 Boeing виявив 148 дефектних деталей, встановлених у понад 300 літаках типу 737 NG та 737 Max

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, відповідну заяву опубліковано в неділю, 2 червня, на сайті Федерального управління цивільної авіації США (FAA). Неякісні деталі можуть бути встановлені на більш ніж 300 літаках по всьому світу.
Ці деталі "можуть бути виготовлені неналежним чином і можуть не відповідати всім застосовним нормативним вимогам щодо міцності і довговічності", йдеться в заяві Boeing. Виявлено їх спільною комісією Boeing та FAA. Дефектні деталі "можуть передчасно вийти з ладу або зазнати появи тріщин", що може призвести до пошкодження літака під час польоту.
FAA попередило міжнародні органи цивільної авіації про проблему з деталями, найближчим часом вони мають бути замінені, йдеться в заяві.
У травні Boeing визнав наявність помилок у бортовому програмному забезпеченні літаків типу Boeing 737 Max. Бортове програмне забезпечення MCAS, про яке йдеться, використовується, зокрема, для навчання пілотів управлінню новими моделями лайнера - Boeing 737 Max 8. У результаті аварії двох машин цього типу, що відбулися за останні півроку, загинули загалом 346 осіб.
Нагадаємо, на початку березня 2019 р. розбився пасажирський літак авіакомпанії Ethiopian Airlines зі 157 людьми на борту, вилетівши з Ефіопії в столицю Кенії - Найробі.
За інформацією консульської служби МЗС України, українців не було серед пасажирів літака, що зазнав катастрофи.
Після цього авіакомпанії по всьому світу почали відмовлятися від використання літаків моделей Boeing 737 MAX 8 та Boeing 737 MAX 9.
сплошные летающие недоразумения.......