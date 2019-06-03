 Зеленський звільнив Кононенка з посади заступника голови СБУ

Про це йдеться в указі президента №349/2019, передає Цензор.НЕТ.

"Звільнити Кононенка Віктора Іонасовича з посади заступника голови Служби безпеки України", - йдеться в документі.

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Нагадаємо, Кононенко з 1999 року працював в Управлінні СБУ України в Черкаській області, в 2010-2014 роках був заступником начальника Управління СБУ в Черкаській області.

З березня 2014 був першим заступником начальника Управління СБУ в Черкаській області. 14 лютого 2017 очолив Департамент захисту національної державності (Департамент "Т") СБУ. 10 липня 2017 був призначений заступником голови СБУ указом президента України Петра Порошенка.