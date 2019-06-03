 Повернення делегації Росії в ПАРЄ стане капітуляцією Ради Європи, - правозахисники

Про це йдеться у відкритому зверненні українських правозахисних організацій до комітету ПАРЄ з питань процедури, імунітетів та інституційних справ, а також національних делегацій країн-учасниць Ради Європи, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
У понеділок, 3 червня, регламентний комітет ПАРЄ обговорить повноваження національних делегацій, зокрема російської, та може ухвалити рішення, що призведе до повернення російської делегації до роботи в асамблеї. Нагадаємо, Росія не бере участі у сесіях асамблеї з січня 2015 року після застосування серйозного обмеження повноважень її делегації.
Правозахисники застерігають ПАРЄ від позитивного рішення на користь Росії. Вони вказують, що РФ навіть не розпочала виконувати жодну із висловлених їй рекомендацій у резолюціях ПАРЄ, фактично зневажаючи статутні вимоги організації-члена Ради Європи.
"Більше того, ситуація тільки погіршується і прикладів грубих порушень Росією міжнародних стандартів прав людини на окупованій нею території Криму та в зоні збройного конфлікту на Донбасі стає дедалі більше", - зауважують підписанти звернення.
Серед порушень РФ вони вказують на переслідування правозахисників, журналістів і громадських активістів у Криму, що стало системним явищем. Зокрема, найновіші: наймасовіший арешт в історії окупованого Криму наприкінці березня та затримання двох кримськотатарських активісток Лутфіє Зудієвої та Муміне Салієвої наприкінці травня.
"У світлі цих фактів безумовне повернення російської делегації до ПАРЄ видається моральною капітуляцією Ради Європи як міждержавної організації, котра дбає про забезпечення прав людини… Рішення про можливе повернення до ПАРЄ російської делегації за повного нехтування Росією вимог цієї організації є не підтримкою російського громадянського суспільства, а ударом по його цінностях і моральних засадах, фактично поширенням і множенням непокараного зла", - зазначають українські організації.
Підписанти наголошують: будь-яка дискусія щодо зняття санкційного тиску з Російської Федерації має починатися із вимоги до Росії звільнити усіх незаконно утримуваних громадян України в Росії та на окупованих українських територіях Криму і Донбасу.
"На засіданні комітету 3 червня та під час червневої сесії ПАРЄ… ми просимо вас звернути увагу, що йдеться не тільки про Російську Федерацію, але й про інші країни-учасниці Ради Європи, яким позбавлення права ПАРЄ накладати санкції просто розв’яже руки, і від яких можна буде чекати посилення політичних переслідувань", - йдеться у зверненні.
Звернення підтримали 12 українських правозахисних організацій, серед яких "Центр громадянських свобод", "Об’єднання родичів політв’язнів Кремля", "Східноукраїнський центр громадських ініціатив", "Крим SOS" та інші.
Зе ніколи цим займатись, він то качалці, то на концерті... державні питання його мало цікавлять..
на концерті Монатіка ?
Спалився ти, кацапчику!
Ты у меня уже , я уже сбился и со счёта , какой по порядку - тысячный , обкраденный Порохом зрадофил , который не может сказать конкретно - то же у него украл Порох .Ни один ещё не ответил , но все считают себя обворованными . Массовый психоз какой то . .
Про це заявив експерт з питань національної безпеки і оборони в Українському інституті майбутнього, британський полковник Глен Грант, повідомляє Апостроф.
Грант вважає, що припинення вогню з боку українських силовиків, про що казав президент Володимир Зеленський, не буде ефективним.
"Із ведмедем треба поводитися як із ведмедем. Якщо ви припините стріляти, а інша сторона - ні, то ви матимете вигляд слабаків. Путін відчує, що він виграє і продовжить рухатися вперед. Тому цю мрію неможливо реалізувати", - зазначив він.
Полковник погодився з думкою американського експерта Семюела Чарапа, який говорив, що президент повинен торгуватися і в чомусь поступитися, щоб виграти в майбутньому.
"Компроміс може бути політичним рішенням, якщо інша сторона показує хоча б найменше прагнення до компромісу. Але я не бачу жодного натяку на компроміс від Путіна - він хоче абсолютної перемоги. Компроміс для нього - це показник слабкості. Він з КДБ. Там цього не вчили. Безжалісність - ось чому вчили в КДБ. Вбивати людей, які тобі не подобаються - ось чому вчили в КДБ. Треба поводитися з твариною так, як з твариною. Лисиця не йде на компроміс, бик не йде на компроміс", - додав він.
А в Европарламенте ( в созыве 2014 г ) от "НО" ле Пен было аж 24 парламентария .Вроде и немного но без кацапского бабла они бы там вообще может и не появились бы . Х.йло спонсировал их предвыборную кампанию , давал безвозвратные " кредиты " и т.д . Статьи про это были в западной прессе . .