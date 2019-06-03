 Сьогодні в ПАРЄ можуть забезпечити можливе повернення Росії до складу асамблеї

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, йдеться про доповідь "Про зміцнення процессу ухвалення рішень Парламентської асамблеї щодо повноважень і голосування".

Зазначений документ, доповідачкою за яким є сенатор від Бельгії Петра Де Саттер, вже включений до проекту порядку денного засідання ПАРЄ 24-28 червня.

Проект доповіді, якщо вона буде затверджена регламентним комітетом, а далі усією Асамблеєю 24 червня, може створити умови, що російська делегація заявиться на літню сесію ПАРЄ, хоча це суперечить регламенту.

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Як повідомлялося, 17 травня Комітет міністрів Ради Європи на рівні глав МЗС на річній сесії у Гельсінкі підтримав позицію, що усі країни-члени повинні мати право брати участь у статутних органах організації, включаючи Парламентську асамблею, а також мають голосувати на виборах нового генерального секретаря Організації у червні.

Водночас рішення Комітету міністрів ще має затвердити у червні ПАРЄ.

Росія у червні 2017 року вдалася до фінансового шантажу РЄ, пояснюючи це накладанням на її делегацію санкцій у ПАРЄ. Водночас санкції щодо РФ в Асамблеї вже не є чинними від січня 2015 року. Натомість Росія спекулює цим питанням та не заявляє своїх делегатів на сесії Асамблеї.

Нині у Раді Європи діє потужне лобі на чолі із Німеччиною і Францією, яке намагається повернути РФ до ПАРЄ, незважаючи на несплату Москвою внесків до бюджету Ради Європи, порушення норм міжнародного права, продовження агресії проти України.

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