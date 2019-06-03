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Все про:віза (201) Держдепартамент США (489) інтернет (382) США (5062)

 Держдеп США запровадив нові правила: у претендентів на візу перевірятимуть акаунти в соцмережах, пошту й телефонні номери

Державний департамент США запровадив нові правила отримання американської візи - тепер заявник має надати інформацію про свої акаунти в соціальних мережах, номери телефонів за останні п'ять років та адресу електронної пошти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Настоящее время".

У відомстві посилення правил пояснили необхідністю "виявляти терористів та інших небезпечних осіб", щоб не пускати їх у країну.

Представник Держдепартаменту також повідомив, що у заявника є можливість вказати, що він не користується соцмережами, але якщо перевірка встановить, що він збрехав, то його чекають "серйозні наслідки". Які саме - у відомстві не уточнили.

Раніше дані про соцмережі вимагали лише від заявників, які проходили додаткову перевірку, - наприклад, у разі, якщо до США вони відвідували регіони, контрольовані угрупованнями, які Вашингтон визнав терористичними.

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Тепер надавати дані будуть зобов'язані на будь-який тип візи. Виняток зроблено лише для дипломатів і членів офіційних делегацій.

В Американському союзі захисту громадянських свобод вже заявили, що "немає жодних доказів справедливості та ефективності моніторингу соціальних мереж". Правозахисники побоюються, що люди будуть змушені піддавати себе цензурі в інтернеті.

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Як зазначає російська служба ВВС, адміністрацію попереднього президента США Барака Обами критикували за надто м'які перевірки претендентів на американські візи. Зокрема, звинувачення посилилися після видачі візи уродженці Пакистану Ташфін Малік. У 2015 році вона стала співучасницею масового вбивства в місті Сан-Бернардіно, жертвами якого стали 14 осіб. Пізніше з'ясувалося, що Малік публікувала у своїх соціальних мережах пости на підтримку екстремістських організацій, але видаючи їй візу, влада США не звернули на це уваги.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130199
 
   
 Топ коментарі
 
якщо в стрічці колоради - признак неонацизму та тероризму, то ніякої візи
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У Трампа сделали срочное заявление: «бывший президент Порошенко - враг Украины, состоящий в транснациональной преступной группировке»
Байден и его сын, через Порошенко высосали из Украины миллиарды.

Советник Дональда Трампа Рудольф Джулиани сделал срочное заявление.

По словам Джулиании, Порошенко является крестным отцом детей Байдена.

Также Джулиани подчеркнул, что Порошенко состоит в транснациональной преступной группировке, которая грабила Украину и ее природные ресурсы.

Джулиани дал четко понять, что Порошенко - враг Украины, цель которого просто наживаться на природных ресурсах страны, которая за 5 лет превратилась в «Африку» центральной Европы.



Об этом он заявил в интервью The Daily Beast.

«Как насчет 5 миллионов долларов от одного из самых нечестных людей в Украине? Почему Джо раздает деньги Украине и подкупает украинского президента?» - сказал Джулиани.

Европейский союз предоставил Украине кредит в размере 1,2 миллиарда долларов в начале прошлого года, а до этого, в 2014 году, Конгресс одобрил пакет кредитов в размере 1 миллиарда долларов для Украины. Казначейство США также поддержало кредитные гарантии на 2 миллиарда долларов в 2015 году.

«Помните, это были не просто 1,2 миллиарда. Они собирались объявить дефолт без этих 1,2 миллиарда. Они были в отчаянии!» - уверен Джулиани.

Далее Джулиани утверждает, что Байден имел гарантии по кредиту, если только президент не уволил главного прокурора, который расследовал компанию, на которую работал сын Байдена. Порошенко, по словам Джулиани, был даже «крестным отцом детей парня».

По словам советника Трампа, деньги, которые получил Порошенко, по всем законам можно назвать тяжелым преступлением против народа Украины.

Напомним, Байден и его сын активно продвигали Порошенко на пост Президента Украины, после чего младший Байден сразу же начал наживаться на сланцевом газе Украины.

Байден и его сын, через Порошенко, Яценюка и других иностраных агентов состоящих в транснациональной преступной группировке высосали из Украины миллиарды долларов.


Сейчас против этих лиц проводится расследование в разных точках мира.

Ранее сообщалось, что против иностранного агента Петра Порошенко в Украине возбуждено уже 5 уголовных дел!
https://ua24ua.net/u-trampa-sdelali-srochnoe-zayavlenie-poroshenko-vrag-ukraini-sostoyashchiy-v-transnatsionalnoy-gruppirovke/
😛
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Пора на паРашке вводить "Чебурнет" или оставлять в домах только радиоточки - никаких компрометирующих аккаунтов не будет... Госдеп США ввел новые правила: у претендентов на визу будут проверять аккаунты в соцсетях, почту и телефонные номера - Цензор.НЕТ 4921
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Теперь на обложку Кока кола, а на аватар в ковбойской шляпе? ))
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якщо в стрічці колоради - признак неонацизму та тероризму, то ніякої візи
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Да, да, там ее прямо ссутся, кипятком прямо. они там, интересно, хоть в курсе, шо это такое?
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Пора на паРашке вводить "Чебурнет" или оставлять в домах только радиоточки - никаких компрометирующих аккаунтов не будет... Госдеп США ввел новые правила: у претендентов на визу будут проверять аккаунты в соцсетях, почту и телефонные номера - Цензор.НЕТ 4921
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а прикинь как сраки у них загорелись)))))) даже если и поудалять все посты русскава мира))) они все равно остаются в архивах дяди Цукермана))) по результату один пост за ***** и визы в загнивающую Америку - нет)) но у этих православных-скрепных тварей почему то вся родня живет в Америке Держдеп США запровадив нові правила: у претендентів на візу перевірятимуть акаунти в соцмережах, пошту й телефонні номери - Цензор.НЕТ 8065 Держдеп США запровадив нові правила: у претендентів на візу перевірятимуть акаунти в соцмережах, пошту й телефонні номери - Цензор.НЕТ 8065
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зеленосмоктунці такі кровожерливі, такі грозні )))))
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У Трампа сделали срочное заявление: «бывший президент Порошенко - враг Украины, состоящий в транснациональной преступной группировке»
Байден и его сын, через Порошенко высосали из Украины миллиарды.

Советник Дональда Трампа Рудольф Джулиани сделал срочное заявление.

По словам Джулиании, Порошенко является крестным отцом детей Байдена.

Также Джулиани подчеркнул, что Порошенко состоит в транснациональной преступной группировке, которая грабила Украину и ее природные ресурсы.

Джулиани дал четко понять, что Порошенко - враг Украины, цель которого просто наживаться на природных ресурсах страны, которая за 5 лет превратилась в «Африку» центральной Европы.



Об этом он заявил в интервью The Daily Beast.

«Как насчет 5 миллионов долларов от одного из самых нечестных людей в Украине? Почему Джо раздает деньги Украине и подкупает украинского президента?» - сказал Джулиани.

Европейский союз предоставил Украине кредит в размере 1,2 миллиарда долларов в начале прошлого года, а до этого, в 2014 году, Конгресс одобрил пакет кредитов в размере 1 миллиарда долларов для Украины. Казначейство США также поддержало кредитные гарантии на 2 миллиарда долларов в 2015 году.

«Помните, это были не просто 1,2 миллиарда. Они собирались объявить дефолт без этих 1,2 миллиарда. Они были в отчаянии!» - уверен Джулиани.

Далее Джулиани утверждает, что Байден имел гарантии по кредиту, если только президент не уволил главного прокурора, который расследовал компанию, на которую работал сын Байдена. Порошенко, по словам Джулиани, был даже «крестным отцом детей парня».

По словам советника Трампа, деньги, которые получил Порошенко, по всем законам можно назвать тяжелым преступлением против народа Украины.

Напомним, Байден и его сын активно продвигали Порошенко на пост Президента Украины, после чего младший Байден сразу же начал наживаться на сланцевом газе Украины.

Байден и его сын, через Порошенко, Яценюка и других иностраных агентов состоящих в транснациональной преступной группировке высосали из Украины миллиарды долларов.


Сейчас против этих лиц проводится расследование в разных точках мира.

Ранее сообщалось, что против иностранного агента Петра Порошенко в Украине возбуждено уже 5 уголовных дел!
https://ua24ua.net/u-trampa-sdelali-srochnoe-zayavlenie-poroshenko-vrag-ukraini-sostoyashchiy-v-transnatsionalnoy-gruppirovke/
😛
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ну, порошенко ортодокс, байден его кум ? тоже ортодокс ?
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кроме того, сколько сланцевого газа успели добыть, те в чём нажива ?
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Не надоело зебелью это фейклайно уже неделю юзать?) ну обосрал Джулиани зелю из за бени -это ж не конец света)))))
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Respect 🗽🇺🇸USA!!! Давно вже зробити це надо, оно скільки лайна пре у Штати, їх пропускають, а ті хто нормально відносяться до їх країни то зась!!!
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Це їх справа, я б теж кого попало й до нас не пускав би...
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Хотел бы я посмотреть на террориста - идиота , тем более профессионального , который использует в соцсетях подлинные аккаунты , с настоящим именем . Держдеп США запровадив нові правила: у претендентів на візу перевірятимуть акаунти в соцмережах, пошту й телефонні номери - Цензор.НЕТ 9512 .
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Ну, у чучмека, который верит, шо если он взорвётся и убьёт много людей - то попадёт в рай с проститутками, уровень интеллекта на самом деле не очень высокий.
А профессиональных шахидов не бывает, они одноразовые.
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А я и не говорил о шахидах , я говорил о тех кто их готовит к терактам . Держдеп США запровадив нові правила: у претендентів на візу перевірятимуть акаунти в соцмережах, пошту й телефонні номери - Цензор.НЕТ 6068 . Вот они профи .. Они специально обучаются терроризму в лагерях , и посвящают ему всю свою жизнь .Смертников не обязательно таскать из за рубежа , "одноразовых" преспокойно можно отыскать и внутри страны . В самых США сейчас проживает около 3,5 млн исламистов .
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Так а им виза нафиг не нужна.
Всех аллах-бабахов, которые за последние пять лет в Европе повзрывались, по мессенджерам и соцсеточкам программировали.
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Тогда нахрена вся эта " запара " ,с проверкой аккаунтов при выдаче виз .?? .? Если всё это " как мёртвому бальзам " .? .

Помню , читал однажды рассказ одного бывшего террориста , который решил завязать и начал сотрудничать с ЦРУ , так вот , он там рассказывал что прежде чем приступить к обучению в лагере террористов , ему полностью сменили имя , гражданство , всю родословную , а родственникам сказали что он пропал без вести . Короче - был человек и растворился воздухе Держдеп США запровадив нові правила: у претендентів на візу перевірятимуть акаунти в соцмережах, пошту й телефонні номери - Цензор.НЕТ 6549 .. Попробуй отыщи концы .
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Думают, что они себя обезопасят от всякой швали? Так ведь все-равно пролезет. Сами ведь квоты эти дебильные установили на количество эмигрантов из стран третьего мира - индусов, китайцев, гаитян, мексиканцев, турок, и доминиканцев.
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О поверьте тамошние негрилы и янки ничем не лучше иммигрантов , а во многом и хуже . И как то странно что в ваш список " третьих стран " попал Китай .
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Идеально общества нет нигде- везде есть свои придурки
но как раз в основном "негрилы" и иммигранты чудят в США- а не янки

Янки ( реднеки или просто жители штатов где мало иммигрантов) настолько офигевшие- что не только бросают свои машины возле дома с ключами в замке зажигания, но и вообще на ночь не закрывают двери
А в NY (как гласит местная легенда) первые решотки на окнах как раз появились после развала савка и волны иммигрантов
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Плевать , в США больше не собираюсь , хватило одного раза , нормальному человеку нечего делать в этой помойке .
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Кацап, е чего не на великом гусаком? Чего это ты на биндеровском загаварил? Гусская челюсть не болит? Любой американский мухосранск, это премиум класс по сравнению с твотм лапоть-сити.
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Ну так ехай и живи в своем " премиум классе " , меньше дураков в Украине останется , вперед за американской мечтой .
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та то таке...Майже уся кацапська срань далі свого обласного центру Мухосранська не їздить..яка нах Америка ..?
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Хоча зустрив вчора у в Копенгагенi двох кацапок витріщили курва свої червонi очі на мою футболку з тризубом.
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Ну, они и так хорошо шманали всегда при выдаче визы... Так что это и не страшно совсем)
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Пусть хоть на кол сажают для получения визы, нам то что.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоДерждеп США запровадив нові правила: у претендентів на візу перевірятимуть акаунти в соцмережах, пошту й телефонні номери
 
 
 
 
 
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