 Кернес виступив за прямі переговори з РФ: "Ми мусимо передовсім покаятися, що ми звинувачуємо один одного"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Чому хтось соромиться переговорів прямих із Росією? Чому ми соромимося прямих переговорів із Росією? Тому що це країна-агресор, а не країна-сусід? А я вважаю, що все має вирішуватися з розумом і ми мусимо передовсім покаятися, що ми звинувачуємо один одного, а потім знаходимо крайніх і не просимо вибачення", - сказав Кернес, виступаючи на об'єднавчому з'їзді партії в Харкові.
Пояснюючи після закінчення з'їзду свою позицію журналістам, він сказав, що спирався на опитування громадської думки.
"Нам потрібні переговори з Російською Федерацією, тому що ми розуміємо, що це запит нашого населення України. Це не запит мій особистий. Це запит населення України. Це соціологія така: потрібні прямі переговори", - сказав мер Харкова.
Кернес ще раз підкреслив, що ні він, ні його одеський колега і співголова партії Геннадій Труханов не мають наміру стати народними депутатами і, якщо партія на позачергових парламентських виборах подолає 5% бар'єр, вони все одно залишаться мерами Харкова та Одеси.
Відповідаючи на запитання про можливу участь партії "Довіряй справам" у формуванні коаліції в новому парламенті, Кернес сказав: "Якщо ми не чужі нової влади - а ми збираємося тільки допомагати новій владі, ми, напевно, звичайно, хочемо бути в коаліції".
Нагадаємо, 21 травня глава Адміністрації Президента Андрій Богдан запропонував винести на референдум питання миру з РФ.
30 травня було опубліковано інтерв'ю партнера президента Володимира Зеленського по "Кварталу-95" Бориса Шефіра. У ньому він, зокрема, заявив, що війну в Донбасі почали, щоб заробити грошенят і нинішні політики зможуть її закінчити. Він також стверджував, що закон про мову потрібно скасувати і це "перший крок для того, щоб завершити війну".
за что ж ты падло выхухолеподобное там уже каяться собралось?
за сбитый Ил с 49 десантниками, за Иловайск и Дебальцево, за ДАП...ибо наверное Украина бродяжничает и грабит за поребриком, испытывая новое оружие и утилизируя старое?
это ж наверное Украина подняла свои флаги по приграничных областях рашки и колотнула население на "референдумы"?
ах да.. ёпт....за Крым жеж надо...ваще в колени пасть...ибо 50 лет хохлы (пардон) поили его днепровской водой и улыбались военным базам рашки ...
чтобы еще такое не забыть? чтоб покаяться...(ёпэрэсэтэ...)
Благодаря кому вся эта рыгота 5 лет как у Бога за пазухой?
Благодаря кому они в Раде?
Благодаря кому медведчук снова в украинской политике?
Благодаря кому слит уже 2-ой Майдан?
Благодаря кому утрачено время сразу после Майдана наказать и запретить партию рыгов?
А зелёный "косяк" и его "попутчиков" уже видно невооружённым глазом...
Предлагаем Кернесу поехать в Израиль и предложить израильтянам покаяться перед арабами
Всегда они рядом, как два сапожка.
Как лыжа одна без другой никуда.
Они неразлучные были друзья.
Это Луценко, кум Пети, закрыл дело против Кернеса.
https://strana.ua/articles/analysis/155972-pochemu-sud-zakryl-delo-protiv-mera-kharkova-hennadija-kernesa.html
https://nakipelo.ua/delo-protiv-kernesa-zakryli-iz-za-togo-chto-prokurory-ne-prihodili-v-sud/
Это Петя пожимал руку Кернесу после договорняка, что Кернес в Харькове на выборах президент будет поддерживать Порошенко.
https://www.youtube.com/watch?v=ogSFJqc4Vx0
https://censor.net.ua/news/3104240/za_poroshenko_kernes_zayavil_chto_podderjit_prezidenta_na_vyborah_video
А ты, ущербный, вдруг приплел Зеленского... Из-за таких баранов как ты всякая мразь при порошенко и подняла голову.
И Петя-монитор этому человеку еще пожимал руку...
Раша давно выкатила свои условия - автономия Донбасса и федерализация. Что обсуждать на прямых переговорах?
И снова зажить "одной дружной семьей" с этими безумными:
https://oleg-leusenko.livejournal.com/11738625.html
Напомню, на днях супружница российского губернатора, заслуженный врач РФ заверила рабсиян в пользе укусов клещей.
https://oleg-leusenko.livejournal.com/11740084.html
- Тот, кто первый предложит договариваться с врагом!…»
ЯРОШ ты где???
В этом городе 80% населения, при появлении первого российского БТРа на его улицах, выйдут с триколорами и хлебом-солью встречать российских освободителей!
А кто вы думаете этого козла-герпеса избирает мэром на безальтернативной основе?
Ватники живущие в Харькове!
єдиний напевно виняток - молодь, й то не вся...
Короче вся ця нова партія з Кернесом, Трухановим створена для того, щоб відтягувати голоси у Жопо блоку (шестерить зараз на Коломойського і на ZЕ)
Порохоботи: - Кернес молодець, покаявся.
Кернес після виборів: - Потрібно покаятися перед росією.
Порохоботи: - при Зеленському розпочався реванш сепаратистів.
Ну вы поняли порохоботы п-ры.
Пи Зе осмелел и поднял голову. Но виноват Порошенко
ЗеКоломойский для этих ребяи и протащил норму про 3%.
Но зебилы конечно же думают что это для них старались и надрывали глотки крича как это правильно Ешьте теперь, не обляпайтесь.
(які прийшли голосувати за мера) - 68 відсотків проголосували за Кернеса. Тобто за нього проголосували близько 20 відсотків виборців Харкова. (в основному люди похилого віку).
Так що не потрібно всіх харків'ян обзивати ватою.
Просто люди ігнорують вибори, бо не бачать нормальних політиків !!
Хоча особисто я ходжу. Але людей, які не ходять - не засуджую
Путина впервые за 15 лет не пригласили на годовщину операции в Нормандии
Российского изгоя Путина впервые, начиная с 2004 года, не пригласили на празднование юбилейной годовщины высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года.
У этого общества есть запрос,чтоб такие как кернес сидели в тюрьме.
полностью изменить наших политикум !
Кернес котиться нах#й...
. (Урод-тот что сидит в коляске)