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 "Проєкт, Атени, кате́дра": від сьогодні починає діяти новий український правопис

Сьогодні, 3 червня, буде опубліковано фінальний текст нової редакції "Українського правопису" на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки та Національної академії наук

Відтепер рекомендується застосовувати норми і правила нової редакції правопису в усіх сферах суспільного життя, передає Цензор.НЕТ.

"3 червня 2019 року фінальний текст нової редакції "Українського правопису" буде опубліковано на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки та Національної академії наук. З цього моменту рекомендовано застосовувати норми та правила нової редакції Правопису в усіх сферах суспільного життя, зокрема в офіційно-діловому стилі мовлення", - повідомляли в Міносвіти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий український правопис набуде чинності з 3 червня, - Міносвіти

За даними Міносвіти, зараз розробляється план імплементації нової редакції "Українського правопису". Цим документом, зокрема, буде передбачено терміни та етапи впровадження змін в освітній процес.

Нагадаємо, що 22 травня 2019 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову № 437 "Питання українського правопису", яким схвалено нову редакцію "Українського правопису".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130196
 
   
 Топ коментарі
 
То что ты живёшь в жопе и у тебя куча долгов никому не интересно, иди работай...
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Справа в тому, що росіяни достатньо русифікували українську мову. Вони влізли у кожне слово, дещо змінили, щоб мови стали більш подібними, повидаляли українські синоніми.
А зараз нам повернули наше. До речі, так розмовляли на Харківщині.
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Для мене, як українськомовного з діда-прадіда, ці слова також досить дивні наразі. І далеко не з усіма нормами я можу погодитися (маю право судити, одна з освіт - вища філологічна). Але простий приклад: ніде не кажуть Афіни. Грецькою воно читається приблизно "Атенаі", англійською - Athens. І так, для довідки, ніхто не змушує писати Атени, адже за новим правописом правильно і Атени, і Афіни. Нове написання буде діяти ПАРАЛЕЛЬНО зі старим, а не замість нього!

P.S. У діаспорних книжках із США чи Канади якраз і зустрічаються і Атени, і проєкт. А там зберегли правопис 100-річної давнини.

P.P.S. Чому новим правописом більше переймаються ті, хто спілкується кацапською. Вам-то яке діло?
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Молдавська мова й була на кирилиці. На латиницю її перевели лише в ХІХ столітті. В цьому легко переконатися побачивши старовинні розписи в церквах. Так само всі офіційні документи в Молдові були кирилицею. Дійсно 40 % слів в молдавській мові мають слов'янське походження. І причина цьому не русифікація, а те що переважну частину населення Молдови становлять слов'яни. Це нащадки слов'янських племен уличів та тиверців, які споконвіку жили на території Молдови. Тобто, історично населення Молдови розмовляли слов'янською мовою. Лише потім відбувалася їх латинизація.
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"Дійсно 40 % слів в молдавській мові мають слов'янське походження. І причина цьому не русифікація, а те що переважну частину населення Молдови становлять слов'яни."

Причина називається "суржикізація". Слов'яни слов'янами, цигани циганами, тюрки тюрками, але чиста мова молдован є мовою романської групи. А всі ці "казочки" про нібито "оброманених слов'ян" ми чули і вони не витримують ніякої критики.
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Потрібно переглянути навчальні плани по вивченню української мови в школах, бо з того що розповідає мій син в мене закрадається підозра, що в міністерстві освіти України теж сидять продажні зрадники, які так ускладнюють різними безтолковими та не потрібними правилами і абсурдом українську соловїну мову, що в дітей відбивають бажання її вчити. І це при тому що по інших предметах у сина все відмінно, а от з українською, як предметом є складності, бо він бачить молодим розумом, що багато лишнього не потрібного, що просто відбиває бажання пізнання рідної мови та правильного її використання. Та тут ще є одна причина крім саботажу міністерства освіти, це бажання на проблемах та ускладненнях заробляти (як внас ******* робити) методистам та вчителям, щоб діти ходили до них на так зване - репетиторство і несли копійочку, бо це так необхідно і так складно - розуміти українську мову. Тому одним цим законом проблема не вирішується але позитив є. А в програмі української літератури ситуація навпаки! Дітей вчать на творах "**********" які не несуть ніякого змісту. Бред божевільних. Примітивізм та деградація!
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какие то правила с 1928 года вводят??

они что букву "Ф" типа отменили - єтер вместо эфир??

нехрен делать им, нищету киевскую ликвидируйте, а не буквы, скоро разговаривать некому будетни по новому нги по старому,

останется польскийц да расиский - для арбайтеров.

дебилыбл.
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понятно для чего мутят енту новую грамматику -

енто ж все учебники теперь переписать нада, все госдакументы,....все, иначе запетят держать на прилавках-в портфелях.

видно депутатские жены открыли новые конторы печатные - будут печатать все енто.

через празоро тендиры с наваром 1000%.

дебилы ещераз.
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Дивно тут читати обурення та сарказм россiйскомовних паненок та панiв ) )Вам яка в дупу рiзниця як то чи iнше буде украiнською у новому виглядi ?)
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Я извиняюсь, а за чей счёт будут проводиться все эти "рехвормы".
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Всі ці зміни, витягнуті із нафталінової "скрипниківщини", туди й підуть - в нафталін.
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Академія наук України хоче, напевно, щоб шефіри, медведчуки та різні разумкови з глузду з'їхали...при вивченні мови..
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шановні членкині, дуже за вас радий.
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із живої мови хочуть створити якийсь офіціяльно-дєловой покруч, пласмасову лінгву
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было правило "как слышится, так и пишется", а стало "как хочется, так и пишется".
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"...Нарешті Бог розгнівався на нерозсудних і пихатих людей та покарав їх. Він змусив будівельників розмовляти різними мовами. Зарозумілі творці вежі, не зрозумівши один одного, занедбали будівництво та розійшлися у різні боки. Так вежа залишилася недобудованою, а місто, де відбувалося будівництво і змішалися усі мови, назвали Вавилоном."
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Так будується і Украінська Вежа, а історію ніхто не читав.
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Ну це легенда, а не історія. Казка старих євреїв.
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Это здобуткы?? Если честно, по-моему институт просто занимается ху@ней!
Ну или делает бизнес переиздательсве! Кому это надо???
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Последние реформы, ни чем иным кроме как диверсия против украинского языка обозначить не могу!
привычные слова заменяют на трудно произносимые, кроме того постепенно искореняют букву " і " которая как раз и делает язык песенным и другие звонкие буквы на глухие и т.д.
во многих словах букву " і " заменили на " и " которая не только не звучит
но и трудно произносится но и слова в целом звучат по рагульски!
і́рій - и́рій, ірод - и́род, індик - индик, ефір - етер...
сторінки - шпальта - а это вообще непонятно что...

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А не всеодно б було б москальні як розвивається українська мова.
Москаль все одно українську мову не вивчає , а тому й не знає.
А не вивчає тому - що ДЛБ. НЕ дано. мізкі не тягнуть, плавляться.
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И "москальні" всеравно и украинцам - все равно!
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Міністерство освіти і науки, Національна Академія наук, повинні прийняти концепцію ЧАСОПИСІВ УКРАЇНИ,
Треба віднайти правдиві мапи, часописи, грамоти і надати їм неупереджену оцінку.
Навіть москалі визнали , що німецько-жидівські тлумачі підробили із-Тори-ю 1/6 частини ЕВРОАЗІЙСЬКОГО КОНТИНЕНТУ.
Мав надію , що до поновленню часописів дійде влада, і воно може б й і дійшла, але
знову прийшли тіж самі що писали із ТОРИ ю і надія згасає.
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Главное у человека не деньги, а натурально хворма, вчёность. Потому ежели человек вчёный, так ему уже свет переворачивается вверх ногами, пардон,- вверх дыбом. И тогда когда тому, одному которому, невчёному будеть белое, так уже ему, вчёному, которому, будет уже как, ну…
- Зелёное?
- Нет! Рябое!(с) За двумя зайцами
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Цензор.НЕТНовиниСуспільство"Проєкт, Атени, кате́дра": від сьогодні починає діяти новий український правопис
 
 
 
 
 
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