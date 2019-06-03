 Зеленський звільнив Кононенка з посади заступника голови СБУ

Про це йдеться в указі президента №349/2019, передає Цензор.НЕТ.
"Звільнити Кононенка Віктора Іонасовича з посади заступника голови Служби безпеки України", - йдеться в документі.
Нагадаємо, Кононенко з 1999 року працював в Управлінні СБУ України в Черкаській області, в 2010-2014 роках був заступником начальника Управління СБУ в Черкаській області.
З березня 2014 був першим заступником начальника Управління СБУ в Черкаській області. 14 лютого 2017 очолив Департамент захисту національної державності (Департамент "Т") СБУ. 10 липня 2017 був призначений заступником голови СБУ указом президента України Петра Порошенка.
скорее всего это будет ставленик РФ потому что коломойский уже место продал
Люди хотели перемен, а не приход криворожской мафии на смену виницким
если например в аэропорту Ростова задержат пьяного орущего Луценка и наденут наручники - это подпадает под предмет спора?
Или Марину Порошенку какой-нить суд Шостки признает виновной в расхищении ее собсного Фонда - это подпадает?
Или сыну петруся набьют лицо за дефиле в футболке с путенгом?
Ближний круг -
1. Все его деловые партнеры по Рошену, ICU, Укрпроминвест-Агро и т.п.
2. Гонтарева, Пасенюк, Вовк, Демчишин
3. Все партийное руководство "Европейской солидарности"
4. Жена, дети
И речь идет не о "набить морду" , а о "посадить"
На таких условиях принимаете спор?
а
"Человек которого можно купить - ничего не стоит!"...
(с) Терри Прачетт. даже с методичкой
13)Поросвин=ПЕС(ПороЕвроСвин)
20)Клоун Зеля=Клоун Трамп.
Підпис у Байдена