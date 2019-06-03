 У МВС готують "приємний сюрприз" для автошкіл: інструктори нестимуть персональну відповідальність за учнів

Як інформує Цензор.НЕТ, про нововведення розповів начальник Головного сервісного центру МВС України Владислав Криклій в ефірі OBOZ.TV.
"Ми допрацьовуємо наші відомчі укази і готуємо такий "приємний сюрприз" для автошкіл – якщо більше певного відсотка учнів показують поганий рівень підготовки (вочевидь, не складають іспит. - Ред.), інструктори несуть за це персональну відповідальність", - повідомив Криклій.
За його словами, ця практика вже прижилася в деяких прогресивних країнах.
"Зараз в автошколах колективна безвідповідальність. Вони "комісією" приймають іспити з теорії – нібито комісією, зрозуміло, що там ніякої комісії немає. Такою самою "комісією" приймають практичні іспити. У переважній більшості шкіл це бутафорія. Цю ситуацію потрібно змінювати. Має бути персональна відповідальність", – наголосив він.
Він додав, що в майбутньому у МВС збираються кардинально змінити процес підготовки водіїв. Зокрема, інструктори зможуть навчати новачків самостійно і не "прив'язуватися" до автошкіл.
"Теорії людина зможе самостійно навчитися і скласти іспит, а потім піти до конкретного інструктора, у нього отримати практичні навички і вже до нас прийти на практичний іспит", – пояснив Криклій.
"Має бути індивідуальний запис на складання іспиту та індивідуальна відповідальність з боку інструктора, який готує водіїв", – резюмував він.
Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року ввечері на вул. Сумській у Харкові сталася аварія. За попередньою інформацією, позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей, 5 осіб загинуло, ще одна дівчина померла пізніше в лікарні.
Прокуратура області затвердила підозру 20-річній харків'янці Олені Зайцевій за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель 6 осіб (ч. 3 ст. 286 КК України).
20 жовтня суд визначив запобіжний захід Зайцевій, яка влаштувала ДТП у Харкові, у вигляді утримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.
6 листопада було оголошено про підозру за ч.3 ст. 286 водієві Volkswagen Touareg Геннадію Дронову. За словами адвоката Г.Дронова Сергія Перепелиці, вручення підозри відбулось у лікарні, де його підзахисний перебуває на стаціонарному лікуванні. 8 листопада суддя Київського райсуду Харкова визначив запобіжний захід Г.Дронову у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.
26 лютого 2019 року суд визнав обох підозрюваних винними і засудив до 10 років ув'язнення.
это правильное направление
но,когда сами мусора будут нести персональную ответственность за свои косяки???
Конечно, если инструктор выпустит ТП на экзамен, которая(ый) не может управлять машиной и не знает, куда руль крутить - то таки да.
А если на инструкторов будут вешать ответственность за ДТП ученика после приема практического экзамена, то тогда вопросы скорее к гаишнику, принявшему экзамен.
А такие качества водителя, как склонность к лихачеству и/или вождению под кайфом - как ты проверишь? Т.е. ездить его инструктор научил нормально, но мама с папой не научили не бухать за рулем. И в автошколе он ни разу не пришел бухим на вождение.
Пример Гаранта Констиуции теперь должен исподьзовать в своей практике каждый адвокат...
Кроме того то что партейка "слуга урода" умеет очень большой шанс не попасть на выборы вообще.... так еще и какая то часть зебеней гладя на выкрутасы чувака с ксивой презЕдента.... и на то как оно выполняет собственные обещания....уже не проголосует за эту партейку....
Вот такие вот пироги..
Под словосочетанием "движение задним ходом" я имею в виду автомобиль
Один из доказанных фактов- они быстрее реагируют на цветовые сигналы( синий, красный)
Доказано астронавтами- женский мозг быстрее реагирует на цветовые сигналы
А как можно доказать что они хорошо стреляют, я не даже представить не могу
Головне щоб вона вірно була втілена в життя.
PS Це - просто жах: інопланетяни вселяються в тіла ментів і роблять за них розумні вчинки!
1. Внезапные ямы на дорогах.
2. Водятлы которые купили права но думают что они знают ПДР лучше всех.
По моей оценке 30% прав куплены.
Назвіть, будь ласка, ці країни.
Всі резонансні ДТП відбуваються за участі мажорів за кермом. То можливо просто треба щоб закон був однаковим для всіх? І щоб таж таки Зайцева не шукала зараз лазівок щоб уникнути покарання, а відсиділа весь термін від дзвінка до дзвінка?