как Кернес там поживает,с призывами покаятся перед Россией? Теперь Баканов и Зеленский его конечно поставят на место!!! А то при папередниках сидел как мышь под веником, зато при НОВОЙ власти вся дрянь из щелей повылазила. И Юра об этом предпочитает не писать. А зря.
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Да... пока чоколят рулил, СБУ была образцовым органом справедливости, правда соевый бот??? Сьогодні відбудеться три знакові звільнення в складі главку з боротьби з корупцією СБУ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8379
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСьогодні відбудеться три знакові звільнення в складі главку з боротьби з корупцією СБУ, - Бутусов
 
 
 
 
 
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