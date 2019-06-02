 Папа Римський вибачився перед ромами за дискримінацію з боку Католицької церкви

Під час зустрічі з циганською громадою в останній день свого візиту в країну понтифік попросив вибачення за "всі ті часи в історії, коли ми дискримінували, жорстоко поводилися або підозріло дивилися на вас", пише Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
Протягом століть ромів переслідували в Європі.
Вважається, що сотні тисяч ромів вбили під час Голокосту.
Сьогодні роми живуть переважно в південній і центральній Європі і становлять близько 10% від загальної кількості населення Румунії. Вони скаржаться, що їм важко отримати роботу через дискримінацію, і багато хто живе в бідності.
"Я прошу пробачення - в ім'я Церкви і Господа - і прошу пробачення у вас", - сказав Папа Франциск ромам у румунському місті Блаж.
"Байдужість породжує забобони і сприяє гніву та образам, - сказав понтифік. - Скільки разів ми судимо необачно, зі словами, що ранять, з поглядами, які сіють ненависть і поділ!"
Зустріч з ромами відбулася після урочистої церемонії в місті Блаж, на якій папа Франциск беатифікував сімох єпископів, які були ув'язнені і піддані тортурам під час комуністичного правління в Румунії.
Режим ув'язнив їх у 1948 році за зраду після того, як вони відмовилися стати православними християнами.
Всі семеро загинули в ув'язненні і були таємно поховані.
ви хотіли би мати сусідами ромську сім'ю?
А вот, что касается кочевых, то тут все намного хуже.
Их так мало что значение стремится к нулю....
Я за всю свою жизнь таких встретил 2 раза.....
Один машины ремонтировал, другой ....., не вспомню сейчас что делал, но не воровал...- на заводе где то работал..
Цього добре знаю🤗
в СССР любили снимать такого рода фантастическое кино...
Вот теперь ворам и жуликам по жизни цыганам...
Цыганам же и в голову не придет просить у кого нибудь прощения...
Всю дорогу перед всеми извиняется, в то время как христиан убивают за религию по несколько тысяч каждый год...
И молчит Папа об этом....
Защитник веры и христиан ... - блин...
Я читал про него не помню какого историка...., но там он мог избежать сожжения 100 раз...
и не хотели его сжигать потому что известный был...
Но он все лез и лез в бутылку..., пока не добился своего...
У арабов кто то требует принести извинения за то, что они до Тулузы дошли? Или у турок-османов? или у монголов?
Это история и это было, причем было давно.