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Все про:МВС (1210) автошкола (5) Криклій (4)

 У МВС готують "приємний сюрприз" для автошкіл: інструктори нестимуть персональну відповідальність за учнів

У МВС України пропонують ввести персональну відповідальність інструкторів автошкіл за навчання і підготовку водіїв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про нововведення розповів начальник Головного сервісного центру МВС України Владислав Криклій в ефірі OBOZ.TV.

"Ми допрацьовуємо наші відомчі укази і готуємо такий "приємний сюрприз" для автошкіл – якщо більше певного відсотка учнів показують поганий рівень підготовки (вочевидь, не складають іспит. - Ред.), інструктори несуть за це персональну відповідальність", - повідомив Криклій.

За його словами, ця практика вже прижилася в деяких прогресивних країнах.

"Зараз в автошколах колективна безвідповідальність. Вони "комісією" приймають іспити з теорії – нібито комісією, зрозуміло, що там ніякої комісії немає. Такою самою "комісією" приймають практичні іспити. У переважній більшості шкіл це бутафорія. Цю ситуацію потрібно змінювати. Має бути персональна відповідальність", – наголосив він.

Він додав, що в майбутньому у МВС збираються кардинально змінити процес підготовки водіїв. Зокрема, інструктори зможуть навчати новачків самостійно і не "прив'язуватися" до автошкіл.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харківській автошколі, де отримала права Зайцева, яка влаштувала масштабну ДТП, анулюють ліцензію, - Нацполіція

"Теорії людина зможе самостійно навчитися і скласти іспит, а потім піти до конкретного інструктора, у нього отримати практичні навички і вже до нас прийти на практичний іспит", – пояснив Криклій.

"Має бути індивідуальний запис на складання іспиту та індивідуальна відповідальність з боку інструктора, який готує водіїв", – резюмував він.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року ввечері на вул. Сумській у Харкові сталася аварія. За попередньою інформацією, позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей, 5 осіб загинуло, ще одна дівчина померла пізніше в лікарні.

Прокуратура області затвердила підозру 20-річній харків'янці Олені Зайцевій за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель 6 осіб (ч. 3 ст. 286 КК України).

20 жовтня суд визначив запобіжний захід Зайцевій, яка влаштувала ДТП у Харкові, у вигляді утримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кількість ДТП порівняно з 2017 роком зменшилася на 8000, - Князєв

6 листопада було оголошено про підозру за ч.3 ст. 286 водієві Volkswagen Touareg Геннадію Дронову. За словами адвоката Г.Дронова Сергія Перепелиці, вручення підозри відбулось у лікарні, де його підзахисний перебуває на стаціонарному лікуванні. 8 листопада суддя Київського райсуду Харкова визначив запобіжний захід Г.Дронову у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.

26 лютого 2019 року суд визнав обох підозрюваних винними і засудив до 10 років ув'язнення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130190
 
   
 Топ коментарі
 
В МВД готовят "приятный сюрприз" для автошкол: инструктора будут нести персональную ответственность за учеников

это правильное направление
но,когда сами мусора будут нести персональную ответственность за свои косяки???
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А для чого тогда экзаменаторы полиции?И вообще экзамены в Гаи?.Перекладывают с больной на здоровую.
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В такому випадку треба ввести відповідальність кожного вчителя за кожного учня,кожного лікаря за кожного хворого і т.д.Іколи вже настане відповідальність кожного поліцая за кожного громадянина який його утримує на своєі податки?
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вот именно! ни один Президент, ни одно Правительство не понесло ответственности за страну, а депутаты вообще придумали себе политычну видповидальнисть.. зато народ как баранов можно стричь.., это ж безболезненно для себя любимых..
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В МВД готовят "приятный сюрприз" для автошкол: инструктора будут нести персональную ответственность за учеников

это правильное направление
но,когда сами мусора будут нести персональную ответственность за свои косяки???
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так мусора и держат автошколы -поэтому ничего не изменится
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В такому випадку треба ввести відповідальність кожного вчителя за кожного учня,кожного лікаря за кожного хворого і т.д.Іколи вже настане відповідальність кожного поліцая за кожного громадянина який його утримує на своєі податки?
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Наскільки я зрозумів, річ йде про відповідальність саме на екзамені на отримання прав, а не про все подальше життя курсанта
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А якщо після екзамену учень невміє керувати то може і екзаменатора треба притягувати до відповідальності?
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може. якщо успішно здав екзамен і не вміє керувати, то повинна бути імхо відповідальність екзаменатора
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Еще донедавна у ментов был оч популярный такой трюк, это называлось "вкинуть клеща". Если непонятливый курсант автошколы непонимает прямых намеков о благотворительной финансовой помощи ментам при сдаче экзамена, то ему на экзамене "вкидали клеща". То есть экзамен идет на компутерах, мент в 3 билетах на компе у непонятливого курсанта убирает через свой комп правильный ответ. После окончания теста, правильные ответы ессно сразу возвращаются на место. В результате как минимум три ошибки, ибо иначе и быть не может, ну не было правильного ответа в перечне вариантов...
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Я сдавал без всякой благотворительности 20/20. И уже давно.
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я тоже. инструктор сразу сказал: легче сдавать группой от автошколы, чем индивидуально
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А для чого тогда экзаменаторы полиции?И вообще экзамены в Гаи?.Перекладывают с больной на здоровую.
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Ага,щас. Или автошколы опустеют от инструкторов или эти правила просто вывернут выгодной для них стороной.
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Новость 50/50.
Конечно, если инструктор выпустит ТП на экзамен, которая(ый) не может управлять машиной и не знает, куда руль крутить - то таки да.

А если на инструкторов будут вешать ответственность за ДТП ученика после приема практического экзамена, то тогда вопросы скорее к гаишнику, принявшему экзамен.

А такие качества водителя, как склонность к лихачеству и/или вождению под кайфом - как ты проверишь? Т.е. ездить его инструктор научил нормально, но мама с папой не научили не бухать за рулем. И в автошколе он ни разу не пришел бухим на вождение.
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да ну популистский бред, как они действительно алкашку собираются трактовать? или врачи будут персональную ответственность нести, суды докучи завалены всякой фигней, адвокаты апеляции, тупейший популистский бред который нереально реализовать, просто сидят охеревшие радники (вот еще должность которая меня раздражает, советник министра, че ты там советуешь) в количестве 100500 штук в мвд, не знают чем заняться, власть поменялась чтоб их с теплых местечек где за неприличные деньги можно неприлично ничего не делать, не выгнали морщат мозги продуцируя бред
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если не читал статью, то прочитай хотя бы сначала каменты, а потом уже лезь сам
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"Должна быть индивидуальная запись на сдачу экзамена, и индивидуальная ответственность со стороны инструктора, который готовит водителей", - резюмировал он. какая ответственность инструктора? человек пришел сдал экзамены в ГАИ все досвидания . ответственность на водителе . готовят еще одну лазейку для взяток.Источник: https://censor.net.ua/n3130190 какя нахрен ответственность инструктора ?
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А Законом каким-нибудь подпереть, нэ? Любой инструктор плюнет в рожу МВД и будет прав. Нет Закона - нет ответственности. Нет, например, Закона об оружии - и пошли все нах, значит, всё оружие законно. Нормального человека не закрыть никак за левый ствол.
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После того как чувак с ксивой презЕдента заявил...что для него Закон без подтверждения этого Закона Конституционным судом...что этот Закон соответсвует Конституции не указ...и он его соблюдать не будет и не намерен...практически все Законы в Украине можно не соблюлать...по той простой причине....что 99 процентов из них не имеют решения Конституционного суда об их соответсвии Конституции...
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Дык, он прав. Подавай в Конституционный суд. Рада два года принимала Законы без коалиции, значит, всё, что напринимали эти ******* - шлак.
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😀А это пусть подает тот...кто обвиняет...у нас презумпция невиновности...
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Теперь обвинить кого то в нарушении Закона не возможно....прежде чем обвинить...таже Прокуратура должна получить решение Конституционного суда....
Пример Гаранта Констиуции теперь должен исподьзовать в своей практике каждый адвокат...
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И нормально, пусть работают конституционные судьи, а то разъели хари, шо в экран не влазят.
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😀 Да пусть работают....просто чувак с ксивой презЕдента...в силу своей врожденной тупости еще не понял...что он открыл ящик Пандоры...
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Пора наводить порядок после 5 лет беспредела Пети Монитора! Факт.
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Пора...пора наводить порядок....пока зелегая плесень не расползлась...
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😀Осталось гораздо меньше...партейка "слуга урода" не получит абсолютного большинства в Раде...а это значит что зеленая плесень не расползется...
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Мечтай! Порохоскот ванговал победу мародёру с разгромным счётом.
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Это не мечты...это реальность....

Кроме того то что партейка "слуга урода" умеет очень большой шанс не попасть на выборы вообще.... так еще и какая то часть зебеней гладя на выкрутасы чувака с ксивой презЕдента.... и на то как оно выполняет собственные обещания....уже не проголосует за эту партейку....
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Беспредельничающий зе! будет наводить порядок после беспредела... Ну-ну
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Налоговая тоже к стати....ведь решения Конституционного суда о том что Налоговый кодекс соответсвует Констиуции нет....как нет решения Констуционного суда по всем остальным кодексам....гражланского...административного...семейного...уголовного...трудового...
Вот такие вот пироги..
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СтопудоФФ, пусть начинают работать петины *****!
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Пусть....вован кинул бумеранг...и получит им же по лбу...это радует...
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Ты упоролось, животное?) Причем тут коалиция к законам ВРУ?)
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А также МВс готовит законопроект -продавцов вилок и ножей обязуют требовать от покупателей паспортные данные и справку от психиатра. Данные будут заноситься во все украинскую базу опасных личностей.
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пью утренний кофе и віезжаю по клиентам, предварительно за чашечкой кофе полюбуюсь визгом ботві
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а ну да... верю, верю... верю каждому твоему слову У МВС готують "приємний сюрприз" для автошкіл: інструктори нестимуть персональну відповідальність за учнів - Цензор.НЕТ 1170
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твой мозг наконец начинает излучать позитивные импульсы, Сын Мой...
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Сегодня лично мне довольно часто встречаются особи женского пола, которые уже давно за рулем, но для которых движение задним ходом вызывает ужас и истерику.
Под словосочетанием "движение задним ходом" я имею в виду автомобиль
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99% наших водятлов в независимости от половой принадлежности сдавая назад обнимают пассажирское сиденье и пялятся в заднее стекло. Зеркала для них неведомая крень. Это всё шо нужно знать про качество обучения.
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меня тоже инструктор именно так учил. настойчиво учил. но сне так дико не нравится, я задкую тока по зеркалам
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У большинства женщин слабое пространственное ориентирование. Это зависит от структур мозга. У них много других преимуществ - они хорошо стреляют.
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погано вони стріляють , більшість жінок самого звуку пострілу дуже боїться , заплющують очі , а деякі ще й верещать , як дикі тварини.Не всі , звісно, але таки переважна більшість.
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В среднем до рождения ребенка дамы стреляют лучше чем юноши. Более того, если мадмуазель правильно психологически обработать, то снайпер с нее получается без любых моральных принципов ибо женщины куда расчетливее, коварнее и целеустремленее. Плохо, шо вы этого пока не поняли.
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не факт, шо плохо, может чек молодой исчо, молодость єт прекрасно
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с чего ты взял что они "хорошо стреляют"?

Один из доказанных фактов- они быстрее реагируют на цветовые сигналы( синий, красный)
Доказано астронавтами- женский мозг быстрее реагирует на цветовые сигналы

А как можно доказать что они хорошо стреляют, я не даже представить не могу
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В теории оно конечно да, но на практике нашей реформированной полиции все мы понимаем что инструктор сможет понести наказание это как максимум "обелечиванием" сотрудниками полиции.
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Хороша ідея.
Головне щоб вона вірно була втілена в життя.
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хотят сделать как в Австрии... но... посмотрите что творится на украиинских дорогах... "красавица" (штампа негде поставить "красоте" - уши как радары, шнобель на поллица, ноги как у всадницы...) садится за руль и УЖЕ начинает говорить по телефону... при чем здесь инструктор... сколько ездят по дорогам рукожёпых, никогда не показывающих перестроение во время движения... и пошло поехало... не инструктор виноват, а дебильное воспитание... штрафовать надо конкретного нарушителя... в голову дебилу ты можешь вложить знания только в период обучения, потому что тот, кого обучают, хочет сдать экзамен и получить права...
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Це - приємний сюрприз для усіх учасників дорожнього руху!
PS Це - просто жах: інопланетяни вселяються в тіла ментів і роблять за них розумні вчинки!
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В нормальной стране баллы и изъятие прав
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у нас тоже изъятие бабла и прав. последнгие три года пьяный за рулем четкая такса 5000 грн. точнее ломят 6, но соглашаются на 5
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самое лучшее - Авакова в отставку - если спросите за шо? - я отвечу - за все))))))
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и в первую очередь за справедливый подсчет голосов на последних выборах
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МВД должно принимать экзамены и выдавать права и тем людям которые знают ПДД и умеют ездить а не только у тех кто отучился в автошколе, яркий пример Грузии
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ДТП на дороге
1. Внезапные ямы на дорогах.
2. Водятлы которые купили права но думают что они знают ПДР лучше всех.

По моей оценке 30% прав куплены.
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вважаю що це залежить від періоду отримання. Зараз таких мабуть відсотків 90..., років 120 назад було відсотків 10...
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"По его словам, эта практика уже прижилась в некоторых прогрессивных странах".

Назвіть, будь ласка, ці країни.
Всі резонансні ДТП відбуваються за участі мажорів за кермом. То можливо просто треба щоб закон був однаковим для всіх? І щоб таж таки Зайцева не шукала зараз лазівок щоб уникнути покарання, а відсиділа весь термін від дзвінка до дзвінка?
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Якщо ти психічно здорова, адекватна людина, то як ти можеш виїхати на дорогу без підготовки, з купованими водійськими правами???
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Ви, дебіли, коли в сервісних центрах перестануть за гроші права видавати, тільки тоді люди будуть витрачати кошти на навчання в автошколах, а не на хабарі.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоУ МВС готують "приємний сюрприз" для автошкіл: інструктори нестимуть персональну відповідальність за учнів
 
 
 
 
 
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