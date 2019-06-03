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Все про:літак (687) Boeing (8)

 Boeing виявив 148 дефектних деталей, встановлених у понад 300 літаках типу 737 NG та 737 Max

Американський авіабудівний концерн Boeing оголосив про виявлення 148 неякісних деталей на літаках типу 737 NG та 737 Max.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, відповідну заяву опубліковано в неділю, 2 червня, на сайті Федерального управління цивільної авіації США (FAA). Неякісні деталі можуть бути встановлені на більш ніж 300 літаках по всьому світу.

Ці деталі "можуть бути виготовлені неналежним чином і можуть не відповідати всім застосовним нормативним вимогам щодо міцності і довговічності", йдеться в заяві Boeing. Виявлено їх спільною комісією Boeing та FAA. Дефектні деталі "можуть передчасно вийти з ладу або зазнати появи тріщин", що може призвести до пошкодження літака під час польоту.

FAA попередило міжнародні органи цивільної авіації про проблему з деталями, найближчим часом вони мають бути замінені, йдеться в заяві.

У травні Boeing визнав наявність помилок у бортовому програмному забезпеченні літаків типу Boeing 737 Max. Бортове програмне забезпечення MCAS, про яке йдеться, використовується, зокрема, для навчання пілотів управлінню новими моделями лайнера - Boeing 737 Max 8. У результаті аварії двох машин цього типу, що відбулися за останні півроку, загинули загалом 346 осіб.

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Нагадаємо, на початку березня 2019 р. розбився пасажирський літак авіакомпанії Ethiopian Airlines зі 157 людьми на борту, вилетівши з Ефіопії в столицю Кенії - Найробі.

За інформацією консульської служби МЗС України, українців не було серед пасажирів літака, що зазнав катастрофи.

Після цього авіакомпанії по всьому світу почали відмовлятися від використання літаків моделей Boeing 737 MAX 8 та Boeing 737 MAX 9.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130189
 
 
 Топ коментарі
 
Да это понты. Вот у росияшек целый самолёт-дефектная деталь.
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Ну да. Вот только пока супер-дуперджеты падают. Бо там надо не деталь, а весь самолет выбрасывать.
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это парашка совок за собой везде совает,когда лепит из дерьма дерьмо)
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Да это понты. Вот у росияшек целый самолёт-дефектная деталь.
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согласен, около сотни сухих и дофига некондиции в каждом самолете.
сплошные летающие недоразумения.......
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Не....Его просто забыли напильником обработать.... Boeing виявив 148 дефектних деталей, встановлених у понад 300 літаках типу 737 NG та 737 Max - Цензор.НЕТ 1720
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Это такой ход. Типа все дело в дефектной детальке. Заменим и все будет окей. А Боинги будут продолжать падать. Потом скажут что дело в другой детальке.
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Ну да. Вот только пока супер-дуперджеты падают. Бо там надо не деталь, а весь самолет выбрасывать.
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Так в нее же вроде молния ударила. А Боинги сами по себе падают. И никто не может понять почему.
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*******, ты у себя в Усть-******** может кого-то и убедишь, что самолеты от удара молнии падают. В цивилизации - это уже лет 50 как вааще не проблема
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Это типа такой ход тупого тролля-любителя. Дешево и неинтересно. Убейся ап стену. Хотя... Лучше просто летай говнолетами суперджет, оно само собой получится
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Вообще видите какое это опасное дело. Самолетостроение. Хорошо что Украина выкинула этот совковый пережиток на свалку истории.
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Осссспадя... Ты ещё топорнее работаешь, чем я изначально решил. Ну низзя же так убого За что тебе хозяева платят? Ну халтура же сплошная. Хотя...у вас по большому счету - всё халтура Ничего толком не выходит, разве что кроме орудий убийства
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это парашка совок за собой везде совает,когда лепит из дерьма дерьмо)
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономBoeing виявив 148 дефектних деталей, встановлених у понад 300 літаках типу 737 NG та 737 Max
 
 
 
 
 
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