 "Міною вбило на передовій, а оформили типу в ДТП загинув", - російський терорист Хасанов про ліквідованих найманців "ДНР"

Про це на своїй сторінці в Facebook написав російський терорист Ельдар Хасанов, причетний до вбивств на Донбасі, передає Цензор.НЕТ.
"З Донецька мені прийшло невеселе повідомлення від ополченця першої хвилі. "Сьогодні з копійки (1-ша Слов'янська бригада) ховали людину, четверо дітей залишилося, міною вбило на передовій, а оформили типу в ДТП загинув"... Все, як і раніше ..." - повідомив терорист.
Хасанов додав, що "сьогодні поховали двох - командира п'ятої роти і замполіта батальйону. А як загиблого в ДТП оформили мехвода з третього батальйону 1-ої Слов'янської. Це - третій".
Прихильники терористів у коментарях нарікають, що такий стан справ - "узаконене вбивство російськомовного населення. А ватажок банди, яка керує країною, дурня по хокейному полю ганяє (президент Росії Володимир Путін. - Ред.).
Інші пишуть, що "майже всіх загиблих оформляють як нещасний побутовий випадок, не пов’язаний з бойовими втратами".
Складайте зброю і на колінах прямуйте до лінії зіткнення, наспівуючи гімн держави, яку ви зрадили..
нехай прямують зі зброєю...
в кацапию...
мовчки..
🤗
да и закопали без гроба...
ещё и мордою вниз...
без хлопот...
яма есть...
Коваленко Ігор Іванович - командир 1-го відділення взводу розвідки 3-го механізованого батальйону 28-ї окремої гвардійської механізованої бригадиСухопутних військ Збройних Сил України, молодший сержант.
З 2015 року брав участь в антитерористичній операції на сході України.
13 травня 2016 року молодший сержант Коваленко загинув під час виконання бойового завдання із розвідки поблизу села Тепле Станично-Луганського району Луганської області.
17 травня 2016 року похований на кладовищі села Ємилівка Голованівського району Кіровоградської області.
Залишились мати, двоє братів, сестра та син.
https://ukraine-memorial.org//biography/kovalenko-igor-ivanovich/
Над мамой издеваются и до сих пор, смеясь в лицо, говорят, что он был бухой. Денег не выплачивают. Считаю этот пост официальным обращением к Бутусову.
А откуда данные о "Над мамой издеваются и до сих пор, смеясь в лицо, говорят, что он был бухой. Денег не выплачивают" ? Можно точнее ?
hhttps://www.youtube.com/watch?v=J6Niwsx0_7I
а взагалі я знову ж таки переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
идем на страничку
Ельдар Хасанов
Выражаем "cоболезнования"