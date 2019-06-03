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Все про:ПАРЄ (434) правозахисники (217) Росія (17331)

 Повернення делегації Росії в ПАРЄ стане капітуляцією Ради Європи, - правозахисники

Безумовне повернення російської делегації до ПАРЄ за повного нехтування Росією вимог організації стане моральною капітуляцією Ради Європи та поширенням непокараного зла.

Про це йдеться у відкритому зверненні українських правозахисних організацій до комітету ПАРЄ з питань процедури, імунітетів та інституційних справ, а також національних делегацій країн-учасниць Ради Європи, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

У понеділок, 3 червня, регламентний комітет ПАРЄ обговорить повноваження національних делегацій, зокрема російської, та може ухвалити рішення, що призведе до повернення російської делегації до роботи в асамблеї. Нагадаємо, Росія не бере участі у сесіях асамблеї з січня 2015 року після застосування серйозного обмеження повноважень її делегації.

Правозахисники застерігають ПАРЄ від позитивного рішення на користь Росії. Вони вказують, що РФ навіть не розпочала виконувати жодну із висловлених їй рекомендацій у резолюціях ПАРЄ, фактично зневажаючи статутні вимоги організації-члена Ради Європи.

"Більше того, ситуація тільки погіршується і прикладів грубих порушень Росією міжнародних стандартів прав людини на окупованій нею території Криму та в зоні збройного конфлікту на Донбасі стає дедалі більше", - зауважують підписанти звернення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не допустити повернення Росії в ПАРЄ": українські делегати збирають підписи під відкритим листом

Серед порушень РФ вони вказують на переслідування правозахисників, журналістів і громадських активістів у Криму, що стало системним явищем. Зокрема, найновіші: наймасовіший арешт в історії окупованого Криму наприкінці березня та затримання двох кримськотатарських активісток Лутфіє Зудієвої та Муміне Салієвої наприкінці травня.

"У світлі цих фактів безумовне повернення російської делегації до ПАРЄ видається моральною капітуляцією Ради Європи як міждержавної організації, котра дбає про забезпечення прав людини… Рішення про можливе повернення до ПАРЄ російської делегації за повного нехтування Росією вимог цієї організації є не підтримкою російського громадянського суспільства, а ударом по його цінностях і моральних засадах, фактично поширенням і множенням непокараного зла", - зазначають українські організації.

Підписанти наголошують: будь-яка дискусія щодо зняття санкційного тиску з Російської Федерації має починатися із вимоги до Росії звільнити усіх незаконно утримуваних громадян України в Росії та на окупованих українських територіях Криму і Донбасу.

Також читайте: 115 громадян України переслідуються в окупованому Криму і на території РФ з політичних мотивів, - правозахисники

"На засіданні комітету 3 червня та під час червневої сесії ПАРЄ… ми просимо вас звернути увагу, що йдеться не тільки про Російську Федерацію, але й про інші країни-учасниці Ради Європи, яким позбавлення права ПАРЄ накладати санкції просто розв’яже руки, і від яких можна буде чекати посилення політичних переслідувань", - йдеться у зверненні.

Звернення підтримали 12 українських правозахисних організацій, серед яких "Центр громадянських свобод", "Об’єднання родичів політв’язнів Кремля", "Східноукраїнський центр громадських ініціатив", "Крим SOS" та інші.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130194
 
   
 Топ коментарі
 
Толстые, жирные европейские коты, мыслят только о своей миске с кормом. В основном.
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Наша делегація в обличчі нових рехворматорів промовчить
Зе ніколи цим займатись, він то качалці, то на концерті... державні питання його мало цікавлять..
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Толстые, жирные европейские коты, мыслят только о своей миске с кормом. В основном.
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Піздожди ще.Ніколи не спіши плювати в спину, встигнеш.
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Наша делегація в обличчі нових рехворматорів промовчить
Зе ніколи цим займатись, він то качалці, то на концерті... державні питання його мало цікавлять..
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Дай человеку освоится )) Твоя лолита только очковтирала. Все переделывать теперь придется.
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а він прагне освоїтись ? ДЕ ?
на концерті Монатіка ?
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с марта мало времени было? когда будет достаточно?
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Дай хотя бы сто дней. Потом и суди. Я тоже скажу,что думаю.
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уточни дату. точки отсчёта могут быть разные.
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ОсвоитЬся! Чому прихильники Зе так часто пишуть з помилками???
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Возможно от возмущения,что наезжают прыхильныки лолиты.Который только воровал и гробил страну ))
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Це не до мене, я за нього не голосував... Ви дійсно вважаєте, що завдяки Зе менше народу в Україні житиме за рискою бідності?)) Я особисто не вірю...
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Я тоже не голосовал. Но Саакашвили он впустил. А тот ,такая заноза,шо не отцепится если шо не так ))
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Ааааа, москаль детектед! Гугль транслейт?))))) Повернення делегації Росії в ПАРЄ стане капітуляцією Ради Європи, - правозахисники - Цензор.НЕТ 589
Спалився ти, кацапчику!
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И что в Этом хорошего? самое интересное начнется позже, и ы опять будем набюдать, как мишу лишают гражданства Украины и выпиут на ... на россию.
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А что он украл ,, реальные факты воровства имеются . ? Может наконец , хоть ты ответишь . Повернення делегації Росії в ПАРЄ стане капітуляцією Ради Європи, - правозахисники - Цензор.НЕТ 8415 .
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Скоро узнаешь.Даже быстрее,чем тебе кажется.
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а если нет - шо ты делать будешь? вот это вопрос)))))
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Игорь - когда зеленский найдет и посадить заказчиков Кати? когда посадит свинарчуков? найдет он на это время ?как думаешь?
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Если он это не сделает,я первый про это скажу. Я ж не на оплате у него ))
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просто вилка сейчас - он много обещал ,а по факту делает все наоборот - если еще и выберут по его партии в Раду - у него все мотивации пропадут шо то делать - вот по этому он так и торопиться
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Ну вот ,, снова - " за рыбу гроши " Повернення делегації Росії в ПАРЄ стане капітуляцією Ради Європи, - правозахисники - Цензор.НЕТ 7791 .. !

Ты у меня уже , я уже сбился и со счёта , какой по порядку - тысячный , обкраденный Порохом зрадофил , который не может сказать конкретно - то же у него украл Порох .Ни один ещё не ответил , но все считают себя обворованными . Массовый психоз какой то . .
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Он им даст концерт на рояле , дайте ЧУВАКУ освоиться
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Гей-€вропке не привыкать стоять раком. Только USA способны противостоять ********. Это факт.
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Англо-сакский союз, не только США, а и Канада, Британия ( там вопрос и в этом почему хотят они выйти) , Австралия и Новая Зеландия. Вот где моща.
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Игрушки с сумасшедшими ,вырастают потом в кровавую мировую бойню. Европа хочет воевать и ложить своих граждан ?
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вот ещё одно интересное видео про капитуляцию
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был бы я из вашей компашки, отправил бы в бан. но я другой породы, кацапчег.... Повернення делегації Росії в ПАРЄ стане капітуляцією Ради Європи, - правозахисники - Цензор.НЕТ 8597
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не-а. ******, точнее шакальё, - это ваши. обожают стучать и тявкать стаей.
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а я писал, что я с Саппоро (не тебе, правда). ну и чё?
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Щас тебя админ отправит в бан ,, за разжигание конфликта . А то говно , с которым ты споришь , останется на ветке . Его матюги даже не удалят . Проверено на себе . Повернення делегації Росії в ПАРЄ стане капітуляцією Ради Європи, - правозахисники - Цензор.НЕТ 836 .
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Так Европа в отличии от Украины, без дешевого газ жить не может))
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В случае возвращения делегации России в ПАСЕ, Украина должна немедленно выйти из этой бестолковой и импотентной организации. Дальнейшее пребывание там будет лишено здравого смысла.
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Якщо Україна припинить відповідати на збройні провокації проросійських бойовиків на Донбасі, вона буде виглядати слабаком.
Про це заявив експерт з питань національної безпеки і оборони в Українському інституті майбутнього, британський полковник Глен Грант, повідомляє Апостроф.
Грант вважає, що припинення вогню з боку українських силовиків, про що казав президент Володимир Зеленський, не буде ефективним.
"Із ведмедем треба поводитися як із ведмедем. Якщо ви припините стріляти, а інша сторона - ні, то ви матимете вигляд слабаків. Путін відчує, що він виграє і продовжить рухатися вперед. Тому цю мрію неможливо реалізувати", - зазначив він.
Полковник погодився з думкою американського експерта Семюела Чарапа, який говорив, що президент повинен торгуватися і в чомусь поступитися, щоб виграти в майбутньому.

"Компроміс може бути політичним рішенням, якщо інша сторона показує хоча б найменше прагнення до компромісу. Але я не бачу жодного натяку на компроміс від Путіна - він хоче абсолютної перемоги. Компроміс для нього - це показник слабкості. Він з КДБ. Там цього не вчили. Безжалісність - ось чому вчили в КДБ. Вбивати людей, які тобі не подобаються - ось чому вчили в КДБ. Треба поводитися з твариною так, як з твариною. Лисиця не йде на компроміс, бик не йде на компроміс", - додав він.
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выбрали того кто готов стоять на коленях перед ****** ,а теперь верещат почему Европа такая продажная ,да ей с самого начала было ***** .
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Пасе сюсюкает с Кремлёвским хамством из-за 5летней политики Пораженко.Он торгует на крови,а Европе нельзя?Двурушная политика Пораженка привела к столь плачевнім результатам.
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народ, а шо на эту тему думает Зе? а главное, шо делает - вот вопрос ,вопросов?
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Он ещё изучает ,,что это такое , где находится и зачем оно вообще кому нужно, это ПАСЕ . Повернення делегації Росії в ПАРЄ стане капітуляцією Ради Європи, - правозахисники - Цензор.НЕТ 698 .
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Привыкли вы к красивым словам(и сладким обещаниям). Сейчас принцип изменился, "меньше слов больше дела"(китайская поговорка).
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это как - селфи с шаурмой - селфи с гантелями - вы за это?
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И за это тоже. Новые технологии стремительно врываются в нашу жизнь.
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на данный момент, все шо он не делает это или нарушение закона и конституции или очень сомнительные предложения - которые он не может - воплотить в жизнь - полный и реальный провал - это факты
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Неужели здесь не понятно что когда парашу временно исключили с ПАСЕ она перестала платить взносы что негативно сказалось на бюджете чиновников ПАСЕ,и они всеми путями сейчас пытаются вернуть эти деньги обратно и срали они на те принципы по которым когда то создавалась эта европейская структура сейчас деньги поставлены на первое место
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Экономики Франции, Британии, Германии, Италии, Испании, Швейцарии, Швеции , Нидерландов, Польши итд таке бедные, чтт ПАСЕ без кормильцов РФ не потянет. Что ты мелеш кацап, у тебя одни бабки в голове.
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У каждой из этих стран ВВП почти равно кацапскому , а у некоторых и больше . Просто кацапы , в отличии от европейцев , не жалеют денег , покупая в Европе политиков , и даже целые партии . .
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Ми судим інших, тск як самі робии, чи живем, ти думаєш, що якщо у нас все і всі політики продаються, то так і в ЄС, та ні, не так. Да там є привєрженці Россії, які, звичайно і беруть бабки у кацапів, але більшість не такі.
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Так я не говорил что ВСЕ . Но такие как , например - ле Пен , ******* , ультраправые в Германии , итальянцы , греки ,, все они прикармливаются кацапами . И я не считаю так , на основании лишь своего мнения ,, об этом открыто пишет сама же западная пресса , и про это же говорят их политики . Повернення делегації Росії в ПАРЄ стане капітуляцією Ради Європи, - правозахисники - Цензор.НЕТ 657 .
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Ну і, хто така ЛіПен в ПАСЕ, ? А назви скільки проти РФ.
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В ПАСЕ никто ,, да и я вообще не имел его ввиду Повернення делегації Росії в ПАРЄ стане капітуляцією Ради Європи, - правозахисники - Цензор.НЕТ 8459 ..

А в Европарламенте ( в созыве 2014 г ) от "НО" ле Пен было аж 24 парламентария .Вроде и немного но без кацапского бабла они бы там вообще может и не появились бы . Х.йло спонсировал их предвыборную кампанию , давал безвозвратные " кредиты " и т.д . Статьи про это были в западной прессе . Повернення делегації Росії в ПАРЄ стане капітуляцією Ради Європи, - правозахисники - Цензор.НЕТ 5820 .
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Речь идет о ПАСЕ, кипиш устраивают из-за ПАСЕ , некоторые тут чуть волосы на жопе у себя не рвут, что все пропало, а статейка выглядет как вброс.
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Вот здесь ты как раз и кацапское отродие и проявилось
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Та ні, це ти кацапський виродок, проявився.
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Неспешите, ЭТО ТОЛЬКО ЕСЛИ ДА КАБЫ, ПОГОВОРИМ ПОСЛЕ ЗАСЕДАНИЯ.
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В повернені Росії в ПАСЄ немає нічого дивного. Нині всі намагаються відновити нормальні стосунки з Росією.
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Безусловное возвращение российской делегации в ПАСЕ при полном пренебрежении Россией требований организации станет моральной стимулятором-допингом для дальнейшей оккупации украинской територии и продолжения кровопролития .,поддержкой подконтрольных рашисту украинских територий,которые продажные немецко-французско-итальянские твари нарезали по велению рашиста и эти же продажные твари проталкивают ,спустя пять лет ,возвращение оккупанта украинских територий ..в ПАСЕ...
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