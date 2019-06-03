 "Міною вбило на передовій, а оформили типу в ДТП загинув", - російський терорист Хасанов про ліквідованих найманців "ДНР"

Про це на своїй сторінці в Facebook написав російський терорист Ельдар Хасанов, причетний до вбивств на Донбасі, передає Цензор.НЕТ.

"З Донецька мені прийшло невеселе повідомлення від ополченця першої хвилі. "Сьогодні з копійки (1-ша Слов'янська бригада) ховали людину, четверо дітей залишилося, міною вбило на передовій, а оформили типу в ДТП загинув"... Все, як і раніше ..." - повідомив терорист.

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Хасанов додав, що "сьогодні поховали двох - командира п'ятої роти і замполіта батальйону. А як загиблого в ДТП оформили мехвода з третього батальйону 1-ої Слов'янської. Це - третій".

Прихильники терористів у коментарях нарікають, що такий стан справ - "узаконене вбивство російськомовного населення. А ватажок банди, яка керує країною, дурня по хокейному полю ганяє (президент Росії Володимир Путін. - Ред.).

Інші пишуть, що "майже всіх загиблих оформляють як нещасний побутовий випадок, не пов’язаний з бойовими втратами".





