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 Політика України
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 До Ради можуть пройти партії "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська солідарність" та "Батьківщина", - опитування

Якби вибори до ВР відбулися найближчої неділі, то до парламенту за 5%-м бар'єром могли б пройти партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність" (колишня БПП), "Батьківщина".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це свідчать результати ролінгового дослідження, проведеного Центром "Соціальний моніторинг" та Українським інститутом соціальних досліджень ім.О.Яременка.

Згідно з оприлюдненими в понеділок даними, партію "Слуга народу" готові підтримати 30,8% з усіх опитаних, "Опозиційну платформу - За життя" - 8,2%, "Європейську солідарність" - 7,9%, ВО "Батьківщина" - 7% респондентів.

Партія "Сила і честь" Ігоря Смешка набрала б 4,8%, "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка - 3,5%.

Партію "Голос", лідером якої є співак і музикант Святослав Вакарчук, підтримали б 2,5% опитаних.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нам потрібно створити ще одну революцію. Цього разу - не на Майдані", - Вакарчук

Ролінгове дослідження електоральних орієнтацій населення України було проведено в період із 15 до 31 травня. Загалом в Україні було опитано 2100 респондентів. Статистична похибка не перевищує 2,2%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130218
 
 
 Топ коментарі
 
европейская солидарность)
имхо блок продажных папуасов креативнее звучало)
не понимаю петра, 5 лет свой блок раскручивал, а теперь весь авторитет псу под хвост)
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Із власних спостережень - після 21-го квітня люди стали більш відверто говорити про свою електоральну прихильність на виборах 21-го серпня.. В багатьох помітний мисливський азарт - добити 21-го липня пораненого 21-го квітня підсвинка.. Шансів на чолі списку ПЄСу у петі дуже мало, не здивуюсь, якщо петя прикриваючись риторикою оновлення не піде в список, а буде прориватися до омріяної недоторканості десь по мажоритарці в Крижополі або Могилів Подільському..
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Не. 30% - это стабильное количество идиотов.
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та самая илитка 24 - секта свидетели життя по-новому от любителей рошена До Ради можуть пройти партії "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська солідарність" та "Батьківщина", - опитування - Цензор.НЕТ 5454
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читайте методику , зависит от того как считают, по этому же опросу Пете давали 12%, хотя он себе присвоил 25% и где они?
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Всім здоров*я і успіхів ! А я відпочивати , після зміни.
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Ето же надо было так довести людей что Жопоблок выпередил Петебляху
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Да это еще типа первый 2рейтинг", которым только начали мозги обрабатывать лохторату к предстоящим выборам. Будут следующие, где жопоблок будет проигрывать пэтяблоку.
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То ли ещё будет. Полгода без пенсий; а пожарники, полиция и скорая - без зарплат. Представляешь, как лохторат Зе и Юли будет счастлив ?
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Хочешь сказать что Петин и Гнойсмана парламент устроет украинцам геноцид за то что не оценили его покращення?
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Для того чтобы состоялся геноцид, вполне достаточно чтобы правительство просто перестало работать. Сказало "задолбали вы нас, дурачьё зрадофильное; оставайтесь без зарплат, пенсий, воды, газа, электричества, бензина, без хлеба".

И всё . До Ради можуть пройти партії "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська солідарність" та "Батьківщина", - опитування - Цензор.НЕТ 6862
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Работать-то страна как будет ? Поясни. Ты приходишь в любое госучреждение, а там - никого. Звонишь в полицию, скорую, газовщикам, электрикам - никто трубку не берёт. Идёшь в аптеку - а она закрыта.

Как тебе такой сценарий ? Вот так выглядит страна без правительства.
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Ага. Без Пети, ГНойсмана и Пашинского все и аптеки закроются и врачи перестанут лечить и яблони не зацветут а на страну обрушатся полчища саранчи. Такое только при сталинских временах людей пугали
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********* пока что даже на поиск своих рабочих мест потратила неделю (!) Как они собираются управлять сорокамиллионной страной ?
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Ты еще Путена и Сталина позови сепарье вонючее. Я никогда не сомневался что порохоботы ето кремлевские шавки.
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корочче получается оккупационный блок с БПП В девичестве ПР против Слуга народа с Батькивщиной.
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А где же обещанный 25% рейтинг новообразованной партии ******?
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Если будет проходить "Голос" проголосую за них. Если нет, но будет проходить "Гражданская позиция" за них ( возможно что поменяю местами) Если же только указанные 4 партии проходят , тогда за "Батькивщину" ( с явной неохотой), но вариантов больше не вижу. Так как "Самопомощь" видимо не пройдет, "Сила и честь" ( Смешко), не могу понять что это вообще и с чем его едят, "Свобода" и "Нац корпус", вряд ли будут иметь шанс ( этот фланг распорошенный ), да и они по мне так радикальны , особенно такие как Фарион , подобные и не дают им набрать голоса кстати) А вот по мажоритарке вообще беда, тут в наших то пенатах одна "шушваль" двинет, хоть рви бюллетень, все равно без шансов. ( Вот именно для этого они и сохранили старую систему, еще раз "большущее спасибо" Пэте и К)
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Уже есть маленький прогресс, что в ВР не будет воинствующего народного фронта, который возненавидел народ и теперь прокатит его и пустобреха ляшка. Потом, года через 2 еще раз выборы ВР и может отсеем все номенклатурные партии, которые разграбили, разделили Украину. Ни одной старой морды, бывшего депутата не должно быть в списках!
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Вся власть - клоунам ! Даёшь Квартал-95 по всей стране !

Зеботы, пишите. Я материал на диссертацию по психиатрии коллекционирую.
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тогда сначала покажи справку от психиатра о своём здоровье, а то вдруг из дурки пишешь )))
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Справка из ВАК о степени к.ф.м.н. - устраивает ?
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А такая "справка" вообще существует в природе? Уверен? Тогда тебе в психушку.
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Aга. Называется "Диплом". Такая тёмно-красная корочка.
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З цих всіх НІХТО не повинен пройти!!!!!!! Це не партії, це клуби по інтересах наповненні паразитами, політичними повіями, флюгерами, слугами олігархів.
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я не очень то сильно верю в "Слуга народа", но есть какая то надежда. А вот те кто упорно голосует за порошенков, тимошенков, ляшков, бойко и т.д... просто больные идиоты
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Есть надежда на что ? Что Беня не грабанёт ЗВР на $ 6 лярдов ?
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у вас маниакально-депрессивный синдром бени )))
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Я так і не знаю ні одної успішної реформи Пєціка.
Може підкажете прахаботи.
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І це все Пєтік, от скотиняка. Але чому я збіднів, а Пєцік збагатів?
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да да , мы помним. Угоды готвили еще при Яныке.
остальные "достижения" за 5 лет :
- построен патронный завод подо Львовом,
- восстановлено производство баллистических ядерных ракет на Южмаше,
- увеличили собственную добычу газа в 2 раза и теперь даже продаем его в Европу,
- отказались от закупки энергоресурсов у врага и теперь есть дешевые нефтепродукты из стран Персидского залива,
- перекрыли все "Роттердам +"
- реформированные суды и прочие антикор. органы пересажали всех коррупционеров,
- конечно же Петины генпрокуроры раскрыли все преступления на Майдане и сепары сидят в тюрьмах , а не в Раде ...
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Якщо для того ж списку змінити формулювання на "найбільші фейли пеці", то все одно набере голоси. але ще й інші пункти додадуться.
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Не скажут. Я когда-то просил сказать, после какой из 144-х реформ стало лучше (реформируют для того чтобы стало лучше), ни один не сказал.
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В Украине не было и не будет партии лучше "Батькивщины" и никого умнее и лучше ее лидера Ю.В.Тимошенко!
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...! Красава .!! Ты крут . ! А вот я уже столько не выпью .. .
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Люди, которые когда-то смеялись с тех, кто поверил "Информатору ЗСУ", верили в опросы Луизы Чкаловой с 90% рейтингом Порошенко и твиты Бирюкова про 99% поддержки в армии.
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О, передвиборча промивка мізків почалась. На презедентських розводили на питання про "тарифи", на парламентських на що розводить планують?
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Но выборы не сегодня с 30%, не месяц назад с 43%,что будет к осени?!
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Порохосвині, вам кирдик. Кричіть, плюйтеся, бийтеся головою об стіну-вам нічого не допоможе. Відірвіться від корита і починайте працювати як всі нормальні люди.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДо Ради можуть пройти партії "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська солідарність" та "Батьківщина", - опитування
 
 
 
 
 
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