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Все про:похорон (615) Донбас (12022) найманці РФ (793)

 "Міною вбило на передовій, а оформили типу в ДТП загинув", - російський терорист Хасанов про ліквідованих найманців "ДНР"

У російсько-окупаційних військах на Донбасі частину ліквідованих "товаришів по службі" оформляють як нещасний випадок у побуті, не пов’язаний з бойовими втратами.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав російський терорист Ельдар Хасанов, причетний до вбивств на Донбасі, передає Цензор.НЕТ.

"З Донецька мені прийшло невеселе повідомлення від ополченця першої хвилі. "Сьогодні з копійки (1-ша Слов'янська бригада) ховали людину, четверо дітей залишилося, міною вбило на передовій, а оформили типу в ДТП загинув"... Все, як і раніше ..." - повідомив терорист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У травні бойові втрати найманців РФ на Донбасі вчетверо перевищили українські, - Бутусов

Хасанов додав, що "сьогодні поховали двох - командира п'ятої роти і замполіта батальйону. А як загиблого в ДТП оформили мехвода з третього батальйону 1-ої Слов'янської. Це - третій".

Прихильники терористів у коментарях нарікають, що такий стан справ - "узаконене вбивство російськомовного населення. А ватажок банди, яка керує країною, дурня по хокейному полю ганяє (президент Росії Володимир Путін. - Ред.).

Інші пишуть, що "майже всіх загиблих оформляють як нещасний побутовий випадок, не пов’язаний з бойовими втратами".

Міною вбило на передовій, а оформили типу в ДТП загинув, - російський терорист Хасанов про ліквідованих найманців ДНР 01
Міною вбило на передовій, а оформили типу в ДТП загинув, - російський терорист Хасанов про ліквідованих найманців ДНР 02
Міною вбило на передовій, а оформили типу в ДТП загинув, - російський терорист Хасанов про ліквідованих найманців ДНР 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130201
 
   
 Топ коментарі
 
да пусть как угодно оформляют хоть сдох при родах... лишь бы побольше
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та хоч комарі покусали - головне результат "Миной убило на передовой, а оформили типа в ДТП погиб", - российский террорист Хасанов о ликвидированных наемниках "ДНР" - Цензор.НЕТ 1284
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а потом родные скажут нет . против ВСУ не воевал . так картошку на кухню возил и разбился на машине . а жинка еще и соцпомощь от Украины получит на чеырех сопляков "Миной убило на передовой, а оформили типа в ДТП погиб", - российский террорист Хасанов о ликвидированных наемниках "ДНР" - Цензор.НЕТ 7433
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да пусть как угодно оформляют хоть сдох при родах... лишь бы побольше
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та хоч комарі покусали - головне результат "Миной убило на передовой, а оформили типа в ДТП погиб", - российский террорист Хасанов о ликвидированных наемниках "ДНР" - Цензор.НЕТ 1284
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Всегда быть в ма-ске су- дьба - твоооооо - я ! ))
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а потом родные скажут нет . против ВСУ не воевал . так картошку на кухню возил и разбился на машине . а жинка еще и соцпомощь от Украины получит на чеырех сопляков "Миной убило на передовой, а оформили типа в ДТП погиб", - российский террорист Хасанов о ликвидированных наемниках "ДНР" - Цензор.НЕТ 7433
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За то украинские чиновники не побывав на фронте будут на всяуких собраниях рассказывать ,что в танке горели,а детки им будут вручать цветы и читать стихи об их подвиге
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а почему только чиновники ? у меня одноклассник . отслужил год ( от мобилизации не бегал за что ему честь и хвала ) но всю службу пробыл в тылу и на блокпостах . но считает себя фронтовиком а неудобные вопросы игнорирует "Міною вбило на передовій, а оформили типу в ДТП загинув", - російський терорист Хасанов про ліквідованих найманців "ДНР" - Цензор.НЕТ 366
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Чиновникам это больше надо,будет больше ,будут взятки выше
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Дебіли і досі не зрозуміли які вони дибіли. За що мруть ? За кого ?
Складайте зброю і на колінах прямуйте до лінії зіткнення, наспівуючи гімн держави, яку ви зрадили..
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неее... не вгадала...
нехай прямують зі зброєю...
в кацапию...
мовчки..
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Та оформляйте вже -"народився дохлим"!
🤗
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какую нагрузку,если это чистакровного мокшу завалила мина,и прикопали яго на кацапстанской територии
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и денег на транспорт в мордву нету...
да и закопали без гроба...
ещё и мордою вниз...
без хлопот...
яма есть...
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Не факт.Зарез на убой ідуть місцеві.Тому цілком можливо, що саме для того щоб повісити соцвиплати на бюджет України.
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Ничо патом ***** памятник поставят как вяликому борцуну за мир, а вы не люди,а расходный материал который он посылает на убийство граждан другой страны. Вы ихтамнеты,вечная память останется вашему палачу и ваши дети будут защищать от сноса памятники ему.
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"Міною вбило на передовій, а оформили типу в ДТП загинув", - російський терорист Хасанов про ліквідованих найманців "ДНР" - Цензор.НЕТ 3734

Коваленко Ігор Іванович - командир 1-го відділення взводу розвідки 3-го механізованого батальйону 28-ї окремої гвардійської механізованої бригадиСухопутних військ Збройних Сил України, молодший сержант.

З 2015 року брав участь в антитерористичній операції на сході України.
13 травня 2016 року молодший сержант Коваленко загинув під час виконання бойового завдання із розвідки поблизу села Тепле Станично-Луганського району Луганської області.
17 травня 2016 року похований на кладовищі села Ємилівка Голованівського району Кіровоградської області.
Залишились мати, двоє братів, сестра та син.
https://ukraine-memorial.org//biography/kovalenko-igor-ivanovich/

Над мамой издеваются и до сих пор, смеясь в лицо, говорят, что он был бухой. Денег не выплачивают. Считаю этот пост официальным обращением к Бутусову.
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Тут всё просто: скататься в с. Ємилівка Голованівського району Кіровоградської області и поговорить с мамой. Её знает всё село.
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По ссылке - Украинский мемориал. Да погиб

А откуда данные о "Над мамой издеваются и до сих пор, смеясь в лицо, говорят, что он был бухой. Денег не выплачивают" ? Можно точнее ?
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у руssкіх закінчуються гроші... немає чим платити терористам... занадто багато розвели терористів по світу....
а взагалі я знову ж таки переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Не ленимся
идем на страничку
Ельдар Хасанов

Выражаем "cоболезнования"
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Припёрлись в чужую страну с оружием убивать,а когда самих валят воют о "геноциде рускаязычного населения". Обижаются,что путлер гоняет шайбу вместо того,как я понимаю,чтобы отдать приказ на уничтожение "злых укров". Не прекратить все это,а наоборот еще больше развязать. Что там в головах,уму непостижимо. Трэш трэшевый.
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Цензор.НЕТНовиниПодії"Міною вбило на передовій, а оформили типу в ДТП загинув", - російський терорист Хасанов про ліквідованих найманців "ДНР"
 
 
 
 
 
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