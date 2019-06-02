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Все про:Папа Римський (49) Румунія (216) цигани (78) Франциск (22)

 Папа Римський вибачився перед ромами за дискримінацію з боку Католицької церкви

Папа Франциск під час свого візиту до Румунії від імені Католицької церкви вибачився перед ромським народом.

Під час зустрічі з циганською громадою в останній день свого візиту в країну понтифік попросив вибачення за "всі ті часи в історії, коли ми дискримінували, жорстоко поводилися або підозріло дивилися на вас", пише Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Протягом століть ромів переслідували в Європі.

Вважається, що сотні тисяч ромів вбили під час Голокосту.

Сьогодні роми живуть переважно в південній і центральній Європі і становлять близько 10% від загальної кількості населення Румунії. Вони скаржаться, що їм важко отримати роботу через дискримінацію, і багато хто живе в бідності.

"Я прошу пробачення - в ім'я Церкви і Господа - і прошу пробачення у вас", - сказав Папа Франциск ромам у румунському місті Блаж.

"Байдужість породжує забобони і сприяє гніву та образам, - сказав понтифік. - Скільки разів ми судимо необачно, зі словами, що ранять, з поглядами, які сіють ненависть і поділ!"

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Зустріч з ромами відбулася після урочистої церемонії в місті Блаж, на якій папа Франциск беатифікував сімох єпископів, які були ув'язнені і піддані тортурам під час комуністичного правління в Румунії.

Режим ув'язнив їх у 1948 році за зраду після того, як вони відмовилися стати православними християнами.

Всі семеро загинули в ув'язненні і були таємно поховані.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130179
 
 
 Топ коментарі
 
У Папы совсем крыша поехала... - попросил прощение и помыл ноги кому только можно...
Вот теперь ворам и жуликам по жизни цыганам...
Цыганам же и в голову не придет просить у кого нибудь прощения...
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Нашёл у кого просить, а Вы видели хороших по серьёзному ромов, если да то пальцев на руках и ногах точно хватит ,я не нацик это просто народный диагноз и опыт общения с людьми других национальностей, как итог по сбору информации
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Роми бувають різними. Є ті, які працюють мають таланти співаків, танцюристів... А є такі, яких я бачив сьогодні : пляшка пива у матері з маленькою дитиною, сама брудна, очі порожні...
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Роми бувають різними. Є ті, які працюють мають таланти співаків, танцюристів... А є такі, яких я бачив сьогодні : пляшка пива у матері з маленькою дитиною, сама брудна, очі порожні...
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Роми в Україні це дикі люди, які живуть в первісно-общинному суспільстві і не є ані християнами ані цивілізованими людьми.
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Більшість українських ромів _ православні християни, які хрестять дітей. Поцікавтеся цим фактом.
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Було вже таке🤗 В цілому все нормально, але дуже галасливі.
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Відповів, що у мене були сусіди цигани. Все нормально, ніхто нічого не крав.
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ще раз повторю
ви хотіли би мати сусідами ромську сім'ю?
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у одного хлопця цигани віджали половину будинку підкупивши нотаріуса,дійсно дуже галасливі.на зауваження не реагують включають музику голосно ну в подробиці я не вникав
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Якщо віджимають майно, то той хлопець можливо брав у них наркотики?
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ні не брав,вони нагло в'їхали і через нотаріуса підробили документи
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у другого хлопця який займається збором металлолому з машини вкрали акумулятор за те що відмовився брати якесь лай...но замість метлома,знаю випадок кишенькової крадіжки у жінки яка приїхала з великою суммою грошей і її на базарі обікрали кишенькові злодюжки,поліції байдуже,наркоторгівля процівітає а ви ,йолопи ,вибачайтеся,бо цигани однин за одного у нас нажаль інша філософія тому й вимираємо.
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Только Владу Цепеш удалось добиться того, чтоб золотая монета пролежала весь день на базарной площади и её не поднял ни один цыган.
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Ее не только ни один цыган, ее ни один румын не поднял)).
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Цыгане делятся на кочевых и оседлых. К оседлым если и есть претензии, то они общегражданские , как и к любым другим этносам.
А вот, что касается кочевых, то тут все намного хуже.
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претензії в тому що нідня ніде не працювавши мають пенсію більшу ніж українські пенсіонери,ще одна претензія фіктивні розлучення опікунства за які вони отримують виплати тисячі ромів емігрували з росії,молдови,прибалтики в Україну,ну і звичайний бізнес наркота кішенкові крадіжки,рабовласництво та багато цікавого на яке всім наплювати бо це етнічна мафія яку бояться.
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Нашёл у кого просить, а Вы видели хороших по серьёзному ромов, если да то пальцев на руках и ногах точно хватит ,я не нацик это просто народный диагноз и опыт общения с людьми других национальностей, как итог по сбору информации
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Я таких бачив і спілкувався з ними, але дійно їх мало.
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Ali Hasan - их не то что мало....

Их так мало что значение стремится к нулю....
Я за всю свою жизнь таких встретил 2 раза.....
Один машины ремонтировал, другой ....., не вспомню сейчас что делал, но не воровал...- на заводе где то работал..
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Я набагато більше нормальних бачив. Але це дійсно є виключенням.
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Просто циганки мене бояться, а одна навіть допомогла мені і віддала гроші, які я заробив у неї🤗
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а я знаю випадок про те що людину вбили за те що цигани йому заборгували,вбивства бомжів-робітників теж непоодинокі
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третий тот что играл в фильме Бодулая или как его там
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Петя Черный - Сердце львицы - YouTube

Цього добре знаю🤗
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Но играл правильного цыгана как бы так и запомнился, как редкий положительный персонаж данной национальности ,если так можно выразится Папа Римський вибачився перед ромами за дискримінацію з боку Католицької церкви - Цензор.НЕТ 692
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rough cutt - это да...

в СССР любили снимать такого рода фантастическое кино...
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Ну я и подчеркнул, что это народная статистика, то есть не только моё личное мнение, да ну попадались более менее адекватные, но всё равно торговались до последнего, конфеты ирски дешёвые предлагали и чай , а бы не платить за работу сколько положено , им надо просто ставку больше ставить на 30%и делать скидку на 20% и проходит, не я не еврей, просто жизнь научила
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У Папы совсем крыша поехала... - попросил прощение и помыл ноги кому только можно...
Вот теперь ворам и жуликам по жизни цыганам...
Цыганам же и в голову не придет просить у кого нибудь прощения...
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Вчора спілкувався з таким, але він наполовину циган. Порядна людина, чесно працює... А Папа просто християнин і тому вибачається.
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Ali Hasan - это не Папа а насмешка над Христианством и Богом, которого он как бы представляет...

Всю дорогу перед всеми извиняется, в то время как христиан убивают за религию по несколько тысяч каждый год...
И молчит Папа об этом....
Защитник веры и христиан ... - блин...
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Це не мені судити. Щоправда Іоан Павло ІІ мені більше подобався.
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Лучше бы попросил прощение у сожжённых заживо в 1642 году средневековья, в частности у астронома Джордано Бруно
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rough cutt - Бруно сам нарывался.... Папа Римський вибачився перед ромами за дискримінацію з боку Католицької церкви - Цензор.НЕТ 6018
Я читал про него не помню какого историка...., но там он мог избежать сожжения 100 раз...
и не хотели его сжигать потому что известный был...
Но он все лез и лез в бутылку..., пока не добился своего...
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Сожжение живого чела это всё равно жесть и оправдания ей более не будет ни когда
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за инквизицию логичнее бы было прощение просить
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В крестовых походах католики выполняли свой религиозный долг
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В крестовых походах западные христианские государства выплеснули излишки воинственного населения. Как только в Европу пришла чума, крестовые походы закончились.
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А смысл?
У арабов кто то требует принести извинения за то, что они до Тулузы дошли? Или у турок-османов? или у монголов?
Это история и это было, причем было давно.
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А у соженных и замученных инквизицией не попросил?
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Замордованих мусульман і євреїв Іспанії?
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Никаких замордованных в Испании не было. После победы над иноверными захватчиками Король испанский повелел им покинуть Испанию так как дал клятву Господу, что очистит Испанию от иноверцев в случае своей победы
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Если бы не Изабелла - не вышло бы. Без толковой бабы никакое дело толком не спорится.
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Не Попечитель и Защитник веры Христовой, а какой-то слюнявый вихлявый клоун , шредер в мантии, не вякнувший ни слова urbi et orbi после уничтожения христиан в Судане, Египте, Цейлоне. Нужен Войтыла V2.0
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