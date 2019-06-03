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Все про:ПАРЄ (434) Росія (17331)

 Сьогодні в ПАРЄ можуть забезпечити можливе повернення Росії до складу асамблеї

У понеділок, 3 червня, в Парижі на засіданні регламентного комітету ПАРЄ розглянуть питання, яке може ускладнити накладення санкцій на делегацію Російської Федерації та забезпечити її можливе повернення в ПАРЄ без виконання міжнародних зобов'язань.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, йдеться про доповідь "Про зміцнення процессу ухвалення рішень Парламентської асамблеї щодо повноважень і голосування".

Зазначений документ, доповідачкою за яким є сенатор від Бельгії Петра Де Саттер, вже включений до проекту порядку денного засідання ПАРЄ 24-28 червня.

Проект доповіді, якщо вона буде затверджена регламентним комітетом, а далі усією Асамблеєю 24 червня, може створити умови, що російська делегація заявиться на літню сесію ПАРЄ, хоча це суперечить регламенту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повернення делегації Росії в ПАРЄ стане капітуляцією Ради Європи, - правозахисники

Як повідомлялося, 17 травня Комітет міністрів Ради Європи на рівні глав МЗС на річній сесії у Гельсінкі підтримав позицію, що усі країни-члени повинні мати право брати участь у статутних органах організації, включаючи Парламентську асамблею, а також мають голосувати на виборах нового генерального секретаря Організації у червні.

Водночас рішення Комітету міністрів ще має затвердити у червні ПАРЄ.

Росія у червні 2017 року вдалася до фінансового шантажу РЄ, пояснюючи це накладанням на її делегацію санкцій у ПАРЄ. Водночас санкції щодо РФ в Асамблеї вже не є чинними від січня 2015 року. Натомість Росія спекулює цим питанням та не заявляє своїх делегатів на сесії Асамблеї.

Нині у Раді Європи діє потужне лобі на чолі із Німеччиною і Францією, яке намагається повернути РФ до ПАРЄ, незважаючи на несплату Москвою внесків до бюджету Ради Європи, порушення норм міжнародного права, продовження агресії проти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не допустити повернення Росії в ПАРЄ": українські делегати збирають підписи під відкритим листом

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130215
 
 
 Топ коментарі
 
як можна допускати взагалі з правом голосу (Карл!) в міжнародні органiзацii цих дикунів з Козлостану??
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С приходом малороса к власти это только начало. Сначала президент Индонезии засомневался в том, что козломордые сбили Боинг. Теперь это. Далее будет....
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Господи... Это давно мертвая организация, как и ООН.
Но с ООН хоть есть трибунал
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а зеленский тем временем по коцертам монатика шатстает и с шаурмой фоткается
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як можна допускати взагалі з правом голосу (Карл!) в міжнародні органiзацii цих дикунів з Козлостану??
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С приходом малороса к власти это только начало. Сначала президент Индонезии засомневался в том, что козломордые сбили Боинг. Теперь это. Далее будет....
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Це точно представники України в нормандському форматі?)
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Все в мире решают деньги. Бабло побеждает зло.
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Господи... Это давно мертвая организация, как и ООН.
Но с ООН хоть есть трибунал
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Для паРаши это не важно, для ху йла важен пиар. Да и пиар только для внутреннего пользования, чисто для рейтинга.
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А ведь именно под флагами ЕС гибли ребята на Майдане и вот за пять лет барыга помножил на ноль все цели и идеалы Майдана а ЕС этим радостно воспользуется ...
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А что Зегидрант говорит на этот счет? Или еще от концерта Монатика не отошел?
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Не знаю как будет с Россией в ПАСЕ, но вернуть старый сайт GISMETEO.UA нужно !!
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усилия вовки бройлеоа и ирки герки пойду сконцентрируются в одном месте у одного жывотного, жаль тока, шо таких клоунов европа теперь будет видеть не так часто
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При Порохе такой херни не было, зе что то скажет поэтому поводу?
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