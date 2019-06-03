 У МВС готують "приємний сюрприз" для автошкіл: інструктори нестимуть персональну відповідальність за учнів

Як інформує Цензор.НЕТ, про нововведення розповів начальник Головного сервісного центру МВС України Владислав Криклій в ефірі OBOZ.TV.

"Ми допрацьовуємо наші відомчі укази і готуємо такий "приємний сюрприз" для автошкіл – якщо більше певного відсотка учнів показують поганий рівень підготовки (вочевидь, не складають іспит. - Ред.), інструктори несуть за це персональну відповідальність", - повідомив Криклій.

За його словами, ця практика вже прижилася в деяких прогресивних країнах.

"Зараз в автошколах колективна безвідповідальність. Вони "комісією" приймають іспити з теорії – нібито комісією, зрозуміло, що там ніякої комісії немає. Такою самою "комісією" приймають практичні іспити. У переважній більшості шкіл це бутафорія. Цю ситуацію потрібно змінювати. Має бути персональна відповідальність", – наголосив він.

Він додав, що в майбутньому у МВС збираються кардинально змінити процес підготовки водіїв. Зокрема, інструктори зможуть навчати новачків самостійно і не "прив'язуватися" до автошкіл.

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"Теорії людина зможе самостійно навчитися і скласти іспит, а потім піти до конкретного інструктора, у нього отримати практичні навички і вже до нас прийти на практичний іспит", – пояснив Криклій.

"Має бути індивідуальний запис на складання іспиту та індивідуальна відповідальність з боку інструктора, який готує водіїв", – резюмував він.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року ввечері на вул. Сумській у Харкові сталася аварія. За попередньою інформацією, позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей, 5 осіб загинуло, ще одна дівчина померла пізніше в лікарні.

Прокуратура області затвердила підозру 20-річній харків'янці Олені Зайцевій за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель 6 осіб (ч. 3 ст. 286 КК України).

20 жовтня суд визначив запобіжний захід Зайцевій, яка влаштувала ДТП у Харкові, у вигляді утримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

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6 листопада було оголошено про підозру за ч.3 ст. 286 водієві Volkswagen Touareg Геннадію Дронову. За словами адвоката Г.Дронова Сергія Перепелиці, вручення підозри відбулось у лікарні, де його підзахисний перебуває на стаціонарному лікуванні. 8 листопада суддя Київського райсуду Харкова визначив запобіжний захід Г.Дронову у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.

26 лютого 2019 року суд визнав обох підозрюваних винними і засудив до 10 років ув'язнення.