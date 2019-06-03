 "Проєкт, Атени, кате́дра": від сьогодні починає діяти новий український правопис

Відтепер рекомендується застосовувати норми і правила нової редакції правопису в усіх сферах суспільного життя, передає Цензор.НЕТ.
"3 червня 2019 року фінальний текст нової редакції "Українського правопису" буде опубліковано на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки та Національної академії наук. З цього моменту рекомендовано застосовувати норми та правила нової редакції Правопису в усіх сферах суспільного життя, зокрема в офіційно-діловому стилі мовлення", - повідомляли в Міносвіти.
За даними Міносвіти, зараз розробляється план імплементації нової редакції "Українського правопису". Цим документом, зокрема, буде передбачено терміни та етапи впровадження змін в освітній процес.
Нагадаємо, що 22 травня 2019 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову № 437 "Питання українського правопису", яким схвалено нову редакцію "Українського правопису".
Причина називається "суржикізація". Слов'яни слов'янами, цигани циганами, тюрки тюрками, але чиста мова молдован є мовою романської групи. А всі ці "казочки" про нібито "оброманених слов'ян" ми чули і вони не витримують ніякої критики.
они что букву "Ф" типа отменили - єтер вместо эфир??
нехрен делать им, нищету киевскую ликвидируйте, а не буквы, скоро разговаривать некому будетни по новому нги по старому,
останется польскийц да расиский - для арбайтеров.
дебилыбл.
енто ж все учебники теперь переписать нада, все госдакументы,....все, иначе запетят держать на прилавках-в портфелях.
видно депутатские жены открыли новые конторы печатные - будут печатать все енто.
через празоро тендиры с наваром 1000%.
дебилы ещераз.
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Так будується і Украінська Вежа, а історію ніхто не читав.
Ну или делает бизнес переиздательсве! Кому это надо???
привычные слова заменяют на трудно произносимые, кроме того постепенно искореняют букву " і " которая как раз и делает язык песенным и другие звонкие буквы на глухие и т.д.
во многих словах букву " і " заменили на " и " которая не только не звучит
но и трудно произносится но и слова в целом звучат по рагульски!
і́рій - и́рій, ірод - и́род, індик - индик, ефір - етер...
сторінки - шпальта - а это вообще непонятно что...
Москаль все одно українську мову не вивчає , а тому й не знає.
А не вивчає тому - що ДЛБ. НЕ дано. мізкі не тягнуть, плавляться.
Треба віднайти правдиві мапи, часописи, грамоти і надати їм неупереджену оцінку.
Навіть москалі визнали , що німецько-жидівські тлумачі підробили із-Тори-ю 1/6 частини ЕВРОАЗІЙСЬКОГО КОНТИНЕНТУ.
Мав надію , що до поновленню часописів дійде влада, і воно може б й і дійшла, але
знову прийшли тіж самі що писали із ТОРИ ю і надія згасає.
- Зелёное?
- Нет! Рябое!(с) За двумя зайцами