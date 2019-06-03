EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  971  86
Матеріали за темою:
Все про:Вакарчук (87) Голос партія (12)

 Вакарчук: Я не маю жодних стосунків ні з українськими, ні з американськими олігархами. Нас фінансує середній бізнес

Лідер партії "Голос", музикант Святослав Вакарчук заявив, що його партію фінансують не українські чи американські олігархи, а середній бізнес.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Я багато разів говорив, що в мене нема жодних, ніяких близьких стосунків з жодним олігархом українським чи там американським чи, не знаю… Ми працюємо чесно, прозоро. Ми не беремо гроші в олігархів і не збираємось цього робити", - заявив Вакарчук.

Він розповів, що на передвиборчу кампанію його партії потрібно приблизно 70-80 млн грн.

"Якусь невелику частину вже вніс я сам. Це, буквально, скільки зміг. Там законом встановлена межа. Проблема з тим, що законодавство у нас так хитро по-єзуїтськи влаштоване, що якщо багаті люди хочуть чесно тебе підтримати, вони не можуть. Тому що там є обмеження, верхній внесок. І через це деякі партії старої політики знаходять підставних осіб, записують внески на бабусь і пенсіонерів, на їхні паспортні дані", - зазначив лідер партії "Голос".

На запитання про те, чи йдетеся про схему, яку використовувала Юлія Тимошенко, він заявив, що "не обговорює конкретних імен", а говорить про те, що бачив і читав у газетах.

"У нас такого точно не буде. Я можу сказати, що гроші, які нам пропонують, які ми вже сьогодні маємо, - це в основному середній бізнес. Є декілька крупних бізнесменів, які точно не входять в топ-10 і не є ніякими олігархами, - але які теж зголошуються нам допомагати. Так, мабуть, від дострокових виборів існує той позитивний момент, що вони дешевші", - розповів Вакарчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нам потрібно створити ще одну революцію. Цього разу - не на Майдані", - Вакарчук

На запитання про те, чи будуть його головним медіаресурсом канали Віктора Пінчука, він відповів, що "це абсолютно не відповідає дійсності".

"Наприклад, минулого тижня, як ви бачили, я був на "Свободі слова". За день до того я був на програмі "Підсумки тижня" з Аллою Мазур на "1+1". Я не думаю, що хтось може змалювати такий дивний союз олігархічний. Наша позиція щодо тих, хто сьогодні володіє телеканалами, дуже проста. Вони справді володіють телеканалами, і без телевізора сьогодні зробити, скажімо так, швидкий політичний endorsement, - неможливо. То ж ми звертаємось однаково прозоро до всіх власників телеканалів, які є в Україні. Ми готові за справедливими, однаковими для всіх, розцінками купувати там телерекламу. І вимагаємо справедливого рівнозначного доступу до політичних програм, які є в рівних обсягах для всіх", - зазначив політик.

Повний текст інтерв'ю читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партія Вакарчука "Голос" хоче йти на вибори разом із "Силою людей"

Нагадаємо, 16 травня рок-музикант Святослав Вакарчук заявив, що йде в політику разом з новою політсилою - партією "Голос".

21 травня партія була зареєстрована Міністерством юстиції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130214
 
   
 Топ коментарі
 
Какой средний бизнес,где ты его нашел,свободные бабки есть только у крупного бизнеса,который за взятки уклоняется от уплаты налогов,мелкий и средний работает под таким прессом,что от него ты ни копейки получить не сможешь.
 показати весь коментар
 
2008 год.
Вакарчук ушел из Верховной Рады, чтобы не потерять себя.

Видимо, терять уже нечего.
 показати весь коментар
 
Пороховата дружно начала топить за Вакарчука. Ну совсєм кантора не палиться))
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Вакарчук нормальный мужик, не олигарх, не под олигархатом, не брехло, не бизнесмен, патриот и ему можно верить .Его политика будет на пользу Украине.Сейчас в Раду лезут такие ублюдки,что Вакарчук просто ангел. Те кто переживает за Украину,за ее целостность,за народ, за нашу экономику и развитие, те у кого есть мозг с извилинами должен голосовать за Вакарчука. Жаль кнечно что таких украинцев не много и находятся уроды, кто голосует за воров бандитов и предателей, обрекая страну на раздор и продолжение войны..
 показати весь коментар
 
 
Знаем, надо просто перестать стрелять... Украина воюет с россией, а тут может быть только один победитель... Кернес предложил каяться а ты?
 показати весь коментар
 
При чем тут Кернес? Ты бредишь? Я пишу о Вакарчуке. Иди проверься к психиатру.)
 показати весь коментар
 
Ну увиливай ты написала о раздоре и что Украина продолжает войну, а я тебя спросил ты хочешь победить в войне или каяться???
 показати весь коментар
 
Что ты пристал как пьяный до радио? И дураку, который читает мои комментарии понятно, что война закончится тогда, когда все украинские земли вернутся на место. Нехрен делать?
 показати весь коментар
 
Поют гимн Украины, а где медведчук, бойко, Шуфрич, Рабинович поют гимн есть фотка?
 показати весь коментар
 
 
Скунс, а какое отношение к новости твой высер имеет? Все, весна прошла, поздно сажать, не успел гидрант
 показати весь коментар
 
 
потерпи немного соесос)
как он может сажать если прокурор и начальник сбу всё еще свинарчуковские?
 показати весь коментар
 
 
Та сколько можно терпеть? Я уже и без работы, ботоферму закрыли и опять терпеть? 😂
 показати весь коментар
 
почему свинарчуки еще на свободе - зеленский сади их - хватит жрать на телефон шаурму - пора воров садить в тюрьму)))))))))))
 показати весь коментар
 
 
в 12.00 брифинг Баканова
может какого нибудь свинарчука и засветят))
.. за поребриком говорят Сеня на лыжи стал)
 показати весь коментар
 
Насрать на то что говорят запоребриком....
 показати весь коментар
 
Че там новый номер Квартала представит?
 показати весь коментар
 
 
посмотрим)
в 13.00 брифинг зеленский-кучма
от там точно веселуха будет
 показати весь коментар
 
Потому что свинарчук для лохов, теперь фишка для лохов с мониторами...
 показати весь коментар
 
те которые пепа в аренду взял у слепого траста?))
аренду из своего кармана платил или из бюджета?
 показати весь коментар
 
 
Мне все равно что вам там втирают... У вас все регыАналы вернулись и по всем СМИ унижают Украину это по факту...
 показати весь коментар
 
 
меня теж це друтуе, чому барига за 5 рокiв не закрив медведчука?
или хотя бы не выкинул его в рашку, которую тот так любит?
 показати весь коментар
 
так же чувствую - а ведь гордился своей страной 5 лет
 показати весь коментар
 
Только Фридман, только рассия. А так все верно сказал ни с нашими, ни с американскими наверно нет отношений
 показати весь коментар
 
Вакарчук: Чтобы не терять время на регистрацию нашей партии, мы КУПИЛИ одну из партий и просто переименовали её. Вакарчук: Я не маю жодних стосунків ні з українськими, ні з американськими олігархами. Нас фінансує середній бізнес - Цензор.НЕТ 462
Это не политика, это не бизнес. - это проституция и голос напоминает звук ржавого ведра.
Вакарчук, я никогда не думал, что ты такой гнилой.
 показати весь коментар
 
 
Это не совсем правда, Штаты ему выписали гранты на обучение, другой впорос что Штаты недооценивают быдло-население, которое в жизни не проголосует за настоящую борьбу с коррупцией и политика без дорогущей рекламной компании.
 показати весь коментар
 
 
вот будущее нашей страны - а не партии олигархов - типа Слуги народа и Реальные дела,я уже молчу за Бойко - Голос это лучшее предложения среди всех предложений на эти выборы
 показати весь коментар
 
ну если средний бизнес и чисто и прозрачно тогда покажите список этих компаний, интересно посмотреть. Учитывая то что по европейским меркам у нас всего есть несколько сотен среднего бизнеса.
 показати весь коментар
 
 
йуляха сказала,что нельзя подствалять этих честных и бескорыстных людей...бо их налоговая сразу сьест Вакарчук: Я не маю жодних стосунків ні з українськими, ні з американськими олігархами. Нас фінансує середній бізнес - Цензор.НЕТ 612
 показати весь коментар
 
 
ну такое может быть, сам работал в компании которая была разбита на кучу фопов ))
 показати весь коментар
 
 
Не... не взлетит, с политикой "не тудымсь, не сюдымсь, но мы мечтаем про розовых поней" не взлетит
Ну от силы, выедет чисто за счет своего имени.
 показати весь коментар
 
 
нда...гепа таки тонко чувствовал такие моменты...
этому скучному лицу денег никто не даст
 показати весь коментар
 
 
2008 год.
Вакарчук ушел из Верховной Рады, чтобы не потерять себя.

Видимо, терять уже нечего.
 показати весь коментар
 
 
первый тайм мы уже отыграли но одно лишь сумели понять - чтоб тебя на Земле не теряли постарайся себя не терять, как молоды мы были как молоды мы были...
 показати весь коментар
 
Какой средний бизнес,где ты его нашел,свободные бабки есть только у крупного бизнеса,который за взятки уклоняется от уплаты налогов,мелкий и средний работает под таким прессом,что от него ты ни копейки получить не сможешь.
 показати весь коментар
 
 
если платить все побелому = это да вылетишь в трубу
 показати весь коментар
 
 
Ларьки Рошена что ли финансируют Сявка? Вакарчук: Я не маю жодних стосунків ні з українськими, ні з американськими олігархами. Нас фінансує середній бізнес - Цензор.НЕТ 1755
 показати весь коментар
 
 
Пороховата дружно начала топить за Вакарчука. Ну совсєм кантора не палиться))
 показати весь коментар
 
 
Ага, так мы и поверили, ещё скажи что в лотерею выиграл, везунчик, как Ляшко.
 показати весь коментар
 
 
Косит под нового политика, а ведь 20 (!) лет назад ездил с Ани Лорак в предвыборном туре Кучмы "Голосуй по уму - голосуй за Кучму". Толька она запроданка, а он патриот Вакарчук: Я не маю жодних стосунків ні з українськими, ні з американськими олігархами. Нас фінансує середній бізнес - Цензор.НЕТ 2428
 показати весь коментар
 
 
Судя то визгам и подвываниям ЗЕ фанов...
ХОРОШЫЕ ТУФЛИ!)) НУЖНО БРАТЬ...
В итоге СН не получит большинство в ВРУ...
Соответственно Игрь Валерич не сможет по полной развернутся со своим дефолтом...
 показати весь коментар
 
 
+ когда Слава говорит...
ЗА НЕГО НЕ СТЫДНО!!!)))
а когда рот открывает ЛЮБИТЕЛЬ ШАУРМЫ...от туда льется треш и бред не совстимый с реальностью!)))
 показати весь коментар
 
 
Почему КЛОВАНУ можно в политику...а певцу нет?
Эту кашу Вакарчуком уже не испортиш...
 показати весь коментар
 
 
Ты сам с собой разговариваешь, порохоботик....
 показати весь коментар
 
Так бери, порохобот! Петя сам создал своего клона Славка, которой и заберет же у него электорат с 24% мозга, а потом не пройдет
 показати весь коментар
 
 
Бляхамуха так же про хорошие сапоги говорила, оказалось сапоги были дырявые и поношенные, та и носить их мог только один петя
 показати весь коментар
 
Да,такой себе средний бизнесмен по хфамилии Пинчук ... Славик,иди песни пой ....
 показати весь коментар
 
 
У Святослава слишком тонкая душевная организация, он в политике пропадёт. Такой как разумков съест его и не подавится. Лучше бы он продолжал заниматься творчеством и радовать своих поклонников.
 показати весь коментар
 
Когда в стране будет дефолт...творчеством не заробиш!)))
Нужет контоль ЗЕ команды...нормальный и жесткий
 показати весь коментар
 
Согласна, если контроль будет действительно жесткий. Но, Святослав пока выглядит очень мляво.
 показати весь коментар
 
покажіть мені тих, хто кров'ю і потом заробля собі на життя і вкладає гроші в нічого не обічаючі сумнівні проектти? заробляй синку своїм нікчемним речетативом. біди для українців буде менше. уже один є. давай почекаємо. бо два то дуже забагато.
 показати весь коментар
 
Хоть 1 человек понимает, какая предвыборная программа у Славка? Ну там , какие законы принять, какие отменить, какие налоги уменьшить-увеличить? Славко точно так же говорит общими мутными фразами без конкретики, как и большинство других политиков.
 показати весь коментар
 
 
))))))))
Какая предвыборная програма была у ЛЮБИТЕЛЯ ШАУРМЫ?)))
и от чего в ней ЗЕ еще не отказался?))) Кроме извинений перед Пу на коленях...)))
 показати весь коментар
 
А можно здесь обсудить Вакарчука? Новость то про него. Или предлагаешь голосовать за Славка, назло любителям Зеленского?
 показати весь коментар
 
Ты хочешь сказать что все 73 % голосовали за ЗЕ?))))))))))
НАИВНЫЙ!!!!
Из них процентов 70-80 голосовали ПРОПИВ ПЕПО!!!!))))
и не факт что они будут голосовать за СН!!!))) ОЙ НЕ ФАКТ...
то то у ЗЕ команды и ПОДГОРАЕТ!
 показати весь коментар
 
Возможно. А может и нет. И какие выводы?
 показати весь коментар
 
По той причине, что он хорошо поет песню - его надо выбрать депутатом? (по вашему мнению. А вот мне такие хриплые песни не нравятся..).
 показати весь коментар
 
ОК. Еще +1 порохоботка, которая будет голосовать за марионетку Пети (которая к тому же скорее не пройдет, в итоге -1 голос для Пети)))
 показати весь коментар
 
 
у тебя еще права голоса нет чего ты переживаешь?)))
 показати весь коментар
 
цікаво де Славко в Україні побачив середній бізнес???
 показати весь коментар
 
 
средий бизнес-основа успешного государства.
Надо создавать условия.
 показати весь коментар
 
Я твою логику знаю, для тебя киоски на газоне это средний бизнес.
 показати весь коментар
 
а ты значит в команде мэров с отбитыми мозгами?
 показати весь коментар
 
да пиши сразу, что я за Путина, я кацап и в бан меня за это!
 показати весь коментар
 
В Украине модет быть так - или ты за НАЦИОНАЛЬНУЮ УКРАИНУ или за ****. Среднего не бывает, бо Украина не страна эмигрантов
 показати весь коментар
 
всі ,хто рветься до корита українського народу "создавали и создают условия его обнищания"
 показати весь коментар
 
 
Кому то надо быть во власти. Просто законы надо усовершенствовать. У нас, в Словакии, тоже был коррупционный скандал и весь кабмин ушел сразу в отставку. В Австрии таже тема недавно с руцкими деньгами - Курц в отставке.
Украине надо довести законы до ума . А пока могли бы заключить договор с ФБР
 показати весь коментар
 
А Пінчук з Фрідманом грошенят непідкидують?!
 показати весь коментар
 
 
Универсальная фраза, когда нечего сказать.
 показати весь коментар
 
А ты значит полу съешь зарплату за разговоры в рабочее время ? 😀😀😀
 показати весь коментар
 
Пинчук и Порошенко - олигархи. Вакарчук против олигархов. Кто то слышал, что бы Вакарчук критиковал Пинчука и Порошенко?
 показати весь коментар
 
 
юлю и зелю тоже финансируют зубожили поломойки по 150 тыщ дают раз в неделю)))) вот когда каждого кто пожертвовал проверит фин. инспекция то можно говорить о какой то честности
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВакарчук: Я не маю жодних стосунків ні з українськими, ні з американськими олігархами. Нас фінансує середній бізнес
 
 
 
 
 
 вгору