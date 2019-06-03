 Суд ООН 3 червня почне розгляд справи щодо порушення Росією конвенції про фінансування тероризму, - Зеркаль

Про це повідомила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"О 10 годині ранку Суд у Гаазі почне розгляд заперечень Росії щодо наявності в Суду юрисдикції щодо нашого великого позову. Росія скористалася своїм правом і зробила все можливе для того, щоб затягнути розгляд справи по суті. Розгляд справи по суті – це детальне дослідження всіх доказів, експертних думок та показів свідків, які Україна надала Суду на 17 500 сторінках ще рік тому", - заявила Зеркаль.
За її словами, більшість матеріалів буде оприлюднено на сайті Суду 3 червня.
"Це саме те, чого росіяни намагаються уникнути всіма можливими шляхами, включно з юридичною гімнастикою та еквілібристикою", - пише Зеркаль.
Заступник міністра зазначила, що українська юридична команда готова до "чергової порції російської пропаганди".
"Незважаючи на те, що наша делегація є набагато меншою за російську, вона складається з перевірених часом представників МЗС, СБУ, ГПУ, які безпосередньо розслідують справи щодо збиття МН17, терористичних актів у Маріуполі, Краматорську, Волновасі, забезпечують надання міжнародно-правової допомоги та брали участь в усіх переговорах з росіянами щодо цих питань", - наголосила Зеркаль.
Нагадаємо, 16 січня 2017 року Україна подала позов до Міжнародного суду ООН для притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації упродовж її незаконної агресії проти України. Позов подано в межах Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Слухання в Міжнародному суді ООН у Гаазі (Нідерланди) за позовом України для притягнення Росії до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації упродовж її агресії проти України відбулися 6-9 березня 2017 року. Україна представила аргументи 6 та 8 березня, Росія - 7 та 9 березня. Позов на 45 сторінках опубліковано на сайті суду.
12 червня 2018 року Україна подала меморандум, який описує і доводить усі порушення конвенцій з боку Росії.
12 вересня Росія передала на розгляд Міжнародного суду свої попередні зауваження, Москва наполягає на відсутності у суду юрисдикції для розгляду справи.
https://censor.net.ua/forum/2650249/professor_l_i_pshenko_ierusalim_byl_osnovan_ukraintsami
Это Петина власть не удосужилась объявить лнр и днр террор организациями. И довести их признание терорр орг-и на междун уровне.
https://www.facenews.ua/columns/2018/320068/
Так что если рашку не признают - это Петина заслуга и только его.
Хочешь что-бы Лугандонию признали "отдельной организацией" и на нее свалили все преступления Рассии?
Кстати, давно хотел спросить: вам платят за ЛЮБОЙ комментарий или ответ на ваш "высер", или только за "лайки"? Если форумчане пишут, что ты идиот - тоже оплата идёт? Так тогда у вас, на "Лахте" не внедрена "прогрессивная оплата труда"... Надо соцсоревнование развернуть, "переходящее "трёхцветное" знамя" вручать, "передовиков соцпроизводства" чествовать... А то какая-то "уравниловка" получается... Неразумная трата бюджетных денег...
Пихаешь Порошенко, куда ни попадя, лишь-бы, "сернуть"...Ты мне пса бродячего напоминаешь - то тоже у каждого столба ногу задирает... Ну, а ты - при слове "Порошенко"...
День 2: Повернення Портнова
День 3: Повернення Хорошковського
День 4: Факап великобританці, продаж Сватів Яндексу
День 5: Ліга сміху, майдан негативне явище, затримання підлітка за пікет.
День 6: Шаурма, Московське привітання Києву
День 7:коментарі з погрозами дівчині на сайті преза
День 8:ігнор дефолту Коломойши
День 9:Саака,Бібіпка,Данилюк загубив РНБО
День 10:Забув шо главнокоман це він
День 11:Кортеж по встрєчкє
День 12:Шарій планує в раду
День 13:Сходив на Монатіка.
дело времени.
Далёко от родных небес.
В чужих степьях,как кол осинный
Стоит мой безымьянный шест.
Идет кто мимо или едет-
Поссит тихонько на меня.
А местный- плюнет и процедит:
Кацомосковская фашня!!!
Это же надо - при Хрущове и Брежневе финансирование террористов шло полным ходом, и Запад просто тупо противостоял этому. А сейчас Россию "в открытую", "по столу мордой возить начали"...
Хроника одной лжи
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_41.html
"Письмо с официальным приглашением было получено в четверг. Поездка запланирована", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе главы государства. https://interfax.com.ua/news/political/591055.html
чем только л/дэнээры нас не радовали, казалось бы, новых поводов уже просто не существует, их невозможно придумать, а оказалось, что таки нет, таки возможно....
видно для того, чтобы защитить себя от разных ненастий, а также изгнать остатки "пиндосского духа" (ну или у некоторых остатки следов мозга) всех свободолюбивых новонедореспубликанцев заставляют молится на икону с х.лом в разных вариациях