 Канада тимчасово закрила посольство у Венесуелі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Новое Время".
За словами Фріланд, "режим Мадуро зробив усе, щоб ускладнити роботу дипломатів інших країн".
"На жаль, до кінця червня наші дипломати в посольстві у Венесуелі більше не зможуть працювати через те, що режим Мадуро не продовжив їм акредитацію. У нас немає іншого виходу, крім як тимчасово закрити наше посольство", - заявила Фріланд.
Вона зазначила, що жителі Венесуели зможуть звертатися в посольство Канади в Колумбії.
Нагадаємо, у травні 2018 року у Венесуелі відбулися вибори глави держави. За даними ЦВК країни, чинний президент Ніколас Мадуро здобув перемогу, набравши близько 70% голосів, а опозиція бойкотувала вибори.
У січні на тлі масових протестів проти Мадуро голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов'язків президента країни.
Більшість країн Євросоюзу, США, Канада, Австралія і частина країн Латинської Америки заявили про визнання Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. Водночас Росія, Китай і Куба підтримують чинного президента Мадуро
Источник: https://censor.net.ua/n3130192
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https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_41.html
https://www.wsj.com/articles/in-a-blow-to-maduro-russia-withdraws-key-defense-support-to-venezuela-11559486826?mod=trending_now_1