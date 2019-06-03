 Держдеп США запровадив нові правила: у претендентів на візу перевірятимуть акаунти в соцмережах, пошту й телефонні номери

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Настоящее время".
У відомстві посилення правил пояснили необхідністю "виявляти терористів та інших небезпечних осіб", щоб не пускати їх у країну.
Представник Держдепартаменту також повідомив, що у заявника є можливість вказати, що він не користується соцмережами, але якщо перевірка встановить, що він збрехав, то його чекають "серйозні наслідки". Які саме - у відомстві не уточнили.
Раніше дані про соцмережі вимагали лише від заявників, які проходили додаткову перевірку, - наприклад, у разі, якщо до США вони відвідували регіони, контрольовані угрупованнями, які Вашингтон визнав терористичними.
Тепер надавати дані будуть зобов'язані на будь-який тип візи. Виняток зроблено лише для дипломатів і членів офіційних делегацій.
В Американському союзі захисту громадянських свобод вже заявили, що "немає жодних доказів справедливості та ефективності моніторингу соціальних мереж". Правозахисники побоюються, що люди будуть змушені піддавати себе цензурі в інтернеті.
Як зазначає російська служба ВВС, адміністрацію попереднього президента США Барака Обами критикували за надто м'які перевірки претендентів на американські візи. Зокрема, звинувачення посилилися після видачі візи уродженці Пакистану Ташфін Малік. У 2015 році вона стала співучасницею масового вбивства в місті Сан-Бернардіно, жертвами якого стали 14 осіб. Пізніше з'ясувалося, що Малік публікувала у своїх соціальних мережах пости на підтримку екстремістських організацій, але видаючи їй візу, влада США не звернули на це уваги.
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Байден и его сын, через Порошенко высосали из Украины миллиарды.
Советник Дональда Трампа Рудольф Джулиани сделал срочное заявление.
По словам Джулиании, Порошенко является крестным отцом детей Байдена.
Также Джулиани подчеркнул, что Порошенко состоит в транснациональной преступной группировке, которая грабила Украину и ее природные ресурсы.
Джулиани дал четко понять, что Порошенко - враг Украины, цель которого просто наживаться на природных ресурсах страны, которая за 5 лет превратилась в «Африку» центральной Европы.
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Об этом он заявил в интервью The Daily Beast.
«Как насчет 5 миллионов долларов от одного из самых нечестных людей в Украине? Почему Джо раздает деньги Украине и подкупает украинского президента?» - сказал Джулиани.
Европейский союз предоставил Украине кредит в размере 1,2 миллиарда долларов в начале прошлого года, а до этого, в 2014 году, Конгресс одобрил пакет кредитов в размере 1 миллиарда долларов для Украины. Казначейство США также поддержало кредитные гарантии на 2 миллиарда долларов в 2015 году.
«Помните, это были не просто 1,2 миллиарда. Они собирались объявить дефолт без этих 1,2 миллиарда. Они были в отчаянии!» - уверен Джулиани.
Далее Джулиани утверждает, что Байден имел гарантии по кредиту, если только президент не уволил главного прокурора, который расследовал компанию, на которую работал сын Байдена. Порошенко, по словам Джулиани, был даже «крестным отцом детей парня».
По словам советника Трампа, деньги, которые получил Порошенко, по всем законам можно назвать тяжелым преступлением против народа Украины.
Напомним, Байден и его сын активно продвигали Порошенко на пост Президента Украины, после чего младший Байден сразу же начал наживаться на сланцевом газе Украины.
Байден и его сын, через Порошенко, Яценюка и других иностраных агентов состоящих в транснациональной преступной группировке высосали из Украины миллиарды долларов.
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Сейчас против этих лиц проводится расследование в разных точках мира.
Ранее сообщалось, что против иностранного агента Петра Порошенко в Украине возбуждено уже 5 уголовных дел!
https://ua24ua.net/u-trampa-sdelali-srochnoe-zayavlenie-poroshenko-vrag-ukraini-sostoyashchiy-v-transnatsionalnoy-gruppirovke/
😛
А профессиональных шахидов не бывает, они одноразовые.
Всех аллах-бабахов, которые за последние пять лет в Европе повзрывались, по мессенджерам и соцсеточкам программировали.
Помню , читал однажды рассказ одного бывшего террориста , который решил завязать и начал сотрудничать с ЦРУ , так вот , он там рассказывал что прежде чем приступить к обучению в лагере террористов , ему полностью сменили имя , гражданство , всю родословную , а родственникам сказали что он пропал без вести . Короче - был человек и растворился воздухе .. Попробуй отыщи концы .
но как раз в основном "негрилы" и иммигранты чудят в США- а не янки
Янки ( реднеки или просто жители штатов где мало иммигрантов) настолько офигевшие- что не только бросают свои машины возле дома с ключами в замке зажигания, но и вообще на ночь не закрывают двери
А в NY (как гласит местная легенда) первые решотки на окнах как раз появились после развала савка и волны иммигрантов