 Сьогодні відбудеться три знакові звільнення в складі главку з боротьби з корупцією СБУ, - Бутусов

Про це на своїй сторінці в Facebook пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Кадрові рішення в СБУ. За даними джерел Цензор.НЕТ, сьогодні відбудеться три знакові звільнення в складі Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України. Новий глава главку "К" Іван Баканов прийняв рішення про зняття з посад трьох своїх заступників у "К". Сьогодні, як очікується, посади втратять: Сергій Коваленко - заступник з боротьби з контрабандою; Василь Пісний - заступник з боротьби з організованою злочинністю; Володимир Рибачук - заступник з боротьби з корупцією в судах", - повідомив головний редактор Цензор.НЕТ.

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"Найбільш відомий з них Пісний. Це дуже одіозна і заможна людина, його сім'я збила статки за роки його служби в правоохоронних органах, він не посоромився оформити собі статус учасника АТО після триденного відрядження в АТО. Саме Пісному народний депутат Парасюк врізав ногою прямо на засіданні парламентського комітету. Ймовірно, це не останні звільнення в "К" серед командного складу", - зазначив Бутусов.

Нагадаємо, 22 травня, Іван Баканов призначений першим заступником глави Служби безпеки України - начальником Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України.

З 25 січня 2013 року Баканов був керівником ТОВ "Квартал 95", а з 27 грудня 2013 - керівником ТОВ "Студія Квартал-95". На ім'я Івана Баканова зареєстровані компанії ТОВ "Студія Квартал-95" і ТОВ "Квартал-95". Їхній засновник і кінцевий бенефіціар - "Грін Фемілі" Лтд (Green Family Ltd) - зареєстрований на Кіпрі, в Нікосії. Там вказані два керівники - Оксана Лазаренко (дружина Івана Баканова) і Марина Разомова-Георгіу. Був головою партії "Слуга народу". У президентській передвиборчій кампанії 2019 Іван Баканов - глава передвиборчого штабу кандидата в президенти України Володимира Зеленського.