EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  3802  39
Матеріали за темою:
Все про:Росія (17331) тероризм (2057) Зеркаль (155) Міжнародний суд ООН (69)

 Суд ООН 3 червня почне розгляд справи щодо порушення Росією конвенції про фінансування тероризму, - Зеркаль

Міжнародний суд ООН у Гаазі розгляне справу щодо застосування і тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 3 червня.

Про це повідомила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"О 10 годині ранку Суд у Гаазі почне розгляд заперечень Росії щодо наявності в Суду юрисдикції щодо нашого великого позову. Росія скористалася своїм правом і зробила все можливе для того, щоб затягнути розгляд справи по суті. Розгляд справи по суті – це детальне дослідження всіх доказів, експертних думок та показів свідків, які Україна надала Суду на 17 500 сторінках ще рік тому", - заявила Зеркаль.

За її словами, більшість матеріалів буде оприлюднено на сайті Суду 3 червня.

"Це саме те, чого росіяни намагаються уникнути всіма можливими шляхами, включно з юридичною гімнастикою та еквілібристикою", - пише Зеркаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Текст рішення у справі українських моряків оприлюднено на сайті Трибуналу ООН із морського права. ДОКУМЕНТ

Заступник міністра зазначила, що українська юридична команда готова до "чергової порції російської пропаганди".

"Незважаючи на те, що наша делегація є набагато меншою за російську, вона складається з перевірених часом представників МЗС, СБУ, ГПУ, які безпосередньо розслідують справи щодо збиття МН17, терористичних актів у Маріуполі, Краматорську, Волновасі, забезпечують надання міжнародно-правової допомоги та брали участь в усіх переговорах з росіянами щодо цих питань", - наголосила Зеркаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У червні в Міжнародному суді ООН у Гаазі відбудуться слухання за кримськими позовами України проти Росії, - МЗС

Суд ООН 3 червня почне розгляд справи щодо порушення Росією конвенції про фінансування тероризму, - Зеркаль 01

Нагадаємо, 16 січня 2017 року Україна подала позов до Міжнародного суду ООН для притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації упродовж її незаконної агресії проти України. Позов подано в межах Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Слухання в Міжнародному суді ООН у Гаазі (Нідерланди) за позовом України для притягнення Росії до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації упродовж її агресії проти України відбулися 6-9 березня 2017 року. Україна представила аргументи 6 та 8 березня, Росія - 7 та 9 березня. Позов на 45 сторінках опубліковано на сайті суду.

Читайте: Судовий процес України проти РФ у Гаазькому суді покажуть онлайн

12 червня 2018 року Україна подала меморандум, який описує і доводить усі порушення конвенцій з боку Росії.

12 вересня Росія передала на розгляд Міжнародного суду свої попередні зауваження, Москва наполягає на відсутності у суду юрисдикції для розгляду справи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130184
 
 
 Топ коментарі
 
День 1: Референдум за мир
День 2: Повернення Портнова
День 3: Повернення Хорошковського
День 4: Факап великобританці, продаж Сватів Яндексу
День 5: Ліга сміху, майдан негативне явище, затримання підлітка за пікет.
День 6: Шаурма, Московське привітання Києву
День 7:коментарі з погрозами дівчині на сайті преза
День 8:ігнор дефолту Коломойши
День 9:Саака,Бібіпка,Данилюк загубив РНБО
День 10:Забув шо главнокоман це він
День 11:Кортеж по встрєчкє
День 12:Шарій планує в раду
День 13:Сходив на Монатіка.
 показати весь коментар
 
Ты брехло.
Это Петина власть не удосужилась объявить лнр и днр террор организациями. И довести их признание терорр орг-и на междун уровне.
https://www.facenews.ua/columns/2018/320068/
Так что если рашку не признают - это Петина заслуга и только его.
 показати весь коментар
 
кацапия - логово террористов.будет уничтожено..причем всем миром.
дело времени. Суд ООН 3 июня рассмотрит дело о нарушении Россией конвенции о финансировании терроризма, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 5171
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ты книгу "На краю Ойкумены", читал? Там имеется якобы "египетское" наименование народа "туруши" ("этруски"). Почитай статью Владимира Щербакова - "Тропой Трояновой"... (Я уже не говорю о "бредятине" современных "русских арийцев"... Вот "откуда ноги растут" "русские"!.
 показати весь коментар
 
Сайтам сру не верим.
https://censor.net.ua/forum/2650249/professor_l_i_pshenko_ierusalim_byl_osnovan_ukraintsami
 показати весь коментар
 
Заткнись это один из лучших украинских дипломатов
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Лишь бы ЗЕ-команда в последний момент все не испортила.

 показати весь коментар
 
 
Ты брехло.
Это Петина власть не удосужилась объявить лнр и днр террор организациями. И довести их признание терорр орг-и на междун уровне.
https://www.facenews.ua/columns/2018/320068/
Так что если рашку не признают - это Петина заслуга и только его.
 показати весь коментар
 
 
Мало того... Все люди произошли от африканских обезьян... Одни "рассеяне" - от динозавров...
 показати весь коментар
 
 
Я слышал теорию, что это динозавры произошли от древних россиян...
 показати весь коментар
 
 
Ну и какой будет толк из биомассы,заселяющей кацапскую территорию,если там такие "академики"? Никакого. Только в печку.
 показати весь коментар
 
 
А на основании чего "ставить диагнозы"? Когда-то держал в руках книжку, 1926 года издания: "Сумасшедшие и их роль в развитии научно-технического прогресса"...
 показати весь коментар
 
 
глЮпий зе-бил.
Хочешь что-бы Лугандонию признали "отдельной организацией" и на нее свалили все преступления Рассии?
 показати весь коментар
 
 
Слышь, "британец внутриМКАДовский", а при чём здесь "Петя"? Это решение принимает не "исполнительная" власть, а "законодательная".... это "Верховная рада". Если они не захотели проголосовать за этот закон, то при чём здесь Порошенко? Он ведь, только утверждает принятый закон, или накладывает на него "вето", если с ним не согласен... Покажи мне результат голосования по данному закону... И, если он принят - Указ о его "ветировании"... А потом "раскладывай кактусы"...
Кстати, давно хотел спросить: вам платят за ЛЮБОЙ комментарий или ответ на ваш "высер", или только за "лайки"? Если форумчане пишут, что ты идиот - тоже оплата идёт? Так тогда у вас, на "Лахте" не внедрена "прогрессивная оплата труда"... Надо соцсоревнование развернуть, "переходящее "трёхцветное" знамя" вручать, "передовиков соцпроизводства" чествовать... А то какая-то "уравниловка" получается... Неразумная трата бюджетных денег...
 показати весь коментар
 
 
Рада без легитимной коалиции работала при президенте Порошенко более трех лет. Єто прямая вина ПОП-а и саботаж демократии в Украине.
 показати весь коментар
 
 
Ивашин, ты порассуждать о влиянии солнечной радиации на потенцию самцов малого тушканчика, не пробовал? Я о чём писал? А ты что "лепишь"?!
Пихаешь Порошенко, куда ни попадя, лишь-бы, "сернуть"...Ты мне пса бродячего напоминаешь - то тоже у каждого столба ногу задирает... Ну, а ты - при слове "Порошенко"...
 показати весь коментар
 
День 1: Референдум за мир
День 2: Повернення Портнова
День 3: Повернення Хорошковського
День 4: Факап великобританці, продаж Сватів Яндексу
День 5: Ліга сміху, майдан негативне явище, затримання підлітка за пікет.
День 6: Шаурма, Московське привітання Києву
День 7:коментарі з погрозами дівчині на сайті преза
День 8:ігнор дефолту Коломойши
День 9:Саака,Бібіпка,Данилюк загубив РНБО
День 10:Забув шо главнокоман це він
День 11:Кортеж по встрєчкє
День 12:Шарій планує в раду
День 13:Сходив на Монатіка.
 показати весь коментар
 
 
Насыщенная жизнь ,из-за чего и забыл поездить на велеке
 показати весь коментар
 
 
кацапия - логово террористов.будет уничтожено..причем всем миром.
дело времени. Суд ООН 3 июня рассмотрит дело о нарушении Россией конвенции о финансировании терроризма, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 5171
 показати весь коментар
 
 
Троляча звичка, на якій вони і паляться.
 показати весь коментар
 
 
Кровь проливал я за россию...
Далёко от родных небес.
В чужих степьях,как кол осинный
Стоит мой безымьянный шест.
Идет кто мимо или едет-
Поссит тихонько на меня.
А местный- плюнет и процедит:
Кацомосковская фашня!!!
 показати весь коментар
 
 
Ну, сегодня опять начнётся : "А хде ваши доказательства? Ваши доказательства - не доказательства! Это не мы!!!"
Это же надо - при Хрущове и Брежневе финансирование террористов шло полным ходом, и Запад просто тупо противостоял этому. А сейчас Россию "в открытую", "по столу мордой возить начали"...
 показати весь коментар
 
 
Там есть нюансы...в то время террористов финансировали и СССР, и США...вспомните Талибан и Аль-Каиду, которые были созданы США. Сложно было возить одних и не возить других...
 показати весь коментар
 
Так "клин клином вышибают...". "Контрас", ведь, тоже в противовес коммунистам, создавали... Бороться с терроризмом в "белых перчатках", затруднительно...
 показати весь коментар
 
У нас самый крутой специалист по иностранным делам - Вова. Он сам себя в США приглашает

Хроника одной лжи
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_41.html
 показати весь коментар
 
 
Ні. Просто брехня Зеленого. Трамп дізнається вуха відірве
 показати весь коментар
 
 
Тиберий Сорат , а это что?

"Письмо с официальным приглашением было получено в четверг. Поездка запланирована", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе главы государства. https://interfax.com.ua/news/political/591055.html
 показати весь коментар
 
А делегация Талибан в россию за финансированием приезжала и к делу это приобщат?
 показати весь коментар
 
 
Можно прямо сегодня... В ООН рассматривают вопрос о нарушении Россией соглашения о запрете финасирования терроризма... Инициатор - Украина...
 показати весь коментар
 
 
За П2ять років Петро і банда не змогли офіційно визнати терористів Лугандону,терористами.
 показати весь коментар
 
 
удачи вам и нам всем в этом святом деле и холодной головы на все время процесса, мы в вас верим и надеемся на успех...
 показати весь коментар
 
 
Суд ООН 3 червня почне розгляд справи щодо порушення Росією конвенції про фінансування тероризму, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 5710Суд ООН 3 червня почне розгляд справи щодо порушення Росією конвенції про фінансування тероризму, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 3776

чем только л/дэнээры нас не радовали, казалось бы, новых поводов уже просто не существует, их невозможно придумать, а оказалось, что таки нет, таки возможно....
видно для того, чтобы защитить себя от разных ненастий, а также изгнать остатки "пиндосского духа" (ну или у некоторых остатки следов мозга) всех свободолюбивых новонедореспубликанцев заставляют молится на икону с х.лом в разных вариациях
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСуд ООН 3 червня почне розгляд справи щодо порушення Росією конвенції про фінансування тероризму, - Зеркаль
 
 
 
 
 
 вгору