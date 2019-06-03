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Все про:Венесуела (68) Канада (653) посольство (293) Фріланд Христя (96) Мадуро (27)

 Канада тимчасово закрила посольство у Венесуелі

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд заявила про тимчасове закриття канадського посольства у Венесуелі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Новое Время".

За словами Фріланд, "режим Мадуро зробив усе, щоб ускладнити роботу дипломатів інших країн".

"На жаль, до кінця червня наші дипломати в посольстві у Венесуелі більше не зможуть працювати через те, що режим Мадуро не продовжив їм акредитацію. У нас немає іншого виходу, крім як тимчасово закрити наше посольство", - заявила Фріланд.

Вона зазначила, що жителі Венесуели зможуть звертатися в посольство Канади в Колумбії.

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Нагадаємо, у травні 2018 року у Венесуелі відбулися вибори глави держави. За даними ЦВК країни, чинний президент Ніколас Мадуро здобув перемогу, набравши близько 70% голосів, а опозиція бойкотувала вибори.

У січні на тлі масових протестів проти Мадуро голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов'язків президента країни.

Більшість країн Євросоюзу, США, Канада, Австралія і частина країн Латинської Америки заявили про визнання Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. Водночас Росія, Китай і Куба підтримують чинного президента Мадуро

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130192
 
 
 Топ коментарі
 
Кажется дождь начинается... (С)
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Мадуро працює на Кремль. Так що зрозуміло чому самий верхній комент написано з такою радістю.
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дипломаты в посольстве в Венесуэле больше не смогут работать из-за того, что режим Мадуро не продолжил им аккредитацию
Источник: https://censor.net.ua/n3130192
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А Українські дипломати у мацквє можуть робити?Доречі,а шо вони там роблять?Як ви шановна,на цензорі?
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а вам від того погано ? чи просто плювати на долю українських в'язнів ?
пс. і не переходьте на особисте, обговорюйте тему.
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Мадуро працює на Кремль. Так що зрозуміло чому самий верхній комент написано з такою радістю.
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