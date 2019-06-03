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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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Все про:Вакарчук (87) Голос партія (12)

 "Нам потрібно створити ще одну революцію. Цього разу - не на Майдані", - Вакарчук

Лідер партії "Голос", музикант Святослав Вакарчук заявив, що своєю метою бачить зараз розвиток більше, ніж партії - руху "справжніх змін у політиці".

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Ми хочемо нових людей у політиці. Тому коли закінчаться вибори, ми повернемося до більш ґрунтовної розбудови нашої мережі. Тому що на виграші парламентських виборів не закінчується наша ідея", - розповів Вакарчук.

"Одразу, як тільки відбудуться парламентські вибори, у нас, крім того, щоб починати впливати на роботу безпосередньо в парламенті, буде велика дорога. Зокрема, я своєю метою бачу розбудову структури, партії; можливо, навіть, я б сказав, руху – більше, ніж партії – руху "Голос", руху за справжні зміни в політиці, зміни поведінкові. Нам потрібно створити ще одну революцію. Цього разу - не на Майдані", - заявив лідер "Голосу".

Він зазначив, що має на увазі революцію "в головах".

"Я вважаю, що наша партія може стати провідником такої революції. Тому що нам чесно потрібно змінювати себе, а не тільки виганяти старих людей і заводити нових. Тому що і нові люди, і ми з вами, - навіть, якщо ми стоїмо на позитивних нових людських принципах – усе-таки заражені вірусом цього минулого пострадянського. І нам потрібно і в собі робити ці зміни. І завдання руху "Голос" буде саме в цьому", - розповів Святослав Вакарчук.

Повний текст інтерв'ю читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партія Вакарчука "Голос" хоче йти на вибори разом із "Силою людей"

Нагадаємо, 16 травня рок-музикант Святослав Вакарчук заявив, що йде в політику разом з новою політсилою - партією "Голос".

21 травня партія була зареєстрована Міністерством юстиції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130208
 
   
 Топ коментарі
 
И какая ж у тебя , Славик, "революция" то будет, если ты под крылышком Пэтра Ляксееча в политику лезешь?
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Хряк уже нас так обогатил, что 73% дали ему подсрачник.
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побачимо, на скільки вас Беня збагатить..
прям ночами не спить, все думає як заробити мульйон для кузьми пруткова.
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Хватит этих революций!!! РЕЗУЛЬТАТ ИЗВЕСТЕН ЗАРАНЕЕ.Англия живет без революций и хорошо живет.А этим авантюристам надо все разрушить до основания а потом 4 поколения хер сосут.А тут еще лязгающее клыками кацапье рядом-проглотят и не подавятся.
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у Британії у є незалежні суди і прецедентне право..

в Україні залежні суди і правові кодекси,
тобто любу справу можна повернути як завгодно..

в таких умовах не буде а ні бізнесу, а ні зарплат..
Україна не буде жити нормально, тому
завжди буде грунт для революцій
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в Англии если с бюджета сотку фунтов потянешь, то срок лет 45 тебе обеспечен.
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Слава, у 1918 люди були не дурнішими за нас, але на ту "гопотську навалу" не знайшли протидії. Проти дурості діє лише більша дуристь. Не можна виграти бій коли один озброєний шпагою, а інший ТВ монітором. Шпажист не фіхтуватиме бо вихований, а опонент розіб'є ТВмонітор об опонента і досягне свого
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Пропоную Вам прочитати "Спомини" Павла Скоропадського.
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це так зебенята на Славіка гавкотять ?
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Славко намагається застрибнути у потяг,
який його вже не чекає

а з малий справ починати не хоче..
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вакарчук свивае и поэтому назвал партию голос, слава богу, что слава не врач гинеколог
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голос країни
щоб чутно було.
а вовочка по ходу привніс те, на чому спеціалізуються гінекологи або проктологи.. скоро побачимо.
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деякі речі, на яких спеціалізуються гінекологи, мені наприклад дуже подобоються
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Аааа, тепер я зрозуміла, за що ічому ви голосували
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а спивае слава вакарчук под дерижированием свыни
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В Украине не было и не будет партии лучше "Батькивщины" и никого умнее и лучше ее лидера Ю.В.Тимошенко!
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я тоже так думал, но ЮВТ еще при подсчете голосов что-то выдала в поддержку уходящих
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после высеров вакарчука в отношении Александра Музычко
считаю, что Вакарчук ублюдок
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интересно уточнить, - я ранее про это не слышал. Но ели это так...........
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Нам нужно создать еще одну революцию. /До выборов больше всего лайков собирали комменты под забугорными флажками :Эту шоблу расстрелять / пару сот виселец на Крещатики под бурное ликование народа /. А во вторник уже снимут со столбов? / на столпе его и повесить, как заслуженного рифарматара /Барыг необходимо мочить/ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОВЕШЕН /Надо не начинать а стрелять/ Вешать надо их всех без разбора/ розвішати соєвих рехворматорів по стовбах /Валите себе в никуда пока народ еще не размотал веревки и их не намылил/вырежем ворьё проклятое мальдивско-сейшельское. Скальпы мальдивсо-сейшельские буду собирать /Липецкий барыга должен быть казнен за измену. /Только огонь судов Линча может избавить Украину от скверны кривдосудия , олигархата , беспредела мажоров . Выхода больше нет . Они там на верху другого языка , кроме языка насилия не понимают.
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Соя копірує своіі висери, трошки підправляє і подає як "гінацид" любітєлєй ПОПи))
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Соя копірує своіі висери, трошки підправляє і подає як "гінацид" любітєлєй ПОПи))/Репа оправдывается.Что хорошо./Иван Петрович Сидоров пацан чоткий, конкретный, реальный. За базар отвечает.
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Вакарчук - це проєкт

Бариги вирішили точно скопіювати феномен Зеленського, взяли відносно молодого персонажа, який дуже популярний у молоді, накачали його грошима та політтехнологами, дали доступ до ЗМІ та забезпечили інет-підтримку.
І Вакарчук точно копіює Зеленського, такі ж самі відеозвернення, позицінування себе як тотального змінювача та багато-багато нових облич в управлінні країною.

Бариги впевнені, що якщо точно скопіювати Зеленського, то й результат буде той самий.
Бариги тупо не розуміють, що важливо те, як ти справлявся зі своєю роботою, а не як ти проводиш виборчу кампанію
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Пороховаті не потрібен президент. Іій потрібен царь. Щоб повєлєвал))
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Он, видимо, что-то пропустил...
Скинули эту власть и без Майдана.
Революционеры хреновы...
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Вот наглядный пример как Вакарчука ЖАБА ДАВИТ а мог рядом с Зелей стоять!!!
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У ВаЗЕлмновых очко сжалось поди, Вакарчук голоса перетягивать будет у "слуг народных"
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Вакарчук собирает стадионы - соберет и самую большую фракцию в Раде - хватит выбирать партии олигархов - нет руснявой партии - Слуга народа, Реальные дела и бывшим рыгам Бойко -
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Самое смешное, что если бы Вакарчук пошел на последние выборы, а Зеленский бы вдруг не пошел, то счас на месте Зеленского легко мог быть именно Вакарчук))
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Приоритет "голоса" - бпп. Вот и весь реформатор.
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Славик, революции не создаются, они вызревают, или назревают. Создать можно бунт, переворот, заговор, не более.
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Сейчас стада ************* подстилок будут обхаивать всех, кроме зенарика, вплоть до дня парламентских выборов. Фсбешный вентилятор набирает обороты, местная ватная наволочь старается в поте лица по всем соцсетям.
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По крайній мірі в тому що Вакарчук патріот і не зрадить інтереси України я впевнений
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попй песню не твоя война вакрчука для ВСУ "Нам потрібно створити ще одну революцію. Цього разу - не на Майдані", - Вакарчук - Цензор.НЕТ 5499
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хто топить за свинопороха- той беззаперечно у програші.. вибори вже ж показали, а він на ті ж граблі(((
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делайте революции у себя дома курвы! "Нам потрібно створити ще одну революцію. Цього разу - не на Майдані", - Вакарчук - Цензор.НЕТ 4261
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мягок ты,Слава,с этими ...нужно только сильно,жестко,с нажимом..
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Яка революція? Вакарчук - проект олігарха Пінчука. Вакарчук підтримує та збирається продовжувати злочинні ліберальні реформи Порошенка - Гройсмана.
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И это правильно.Перестройка ,гласность...Всем измениться.Был музыкантом,стал футболистом.Был стриптизёром,стал космонавтом .Одни "таланты"....колы э гроши.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Нам потрібно створити ще одну революцію. Цього разу - не на Майдані", - Вакарчук
 
 
 
 
 
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