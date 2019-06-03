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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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Все про:війна (1511) Кернес (257) перемовини (1320) референдум (295) Росія (17331) Донбас (12022) Труханов (164) Довіряй справам (1)

 Кернес виступив за прямі переговори з РФ: "Ми мусимо передовсім покаятися, що ми звинувачуємо один одного"

Міський голова Харкова, співголова партії "Довіряй справам" Геннадій Кернес виступає за прямі переговори з країною-агресором – Російською Федерацією, що окупувала Крим і розв'язала війну на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Чому хтось соромиться переговорів прямих із Росією? Чому ми соромимося прямих переговорів із Росією? Тому що це країна-агресор, а не країна-сусід? А я вважаю, що все має вирішуватися з розумом і ми мусимо передовсім покаятися, що ми звинувачуємо один одного, а потім знаходимо крайніх і не просимо вибачення", - сказав Кернес, виступаючи на об'єднавчому з'їзді партії в Харкові.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Клімкін: Заява Бориса Шефіра про війну, як і заява Богдана про референдум, - це тестові кульки

Пояснюючи після закінчення з'їзду свою позицію журналістам, він сказав, що спирався на опитування громадської думки.

"Нам потрібні переговори з Російською Федерацією, тому що ми розуміємо, що це запит нашого населення України. Це не запит мій особистий. Це запит населення України. Це соціологія така: потрібні прямі переговори", - сказав мер Харкова.

Кернес ще раз підкреслив, що ні він, ні його одеський колега і співголова партії Геннадій Труханов не мають наміру стати народними депутатами і, якщо партія на позачергових парламентських виборах подолає 5% бар'єр, вони все одно залишаться мерами Харкова та Одеси.

Відповідаючи на запитання про можливу участь партії "Довіряй справам" у формуванні коаліції в новому парламенті, Кернес сказав: "Якщо ми не чужі нової влади - а ми збираємося тільки допомагати новій владі, ми, напевно, звичайно, хочемо бути в коаліції".

Нагадаємо, 21 травня глава Адміністрації Президента Андрій Богдан запропонував винести на референдум питання миру з РФ.

30 травня було опубліковано інтерв'ю партнера президента Володимира Зеленського по "Кварталу-95" Бориса Шефіра. У ньому він, зокрема, заявив, що війну в Донбасі почали, щоб заробити грошенят і нинішні політики зможуть її закінчити. Він також стверджував, що закон про мову потрібно скасувати і це "перший крок для того, щоб завершити війну".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130205
 
 
 Топ коментарі
 
И не говори...пять лет это чмо сидело с ящыуом в жопе...а при зебенях...ари поддержкн Бени начало пасть открывать...
Совпадение？
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Да, так за 5 лет ничего с ним и не сделали.
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😀 Прошла неделя..как один чувак с будуна искал свое рабочее место...и набрел на комнату где раньше висели мониторы...
А официального обвинения кого нить в воровстве нет....
Отсюда вывод....чувак просто кинул порцию гавна на вентилятор...
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ёпэрэсэтэ... жирная твоя морда...
за что ж ты падло выхухолеподобное там уже каяться собралось?
за сбитый Ил с 49 десантниками, за Иловайск и Дебальцево, за ДАП...ибо наверное Украина бродяжничает и грабит за поребриком, испытывая новое оружие и утилизируя старое?
это ж наверное Украина подняла свои флаги по приграничных областях рашки и колотнула население на "референдумы"?
ах да.. ёпт....за Крым жеж надо...ваще в колени пасть...ибо 50 лет хохлы (пардон) поили его днепровской водой и улыбались военным базам рашки ...
чтобы еще такое не забыть? чтоб покаяться...(ёпэрэсэтэ...)
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И че, где СБУ? Где киллеры в конце концов, я вас спрашиваю?
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Не наказанное ЗЛО.
Благодаря кому вся эта рыгота 5 лет как у Бога за пазухой?
Благодаря кому они в Раде?
Благодаря кому медведчук снова в украинской политике?
Благодаря кому слит уже 2-ой Майдан?
Благодаря кому утрачено время сразу после Майдана наказать и запретить партию рыгов?
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Ща, Вовчик шаурму доест, гантельки пересчитает, а потом всех плохишей справедливо накажет... (быть зелёному террору)🙌🙌🙌
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Это не сделано за последние пять лет. Почему за вас кто-то что-то должен переделывать? Это последствия фальшивого патриотизма пороха. Не можете посадить за сепаратизм из-за размытых формулировок законов(кто вам доктор, что за 5 лет вы ничего не сделали)? Сажайте по другим статьям. Было бы желание. А спустя пять лет предъявлять претензии за ваши косяки другим, это даже не тупизм...
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Фальшивый ли патриотизм у Пороха - история покажет...
А зелёный "косяк" и его "попутчиков" уже видно невооружённым глазом...
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Кернес виступив за прямі переговори з РФ: "Ми мусимо передовсім покаятися, що ми звинувачуємо один одного" - Цензор.НЕТ 4792Госдеп Хохланда‏ @hohland_gosdep 2 ч.2 часа назад
Предлагаем Кернесу поехать в Израиль и предложить израильтянам покаяться перед арабами

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Допа и Гепа два верных дружка.
Всегда они рядом, как два сапожка.
Как лыжа одна без другой никуда.
Они неразлучные были друзья.
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Банальный напёрсточник,завсегдатай кутузок,имел счастье жениться на дочке зам генпрокурора Гайсинского.Так начиналась карьера Остапа Бендера харьковскогоразлива,только с садистскими наклонностями .Имея телеканалы он утопил всех честных людей Харькова в гигантских лавинах клеветы.Непотопляемый с 2000 года
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Питання для спецслужб - чому ця **** ще живе?
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Ничо, ЗЕля новое руководство СБУ назначит из друзей прАФФесиАналов. Они то разберутся... Одного уже назначил.
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зеклованы вы довольны? рузькый мыр голову поднимает....
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Отошел от бодуна?
Это Луценко, кум Пети, закрыл дело против Кернеса.
https://strana.ua/articles/analysis/155972-pochemu-sud-zakryl-delo-protiv-mera-kharkova-hennadija-kernesa.html
https://nakipelo.ua/delo-protiv-kernesa-zakryli-iz-za-togo-chto-prokurory-ne-prihodili-v-sud/
Это Петя пожимал руку Кернесу после договорняка, что Кернес в Харькове на выборах президент будет поддерживать Порошенко.
https://www.youtube.com/watch?v=ogSFJqc4Vx0
https://censor.net.ua/news/3104240/za_poroshenko_kernes_zayavil_chto_podderjit_prezidenta_na_vyborah_video
А ты, ущербный, вдруг приплел Зеленского... Из-за таких баранов как ты всякая мразь при порошенко и подняла голову.
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Рузький мир привёл пэтя,так что надо у пэти запытаты,доволен он или нет ,скорее всего доволен, он занял хорошую нишу,вешает лапшу электорату,якобы, он такой патриот,такой патриот,что не мешало ему платить налоги в раше,разводит таких лохов как Черноморец,Ирада и т.д.,но конечно не за просто так, а за вознаграждение,они стараются и ночью и днем.
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россия захватила Крым, а Украина должна покаяться.
И Петя-монитор этому человеку еще пожимал руку...
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Блин, а вот слабо ему на личном примере начать диалог? Пусть прут оба в Симферополь или Севастополь и становится там мэром и рассказывает, кто кому покаяться должен, вместе со своим корешем Труханом.
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Прямые переговоры о чем?
Раша давно выкатила свои условия - автономия Донбасса и федерализация. Что обсуждать на прямых переговорах?
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Шефир теперь эта толстая крыса ! Если это не зарубить на корню мы потеряем Украину. Самое печальное ,что так думает значительная часть Украины.
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Подонок,что с него взять? Где оно ту социологию выкопало? Скорее всего перекрутило,как заказали хозяева из запоребричья.Прямые переговоры с рашкованами можно представить. Только не "извиняться друг перед другом",а кацапня должа каяться на коленях и раскошеливаться за свою агрессию.
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при порошенко такої ..ні не було! - оце найближчим часом говоритиме нарід. ну крім фанатів Зе- їм плюси замість мозку
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Ну чё,зебыдло,дождались своих героев?Когда был Порох эта крыса сидела молча,а теперь вы выбрали его,именно ВЫ выбрали его и остальную рыговскую шушеру.Вы лохи хохложопые думали о прекрасном принце ЗЕ,а появилось это,и благодаря вам ЭТО ещё неизвестно какой кровью придется смывать.
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А кто им дал зеленый свет,не ПЭТЯ?
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Вы,именно вы дали ему зелёный свет,и не надо включать дурака и переводить стрелки на Петю.
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"Прости нас, *****, что мы есть" -- так что ли?

И снова зажить "одной дружной семьей" с этими безумными:
Кернес виступив за прямі переговори з РФ: "Ми мусимо передовсім покаятися, що ми звинувачуємо один одного" - Цензор.НЕТ 4089

https://oleg-leusenko.livejournal.com/11738625.html

Кернес виступив за прямі переговори з РФ: "Ми мусимо передовсім покаятися, що ми звинувачуємо один одного" - Цензор.НЕТ 2809

Кернес виступив за прямі переговори з РФ: "Ми мусимо передовсім покаятися, що ми звинувачуємо один одного" - Цензор.НЕТ 9767

Кернес виступив за прямі переговори з РФ: "Ми мусимо передовсім покаятися, що ми звинувачуємо один одного" - Цензор.НЕТ 139

Напомню, на днях супружница российского губернатора, заслуженный врач РФ заверила рабсиян в пользе укусов клещей.

https://oleg-leusenko.livejournal.com/11740084.html
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Ведь можно было метко попасть. Почему промахнулся? Стрелять нужно было прямо в колорадку.
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Это он пусть скажет матерям, которые потеряли на Донбассе своих детей или детям, которые потеряли отцов. Господин Кернес, ты в своём уме??? Не пьян, не обкурился??? Тогда вали в рассею и кайся там.
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«…- Крестный, как узнать кто предатель?
- Тот, кто первый предложит договариваться с врагом!…»
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Зеля и Кернес- проекты Бени, идеология одна.
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Полководец хренов, любой идиот так может командовать, когда людские ресурсы не счет.
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встретила бы эту мерзоту - убила или раздавила как клопа или таракана
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Недарма Гепа з Допою так плескали, що долоні побили на кенгурації зебені.
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....... он потеряет жизнь. Будет висеть на каком-то дереве на Крещатике - если предаст Украину и тех людей, которые на Революции и Войне погибли», - предупредил Ярош.

ЯРОШ ты где???
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Если ваши друзья убеждают вас в необходимости переговоров с вашими врагами, значит предатели уже обо всем договорились.
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Комментаторы, вы когда последний раз в Харькове были?
В этом городе 80% населения, при появлении первого российского БТРа на его улицах, выйдут с триколорами и хлебом-солью встречать российских освободителей!
А кто вы думаете этого козла-герпеса избирает мэром на безальтернативной основе?
Ватники живущие в Харькове!
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я років зо 2 тому був...тому "люто плюсую" Вашому допису...

єдиний напевно виняток - молодь, й то не вся...
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Подняли голову, суки сепарские! Ты, посмотри, как открыто на оккупантов работают!
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й ця особа розповідала що Порох - найкращий президент й агітувала за нього...такий був "статусний" порохобот...а от воно як "виявилось"...
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тварь поганая еще и каяться за что-то предлагает
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Кернес - це довічна шестiрка: шестерив на януковича, потім на Коломойського, потім на порошенко...

Короче вся ця нова партія з Кернесом, Трухановим створена для того, щоб відтягувати голоси у Жопо блоку (шестерить зараз на Коломойського і на ZЕ)
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Не будет у нас ни какой Украины , пока такое говно власть не сажает в тюрьму, так вот и будут матери оплакивать своих убитых сыновей, а это падло будет извиняться перед оккупантом. **** нет слов просто!
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А шо вы хотели ? Новая команда #клоЗЕта во всю стрекочет о "нужнА дАгАвАривАЦца..". Наголосовали ? Жрите не обляпайтесь...
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Этих двух сепаров Кернеса и Труханова нужно было еще в 14 году расстрелять,гниды пророссийские
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Я мог бы обвинить Зе команду во всем происходящем, даже не смотря на то что они только что начали вхождение во власть, и до окончания парламентских выборов эта власть еще не будет оформлена окончательно. Мог бы. Но это в том случае, если бы они "открыли двери тюрем" и "амнистировали" всю эту пад-ль. А им не нужно было этого делать, потому что Порошенко и К вполне мирно ( не просто сосуществовали с этими гн-дами) а "трудились" рука об руку, плечом к плечу. Грабя народ, увеличивая свои состояния и обеспечивая будущее своим отпрыскам на пару веков вперед. А то что подобные Кернесу сейчас так "разухабились", это просто потому что у них с Пэтей была договоренность, не мешать ему эксплуатировать "патриотические лозунги" , а он в свою очередь не мешал им дель их гнусные делишки и ждать "лучшего часа". ( Так что если Пэтя хочет все свалить на Зе, то хр-н получится, даже то что народ вынужден был голосовать за комика, это не заслуга последнего, а "заслуга" Пэти и К. ( отвертеться не удастся, тем более что он не пошел по стопам Ющенко , а решил "остаться" в политике) Голосуйте за кого хотите , хоть за Вакарчука, хоть за Гриценко, хоть за Садового, хоть за Свободу, Нац. корпус, Батькивщину, Гройсмана, Смешко но тольео не за за ЕСолидарность , перекрасившееся ББП. Потому что все происходящее это именно их "заслуга" и не кого более.
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Кернес до виборів: - Підтримую Порошенка.

Порохоботи: - Кернес молодець, покаявся.

Кернес після виборів: - Потрібно покаятися перед росією.

Порохоботи: - при Зеленському розпочався реванш сепаратистів.
Ну вы поняли порохоботы п-ры.
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при Порошенко Кернес сидел тихо и не высовывался.
Пи Зе осмелел и поднял голову. Но виноват Порошенко
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А шо реванш начался не при ЗЕ ? Сам то хоть понял что написало, чудо под американским прокси ?
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Не надо звиздеть, Андрюха, порохоботы не вчера родились...
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... давно це було, десь на початку 90-х. Молодий підприємець Леонід П. порушив правила руху і врізався у "Волгу" прокурора Г. В результаті прокурор та його дочка отримали синці та порізи на обличчях. Підприємець тут же запропонував залагодити конфлікт та компенсувати матеріальні та моральну шкоду. Прокурор кричав "Ти попсував обличчя моїй дочці, а вона ж на виданні!" Дочка вийшла за Гепу. А Леонід П. згодом навіть позасідав у Верховній (3 скликання 03.1998-04.2002). Он як воно буває.
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Кернес, а может лучше начать с себя и покаяться перед немцами за холокост?
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А чому в Ізраїлі не чути закликів до взаємовибачень з арабами ? Тому що населення Ізраїлю звичайні євреї - патріоти своєї країни , а наші жиди глибоко зневажають Україну не перериваючи скавуління про антисемітизм . Жиди що з вами робити Україні якій ви відверті вороги ???
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чегго там с арабами, то мелочь. Пусть перед немцами покаются за холокост.
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"А ведь Кернес не просто устраивал Пороха. Порошенко считал Кернеса и Труханова лучшими мэрами. Руки жал. Корпоративы гулял. Марина даже рушники вышивала с "одесситом". И вот мэры, любимцы Пороха, вдруг предлагают покаяться перед Россией."
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Показательное выступление перед ватой чтобы взять их голоса на выборах в Раду, и потом пройти с 3% барьером. Зе Коломойский для этих ребяи и протащил норму про 3%.
Но зебилы конечно же думают что это для них старались и надрывали глотки крича как это правильно Ешьте теперь, не обляпайтесь.
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Для тих, хто не в курсі: в Харкові з 30 відсотків
(які прийшли голосувати за мера) - 68 відсотків проголосували за Кернеса. Тобто за нього проголосували близько 20 відсотків виборців Харкова. (в основному люди похилого віку).
Так що не потрібно всіх харків'ян обзивати ватою.
Просто люди ігнорують вибори, бо не бачать нормальних політиків !!
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Да, хорошая логика: "А зачем на выборы ходить? Там уже без меня фсё решили" Тогда о чем жаловаться-то?
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Особисто, як на мене то - "вибори" це просто дурілово, спосіб маніпуляції.
Хоча особисто я ходжу. Але людей, які не ходять - не засуджую
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Значится, нормальные люди это чмо за человека не считают, а мы с ним мириться будем?

Путина впервые за 15 лет не пригласили на годовщину операции в Нормандии

Кернес виступив за прямі переговори з РФ: "Ми мусимо передовсім покаятися, що ми звинувачуємо один одного" - Цензор.НЕТ 7106

Российского изгоя Путина впервые, начиная с 2004 года, не пригласили на празднование юбилейной годовщины высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года.
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это за жиДДя как ловко вывернул......Он опирался на "общественное мнение"!!!
У этого общества есть запрос,чтоб такие как кернес сидели в тюрьме.
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"За життя" == Лехаим! (перевод на язык оригинала)
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Гепа зарплату от ***** получил, вот и взялся за работу. ***** по всей Европе партии скупает, так что ему мэр Харькова вообще почти даром обойдётся, а пользу принёс большую.
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Ті,хто голосував за цього пархатого- закінчені ублюдки...
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Ще один любитель рускава міра? Прям один з поперед другого вилазять
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Это говрит о том, что наступила пора и сейчас она в этом смысле благоприятная,
полностью изменить наших политикум !
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Жаль, что недогепнули Гепу в 2014. Сейчас-бы молчал и был героем.
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Так у него с гундявым один элехторат!
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Урод - иди в аршлох (дырку от жопы)
. (Урод-тот что сидит в коляске)
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКернес виступив за прямі переговори з РФ: "Ми мусимо передовсім покаятися, що ми звинувачуємо один одного"
 
 
 
 
 
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