 "Нам потрібно створити ще одну революцію. Цього разу - не на Майдані", - Вакарчук

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Ми хочемо нових людей у політиці. Тому коли закінчаться вибори, ми повернемося до більш ґрунтовної розбудови нашої мережі. Тому що на виграші парламентських виборів не закінчується наша ідея", - розповів Вакарчук.
"Одразу, як тільки відбудуться парламентські вибори, у нас, крім того, щоб починати впливати на роботу безпосередньо в парламенті, буде велика дорога. Зокрема, я своєю метою бачу розбудову структури, партії; можливо, навіть, я б сказав, руху – більше, ніж партії – руху "Голос", руху за справжні зміни в політиці, зміни поведінкові. Нам потрібно створити ще одну революцію. Цього разу - не на Майдані", - заявив лідер "Голосу".
Він зазначив, що має на увазі революцію "в головах".
"Я вважаю, що наша партія може стати провідником такої революції. Тому що нам чесно потрібно змінювати себе, а не тільки виганяти старих людей і заводити нових. Тому що і нові люди, і ми з вами, - навіть, якщо ми стоїмо на позитивних нових людських принципах – усе-таки заражені вірусом цього минулого пострадянського. І нам потрібно і в собі робити ці зміни. І завдання руху "Голос" буде саме в цьому", - розповів Святослав Вакарчук.
Повний текст інтерв'ю читайте тут.
Нагадаємо, 16 травня рок-музикант Святослав Вакарчук заявив, що йде в політику разом з новою політсилою - партією "Голос".
21 травня партія була зареєстрована Міністерством юстиції.
в Україні залежні суди і правові кодекси,
тобто любу справу можна повернути як завгодно..
в таких умовах не буде а ні бізнесу, а ні зарплат..
Україна не буде жити нормально, тому
завжди буде грунт для революцій
Голос!
який його вже не чекає
а з малий справ починати не хоче..
щоб чутно було.
а вовочка по ходу привніс те, на чому спеціалізуються гінекологи або проктологи.. скоро побачимо.
считаю, что Вакарчук ублюдок
Бариги вирішили точно скопіювати феномен Зеленського, взяли відносно молодого персонажа, який дуже популярний у молоді, накачали його грошима та політтехнологами, дали доступ до ЗМІ та забезпечили інет-підтримку.
І Вакарчук точно копіює Зеленського, такі ж самі відеозвернення, позицінування себе як тотального змінювача та багато-багато нових облич в управлінні країною.
Бариги впевнені, що якщо точно скопіювати Зеленського, то й результат буде той самий.
Бариги тупо не розуміють, що важливо те, як ти справлявся зі своєю роботою, а не як ти проводиш виборчу кампанію
Скинули эту власть и без Майдана.
Революционеры хреновы...
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