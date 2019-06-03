 Вакарчук: Я не маю жодних стосунків ні з українськими, ні з американськими олігархами. Нас фінансує середній бізнес

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Я багато разів говорив, що в мене нема жодних, ніяких близьких стосунків з жодним олігархом українським чи там американським чи, не знаю… Ми працюємо чесно, прозоро. Ми не беремо гроші в олігархів і не збираємось цього робити", - заявив Вакарчук.
Він розповів, що на передвиборчу кампанію його партії потрібно приблизно 70-80 млн грн.
"Якусь невелику частину вже вніс я сам. Це, буквально, скільки зміг. Там законом встановлена межа. Проблема з тим, що законодавство у нас так хитро по-єзуїтськи влаштоване, що якщо багаті люди хочуть чесно тебе підтримати, вони не можуть. Тому що там є обмеження, верхній внесок. І через це деякі партії старої політики знаходять підставних осіб, записують внески на бабусь і пенсіонерів, на їхні паспортні дані", - зазначив лідер партії "Голос".
На запитання про те, чи йдетеся про схему, яку використовувала Юлія Тимошенко, він заявив, що "не обговорює конкретних імен", а говорить про те, що бачив і читав у газетах.
"У нас такого точно не буде. Я можу сказати, що гроші, які нам пропонують, які ми вже сьогодні маємо, - це в основному середній бізнес. Є декілька крупних бізнесменів, які точно не входять в топ-10 і не є ніякими олігархами, - але які теж зголошуються нам допомагати. Так, мабуть, від дострокових виборів існує той позитивний момент, що вони дешевші", - розповів Вакарчук.
На запитання про те, чи будуть його головним медіаресурсом канали Віктора Пінчука, він відповів, що "це абсолютно не відповідає дійсності".
"Наприклад, минулого тижня, як ви бачили, я був на "Свободі слова". За день до того я був на програмі "Підсумки тижня" з Аллою Мазур на "1+1". Я не думаю, що хтось може змалювати такий дивний союз олігархічний. Наша позиція щодо тих, хто сьогодні володіє телеканалами, дуже проста. Вони справді володіють телеканалами, і без телевізора сьогодні зробити, скажімо так, швидкий політичний endorsement, - неможливо. То ж ми звертаємось однаково прозоро до всіх власників телеканалів, які є в Україні. Ми готові за справедливими, однаковими для всіх, розцінками купувати там телерекламу. І вимагаємо справедливого рівнозначного доступу до політичних програм, які є в рівних обсягах для всіх", - зазначив політик.
Повний текст інтерв'ю читайте тут.
Нагадаємо, 16 травня рок-музикант Святослав Вакарчук заявив, що йде в політику разом з новою політсилою - партією "Голос".
21 травня партія була зареєстрована Міністерством юстиції.
как он может сажать если прокурор и начальник сбу всё еще свинарчуковские?
может какого нибудь свинарчука и засветят))
.. за поребриком говорят Сеня на лыжи стал)
в 13.00 брифинг зеленский-кучма
от там точно веселуха будет
аренду из своего кармана платил или из бюджета?
или хотя бы не выкинул его в рашку, которую тот так любит?
Это не политика, это не бизнес. - это проституция и голос напоминает звук ржавого ведра.
Вакарчук, я никогда не думал, что ты такой гнилой.
Ну от силы, выедет чисто за счет своего имени.
этому скучному лицу денег никто не даст
Вакарчук ушел из Верховной Рады, чтобы не потерять себя.
Видимо, терять уже нечего.
ХОРОШЫЕ ТУФЛИ!)) НУЖНО БРАТЬ...
В итоге СН не получит большинство в ВРУ...
Соответственно Игрь Валерич не сможет по полной развернутся со своим дефолтом...
ЗА НЕГО НЕ СТЫДНО!!!)))
а когда рот открывает ЛЮБИТЕЛЬ ШАУРМЫ...от туда льется треш и бред не совстимый с реальностью!)))
Эту кашу Вакарчуком уже не испортиш...
Нужет контоль ЗЕ команды...нормальный и жесткий
Какая предвыборная програма была у ЛЮБИТЕЛЯ ШАУРМЫ?)))
и от чего в ней ЗЕ еще не отказался?))) Кроме извинений перед Пу на коленях...)))
НАИВНЫЙ!!!!
Из них процентов 70-80 голосовали ПРОПИВ ПЕПО!!!!))))
и не факт что они будут голосовать за СН!!!))) ОЙ НЕ ФАКТ...
то то у ЗЕ команды и ПОДГОРАЕТ!
https://youtu.be/hLPe_jGmxq0
Надо создавать условия.
Украине надо довести законы до ума . А пока могли бы заключить договор с ФБР